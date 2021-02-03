Бутусов: Якщо діяльність Козака і телеканалів Медведчука буде зупинено, російський вплив в Україні позбудеться інформаційного поля
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Введенні указом Зеленського санкції проти нардепа ОПЗЖ Козака і телеканалів, що йому належать, завдадуть непоправної шкоди впливу РФ у медіа-полі України.
Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Це просто бомба! Зеленський вперше завдав потужного удару по російській пропаганді і впливу Путіна в Україні! Президент Володимир Зеленський щойно ввів санкції і зупинив мовлення медіа-холдингу кума Путіна Віктора Медведчука! Президент України ввів санкції і зупинив всю юридичну та фінансову діяльність Тараса Козака - формального власника медіаструктури кума Путіна, а також пов'язаних із ним юридичних осіб, на яких оформлено мовлення трьох телеканалів 112, ЗІК і Newsone. Судячи зі змісту указів, сьогодні о 00.00 мовлення трьох телеканалів має бути зупинено, вся легальна діяльність медіахолдингу Медведчука і його головного партнера Козака припиняється терміном на п'ять років", - зазначає журналіст.
Він наводить список санкцій проти Козака - власника медіахолдингу Медведчука:
"Козак Тарас Романович, громадянин України, 06.04.1972 р.н., уродженець с. Сокільники Львівської обл., зареєстрований за адресою: Львівська обл., с. Сокільники, вул. Садова, 64, паспорт серії КС755935, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії FB 949236, ІПН: 2639402112
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;
8) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
10) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом".
Згідно із Законом "Про санкції", ухваленим у 2014 році підставою для введення санкцій є: "Дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод". Якщо діяльність Козака і телеканалів Медведчука буде зупинено, російський вплив в Україні буде позбавлений свого інформаційного поля. Це будуть перші санкції антиросійського характеру, які завдадуть величезної і непоправної шкоди впливу РФ у медіа та соціальній політиці України. Повна несподіванка, включаю телеканали і відкриваю проросійські сайти, чекаю, що ж станеться в 00:00. Якщо дії відповідатимуть тексту указу - це просто безпрецедентно. В ОПЗЖ і російської агентури в Україні почалася істерика", - підкреслює Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
1.Насколько хватит?
2. Решение какого суда понадобиться,чтоб вернуть все взад?
Ура поцреоты радуються,не задаваясь вопросом "а зколько законов нарушено?"
И чем такая самодеятельность может закончиться?
Ось тільки думаю, що кроком у відповідь буде написане Портновим рішення якогось адмін.суду...
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Наївності Бутусова немає границь: введенные указом президента Владимира Зеленского "санкции" против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов " мають на меті створити димову завісу, під прикриттям якої ці канали ще краще будуть наносити шкоду Україні в її в медіаполі. МОжу поспорити- з цих каналів навіть волосина не впаде. Крім того, під прикриттям цих "санкцій" заблокують роботу ТРК-єдиного каналу, який доносить реалії про ситуацію в Криму і є більмом на оці Москви. Може ці "санкції" і мають на меті знищення ТРК.
Иначе он сделал бы сразу.
Вероятно,осуществляют другие причины, например, такие как пикирующий рейтинг клоуна или торги с опзж по каким либо вопросам.
Ответ даст только доктор время.
Для тех кто не в курсе. Раньше это было радио "Эхо" Александра Деркача, который перед продажей притащил туда Ганопольского, с Газпромовского радио, который стал ЧАСАМИ вещать, вместо толковых украинских ведущих, вот их было слушать интересно.
Ну і особлива подяка Президенту США Джо́зефу Робіне́тту Ба́йдену !!!
НІ, ЦЕ ПРОСТО ЩУРА ПРИПЕРЛИ ДО СТІНКИ І ЙОМУ НЕ ЗАЛИЩИЛИ ВИБОРУ.
ХТО НЕБУДЬ БУДЕ НАЇВНО МІРКУВАТИ ЩО Зе БУДЕ ВИНИЩУВАТИ П ЯТУ КОЛОНУ В УКРАЇНІ ЯКА Є ФУНДАМЕНТОМ ЙОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА ?