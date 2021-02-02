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Київські митники в поштовому відправленні до М'янми виявили деталь для винищувача "МіГ-29". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Київські митники в поштовому відправленні до М'янми виявили деталь для винищувача

Київська митниця в міжнародному поштовому відправленні до М'янми виявила прилад військового призначення, деталь винищувача "МіГ-29".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Київської митниці.

"Як зазначив у декларації відправник-киянин, у бандеролі, яка прямувала за кордон, повинні були бути запчастини. Однак, як встановили митні експерти, виявлений прилад - це автономна рульова машина "АРМ-150М" для літальних апаратів військового призначення, а саме для управління по тангажу багатоцільового винищувача четвертого покоління "МіГ-29", - сказано в повідомленні.

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Київські митники в поштовому відправленні до Мянми виявили деталь для винищувача МіГ-29 01

Зазначається, що бойова і спеціальна військова техніка не може перебувати у власності громадян, а вивезення таких приладів можливе тільки за наявності відповідного дозволу або висновку Держекспортконтролю. Такі документи митниці відправником не надавалися.

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за статтями 472 і 473 Митного кодексу України. Прилад вилучено.
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Топ коментарі
+7
Интересно. Там на днях переворот был военный , не без рашки.
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02.02.2021 20:33
+4
Главное что не в Никарагуа!
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02.02.2021 20:39
+3
Главное что не в Нарьян-Мар.
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02.02.2021 20:21
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Главное что не в Нарьян-Мар.
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02.02.2021 20:21 Відповісти
Главное что не в Никарагуа!
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02.02.2021 20:39 Відповісти
Недалеко от гондурасов...
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02.02.2021 21:01 Відповісти
Ну и шо в этом плохого? Мочить нужно всех и всегда
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02.02.2021 20:25 Відповісти
Интересно. Там на днях переворот был военный , не без рашки.
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02.02.2021 20:33 Відповісти
и штаты там поддерживают повстанцев.а штаты как известно не используют МИГи.
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02.02.2021 21:01 Відповісти
а то шо там лаптеногие так это без всяких сомнений!
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02.02.2021 21:04 Відповісти
О,рассекретили фотки с золотыми контактами,в царскую водяру все с гамузом!
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02.02.2021 20:36 Відповісти
Тепер треба усю пошту в М'янму перешмонати. Може, там дохріна таких відправлень... А все разом - конструктор "Збери самоліт" Київські митники в поштовому відправленні до М'янми виявили деталь для винищувача "МіГ-29" - Цензор.НЕТ 7194
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02.02.2021 21:31 Відповісти
"а вывоз таких приборов возможен только при наличии соответствующего разрешения или заключения Госэкспортконтроля" а почему никто не задался вопросом: отчего воющей стране так легко добыть детали для МИГа и почему их хронически не хватает в армии? Я помню, как Петр Алексеевич тоже давал миллионы в 2014 году для скупки запчастей для восстановления самолетов.
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02.02.2021 22:11 Відповісти
Похоже на гидроусилитель руля от "Ланоса"
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03.02.2021 00:08 Відповісти
НУ ТАК НАМ ПРИГОДИТСЯ !)
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03.02.2021 03:05 Відповісти
 
 