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Новини Політика України
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НАБУ (3426) зброя (5751) США (14469) Янукович (10406) Навальний (573) Епіцентр (30) Вовк Павло (254) Антоненко Андрій (251)

Головні новини 2 лютого: підпал "Епіцентру", суддя Вовк утікає від детективів НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 2 лютого: підпал

У Первомайську підпалили "Епіцентр", суддя Вовк утікає від детективів НАБУ, Янукович мотає нерви прокуратурі, в Росії Навального відправили в колонію, - головні новини України та світу 2 лютого.

Підпал "Епіцентру"

Чоловік із сокирою напав на охоронців гіпермаркету "Епіцентр" у Миколаївській області та підпалив магазин. Масштабну пожежу гасили увесь день. Палія затримали. Він заявив, що нібито мститься господареві магазину. "Власник "Епіцентру" ще 20 років тому відрізав людям носи, вуха, заморожував їх і продавав у Європу. Таким чином він і піднявся. Через помсту я йому спалив хоча б один магазин. Я особисто з ним знайомий, але зараз не знаю, який він на вигляд. Може він зробив собі пластичну операцію", - розповів палій.

США можуть дати Україні летальну зброю

Про це МЗС України заявив після розмови глави міністерства з новим держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Блінкен запевнив Кулебу в готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну і військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.

Захисник України загинув на Донбасі

Снайпер окупантів поранив військовослужбовця ЗСУ в районі Торецька. Захисника України доставили в госпіталь, але врятувати його життя не вдалося.

Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович стверджує, що режим припинення вогню на Донбасі не зірвано.

Янукович вимагає прислати до нього прокурорів

Адвокати експрезидента-втікача подали в ДБР і Офіс генпрокурора заяви з його підписом про те, що він не може прибути в Україну для слідчих дій. Янукович вимагає, щоб прокурори приїхали до нього в Ростов-на-Дону. У прокуратурі пояснили, що це неможливо: українські слідчі можуть діяти на території Росії тільки з дозволу влади РФ, а влада РФ такого дозволу не дає. Якщо Янукович не з'явиться на допит 3 лютого, його оголосять у розшук.

Глава ОАСК Вовк утікає від детективів НАБУ

Детективи хотіли вручити йому клопотання про відсторонення його від займаної посади. Павло Вовк спробував зробити вигляд, що це не він і сховатися в ліфті. Коли детективи зайшли разом із ним - він спустився сходами і спробував утекти від них вулицею. Детективи бігли вслід, зачитуючи Вовку текст клопотання і знімаючи те, що відбувається, на камеру.

Антоненкові, Дугарь і Кузьменко продовжили запобіжний захід

До 2 квітня Андрій Антоненко залишиться в СІЗО, Юлія Кузьменко - під домашнім арештом, а Яна Дугарь повинна буде виконувати особисті зобов'язання.

У Росії посадили Навального

Суд відправив опозиціонера в колонію на 3,5 року. З урахуванням часу, проведеного під домашнім арештом, на свободу Навальний може вийти в жовтні 2023 року.
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И обе не о чем обе мусор это не новости а просто констатация фактов убили ограбили украл отпустили просто инфо шум
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02.02.2021 22:06 Відповісти
нє зряплату, а содєржаніє



Баба і кіт@babaikit 2 ч

Тим часом у слуг нова біда: урізали зарплати в конвертах

Главные новости 2 февраля: поджог "Эпицентра", судья Вовк убегает от детективов НАБУ - Цензор.НЕТ 6003
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02.02.2021 22:11 Відповісти
Дочекалися гайдамаку коліївщини 21 ст....
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03.02.2021 02:35 Відповісти
То чувство, когда на цензоре в топе новостей за день, цитируют твоего друга с которым ты прошёл огонь, воду и медные трубы и у которого реально поехала крыша...
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03.02.2021 06:23 Відповісти
Хреновое чувство...((
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03.02.2021 06:24 Відповісти
 
 