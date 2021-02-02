Український воїн загинув від кулі снайпера біля Шумів, ворожі обстріли зафіксовано біля Кримського, Південного і Павлополя, - пресцентр ОС
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Упродовж цієї доби, 2 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Кримського, окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а поблизу Південного - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Недалеко від населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера зазнав важкого поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Захиснику було оперативно надано медичну допомогу але, на жаль, врятувати його не вдалося.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з автоматичного станкового і станкового протитанкового гранатометів поблизу Павлополя.
"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - сказано в повідомленні.
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В моєму фейсбуці стало Росії більше, ніж треба. Це тому, що можливо навіть ви спостерігаєте за їхніми подіями. Може навіть уважно. А то й навіть затамувавши подих.
Друзі, дуже важливо, щоб ви розтамували назад свій подих. Зробіть це негайно, сьогодні.
Зрозумійте, що ви нічого там не зрозумієте. З цими людьми ви не близькі, хоча знаєте їхню мову та цитати з їхніх фільмів. Там відбувається не те, що ви думаєте. А те, що ви думаєте, там не відбувається і не відбудеться.
Якщо намагаєтесь подумки почати зі мною діалог, краще припиніть. Для експерименту попробуйте почитати літературний спадок, написаний за десять-двадцять років до їхніх попередніх великих революцій. Якогось Чєхова чи інших братьєв Карамазових. І коли сторінці на п'ятдесятій ви офігієте від того, що робиться у їхніх мізках, мотивах та емоціях, то закрийте ту книжку і йдіть далі будувати культурний мур на своєму внутрішньому східному кордоні. Ідіть ставайте конкурентними в Європі, вичавлюйте з себе штірліца і відкривайте для себе справжній світ, він є.
І дуже важливо, щоб ми з вами все це встигли до того, як Росію очолить який-небудь навальний ліберал. Бо відчуємо на власному лобі силу удару історичних граблів.
Pavlo Kovtonyuk (с).
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Письменно или усно сообщили? И как сообщали, точнее какая поза была: на коленях или на четвереньках?
Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на листи Державної служби геології та надр до РНБО від серпня місяця цього року.
У листі йдеться про те, що у 2007 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало Інституту ядерних досліджень Російської академії наук спеціальний дозвіл на користування надрами Артемівського родовища кам'яної солі терміном на 20 років. Одні вмирають інші роблять гешефт торгуючі Україною з її ворогом. Цікаві часи безпринципності і зради.
Замполіт гестапо
@ZampolitGistapo
·2 ч
"Перемир'я зеленськаго" Україна зазнала ще однієї непоправної втрати на фронті. Поблизу Торецька, що на Донеччині, російський снайпер смертельно поранив військовика ЗСУ.
Кожного дня загиблі та поранені, потерпілий боягузливо мовчить, "иксперд" Люся втирає дичину... Потвори!