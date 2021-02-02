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Новини Політика України Убивство Шеремета
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запобіжний захід (367) Антоненко Андрій (251) Кузьменко Юлія (164) Дугарь Яна (121)

Суд у справі Шеремета: Антоненку, Кузьменко і Дугарь продовжили запобіжний захід на 2 місяці

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд у справі Шеремета: Антоненку, Кузьменко і Дугарь продовжили запобіжний захід на 2 місяці

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід обвинувачуваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета ще на два місяці, до 2 квітня: Андрій Антоненко залишається під арештом, Юлія Кузьменко - під домашній арештом, а стосовно Яни Дугарь продовжує діяти запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, задовольнивши клопотання сторони обвинувачення.

На рішення суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненка, згідно з законодавством, можна подати апеляцію.

Кілька народних депутатів нинішнього та попереднього скликань парламенту (Володимир Ар'єв, Микола Величкович, Софія Федина, Андрій Тетерук, Яна Зінкевич, Марина Іонова, Ірина Фріз) подали до суду заяву про готовність узяти Антоненка на поруки.

Читайте також: Справа Шеремета: Суд перейшов до розгляду доказів

До розгляду клопотання прокуратури про продовження терміну запобіжного заходу суд продовжив розгляд справи по суті - дослідження письмових матеріалів.

За раніше погодженим графіком наступне засідання суду призначено на вівторок, 9 лютого, на 14.00.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Читайте також: Справа Шеремета: Суд залишив Антоненка під вартою

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.
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Топ коментарі
+25
Жах і треш якийсь. З такими "чесними" судами татарову немає чого остерігатися,на жаль(
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02.02.2021 20:41
+23
Нам показують Навального,а в самих не так вже й краще.Хіба вони законно сидять?
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02.02.2021 20:51
+17
Немає слів ...
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02.02.2021 20:40
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Это зря ,сколько верёвочке не виться а придётся Авакову уходить и отвечать ,как говорится ,по ВСЕЙ СТРОГОСТИ ...
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02.02.2021 20:40 Відповісти
Импичмент иуде зеленскому !Аваков -шестерка КалоЗепомойной власти-марионетки ФСБ !
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02.02.2021 21:01 Відповісти
Немає слів ...
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02.02.2021 20:40 Відповісти
Жах і треш якийсь. З такими "чесними" судами татарову немає чого остерігатися,на жаль(
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02.02.2021 20:41 Відповісти
Та не, есть этому ублюдку чего остерегаться
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02.02.2021 21:22 Відповісти
патовая ситуация....и хочется/не хочется... и колется и аваков не велит ...
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02.02.2021 20:42 Відповісти
ПОКРИВАЮТЬ ТЕРОРИСТІВ З БІЛОРУСІ.
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02.02.2021 20:51 Відповісти
А клоун🤢🤡не при чем ? 🙈
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02.02.2021 21:03 Відповісти
клоун при всём! уже одно то что это недоразумение приняло участие в "презентации" следствия и теперь чтоб необлажаться в очередной раз холуи вынуждены подтасовывать факты и затягивать следствие оно становится соучастником и ответственным за этот фарс!
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02.02.2021 21:09 Відповісти
Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца - Цензор.НЕТ 435
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02.02.2021 21:13 Відповісти
год 2014. ЗЕ захищає крим від "тої сторони" )))
Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца - Цензор.НЕТ 4874

ото мабудь тоді і орденів назаслуговав )))
(там на спині є ще))) (на фото не влізли (грудна клітина вузькувата)))))
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02.02.2021 21:18 Відповісти
Забыли ещё одну штуковину, вставить росийский флаг в его жидовскую оппу...
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02.02.2021 22:08 Відповісти
Надеюсь этих т. н. судей перевешают, мразей! Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца - Цензор.НЕТ 9678 Рядом с прокурорами и следаками.
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02.02.2021 20:43 Відповісти
Нам показують Навального,а в самих не так вже й краще.Хіба вони законно сидять?
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02.02.2021 20:51 Відповісти
А ,кто вернёт Героям украденную жизнь , репутацию ,марионеткой Кремля Зеленским и гнидой Аваковым ! Судьи подконтрольны предателям ,врагам портнову ,мертвечуку
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02.02.2021 21:13 Відповісти
В Украине вместо власти - анархия, кому что задумается то и творят.
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02.02.2021 22:12 Відповісти
Вава, на тебе з подєльніками чекає такий саме цирк! Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца - Цензор.НЕТ 752 Готуйся , зебіл,ля! Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца - Цензор.НЕТ 1972 Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца - Цензор.НЕТ 9940
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02.02.2021 20:56 Відповісти
зебилье тупое. Это ваших рук дело.
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02.02.2021 20:58 Відповісти
гондурас номер два, в росії хоч зрозуміло чому навальника тримають бо тої вроді ворог режиму, а цих чому? У нас судді які можуть відміняти рішення президента та парламенту не відсторонюються від виконання обов'язків навіть на період розслідування, а цих без суду тримають бо вони можуть нашкодити слідству? Аваков і зе повинні відповісти за беззаконня перед законом.
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02.02.2021 21:01 Відповісти
Перед законом? А, ну ладно. Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца - Цензор.НЕТ 3980 Пиши в суд Спортлото, ответят...
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02.02.2021 21:12 Відповісти
Ганьбу суду! Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрія Антоненка виправдати за відсутністю доказів у слідства. Справу відкрити проти Авакяна на фальсифікацію.
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02.02.2021 21:07 Відповісти
Насрали они в твою ганьбу...
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02.02.2021 21:13 Відповісти
Не за отсутствие доказательств , а за отсутствие состава преступления
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02.02.2021 21:20 Відповісти
Дякую за уточнення, то так, але достатньо такого висновку: виправдано за недоведеністю винуватості у вчиненні злочину, передбаченого пунктами. 11-12 ст. 115 КК (Умисне вбивство, вчинене на замовлення та групою лиц)
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02.02.2021 21:43 Відповісти
так и зелёного карлика тоже за жопу надо брать.
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02.02.2021 22:15 Відповісти
Це вже просто безпредел! На якій підставі тримають людей за гратами, як тварин без оголошення вироку та доказів?! Має бути так якщо за місяць слідчі не дають достатніх доказів вини людини вона має бути негайно звільнена з під варти.
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02.02.2021 21:09 Відповісти
Агентура ФСБ в Украине чувствует себя пока уверенно. Помимо активности в политической жизни страны, российская агентура проникла в государственные структуры Украины практически на всех уровнях.

Карманный суд освободил из-под ареста троих подозреваемых в причастности к убийству участницы добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой. Об этом журналистам сообщил экс-депутат Рады И. Мосийчук.

У Зеленского освободили убийц Амины Окуевой.
По его словам, убийц освободили, поскольку формально истек предусмотренный законодательством срок содержания под стражей на время следствия и ознакомления с обвинительным заключением. Суд счел, что следствие якобы не смогло собрать достаточно доказательств причастности обвиняемых к теракту.

При этом, по словам экс-депутата, все прекрасно знают, что именно эти люди организовали и провели покушение.

Напомним, что задержанный по подозрению в убийстве Амины Окуевой Игорь Редькин связан общим бизнесом с ближайшим партнером Зеленского Юрием Аристовым (народный депутат от «Слуги народа»).
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02.02.2021 21:16 Відповісти
Зєлю геть. Антоненко - наш Президент!
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02.02.2021 21:23 Відповісти
Переконаний, що за пана соромно не буде.
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02.02.2021 21:26 Відповісти
ты что, смеешься? Хлопец теряет зубы и здоровье, а Ваня развлекается.
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02.02.2021 21:46 Відповісти
А ну скажи Зєлю геть, продажне
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02.02.2021 22:03 Відповісти
Было проще не приводить клоуна к власти. Вместо того, чтобы понять ошибку, теперь ты хочешь сделать еще одну, и сделать президентом человека только за то, что из-за таких как ты он оказался в тюрьме. Да ты совсем разум потерял.
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02.02.2021 22:08 Відповісти
Що, твій Хозяїн тобі забороняє сказати Зєлю геть? Бо він в прольоті на дострокових? Бо він тільки П'ятий на місцевих?
Слухай Хозяїна. Недоїдки на дорозі не валяються. Дав би і я тобі недоїдків, та нема, вибач.
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02.02.2021 23:09 Відповісти
А что твоя "бахиня" по этому поводу рассказывает? Что готова в коалицию с земразью пойти?
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02.02.2021 22:10 Відповісти
Пєця, Зєля і картавий голос - зараз коаліція. Ці троє протягнули продаж всієї землі і держвласності іноземцям.
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02.02.2021 23:10 Відповісти
Это все хорошо. А как ты прокомментируешь слова тимошенко про готовность вступить в коалицию с зе и стать премьером? Ни от Голоса ни от ЕС такого вслух сказано не было.
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02.02.2021 23:22 Відповісти
Ну то й що? Юля всіма іноземними політиками і експертами заслужено визнана найбільш успішним українським прем'єром. І сьогодні тільки Юля здатна витягнути країну з тої дупи, куда вже 11-ть років ведуть нас абинеюльки. Ще пів року, і тобі з Франції нікуда буде повертатись. Знайдеш собі коробку від цигарок, облаштуєш під мостом десь...
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02.02.2021 23:30 Відповісти
Нет, нет - "Ну той що?" это не комментарий о том что тимошенко готова сотрудничать с зе. Ты как бы разверни как ты видишь это сотрудничество. Да и кстати это флаг Голаандии.
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02.02.2021 23:48 Відповісти
Голандію скоро затопить. Їм дадуть кудись переїхати, а тобі - ні. Скажуть - шуруй в Україну. А тут все буде поділено між ТНК іноземними. Може на дубі десь гніздо собі зів'єш... Хоча всі дерева теж будуть не українські. Варіант з коробкою від цигарок ти таки не відкидай
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02.02.2021 23:57 Відповісти
Нет ты про тимошенко давай и зе, а не про Голландию, и сигаретные коробки. Мне действительно интересно как ты который каждый свой комментарий заканчивал "зелю геть дострокові" относится к тому что она предлагает зе коалицию и готова стать премьером, или ты никак не можешь прокомментировать?
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03.02.2021 00:03 Відповісти
Назначить Юлю премьером единственный выход, чтоб вытащить Украину из прирвы куда она попала по вине Кондитера и порохоботов.
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03.02.2021 02:26 Відповісти
Якщо Юля заради України готова була сісти поруч з Ляшком в його автівку, попри нудоту, щоб завести його в Раду, бо від Ляшка Юля бачила користь для України, то з Піаністом працювати навіть веселіше.
А ти що, Інокентій, українську забув, чи ніколи і не знав?
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03.02.2021 05:35 Відповісти
Суд по делу Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца - Цензор.НЕТ 4633
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02.02.2021 21:24 Відповісти
Рюкзаков несет персональную ответственность за беззаконие в отношении невинных Антоненко, Дугарь, Кузьменко. Это преступление не сойдет ему с рук, как дело с обворовыванием Украинской Армии на рюкзаках.
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03.02.2021 00:41 Відповісти
Им шьют как я понимаю, что бацька их нанял за много-много бабла
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03.02.2021 02:23 Відповісти
Ще два місяця Авакова терпіти?!?!
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03.02.2021 09:40 Відповісти
Цім 100відсотковим наука не йде!!!, аналізи погані!!- на що ВОНИ рораховують???
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03.02.2021 13:58 Відповісти
 
 