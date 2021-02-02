"Луцький терорист" Кривош не визнає провину і вимагає допитати президента: Провину перед владою я ніколи не визнаю
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У Луцькому районному суді відбулося чергове судове засідання у справі про захоплення автобуса із 13-ма заручниками у центрі Луцька.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Під час засідання Кривош подав клопотання до сторони обвинувачення, аби до справи долучили допит як свідка Володимира Зеленського та генерала Нацполіції Євгена Коваля, який вів перемовини із Кривошем 21 липня 2020.
Підозрюваний у суді не визнав свою провину.
"Не визнаю абсолютно. Тобто, вину перед судом, перед системою, перед владою я не визнаю і ніколи не визнаю. Є інша вина – перед заручниками. Але це моя особиста справа", - сказав Кривош.
Судове засідання тривало майже півтори години. Максиму Кривошу, якого підозрюють у вчиненні теракту, захопленні заручників, незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя правоохоронців, суд продовжив тримання під вартою на 60 діб.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2020 Кривоша за рішенням суду примусово помістили у спецвідділення Львівської психіатричної лікарні. Лікарі провели чергову судово-медичну експертизу в результаті якої визнали Кривоша осудним.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.
У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.
Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.
Будь ласка, зачекайте...
От прям як ти)
А ти та він з трусів вискакуєте.
...
а у Вас с этим как?
Админы -- нахера делать рекламу психопатам - социопатам ?!
Чем меньше об их говорят , чем меньше в будующем будет появляться новых желающих через захват живых людей в заложники обратить внимание на дискриминацию тараканов и тополинового пуха !
https://youtu.be/L5hUKAMDCyw
и тот сразу вышел сдаваться (ждал 5 минут))) ибо БТР ...припознился))))))
помните???