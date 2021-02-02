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"Луцький терорист" Кривош не визнає провину і вимагає допитати президента: Провину перед владою я ніколи не визнаю

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Луцькому районному суді відбулося чергове судове засідання у справі про захоплення автобуса із 13-ма заручниками у центрі Луцька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням  на "Суспільне".

Під час засідання Кривош подав клопотання до сторони обвинувачення, аби до справи долучили допит як свідка Володимира Зеленського та генерала Нацполіції Євгена Коваля, який вів перемовини із Кривошем 21 липня 2020.

Підозрюваний у суді не визнав свою провину.

Читайте також: "Луцького терориста" Кривоша відправили до психіатричної лікарні у Львові

"Не визнаю абсолютно. Тобто, вину перед судом, перед системою, перед владою я не визнаю і ніколи не визнаю. Є інша вина – перед заручниками. Але це моя особиста справа", - сказав Кривош.

Судове засідання тривало майже півтори години. Максиму Кривошу, якого підозрюють у вчиненні теракту, захопленні заручників, незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя правоохоронців, суд продовжив тримання під вартою на 60 діб.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2020 Кривоша за рішенням суду примусово помістили у спецвідділення Львівської психіатричної лікарні. Лікарі провели чергову судово-медичну експертизу в результаті якої визнали Кривоша осудним.

Також читайте: Харківський спільник терориста Кривоша вийшов під заставу, - адвокат

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Луцький терорист" Кривош оголосив голодування на знак протесту проти умов утримання в СІЗО, - адвокат
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Топ коментарі
+12
Еще один лох! Зеля ж ему наобещал как на предвыборном марафоне и скорее всего тоже развел его коммуналкой.......
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02.02.2021 18:00
+9
а я бы отдал ему президента
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02.02.2021 18:02
+7
А когда посадят Зелю?
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02.02.2021 18:09
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Логично ... "Луцкий террорист" Кривош не признает вину и требует допросить президента: Вину перед властью я никогда не признаю - Цензор.НЕТ 1884
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02.02.2021 17:58 Відповісти
Еще один лох! Зеля ж ему наобещал как на предвыборном марафоне и скорее всего тоже развел его коммуналкой.......
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02.02.2021 18:00 Відповісти
Так він же з ваших, з буйних, виступив проти зебілів. "Луцкий террорист" Кривош не признает вину и требует допросить президента: Вину перед властью я никогда не признаю - Цензор.НЕТ 7523
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02.02.2021 18:04 Відповісти
Ти об сосну стукнувся, зебіл? Якраз твого зеленського той кривош дуже хвалив.
От прям як ти)
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02.02.2021 18:16 Відповісти
Я жодного чиновника тут (реєстрація в 2012 році) зроду віку не хвалив та не хвалю, зебіл.
А ти та він з трусів вискакуєте.
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02.02.2021 18:19 Відповісти
неее такого Президента страна утеряла... прям слезу прошибло....
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02.02.2021 18:51 Відповісти
а я бы отдал ему президента
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02.02.2021 18:02 Відповісти
А когда посадят Зелю?
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02.02.2021 18:09 Відповісти
На ботів не варто звертати увагу .
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02.02.2021 18:18 Відповісти
Точно на зеботів не потрібно звертати уваги, а просто спамити нх!
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02.02.2021 19:16 Відповісти
спасибо за вопрос. надеюсь в 2021 году.
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02.02.2021 19:24 Відповісти
сопля спешит на помощь
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02.02.2021 18:12 Відповісти
_Ну так оваков ему говорил, видно, что это флешмоб такой. Ну или учения. А закрыли и дело шьют - не понарошку. Абидна, слюшай!
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02.02.2021 18:15 Відповісти
"Луцкий террорист" Кривош не признает вину и требует допросить президента: Вину перед властью я никогда не признаю - Цензор.НЕТ 3080

...
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02.02.2021 18:16 Відповісти
Вася Шевченко , а я думав що ти ліпший серед порохоботів . ((
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02.02.2021 18:22 Відповісти
та не... я только учусь ))))
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02.02.2021 18:30 Відповісти
Прибавку к пенсии получаешь ? )) Или сначала за выслугу ? )))
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02.02.2021 18:41 Відповісти
абы ж то! на добровольных началах ... и ради собственного удовольствия ))))
а у Вас с этим как?
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02.02.2021 18:48 Відповісти
Аналогично .
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02.02.2021 18:59 Відповісти
бывает ))))
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02.02.2021 19:05 Відповісти
Не новость , а говно !

Админы -- нахера делать рекламу психопатам - социопатам ?!

Чем меньше об их говорят , чем меньше в будующем будет появляться новых желающих через захват живых людей в заложники обратить внимание на дискриминацию тараканов и тополинового пуха !
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02.02.2021 18:19 Відповісти
"Патриот"? "Луцкий террорист" Кривош не признает вину и требует допросить президента: Вину перед властью я никогда не признаю - Цензор.НЕТ 2449
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02.02.2021 18:26 Відповісти
Норвежский террорист Брэйвик завалил кучу людей и сидит в комфортабельной тюряге с интернетом и прочими западными погремушками.Кого завалил этот Чувак? "Луцкий террорист" Кривош не признает вину и требует допросить президента: Вину перед властью я никогда не признаю - Цензор.НЕТ 5567
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02.02.2021 18:28 Відповісти
рейтинг
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02.02.2021 19:39 Відповісти
Нашли Усаму Бэн ладена "Луцкий террорист" Кривош не признает вину и требует допросить президента: Вину перед властью я никогда не признаю - Цензор.НЕТ 5669
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02.02.2021 18:29 Відповісти
зе выполнил бессмысленное требование безмозглого террориста-приколиста (видио)
https://youtu.be/L5hUKAMDCyw

и тот сразу вышел сдаваться (ждал 5 минут))) ибо БТР ...припознился))))))

"Луцький терорист" Кривош не визнає провину і вимагає допитати президента: Провину перед владою я ніколи не визнаю - Цензор.НЕТ 5988

помните???
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02.02.2021 18:45 Відповісти
Понятно, шо спектакль. только хто режисер и продюссер?
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02.02.2021 20:04 Відповісти
"Луцький терорист" Кривош не визнає провину і вимагає допитати президента: Провину перед владою я ніколи не визнаю - Цензор.НЕТ 9384
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02.02.2021 18:46 Відповісти
На дурку вирішив закосити?... "Луцький терорист" Кривош не визнає провину і вимагає допитати президента: Провину перед владою я ніколи не визнаю - Цензор.НЕТ 8721
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02.02.2021 19:27 Відповісти
 
 