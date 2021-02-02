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Новини Політика України
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ВР (11730) земля (802) власність (39)

ВР ухвалила закон, що надає право на земельну ділянку власнику будинку автоматично

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВР ухвалила закон, що надає право на земельну ділянку власнику будинку автоматично

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо єдиної правової частки земельної ділянки та розташованого на ній об'єкта нерухомості)".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Законом встановлено "автоматичність" переходу прав користування земельною ділянкою при переході права власності на розташовану на ній будівлю, споруду від землекористувача до нового власника майна. Законом також встановлюється обов'язок набувача права власності на будівлю, споруду, що розташована на земельній ділянці державної та комунальної власності, право користування якою не оформлено впродовж 30-денного терміну з дня набуття такого права власності, здійснити відповідні дії для оформлення прав на земельну ділянку", - сказано в повідомленні.

Згідно з карткою закону №0850, його підтримали 297 народних депутатів.

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Топ коментарі
+5
КЛАС! 30 років не могли ділянку під дідівський будинок оформити
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02.02.2021 23:34
+4
а право на зем уч под гаражем... сараеи... туалетом ... ?
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02.02.2021 22:52
+3
Під маєтками крадіів Неньки за 30 років?!!
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02.02.2021 23:20
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а право на зем уч под гаражем... сараеи... туалетом ... ?
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02.02.2021 22:52 Відповісти
Приняли Закон під себе.
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02.02.2021 23:08 Відповісти
Що за нахлєбалово?!
Він даавно вже Мій!!
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02.02.2021 23:18 Відповісти
Під маєтками крадіів Неньки за 30 років?!!
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02.02.2021 23:20 Відповісти
КЛАС! 30 років не могли ділянку під дідівський будинок оформити
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02.02.2021 23:34 Відповісти
купил халупу, снес халупу, построил 10 этажный дом, продал дом. хотя наверняка голосовали чисто из-за феодальных замашек. еще бы холопы работали бесплатно ...
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02.02.2021 23:43 Відповісти
ОСББэшники праздновать все будут!
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03.02.2021 00:20 Відповісти
Как бы ещё земельный налог не ввели раз под домом земля теперь в нашей собственности.
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03.02.2021 00:22 Відповісти
Т.е. если у меня есть домик под названием дача, и если конечно он документально введён в эксплуатацию (что оч большая редкость) и тем более, если он есть в реестре как моя собственность, то земля теперь моя под ним автоматически.
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03.02.2021 00:26 Відповісти
Вместе с менингитами по оформлению и налогом на землю. Ось таке ЗЕщастя для українців !!!
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03.02.2021 06:27 Відповісти
моя земля под девятиэтажкйо аж джо бразилии))
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03.02.2021 00:36 Відповісти
Для пересічних біда - всякі бідні ОСББ попадуть на витрати по оформленню ЗД і в майбутньому на зем.податок. Олігархам і аферистам щастя - вони брали в оренду ЗД на 49 років,щось будували але з певними обмеженнями, тепер спокійно добудують те що треба, продадуть і автоматом усі зем. витрати перейдуть до нових власників - в першу чергу ОСББ чи обслуговуючі компанії житлових комплексів.
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03.02.2021 06:24 Відповісти
теперь можно строить без покупки земли ??? она сама прилипнет к дому после постройки ??
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03.02.2021 09:03 Відповісти
 
 