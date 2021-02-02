МЗС України отримав ноту від Китаю через санкції проти інвесторів "Мотор Січ"

Китай виступає проти односторонніх санкцій іноземних урядів стосовно китайських підприємств і сподівається, що Україна захищатиме законні права та інтереси китайських підприємств і інвесторів.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, слова якого цитує пресслужба МЗС Китаю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Китай, як завжди, виступає проти односторонніх санкцій іноземних урядів стосовно китайських підприємств. Водночас ми просимо китайські підприємства дотримуватися законів при веденні бізнесу за кордоном. Сподіваємося, що українська сторона захищатиме законні права та інтереси китайських підприємств і інвесторів", - сказав Ван Веньбінь.

Водночас інтернет-видання "ZN.UA" повідомило, що в понеділок Міністерство закордонних справ України отримало ноту від МЗС КНР, в якому висловлено ​​стурбованість діями української влади стосовно китайських інвесторів "Мотор Січ", зокрема, застосуванням санкцій проти китайських компаній і їх менеджменту.

Нагадаємо, Зеленський за рішенням РНБО 29 січня ввів санкції стосовно громадянина Китаю Ван Цзина і пов'язаних із ним компаній. Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень.

ПАТ "Мотор Січ" - один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію у більш ніж 100 країн світу.

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