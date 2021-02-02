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Новини Політика України
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закон (1326) референдум (590) Стефанчук Руслан (654)

Тепер за результатами референдуму Кабмін має готувати законопроєкт, якщо він цього не зробить, можна судитися, - віцеспікер ВР Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тепер за результатами референдуму Кабмін має готувати законопроєкт, якщо він цього не зробить, можна судитися, - віцеспікер ВР Стефанчук

Згідно з законом, після референдуму уряд повинен запропонувати законопроєкт за його результатами.

Про це перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в інтерв'ю LB, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми відмовилися від консультативних референдумів і написали, що рішення референдуму є обов'язковим. Чим забезпечується обов'язковість? По-перше - впродовж шести місяців Кабінет Міністрів має запропонувати законопроєкт з того питання, яке вирішено на всеукраїнському референдумі", - розповів він.

За його словами, інакше справа розглядатиметься в суді.

"Якщо він (уряд. - Ред.) цього не зробив, інтересанти мають право звернутися до суду і змусити його це зробити. Ми вперше зробили судовий захист цього питання. Діятиме він чи ні, але це цивілізований підхід", - пояснив Стефанчук.

Він уточнив, що інтересантом може бути будь-який виборець: "Мені не надано державну послугу у вигляді передачі законопроєкту на основі мого волевиявлення, я звертаюся до адмінсуду і змушую це зробити".

Читайте також: Найближчим часом буде презентовано проєкт закону про місцеві референдуми, - Стефанчук
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Топ коментарі
+16
слуги урода и зебилы продавливают легализацию оккупации Крыма и Донбасса рашкой..
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02.02.2021 20:57
+8
Стефанчук, а у тебе довідка медична є???
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02.02.2021 20:58
+8
Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 6056
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02.02.2021 21:00
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вон хома тож на министра в суд подал, обелиться хочет, домкратия, панимаешь
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02.02.2021 20:57 Відповісти
Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 4450
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02.02.2021 21:11 Відповісти
Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 9139 Зебилоиды, опять Петя вам ...в штанишки. Дибыли *** (с.)

Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 8877
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02.02.2021 21:29 Відповісти
Так це Пеціни штанці чи твої? ))
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03.02.2021 04:02 Відповісти
слуги урода и зебилы продавливают легализацию оккупации Крыма и Донбасса рашкой..
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02.02.2021 20:57 Відповісти
та это только первый шаг...хуйло будет давить вплоть до капитуляции референдумом.
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02.02.2021 21:01 Відповісти
Референдум, референдум... Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 9879 Зеля шмаркля ти НАШ

Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 7081
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02.02.2021 21:07 Відповісти
Стефанчук, а у тебе довідка медична є???
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02.02.2021 20:58 Відповісти
По его словам, иначе дело будет рассматриваться в суде.

Печерському? Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 6637 Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 6637 Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 6637
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02.02.2021 20:58 Відповісти
печерский суд))) судья вовк Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 6532
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02.02.2021 21:32 Відповісти
Значит Верхвную зраду можно распускать? Все будем на рехферендумах решать?
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02.02.2021 20:58 Відповісти
Ну да.

"Верховна Рада розпочала телеграм-опитування, чи згодні люди на те, щоб замість 450 депутатів було 300?

Ой, як цікаво, що ж скаже народ? Це - величезна інтрига! Дуже важко спрогнозувати

Я думаю, реально народ згодний на те, щоб замість 450 депутатів, було три депутати...

Один від влади, другий від опозиції, третій - в тюрмі. В ротації. Всі - на цепу..."
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02.02.2021 21:16 Відповісти
а від опозиції для чого ?
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02.02.2021 21:24 Відповісти
демократія
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02.02.2021 21:28 Відповісти
а де тоді демос ?

навкруг тільки жлоби
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02.02.2021 21:33 Відповісти
Не більше і не менше. Відлік розпочато!
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02.02.2021 20:59 Відповісти
Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 6056
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02.02.2021 21:00 Відповісти
Та не смішіть!
Закон про рехферендум-кака..
Судитись в наших "судах"??
Я Вас умолять...
🤣
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02.02.2021 21:03 Відповісти
Завалив би ти своє свине рило, паскуда.
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02.02.2021 21:03 Відповісти
Цікаво. Це медведведчуківське лайно ще не прийняте,не затверджене,а в Стефи вже плани наполеонівські.
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02.02.2021 21:03 Відповісти
Ссуки!
Явно готовят какое то кидалово.
Иначе нахера так усиленно расписывают какой окуенный они приняли рехверендум.
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02.02.2021 21:05 Відповісти
земля, Крым, Донбасс. Не исключена попытка спровоцировать соседей на антиукраинские акции путем референдума о расширении территорий. Народец совершенно одуревший, и вполне может в припадке идиотизма проголосовать за войну, к примеру, с Польшей. Или еще с кем. Да много чего можно сделать. Ну и деньги заработать..
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02.02.2021 21:13 Відповісти
Просто і зі смаком. Дивно, що поки ЖОДНОГО питання для референдуму ніхто не запропонував. Ну, окрім маразматика Кравчука про масло-маслянисте про підтвердження на референдумі територіальної цілісності України.
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02.02.2021 21:07 Відповісти
Ви ж підтримали.
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02.02.2021 21:26 Відповісти
Що?
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02.02.2021 22:02 Відповісти
Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 3271
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02.02.2021 21:08 Відповісти
Когда референдум о трех вопросах?

1. Введение смертной казни.
2. Отставка ЗЕ.
3. Уголовное преследование СН и ЗЕ за коррупцию и государственнуюб измену.

Уверен, что простой нарид поддержит. Хай потом Кабмин выкручивается. Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 5105

ПыСы: Чисто в качестве десерта для люмпенов можно еще №4. Взять и все поделить.
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02.02.2021 21:09 Відповісти
ОООО!!!
В сети появилось фотосвидетельство зубожиння СН. Но все, как оказалось, решаемо. Голосуешь, как надо - получаешь бабло.
Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 9737
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02.02.2021 21:12 Відповісти
тупорылое тищенко )))) жадное, скупое и брехливое )))
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02.02.2021 21:34 Відповісти
Счётная комиссия как посчитает результат, так не только в Украине, но и во всём мире за голову возьмутся. Ведь у нас аферисты у власти без тормозов.
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02.02.2021 21:15 Відповісти
З ким судитися і де судитися і хто буде судитися? Хтось один за всіх інших терпіл?
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02.02.2021 21:19 Відповісти
_Это приготовленный врагами нож для убийства Украины. Тупица народ этого ещё не понял, и поймёт только постфактум.
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02.02.2021 21:22 Відповісти
Як ці імбИцили збираються проводити всеукраїнський ( іншого бути НЕ може) референдум під час війни і окупації частини країни?
І чому саме воно носиться з "референдумом"?
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02.02.2021 21:22 Відповісти
Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук - Цензор.НЕТ 1470

...
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02.02.2021 21:35 Відповісти
Якби зараз відбувалися вибори,то з великою долею вірогідності,ти би кнур вонючий,телятам хвости крутив,віце-спікер курва-мать
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02.02.2021 21:31 Відповісти
А сейчас, зетипиллы, вам расскажет сказку кловун из квартала95 Стефанчук! Встречайте! С корыта не кормить!
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02.02.2021 21:35 Відповісти
Це в країні, де судами керує рашист і підар Портнов?!
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02.02.2021 21:41 Відповісти
Передайте этой тупорылой жирной свинье, что в Украине кабмин не принимает законы. Это делают - депутаты в вр. Т.е если безмоглое монобольшиство не приймет это закон, то ничего ему за это не будет. Шах и мат зебилы, сходившие на выборы по-приколу. Вам опять насрали на голову ваши слуги.
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02.02.2021 22:02 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

42 мин. ·

Терзает меня смутное подозрение, что Дубинского убрали из «Слуги народа» все же по договоренности с Коломойским. И олигарх получит взамен какой-то бонус. И все его остальные депутаты останутся во фракции.

И никакого развала монокоалиции нет. Основным акционерам «Слуги народа» в лице Ахметова, Пинчука и Коломойского легче договориться между собой и на троих реально управлять страной с помощью ручного Зеленского и ручной Рады с Кабмином, чем идти на перевыборы, где каждый только потеряет.
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02.02.2021 22:17 Відповісти
 
 