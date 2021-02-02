Тепер за результатами референдуму Кабмін має готувати законопроєкт, якщо він цього не зробить, можна судитися, - віцеспікер ВР Стефанчук

Згідно з законом, після референдуму уряд повинен запропонувати законопроєкт за його результатами.

Про це перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в інтерв'ю LB, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми відмовилися від консультативних референдумів і написали, що рішення референдуму є обов'язковим. Чим забезпечується обов'язковість? По-перше - впродовж шести місяців Кабінет Міністрів має запропонувати законопроєкт з того питання, яке вирішено на всеукраїнському референдумі", - розповів він.

За його словами, інакше справа розглядатиметься в суді.

"Якщо він (уряд. - Ред.) цього не зробив, інтересанти мають право звернутися до суду і змусити його це зробити. Ми вперше зробили судовий захист цього питання. Діятиме він чи ні, але це цивілізований підхід", - пояснив Стефанчук.

Він уточнив, що інтересантом може бути будь-який виборець: "Мені не надано державну послугу у вигляді передачі законопроєкту на основі мого волевиявлення, я звертаюся до адмінсуду і змушую це зробити".

Читайте також: Найближчим часом буде презентовано проєкт закону про місцеві референдуми, - Стефанчук