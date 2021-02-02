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МЗС України отримав ноту від Китаю через санкції проти інвесторів "Мотор Січ"

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МЗС України отримав ноту від Китаю через санкції проти інвесторів

Китай виступає проти односторонніх санкцій іноземних урядів стосовно китайських підприємств і сподівається, що Україна захищатиме законні права та інтереси китайських підприємств і інвесторів.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, слова якого цитує пресслужба МЗС Китаю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Китай, як завжди, виступає проти односторонніх санкцій іноземних урядів стосовно китайських підприємств. Водночас ми просимо китайські підприємства дотримуватися законів при веденні бізнесу за кордоном. Сподіваємося, що українська сторона захищатиме законні права та інтереси китайських підприємств і інвесторів", - сказав Ван Веньбінь.

Водночас інтернет-видання "ZN.UA" повідомило, що в понеділок Міністерство закордонних справ України отримало ноту від МЗС КНР, в якому висловлено ​​стурбованість діями української влади стосовно китайських інвесторів "Мотор Січ", зокрема, застосуванням санкцій проти китайських компаній і їх менеджменту.

Нагадаємо, Зеленський за рішенням РНБО 29 січня ввів санкції стосовно громадянина Китаю Ван Цзина і пов'язаних із ним компаній. Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень.

ПАТ "Мотор Січ" - один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію у більш ніж 100 країн світу.

Читайте також: Зеленський відкидає можливість продажу "Мотор Січі" іноземцям: "Ніколи. Не за мого президентства"
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Топ коментарі
+24
Китай идет в сраку как и кацапы МИД Украины получил ноту от Китая из-за санкций против инвесторов "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 4419
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02.02.2021 19:02
+20
перестанут продавать нам низкокачественные подделки?
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02.02.2021 19:04
+16
І то прада. Навіщо нам двигуни для АНів та вертольотів. Віддамо китайцям а шо не заберуть то в металобрухт. Навіщо нам взагалі авіація, на волах будемо їздити.
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02.02.2021 19:12
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Технологии применяемые на заводе Мотор-Сич угрожают Америке другими словами...,а в простонародии китайцы хотят украсть завод с американскими технологии..Это называется промышленный шпионаж....Байден этого не допустит...
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02.02.2021 19:25 Відповісти
Этого завода уже нет. Поздравляю. Он был самым последним...
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02.02.2021 19:27 Відповісти
Ну и лохи же эти китайцы - заплатили за то , чего уже нет... МИД Украины получил ноту от Китая из-за санкций против инвесторов "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 2699
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02.02.2021 19:34 Відповісти
Ну, о лохах скоро вы все тут посмеётесь. Без меня. Мне эта вся срань надоела.
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02.02.2021 19:37 Відповісти
Вся техдокументация по Д136(36) и не только уже в Китае... и завод построен и жилье для спецов. Оставалось фактически "узаконить" до конца сделку и пойдет полным ходом выпуск двигателей под маркой поднебесной и в Китае и Рашу.
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02.02.2021 19:38 Відповісти
Д-136 - авиационный турбовальный двигатель, разработанный в конце 1970-х годов в ГП "Ивченко-Прогресс" на базе ТРДД Д-36.

---------
какойто очень старый двигатель, у Китая есть и поновее вероятно.
они Российские самолеты копируют.
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03.02.2021 04:45 Відповісти
богуслаев сам себе продал завод под видом китайского инвестора. Чтобы производить и ремонтировать двигатели для рашки. А в случае чего ничего не знаем - это китайцы заказывают.
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02.02.2021 19:33 Відповісти
Тут либо Китай схавает Украину , либо Америка . Я лично ставлю на Америку .
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02.02.2021 19:37 Відповісти
У Украины почти нет никаких экономических отношений с США, а Китай занимает первое место.
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02.02.2021 19:46 Відповісти
Да ты неистовый однако.
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02.02.2021 19:50 Відповісти
Зелені неЛохи і "роялісти" вже й з Китаєм посварились... Для повного "щастя" не вистачає лише повністю знищити стосунки з США і ЄС.
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02.02.2021 20:03 Відповісти
Зеленский, конечно, молодец. Но возникает вопрос- кто и какого фуя запустил китаёз в Мотор Сич??? МЗС України отримав ноту від Китаю через санкції проти інвесторів "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 4037 Ведь сколько раз США предупреждали, чтобы мы не смели этого делать! И у самих мосхов не хватает НЕ допускать иностранцев до ТАКОГО предприятия, тем более Китай? Нет слов......
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02.02.2021 20:17 Відповісти
богуслаев старое ******* туда и запустил косоглазых
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02.02.2021 20:56 Відповісти
"Китаезы" выкупили акции в 2016-17 годах. Зеленский тогда народ смешил в 95-м кв.
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02.02.2021 20:58 Відповісти
Понятно. "Слава ГЕТЬману!" МЗС України отримав ноту від Китаю через санкції проти інвесторів "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 4722
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02.02.2021 21:28 Відповісти
Ведь сколько раз США предупреждали, чтобы мы не смели этого делать!


Эээ, я надеюсь, ты это несерьезно, правда?
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02.02.2021 21:05 Відповісти
Серьёзно. А что? Поищи в сети. Считаю ВПОЛНЕ нормальным, что наш стратегический партнёр не даёт местным ворам уничтожать Украину.
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02.02.2021 21:29 Відповісти
ВПОЛНЕ нормальным было бы для независимого, самостоятельного государства, самолично определять такие вопросы. Вот ЭТО было бы нормальным, гений. Хотя ты прав, вольному воля, свободному рай МЗС України отримав ноту від Китаю через санкції проти інвесторів "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 9742
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02.02.2021 21:39 Відповісти
А Мотор Січ, що вже продали Китаю? Завод негайно націоналізувати. Вигнати звідта усіх козломордих і китайців. Поставити професіне патріотично налаштоване керівництво і починати виробляти продукцію та реалізовувати її на світових ринках.
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02.02.2021 21:06 Відповісти
Национализировав предприятие без улаживания конфликта с китайцами - мы на мировые рынки не выйдем. Потому как, если те подадут в арбитраж, а мы его проиграем и не выплатим - никто продукцию Мотор сичи покупать не будет
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02.02.2021 21:14 Відповісти
Все можна зробити, якщо цього дуже захотіти....
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02.02.2021 21:16 Відповісти
Государство- это олиграхи, кац. Если бы они "всё определяли", то давно не было бы Украины.
США помогают НАРОДУ УКРАИНЫ.
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02.02.2021 22:52 Відповісти
Эдуард Силенко Поцікався, спочатку, на скільки мільярдів, Україна, продає Китаю, своїх товарів.
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02.02.2021 22:36 Відповісти
Теперь ещё китайцы требуют три лярда... Кстати, что там с долгом Януковича в Лондонском суде?
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02.02.2021 21:15 Відповісти
Ті, хто каже, що Мотор Січ нічого не варте- повні ідіоти!!! Це стратегічне підприємство. І Богуслаєв- не герой України, а зрадник, який продає інтелектуальну власність держави Україна, його треба судити. Але Богуслаєв це робив, мабуть, не без згоди Януковича, який цьому сприяв, тому що йому взагалі було насрати на все, за виключенням своєї кишені. Їтось може сказати, що я не експерт, але тоді послухайте, що про це каже колишній голова зовнішньої розвідки та голова СБУ Ігор Смешко. Гадаю, що він уж точно в курсі.
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02.02.2021 21:15 Відповісти
Тут всі такі герої. Китай може запросто закрити імпорт залізної руди з України, особливо нічого і не відчувши. А нам буде попа тоді. Долар по 300 чекайте.
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02.02.2021 21:35 Відповісти
читаю бред патриотический от особо одаренных разумом и охреневаю...) Китай США за шкурку держит, не считая весь остальной мир, а они тут чешут -"Да пошел он, этот Китай...! " Он то идёт и будет идти... вперёд...А местячковые патриоты как цацали, так и будут шкурку цацать... китайскую...)
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02.02.2021 22:30 Відповісти
ну с китаем шутки плохи , все же 1я экономика мира.

Самые крупные экономики мира по ВВП (ППС) 2020:
1. Китай - 27,804,953 млн. долларов
2. США - 20,289,987
3. Индия - 11,321,280
4. Япония - 5,451,452
5. Россия - 4,176,350
6. Германия - 4,160,925
7. Индонезия - 3,778,134
8. Бразилия - 3,316,920
9. Великобритания - 2,975,557
10. Франция - 2,860,018
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03.02.2021 04:47 Відповісти
как всегда обосрались. позорищще..на весь мир. Забудьте про инвестиции
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04.02.2021 17:05 Відповісти
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