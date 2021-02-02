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Штрафуватимуть за порушення мовного закону з 2022 року не тільки заклади, а й посадових осіб, - представник омбудсмена Рябенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Штрафуватимуть за порушення мовного закону з 2022 року не тільки заклади, а й посадових осіб, - представник омбудсмена Рябенко

З 16 липня 2022 року за порушення мовного закону в Україні штрафуватимуть не лише заклади, а й конкретних людей – держслужбовців, суддів, офіціантів тощо.

Про це заявив у коментарі УП керівник юридичного відділу секретаріату мовного омбудсмена Сергій Рябенко, передає Цензор.НЕТ.

"Стаття 188-52 КУпАП (яка передбачає штрафування для конкретних осіб – ред.) поки що не запрацювала. Ці санкції можна буде застосовувати лише з 2022 року. Натомість 57 стаття (про штрафи для суб’єктів господарювання – ред.) і 30 (про право на обслуговування українською – ред.) працюють вже", - зазначив він.

За словами Рябенка, в 2022 році штрафи будуть залежатимуть "від того, з яким саме порушенням ми зіштовхнемось, і яку саме частину статті 188-52 ми будемо застосовувати". 

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Стаття має кілька частин, кожна з них стосується окремої сфери і має свою штрафну санкцію. Якщо йдеться про порушення вимог закону щодо застосування державної мови під час засідання, зустрічі чи то заходів, які проводяться в певному органі (перша частина статті – ред.), то адміністративний штраф буде накладений на того державного службовця чи керівника органу, який допустив таке порушення. А от четверта частина закону, яка охоплює "інше, ніж визначено в першій-третій частинах", буде стосуватись зокрема і сфери обслуговування – тоді санкція буде застосована до працівника суб’єкту господарювання, який обслуговує населення і який допустив порушення закону", - пояснив представник омбудсмена.

З липня 2022 року уповноважений зможе оштрафувати як заклад, у якому сталось порушення мовного закону, так і конкретного працівника цього закладу. Це вирішуватиме сам уповноважений, з огляду на обставини правопорушення та зібрані докази, додає Рябенко.

Офіціанту порушення мовного закону, у випадку штрафування, обійдеться в 3400-5100 гривень. Держслужбовцю – в 3400-6800 гривень.

Станом на 2 лютого, в Україні не оштрафували ще жоден заклад, оскільки штраф накладається лише після повторного, зафіксованого уповноваженим порушення, впродовж року.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.

Ця вимога стосується також освітніх послуг, зокрема гуртків і секцій, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

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Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.
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Топ коментарі
+6
Порушення мовного закона ,це злочин проти держави та націі !!!))))
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02.02.2021 19:41
+4
не-не...должностных лиц уже начинайте! чего так долго ждать?
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02.02.2021 19:41
+3
Власть сейчас устроила вакханалию вокруг языкового закона. Даже то, что мертвечуки сейчас зарабатывают очки, делается всё, чтобы оппозиция проукраинская выглядела деспотами и тиранами.
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03.02.2021 17:16
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Перших кого слід штрафувати ,це власників закладів,а вони потім розберуться з винним хто є ху !!!))))
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02.02.2021 19:40 Відповісти
Языковые террористы ✓ 1 это *********** !!!
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02.02.2021 19:42 Відповісти
Вже десь головуючий був перекладачем спіча зажопінського депутата !!!)))
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02.02.2021 19:46 Відповісти
в Миколаєві.
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02.02.2021 20:23 Відповісти
+
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02.02.2021 22:27 Відповісти
не-не...должностных лиц уже начинайте! чего так долго ждать?
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02.02.2021 19:41 Відповісти
Вася, переходь, моряче, на англійську...😁
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02.02.2021 19:48 Відповісти
а чого на а́нгліцьку...а не на хфрансе? )))
у державних установах спілкуюсь тільки і виключно Державною...
і коли до мене звертаються українською - теж моя відповідь на солов"їній...
і в окремих випадках, коли душонка моя потребує ніжності від звуку...теж
а так...я така тварина лінива і 2/3 зі свого нікчемного життя руцькогаварящая..
тай... мои мысли-мои скакуны ...швидше складаються в образи... без образ)))
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02.02.2021 19:56 Відповісти
Та таки ж те саме!!
Просто не люблю якщо мене силою заставляють,
а самі інспектори "солов'їною" поганенько
володіють....))) Напевно, на зарплатні з нашої кишені??
В Мене Мова-рідна....))
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02.02.2021 20:07 Відповісти
рідна мова у Вас може бути будь яка, але у нас з Вами в Україні Державна мова одна - українська... і для мене вона не проблема і я з розумінням сталюся до цього (без бульки з носа)))
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02.02.2021 20:16 Відповісти
+++
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02.02.2021 22:28 Відповісти
Не переживай, коллего, Я теж ...
На флоті англійський чи рузький...
Чи вже чорт знає на якій мові...))
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02.02.2021 20:15 Відповісти
вас давно списали.
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02.02.2021 20:22 Відповісти
Так і було...)))
Пенсіонерю..
))
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02.02.2021 20:25 Відповісти
То як степуха ,нормаль??)))
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02.02.2021 20:27 Відповісти
1806.60 грв...
))
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02.02.2021 20:30 Відповісти
1760 грн.!! То ти буржуй,олігарх !!!))))
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02.02.2021 20:32 Відповісти
Та в Мене стажу 27.6 років...
В 55 на пенсіон....
Булоб 40, так Кравчук , падлюка, ЧМП вкрав...
Прийшлося на іноземні флоти перейти, добряче, що
англійську ще раніне підучив...
А на підфажниках без трудової, мля...))
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02.02.2021 20:38 Відповісти
А мені треба по колишньому СРСР їздити стаж збирати ,чи воно того варте !!!))))
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02.02.2021 20:41 Відповісти
На листи не відповідають, може тих підприємств вже
і немає... Моталися мої родаки та знайомі ще
за декілька років до війни...
А зараз навіть з Казахстану брату ніфіга не відповіли... Поїдеш, так парашники ще шпигуном
зроблять, падлюки....
))
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02.02.2021 20:48 Відповісти
То отож,а бабла скількі треба ,чи потім стількі років проживеш ??)))
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02.02.2021 21:08 Відповісти
Якщо друзі там залишилися, можеш довіренність
вислати почтою(чи якось там)..
Знаю, так робили...))
Може й вийде, якщо не злякаються чи ще
живі...
))
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02.02.2021 21:11 Відповісти
Порушення мовного закона ,це злочин проти держави та націі !!!))))
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02.02.2021 19:41 Відповісти
А знущання з мови "новими правилами правопису" не злочин?
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02.02.2021 20:27 Відповісти
Це вже з іншої парафіі,це питання мовознавців!!!)))
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02.02.2021 20:31 Відповісти
Яких мовознавців? Тих, хто їх запровадив, скопіювавши в дурнуватого комуняки столітньої давності, який і придумав їх в насмішку, щоб з мови позбиткуватись, прикрившись "українізацією".
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02.02.2021 20:44 Відповісти
ПС. Це злочинці, а не мовознавці, їх однозначно треба посадити за ст. "Наруга над державними символами".
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02.02.2021 20:46 Відповісти
Можливо,але я не мовознавець !!!)))
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02.02.2021 21:10 Відповісти
Дело не в том кого будут штрафовать. Они сейчас играют на руку мертвечуку.
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02.02.2021 19:42 Відповісти
Перепрошую ,вельмишановну пані,вони ,це хто ???)))
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02.02.2021 19:51 Відповісти
Власть сейчас устроила вакханалию вокруг языкового закона. Даже то, что мертвечуки сейчас зарабатывают очки, делается всё, чтобы оппозиция проукраинская выглядела деспотами и тиранами.
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03.02.2021 17:16 Відповісти
Так важко заборонити в Україні використання державної мови Російської Федерації??
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02.02.2021 19:42 Відповісти
Напугали козла капустой . ))
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02.02.2021 19:43 Відповісти
А чому не вже ?
Вата ще морально не готова ?
А там далі вибори - штрафувати точно ніхто не буде.
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02.02.2021 19:44 Відповісти
Боже що робиться Штрафовать за нарушение языкового закона с 2022 года будут не только заведения, но и должностных лиц, - представитель омбудсмена Рябенко - Цензор.НЕТ 5054невже Азіров буде бандерівцем? Криза мінет папізже... Штрафовать за нарушение языкового закона с 2022 года будут не только заведения, но и должностных лиц, - представитель омбудсмена Рябенко - Цензор.НЕТ 5054
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02.02.2021 19:45 Відповісти
За Англійську теж будуть??
Відволікання уваги і тільки...
Зразу тарифи до нуля впадуть..
🤣🤣
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02.02.2021 19:46 Відповісти
Не рівняй хрєн з пальцем,а Божий дар з яєчнею !!!)))
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02.02.2021 19:49 Відповісти
Тоді в Мене Божий Дар....
Смаакуйте яєчню!)
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02.02.2021 19:51 Відповісти
Яєчня зараз пенсу не по кишені -40 грн. за десяток !!)))
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02.02.2021 19:52 Відповісти
Таки так, був сьогодні в "Оптовичку...
Курочка Ряба несе "золоті" яйця...
)))
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02.02.2021 19:58 Відповісти
Зате все на мові, старий телепню!
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02.02.2021 20:28 Відповісти
На жаль до всього ще далеко,але будемо боротись !!!))))
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02.02.2021 20:35 Відповісти
как пагодка в масквє?
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02.02.2021 19:54 Відповісти
Шукаєте з ким лишньою хромосомою поділитися, цапчику?))
Вам на домени сRU)))
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02.02.2021 20:00 Відповісти
Йух прописяешь...идите все напихуай...
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02.02.2021 19:49 Відповісти
То йди,хто тебе тримає !!))
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02.02.2021 20:12 Відповісти
Мікола Янавич, класік української мови... Штрафовать за нарушение языкового закона с 2022 года будут не только заведения, но и должностных лиц, - представитель омбудсмена Рябенко - Цензор.НЕТ 5119помню когда принимали его бюджет,он из ложи правительства махая рукой произнес..: да пашли ві Штрафовать за нарушение языкового закона с 2022 года будут не только заведения, но и должностных лиц, - представитель омбудсмена Рябенко - Цензор.НЕТ 5119
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02.02.2021 19:51 Відповісти
Нарєчіє насаджувалось насильницькими методами. Тепер тримайте отвєтку і не скигліть.
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02.02.2021 19:54 Відповісти
На жаль,українці занадто толерантні до ворогів !!)))
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02.02.2021 20:02 Відповісти
И об этом...Как то неправильно что в Украине еврейские общины руководят украинскими громадами, может пора в Украине создавать украинские общины( кирпичики фундамента государства),чтобы по правильному украинские общины формировали громаду и управляли своим государством Штрафовать за нарушение языкового закона с 2022 года будут не только заведения, но и должностных лиц, - представитель омбудсмена Рябенко - Цензор.НЕТ 7145 Мозгов у украинцев не занимать, нужно просто не лениться управлять своим государством
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02.02.2021 19:59 Відповісти
В годы Крепостного права крепаки в Украине были в подчинении барина с Петербурга и в подчинении исполнительного еврея приказчика ну и московский поп крепостным вправлял мозги, сейчас ничего не поменялось, возьмём СМИ ,кому они относятся правильно еврейской общине и московской Орде, крепостные 73% посмотрели кино про Голобородько и потом выбрали себе Атамана, ну кто скажет что нарид Украины 73% не вышли с Крепостного права Штрафуватимуть за порушення мовного закону з 2022 року не тільки заклади, а й посадових осіб, - представник омбудсмена Рябенко - Цензор.НЕТ 3868
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02.02.2021 20:29 Відповісти
Це і є ганебна спадщина богатовікової асиміляціі українців московитами !!)))
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02.02.2021 20:38 Відповісти
З полегшенням !!))
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02.02.2021 20:14 Відповісти
цьому панові треба вогнегасника подати.
бо бачу, вже щось тліє.
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02.02.2021 20:22 Відповісти
ЗВІСНО ЩО ОДНОДЕННО ЦЕ НЕ СТАНЕТЬСЯ АЛЕ ТРЕБА ПОЧИНАТИ. ПРИБАЛТИ ДАЛИ ДОБРИЙ ПРИКЛАД ЩО ВСЕ МОЖЛИВО ТО Ж НАСНАГИ НАМ
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02.02.2021 20:37 Відповісти
Українці маю самі більш наполеглево і послідовно нищити в собі москаля !!)))
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02.02.2021 20:39 Відповісти
не все зразу,
це кацабл...дство 300 років винищувало і нас і мову.
а зараз нехай запхне СВОЙ ЯЗИК соді в ж...пу.
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02.02.2021 20:48 Відповісти
Пані та панове!Залишаючи решту,"чайові"- зважайте якою мовою вас обслуговують.І так ,ненав'язливо, акцентуйте за що.
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02.02.2021 22:27 Відповісти
Этим штрафом, они намерены пополнить свои бездонные карманы, неужели не понятно?
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02.02.2021 22:30 Відповісти
Интересно, а если кто не владеет и будет разговаривать с ошибками, такого тоже оштрафуют или только побьют?
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02.02.2021 22:42 Відповісти
 
 