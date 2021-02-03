Бутусов: Якщо діяльність Козака і телеканалів Медведчука буде зупинено, російський вплив в Україні позбудеться інформаційного поля

Введенні указом Зеленського санкції проти нардепа ОПЗЖ Козака і телеканалів, що йому належать, завдадуть непоправної шкоди впливу РФ у медіа-полі України.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це просто бомба! Зеленський вперше завдав потужного удару по російській пропаганді і впливу Путіна в Україні! Президент Володимир Зеленський щойно ввів санкції і зупинив мовлення медіа-холдингу кума Путіна Віктора Медведчука! Президент України ввів санкції і зупинив всю юридичну та фінансову діяльність Тараса Козака - формального власника медіаструктури кума Путіна, а також пов'язаних із ним юридичних осіб, на яких оформлено мовлення трьох телеканалів 112, ЗІК і Newsone. Судячи зі змісту указів, сьогодні о 00.00 мовлення трьох телеканалів має бути зупинено, вся легальна діяльність медіахолдингу Медведчука і його головного партнера Козака припиняється терміном на п'ять років", - зазначає журналіст.

Він наводить список санкцій проти Козака - власника медіахолдингу Медведчука:

"Козак Тарас Романович, громадянин України, 06.04.1972 р.н., уродженець с. Сокільники Львівської обл., зареєстрований за адресою: Львівська обл., с. Сокільники, вул. Садова, 64, паспорт серії КС755935, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії FB 949236, ІПН: 2639402112

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій;

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;

8) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

10) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом".

Згідно із Законом "Про санкції", ухваленим у 2014 році підставою для введення санкцій є: "Дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод". Якщо діяльність Козака і телеканалів Медведчука буде зупинено, російський вплив в Україні буде позбавлений свого інформаційного поля. Це будуть перші санкції антиросійського характеру, які завдадуть величезної і непоправної шкоди впливу РФ у медіа та соціальній політиці України. Повна несподіванка, включаю телеканали і відкриваю проросійські сайти, чекаю, що ж станеться в 00:00. Якщо дії відповідатимуть тексту указу - це просто безпрецедентно. В ОПЗЖ і російської агентури в Україні почалася істерика", - підкреслює Бутусов.