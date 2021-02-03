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Бутусов: Якщо діяльність Козака і телеканалів Медведчука буде зупинено, російський вплив в Україні позбудеться інформаційного поля

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов: Якщо діяльність Козака і телеканалів Медведчука буде зупинено, російський вплив в Україні позбудеться інформаційного поля

Введенні указом Зеленського санкції проти нардепа ОПЗЖ Козака і телеканалів, що йому належать, завдадуть непоправної шкоди впливу РФ у медіа-полі України.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це просто бомба! Зеленський вперше завдав потужного удару по російській пропаганді і впливу Путіна в Україні! Президент Володимир Зеленський щойно ввів санкції і зупинив мовлення медіа-холдингу кума Путіна Віктора Медведчука! Президент України ввів санкції і зупинив всю юридичну та фінансову діяльність Тараса Козака - формального власника медіаструктури кума Путіна, а також пов'язаних із ним юридичних осіб, на яких оформлено мовлення трьох телеканалів 112, ЗІК і Newsone. Судячи зі змісту указів, сьогодні о 00.00 мовлення трьох телеканалів має бути зупинено, вся легальна діяльність медіахолдингу Медведчука і його головного партнера Козака припиняється терміном на п'ять років", - зазначає журналіст.

Він наводить список санкцій проти Козака - власника медіахолдингу Медведчука:

"Козак Тарас Романович, громадянин України, 06.04.1972 р.н., уродженець с. Сокільники Львівської обл., зареєстрований за адресою: Львівська обл., с. Сокільники, вул. Садова, 64, паспорт серії КС755935, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії FB 949236, ІПН: 2639402112

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій;

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;

8) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

10) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом".

Згідно із Законом "Про санкції", ухваленим у 2014 році підставою для введення санкцій є: "Дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод". Якщо діяльність Козака і телеканалів Медведчука буде зупинено, російський вплив в Україні буде позбавлений свого інформаційного поля. Це будуть перші санкції антиросійського характеру, які завдадуть величезної і непоправної шкоди впливу РФ у медіа та соціальній політиці України. Повна несподіванка, включаю телеканали і відкриваю проросійські сайти, чекаю, що ж станеться в 00:00. Якщо дії відповідатимуть тексту указу - це просто безпрецедентно. В ОПЗЖ і російської агентури в Україні почалася істерика", - підкреслює Бутусов.
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Топ коментарі
+71
Байден молодец, настоящий патриот Украины
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02.02.2021 23:32
+70
Когда уже наконец-то возьмуться за медведчука
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02.02.2021 23:30
+57
канал НАШ еще надо грохнуть
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02.02.2021 23:32
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лайк.. только не Зеле Гутаперчевой, а ситуации, сложившейся после победы Байдена
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03.02.2021 09:47 Відповісти
..никто ведь не забудет после "этого подвига" Зели про Рифмастера и весь шлейф преступлений осла на троне
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03.02.2021 09:50 Відповісти
еще действует гундяйская секта и ЖОПА за життя
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03.02.2021 10:00 Відповісти
Українські ЗМІ вже давно пишуть про те, ще ЗЕ було приведено кремлівськими ляльководами до влади з метою повалення Порошенка. Перший акт вистави закінчено. ЗЕ більше нікому не потрібен. У другому акті до влади мають просуватись відверті проросійські ОПЗЖ, Медведчуки, Бойки. І вони пішли у наступ на ЗЕ, маючи величезні фінансові вливання з московії. Сьогодні саме вони становлять реальну і серйозну загрозу для режиму клоунів. А ЗЕ сподобалось, такі гроші..., ще не нажерся. Тому він раптово вирішив приміряти нову роль - проукраїнську. Та чи допоможе це йому?
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03.02.2021 10:08 Відповісти
Навіть якщо медведчука і приберуть, це жодним чином не може бути приводом для всіх притомних позбутися власної зєлупофобії. зіц-Зєлупа - то є екзистенційний ублюдок, і ставлення до нього має бути виключно як до екзистенційного ублюдка.
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03.02.2021 10:09 Відповісти
Мммм... Будем посмотрелять.
1.Насколько хватит?
2. Решение какого суда понадобиться,чтоб вернуть все взад?
Ура поцреоты радуються,не задаваясь вопросом "а зколько законов нарушено?"
И чем такая самодеятельность может закончиться?
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03.02.2021 10:10 Відповісти
Не знаю справжніх Мотивів Зеленського, але після нещодавнього запровадження норми "мовного Закону", це другий "+"

Ось тільки думаю, що кроком у відповідь буде написане Портновим рішення якогось адмін.суду...
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03.02.2021 10:25 Відповісти
Вітаю, хоть щось для України зробив корисне. Ці кремлівські помойки давно треба було закрити а власників відправити за грати за зраду держави. А журналістів з цих ЗМІ в чорний список і нікуди не брати на роботу, один раз зрадив Державу Україну зрадить і іншим разом. Бачите А Порошенко не захотів в свій час знешкодити це кубло. Договорняки.
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03.02.2021 10:50 Відповісти
І не тільки, там все ШОБЛО ЗАЖОПу треба відправити мінімум за грати.
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03.02.2021 11:02 Відповісти
Введенные указом президента Владимира Зеленского санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов нанесут невосполнимый урон влиянию РФ в медиаполе Украины.

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Наївності Бутусова немає границь: введенные указом президента Владимира Зеленского "санкции" против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов " мають на меті створити димову завісу, під прикриттям якої ці канали ще краще будуть наносити шкоду Україні в її в медіаполі. МОжу поспорити- з цих каналів навіть волосина не впаде. Крім того, під прикриттям цих "санкцій" заблокують роботу ТРК-єдиного каналу, який доносить реалії про ситуацію в Криму і є більмом на оці Москви. Може ці "санкції" і мають на меті знищення ТРК.
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03.02.2021 11:09 Відповісти
Головне, щоб це не перейшло на нормальні українські інформаційні джерела.
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03.02.2021 11:21 Відповісти
Презедент України Зеленським проявив мужність заблокувавши всі сепаратисьікі канали які здійснювали пропаганду протів власного народу! Недати назад а тільки вперед! ДОТРІПАЛИСЯ!!!
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03.02.2021 11:23 Відповісти
Как по мне, санкции наложены не потому что Зеленский патриот.
Иначе он сделал бы сразу.
Вероятно,осуществляют другие причины, например, такие как пикирующий рейтинг клоуна или торги с опзж по каким либо вопросам.
Ответ даст только доктор время.
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03.02.2021 11:25 Відповісти
Особисто я не вірю.що це буде виконуватись. Це складна і довготривала операція розроблена в фсб росії Пока,що це піар -акція і тут не треба покладати надію,що зеленський став УКРАЇНСЬКИМ президентом Але скоро ми побачимо це.
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03.02.2021 11:26 Відповісти
Василий, в данный момент эти каналы не вещают-закрыты
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03.02.2021 11:39 Відповісти
Канали Медведчука зараз не працюють!!!
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03.02.2021 14:01 Відповісти
что падение рейтинга животворящее делает..., очень интересно посмотреть, как метрвечук со своей шоблой будут обходить эти санкции, суды, наверняка, будут завалены позовами по самую крышу..., вони будет - помойку залили кипятком....
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03.02.2021 11:50 Відповісти
"...российское влияние в Украине лишится информационного поля"...И вот тут вознкает смешной вопрос: а чем оно будет заполнено ? Монатиками ? Отгородится от ваты - полезно, но это пол дела... Что зеле делать с ватой в себе ?
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03.02.2021 13:17 Відповісти
Гарант може дозріє, потихеньку! Бо тихіше, вже нема куди!!!
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03.02.2021 13:19 Відповісти
Юра, а НАШ, Интер и Г+Г - не следует включить в эту "компашку"?
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03.02.2021 13:25 Відповісти
Юра, подскажите Зеленскому, что радио "НВ", Томаша Фиалы, наносит Украине не меньший вред.
Для тех кто не в курсе. Раньше это было радио "Эхо" Александра Деркача, который перед продажей притащил туда Ганопольского, с Газпромовского радио, который стал ЧАСАМИ вещать, вместо толковых украинских ведущих, вот их было слушать интересно.
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03.02.2021 13:47 Відповісти
Ще б на фронті чули не московітів, а УКРАЇНИ СМІ!!!
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03.02.2021 13:54 Відповісти
Я не фанат Зеленського, але тут він молодець! Підтримую це рішення!
Ну і особлива подяка Президенту США Джо́зефу Робіне́тту Ба́йдену !!!
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03.02.2021 14:00 Відповісти
"Это просто бомба! Зеленский впервые нанес мощнейший удар по российской пропаганде и влиянию Путина в Украине! Источник: https://censor.net/ru/n3245639

НІ, ЦЕ ПРОСТО ЩУРА ПРИПЕРЛИ ДО СТІНКИ І ЙОМУ НЕ ЗАЛИЩИЛИ ВИБОРУ.


ХТО НЕБУДЬ БУДЕ НАЇВНО МІРКУВАТИ ЩО Зе БУДЕ ВИНИЩУВАТИ П ЯТУ КОЛОНУ В УКРАЇНІ ЯКА Є ФУНДАМЕНТОМ ЙОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА ? Бутусов: Якщо діяльність Козака і телеканалів Медведчука буде зупинено, російський вплив в Україні позбудеться інформаційного поля - Цензор.НЕТ 7463
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03.02.2021 14:10 Відповісти
Може так, а может, и не так...Наш народ жалеет обиженных властью... Теперь рейтинг Бойко может превысить рейтинг Порошенко... Вполне допустимо, что именно этого добиваются "финансисты" слуг народа... Лишь бы не Порошенко... в действии. Красиво они нас всех делают...Нельзя доверять тем, кто несколько лет нам говорит одно, думает другое, а делает... как делает
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03.02.2021 15:04 Відповісти
Бутусов: Якщо діяльність Козака і телеканалів Медведчука буде зупинено, російський вплив в Україні позбудеться інформаційного поля - Цензор.НЕТ 9061 Добрі новини!
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03.02.2021 23:30 Відповісти
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