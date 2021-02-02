Тепер за результатами референдуму Кабмін має готувати законопроєкт, якщо він цього не зробить, можна судитися, - віцеспікер ВР Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Згідно з законом, після референдуму уряд повинен запропонувати законопроєкт за його результатами.
Про це перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в інтерв'ю LB, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми відмовилися від консультативних референдумів і написали, що рішення референдуму є обов'язковим. Чим забезпечується обов'язковість? По-перше - впродовж шести місяців Кабінет Міністрів має запропонувати законопроєкт з того питання, яке вирішено на всеукраїнському референдумі", - розповів він.
За його словами, інакше справа розглядатиметься в суді.
"Якщо він (уряд. - Ред.) цього не зробив, інтересанти мають право звернутися до суду і змусити його це зробити. Ми вперше зробили судовий захист цього питання. Діятиме він чи ні, але це цивілізований підхід", - пояснив Стефанчук.
Він уточнив, що інтересантом може бути будь-який виборець: "Мені не надано державну послугу у вигляді передачі законопроєкту на основі мого волевиявлення, я звертаюся до адмінсуду і змушую це зробити".
Будь ласка, зачекайте...
Печерському?
"Верховна Рада розпочала телеграм-опитування, чи згодні люди на те, щоб замість 450 депутатів було 300?
Ой, як цікаво, що ж скаже народ? Це - величезна інтрига! Дуже важко спрогнозувати
Я думаю, реально народ згодний на те, щоб замість 450 депутатів, було три депутати...
Один від влади, другий від опозиції, третій - в тюрмі. В ротації. Всі - на цепу..."
навкруг тільки жлоби
Закон про рехферендум-кака..
Судитись в наших "судах"??
Я Вас умолять...
🤣
Явно готовят какое то кидалово.
Иначе нахера так усиленно расписывают какой окуенный они приняли рехверендум.
1. Введение смертной казни.
2. Отставка ЗЕ.
3. Уголовное преследование СН и ЗЕ за коррупцию и государственнуюб измену.
Уверен, что простой нарид поддержит. Хай потом Кабмин выкручивается.
ПыСы: Чисто в качестве десерта для люмпенов можно еще №4. Взять и все поделить.
В сети появилось фотосвидетельство зубожиння СН. Но все, как оказалось, решаемо. Голосуешь, как надо - получаешь бабло.
І чому саме воно носиться з "референдумом"?
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42 мин. ·
Терзает меня смутное подозрение, что Дубинского убрали из «Слуги народа» все же по договоренности с Коломойским. И олигарх получит взамен какой-то бонус. И все его остальные депутаты останутся во фракции.
И никакого развала монокоалиции нет. Основным акционерам «Слуги народа» в лице Ахметова, Пинчука и Коломойского легче договориться между собой и на троих реально управлять страной с помощью ручного Зеленского и ручной Рады с Кабмином, чем идти на перевыборы, где каждый только потеряет.