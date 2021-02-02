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Через коронавірус Ігри Нескорених у Гаазі перенесли на 2022 рік, - Мінветеранів

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Через коронавірус Ігри Нескорених у Гаазі перенесли на 2022 рік, - Мінветеранів

Фонд Ігор Нескорених і Організаційний комітет Ігор Нескорених у Гаазі оголосили про рішення перенести змагання на 2022 рік у зв'язку з карантинними обмеженнями через коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

Точну дату заходу, який мав проходити цього року в травні-червні, оголосять найближчим часом.

Український оргкомітет Ігор Нескорених з підготовки збірної України прийняв низку рішень про продовження роботи над проєктом і розвитку спортивної реабілітації ветеранів.

"Днями починаються чергові учбово-тренувальні збори учасників команди, які з розумінням сприйняли новину про перенесення змагань. Ми всіляко підтримуємо фізкультурні і спортивні заходи, пишаємося мужністю і мотивацією їхніх учасників", - повідомили в міністерстві.

Нагадуємо, Ігри Нескорених-2020 мали відбутися 9-16 травня 2020 року в нідерландському місті Гаага. У березні 2020 року Ігри Нескорених було вирішено перенести на наступний рік через коронавірус.

Україна втретє повинна була брати участь у змаганнях. Українська збірна на Іграх Нескорених-2018 завоювала 20 медалей.

Читайте також: Стартували "Ігри нескорених 2.0" - перші онлайн-змагання для ветеранів
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Через коронавірус Ігри Нескорених у Гаазі перенесли на 2022 рік, - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 1154

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02.02.2021 21:45 Відповісти
И все президенты поедут в Гаагу, и тут их тепленькими и возьмут, и сразу на суд. Хорошая идея, сам придумал. Через коронавірус Ігри Нескорених у Гаазі перенесли на 2022 рік, - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 4139
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02.02.2021 21:45 Відповісти
Хто такий Ігор Нескорених? Через коронавірус Ігри Нескорених у Гаазі перенесли на 2022 рік, - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 4341
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03.02.2021 06:57 Відповісти
 
 