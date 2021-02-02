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Новини Політика України
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допит (675) Росія (47208) Янукович (10406) Донський (27) Офіс Генпрокурора (2349)

Допитати Януковича в Ростові неможливо, адвокати про це знають, - прокурор Донський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Допитати Януковича в Ростові неможливо, адвокати про це знають, - прокурор Донський

Допитати експрезидента-втікача Віктора Януковича в Ростові-на-Дону неможливо, тому що Росія не надає для цього відповідну міжнародну допомогу.

Про це заявив керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Участь прокурорів у проведенні процесуальних дій на території іншої держави можлива тільки через механізм міжнародної правової допомоги. Компетенція з'являється тільки в тому випадку, якщо ми направили запит Росії і вона погодилася його виконати. Але (і ми це неодноразово підкреслювали) всі наші запити, зокрема у справі про розстріли на Майдані, Росія виконати відмовляється, посилаючись на те, що справа, мовляв, політична", - сказав Донський.

За його словами, адвокати Януковича добре знають, що Росія не дає можливості провести його допит на своїй території.

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"Створити штучний інформаційний привід: нібито Янукович хоче, щоб його допитали. Це вкидання не має під собою реальної мети. При цьому ми справді зацікавлені почути підозрюваного. Якби він дійсно хотів дати свідчення, у нього є безліч можливостей це зробити", - додав Донський.

Нагадаємо, 28 січня ДБР повідомило, що Януковичу повідомили про підозру в державній зраді за підписання у квітні 2010 року "харківських угод" на користь Російської Федерації. Адвокат Януковича Сердюк заявляє, що жодних підозр його підзахисному не вручали.

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Топ коментарі
+2
Витьку еще предстоит попить чайку, чи натянуть трусы с "новичком". Это Роисся, шлепер..
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02.02.2021 18:31
+2
Якщо Овоч бажає щоб його допитали ,то нехай їде в Київ до прокурорів !! Чи в Україні прокурори до всіх підслідчих по домах допити здійснюют !!!)))
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02.02.2021 18:34
+1
А в Минск поехать, слабо? Там походу и с Кравчуком побазарят! Допросить Януковича в Ростове невозможно, адвокаты об этом знают, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 8232
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02.02.2021 18:42
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Витьку еще предстоит попить чайку, чи натянуть трусы с "новичком". Это Роисся, шлепер..
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02.02.2021 18:31 Відповісти
А ПРИСТРЕЛИТЬ МОНА.... овощное рагу у Ростови....?????
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02.02.2021 18:50 Відповісти
Якщо Овоч бажає щоб його допитали ,то нехай їде в Київ до прокурорів !! Чи в Україні прокурори до всіх підслідчих по домах допити здійснюют !!!)))
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02.02.2021 18:34 Відповісти
А в Минск поехать, слабо? Там походу и с Кравчуком побазарят! Допросить Януковича в Ростове невозможно, адвокаты об этом знают, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 8232
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02.02.2021 18:42 Відповісти
Допросить Януковича в Ростове-на-Дону (полное название города) невозможно, прокурор Донской
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02.02.2021 18:41 Відповісти
С такой властью в Украине как сейчас, как бы Янукович шпану на Банковой не допрашивал....
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02.02.2021 18:42 Відповісти
Кажуть что агент КГБ с 1974 года подпольная погремушка "ХАМ"...,Хвидорович пишет книгу "Майн Кампф" Допитати Януковича в Ростові неможливо, адвокати про це знають, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 1254 Допитати Януковича в Ростові неможливо, адвокати про це знають, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 1254
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02.02.2021 18:45 Відповісти
Допросить Януковича в Ростове, невозможно, потому что он там не живет и не бывает. Адрес м/ж Януковича, известен: поселок Баковка Одинцовского района Московской области, ул. Лесная, 25Б. Там забор 5-ти метровый, стекла пуленепробиваемые, охраняется подразделением "Охрана" МВД РФ. Достаточно уже про Ростов, нашли нищеброда)))
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02.02.2021 18:53 Відповісти
Белорусский оппозиционный сайт НЕХТА,копался в прошлом Лукашеску, его отца и деда.Интересные подробности вылезли наружу.Дед Лукашеску был в банде Чернорубашечников РАБссии,а отец служил полицаем Вермахта...,странно отец Вихтара Индюковича тоже был полицаем в 1943 году на территории Белоруси...братаны блин...
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02.02.2021 18:54 Відповісти
допросить ... пожурить .. по плечу похлопать... фу... все больше склоняюсь к методам массада...
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02.02.2021 19:03 Відповісти
Догадайтесь с одного раза ,почему фюрер Кремля засекретил паБЕДУ над Гитлером до 2040 года...?
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02.02.2021 19:03 Відповісти
Архивы НКВД СССР засекречены до 2050 года.Мавзолейные,а вы точно воевали с Гитлером?
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02.02.2021 19:18 Відповісти
 
 