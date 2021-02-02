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Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 2 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Кримського, окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а поблизу Південного - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Недалеко від населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера зазнав важкого поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Захиснику було оперативно надано медичну допомогу але, на жаль, врятувати його не вдалося.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з автоматичного станкового і станкового протитанкового гранатометів поблизу Павлополя.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ
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Топ коментарі
+30
Арестович сейчас скажет "все норм, крысы помойные, так и должно быть"
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02.02.2021 18:03
+20
Кров воїна на руках говнокомандувача ....
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02.02.2021 18:05
+20
Світла пам"ять нашому загиблому Українцю !
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02.02.2021 18:15
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а накуя вы за бубочку голосовали?
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02.02.2021 18:05 Відповісти
Арестович сейчас скажет "все норм, крысы помойные, так и должно быть"
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02.02.2021 18:03 Відповісти
точніше Люська-склизький язик
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02.02.2021 18:12 Відповісти
02.02.21 17:05 Режим прекращения огня на Донбассе не сорван, есть нарушения режима в большей или меньшей степени, - Арестович Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6385 . Источник: https://censor.net/ru/n3245572
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02.02.2021 18:27 Відповісти
Дубособачий рот і аресткриса помийна, скоро побіжать за вовком.
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02.02.2021 19:38 Відповісти
Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9007
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02.02.2021 20:56 Відповісти
"все норм, крысы помойные, так и должно быть во время режима прекращения огня". Не каждую минуту стреляют, значит есть прекращение огня. Говорят, люди всех оценивают по себе. Позорная кремлёвская крыса всех считает такими же как оно, это существо.
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02.02.2021 19:41 Відповісти
знову провокація
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02.02.2021 18:04 Відповісти
Та ні, то "порушення режиму припинення вогню". "Режим припинення вогню", Карл!
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02.02.2021 19:04 Відповісти
Кров воїна на руках говнокомандувача ....
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02.02.2021 18:05 Відповісти
Он всех давно похоронил, еще "героически" отстаивая Крым четыре раза...
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02.02.2021 18:12 Відповісти
Сколько ещё нужно убитых чтобы Зечмо официально заявило что никакого перемирия и режима прекращения огня не существует?
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02.02.2021 18:10 Відповісти
_А врагу Украины насрать, чем больше - тем лучше. Главное чтобы оккупантам урон не наносили.
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02.02.2021 18:19 Відповісти
Це війна закінчена, що тери кожен день вбивають наших?!
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02.02.2021 18:11 Відповісти
Світла пам"ять нашому загиблому Українцю !
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02.02.2021 18:15 Відповісти
Так, новини погані, але навіщо дублювати?
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02.02.2021 18:17 Відповісти
Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1944

...
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02.02.2021 18:18 Відповісти
почему скрывают информацию сколько оркских снайперов было ликвидировано с начала года?
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02.02.2021 18:21 Відповісти
бо ніскільки
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02.02.2021 18:22 Відповісти
Їхні снайпери вже не ховаються , а приносять на передову дивани й крісла , вмощуются зручненько , ставлять на столик гвинтівку і пивко , і луплять по наших як в тирі . А шо ж , боятись їм все одно нічого . Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2380 .
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02.02.2021 18:35 Відповісти
тоді в ЗСУ-заробітчани,
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02.02.2021 18:52 Відповісти
RIP
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02.02.2021 18:22 Відповісти
Падла зеленая говорит что все ОК, никакой войны нет, сплошное перемирие...
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02.02.2021 18:23 Відповісти
Sharp`s

В моєму фейсбуці стало Росії більше, ніж треба. Це тому, що можливо навіть ви спостерігаєте за їхніми подіями. Може навіть уважно. А то й навіть затамувавши подих.

Друзі, дуже важливо, щоб ви розтамували назад свій подих. Зробіть це негайно, сьогодні.

Зрозумійте, що ви нічого там не зрозумієте. З цими людьми ви не близькі, хоча знаєте їхню мову та цитати з їхніх фільмів. Там відбувається не те, що ви думаєте. А те, що ви думаєте, там не відбувається і не відбудеться.

Якщо намагаєтесь подумки почати зі мною діалог, краще припиніть. Для експерименту попробуйте почитати літературний спадок, написаний за десять-двадцять років до їхніх попередніх великих революцій. Якогось Чєхова чи інших братьєв Карамазових. І коли сторінці на п'ятдесятій ви офігієте від того, що робиться у їхніх мізках, мотивах та емоціях, то закрийте ту книжку і йдіть далі будувати культурний мур на своєму внутрішньому східному кордоні. Ідіть ставайте конкурентними в Європі, вичавлюйте з себе штірліца і відкривайте для себе справжній світ, він є.

І дуже важливо, щоб ми з вами все це встигли до того, як Росію очолить який-небудь навальний ліберал. Бо відчуємо на власному лобі силу удару історичних граблів.

Pavlo Kovtonyuk (с).
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02.02.2021 18:23 Відповісти
Україна відбудется коли її мас медіа переключаться іх московії на життя західних країн. У нас більш спільного з європейцями аніж із групою народів і народностей східняцьких боліт і полуношної тундри.
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02.02.2021 18:41 Відповісти
У відповідь слід накривати ворогів важкими мінами. Типу вастамнет, і настутнет.
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02.02.2021 18:24 Відповісти
Это как-то отразится на снайперах?
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02.02.2021 18:52 Відповісти
На ваших кацапах відіб'ється.
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02.02.2021 18:54 Відповісти
У Слуґ народа інші проблеми:
Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2618
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02.02.2021 18:26 Відповісти
"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3245586

=============
Письменно или усно сообщили? И как сообщали, точнее какая поза была: на коленях или на четвереньках?
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02.02.2021 18:31 Відповісти
Абсолютно ничтожная власть. Подонки.
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02.02.2021 18:40 Відповісти
Когда уже в зелю пуля снайпера попадет?
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02.02.2021 18:43 Відповісти
В него москали стрелять не будут. Путлер сказал - Табу.
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02.02.2021 19:23 Відповісти
Да какая разница кто, москали или нет, мало ли на фронте шальных пуль?
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02.02.2021 19:41 Відповісти
Типові терористи. Це в них зветься - прінужденіє к міру - рюсському міру. Потрібно за одного забрати 10 орків.
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02.02.2021 18:46 Відповісти
Інститут ядерних досліджень Російської академії наук з 2007 року є власником спеціального дозволу на користування надрами Артемівського родовища кам'яної солі.
Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на листи Державної служби геології та надр до РНБО від серпня місяця цього року.
У листі йдеться про те, що у 2007 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало Інституту ядерних досліджень Російської академії наук спеціальний дозвіл на користування надрами Артемівського родовища кам'яної солі терміном на 20 років. Одні вмирають інші роблять гешефт торгуючі Україною з її ворогом. Цікаві часи безпринципності і зради.
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02.02.2021 18:48 Відповісти
Арестович говорит, что стреляли неприцельно, поэтому это нарушением перемирия даже не считается.
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02.02.2021 19:16 Відповісти
Фото Радио Свобода https://www.radiosvoboda.org/a/elita-psevdoelita-narod-********/31080910.html
Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4923
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02.02.2021 19:29 Відповісти
Пане Хомчак то антиснайперські системи не актуальні на фронті, так?
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02.02.2021 20:17 Відповісти



Замполіт гестапо

@ZampolitGistapo

·2 ч

"Перемир'я зеленськаго" Україна зазнала ще однієї непоправної втрати на фронті. Поблизу Торецька, що на Донеччині, російський снайпер смертельно поранив військовика ЗСУ.

Кожного дня загиблі та поранені, потерпілий боягузливо мовчить, "иксперд" Люся втирає дичину... Потвори!
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02.02.2021 20:34 Відповісти
Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6676
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02.02.2021 20:41 Відповісти
А что сделали мы?...Может разнесли там все в хлам ,в радиусе километра ,с помощью Байрактаров?!... Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1009
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02.02.2021 20:57 Відповісти
Разнесли или нет, но некоторое время назад был примерно получасовой бой, достаточно интенсивный ...
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02.02.2021 21:22 Відповісти
Пам"ять загиблому!!! А Арестовичам з ГОЛОВКОМАМИ, які кажуть, що непріцільно вбивати не є обстрілом!!!-щоб та куля в лобі встрягла!!!
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03.02.2021 15:45 Відповісти
 
 