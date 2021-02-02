ВР ухвалила закон, що надає право на земельну ділянку власнику будинку автоматично

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо єдиної правової частки земельної ділянки та розташованого на ній об'єкта нерухомості)".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Законом встановлено "автоматичність" переходу прав користування земельною ділянкою при переході права власності на розташовану на ній будівлю, споруду від землекористувача до нового власника майна. Законом також встановлюється обов'язок набувача права власності на будівлю, споруду, що розташована на земельній ділянці державної та комунальної власності, право користування якою не оформлено впродовж 30-денного терміну з дня набуття такого права власності, здійснити відповідні дії для оформлення прав на земельну ділянку", - сказано в повідомленні.

Згідно з карткою закону №0850, його підтримали 297 народних депутатів.

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