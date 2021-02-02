Київські митники в поштовому відправленні до М'янми виявили деталь для винищувача "МіГ-29". ФОТО

Київська митниця в міжнародному поштовому відправленні до М'янми виявила прилад військового призначення, деталь винищувача "МіГ-29".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Київської митниці.

"Як зазначив у декларації відправник-киянин, у бандеролі, яка прямувала за кордон, повинні були бути запчастини. Однак, як встановили митні експерти, виявлений прилад - це автономна рульова машина "АРМ-150М" для літальних апаратів військового призначення, а саме для управління по тангажу багатоцільового винищувача четвертого покоління "МіГ-29", - сказано в повідомленні.

Читайте також: В аеропорту "Бориспіль" громадянка Казахстану намагалася ввезти 28 тис. дол. готівкою, - митниця. ФОТО

Зазначається, що бойова і спеціальна військова техніка не може перебувати у власності громадян, а вивезення таких приладів можливе тільки за наявності відповідного дозволу або висновку Держекспортконтролю. Такі документи митниці відправником не надавалися.

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за статтями 472 і 473 Митного кодексу України. Прилад вилучено.