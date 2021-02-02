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Для шкіл окупованого Севастополя набирають "навігаторів дитинства" - радників директора з виховання

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для шкіл окупованого Севастополя набирають

У Севастополі прийнято законодавчі рішення і вже оголошено набір кандидатів на нову посаду - радник директора школи з виховання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Миколи Семени для Крим.Реалії.

"Це буде окрема ставка - радники директора школи з виховної роботи. Подібна практика була за радянських часів", - цитує автор слова маріонетки Кремля Михайла Развожаєва. Сайт міських новин ForPost розгадав таємний задум влади і прямо назвав нові кадри "замполітами" з виховної роботи, а городяни в коментарях називають майбутніх "воєнруків", як вони називалися в радянській школі, "комісарами".

Виявляється, Севастополь увійшов до десяти регіонів, що беруть участь у проєкті "Патріотичне виховання" російського національного проєкту "Освіта". У зв'язку з цим Міносвіти і Російський рух школярів до 15 березня проводять відкритий конкурс з відбору кандидатів на посаду радника директора школи з виховання - вони називатимуться "навігатори дитинства". Кожен радник директора пройде дистанційне навчання, очні сесії на базі міжнародного дитячого центру "Артек" і отримає доплату в розмірі 15 тисяч рублів.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, поява студентів і старшокласників на мітингах знову змусила російських чиновників замислитися про те, як ще вдосконалити виховну роботу з учнями. Міністр освіти Сергій Кравцов повідомив, що у 2022 році в усіх регіонах Росії пройде конкурс на посаду радників директорів шкіл з виховання. У нинішньому році конкурс пройде в десяти пілотних регіонах.
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Топ коментарі
+8
Сраний совок... Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 8392
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02.02.2021 21:29
+6
І вони ще критикують нас за надання справжньої статусності українській мові..
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02.02.2021 21:31
+6
Блокфюрера в каждый барак!
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02.02.2021 21:32
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Сраний совок... Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 8392
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02.02.2021 21:29 Відповісти
как замполіта нє назові...
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02.02.2021 21:47 Відповісти
а вот неплохой навигатор...правда ябацька,но для крысчан сойдет Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 4131

"Очень большую пенсию Лукашенко платит: они половину пропивают, а вторую отдают внукам, которые ходят с флагами и митингуют"
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02.02.2021 21:30 Відповісти
Ну здравствуй родной ты наш товарищ политрук. Как же мы без тебя 20 лет жили, ели, пили?
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02.02.2021 21:30 Відповісти
Дак в арміі замполлітров перейменували ,а в школах що ні ???)))
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02.02.2021 21:32 Відповісти
"Взвейтесь кострами ,синие ночи,ми пионери дети рабочих!!" !!!!))))
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02.02.2021 21:31 Відповісти
І вони ще критикують нас за надання справжньої статусності українській мові..
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02.02.2021 21:31 Відповісти
там красные, здесь зеленые. Одни краше других...
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02.02.2021 21:31 Відповісти
Блокфюрера в каждый барак!
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02.02.2021 21:32 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров"я тобі та твоїй родині !!! )))
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02.02.2021 21:36 Відповісти
Ва-Алейкум Салям, Дмитро!. Навзаем и шоб вы мне там все были здоровы. Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 4697
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02.02.2021 21:41 Відповісти
Hi bro. How're u?
Им еще осталось нарукавные повязки разных градаций сделать. Баракфюрер, блокфюрер, лагерфюрер
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02.02.2021 21:53 Відповісти
I'd complain, but who'd listen? Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 5097 Жах, какие-то пионэры, какие-то особисты в школах и детсадах...
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02.02.2021 21:58 Відповісти
Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 8955 Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 3002
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02.02.2021 21:34 Відповісти
Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 1789
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02.02.2021 21:38 Відповісти
Пионеры юные головы чугунные сами оловянные черти окаянные. Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 3961
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02.02.2021 21:39 Відповісти
ну вот,политруки уже есть,следующими придут особисты...с@ка,как же я ненавижу рюских свиней
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02.02.2021 21:40 Відповісти
Щось в статті незрозуміле!!! Був в школі заступник по виховній роботі і був воєнрук,але це були різні особи !!!)))
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02.02.2021 21:41 Відповісти
Сайт городских новостей ForPost разгадал тайный замысел власти Источник: https://censor.net/ru/n3245622

Но слог великолепный конечно... Автор в детстве Конан Дойлем увлекался видимо Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 2363
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02.02.2021 21:44 Відповісти
Комісари вертаються..
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02.02.2021 21:46 Відповісти
а шо с юнармией, не срослось?
новая тема - оный чекист
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02.02.2021 22:09 Відповісти
иванов сусаниных берут в навигаторы? правда это первый парашный полупроводник был, но с функциями навигации )))
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02.02.2021 22:10 Відповісти
Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 1211 Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию - Цензор.НЕТ 7757
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02.02.2021 22:30 Відповісти
Пiонери Вато-сто-поля: Для шкіл окупованого Севастополя набирають "навігаторів дитинства" - радників директора з виховання - Цензор.НЕТ 6716 Для шкіл окупованого Севастополя набирають "навігаторів дитинства" - радників директора з виховання - Цензор.НЕТ 6716 Для шкіл окупованого Севастополя набирають "навігаторів дитинства" - радників директора з виховання - Цензор.НЕТ 6716

Для шкіл окупованого Севастополя набирають "навігаторів дитинства" - радників директора з виховання - Цензор.НЕТ 16





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02.02.2021 23:11 Відповісти
Для шкіл окупованого Севастополя набирають "навігаторів дитинства" - радників директора з виховання - Цензор.НЕТ 721
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02.02.2021 23:22 Відповісти
школьный запмолит
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03.02.2021 17:51 Відповісти
 
 