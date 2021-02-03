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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Портнов (304) Рабінович (189) санкції (6842) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Рабінович і Портнов у своїх дописах про санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака назвали Зеленського диктатором

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рабінович і Портнов у своїх дописах про санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака назвали Зеленського диктатором

Нардеп ОПЗЖ Вадим Рабінович та ексзаступник голови ОП часів Януковича Андрій Портнов зреагували на санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і використали однакові посили про президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Рабінович пише у Facebook: "Друзі, немає слів. Телеканали припинили мовлення, а наш президент остаточно перетворився на диктатора. Це не гучні слова заради заголовка, а сувора реальність. Людина діє поза своїми повноваженнями, порушує закони і плює на судову систему. У якій взагалі країні гарант Конституції запроваджує санкції проти своїх громадян? І яким чином це можна зробити без рішення суду в одноосібному порядку? Зеленський перейшов червоні лінії. Зворотного шляху для нього немає".

Рабінович і Портнов у своїх дописах про санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака назвали Зеленського диктатором 01

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"Закриття трьох телеканалів без рішення суду Указом Президента - це диктатура. Указ суперечить міжнародним стандартам, Конституції та українським законам. Програшна партія. Попереду велика криза", - запевняє Портнов у Telegram.

Рабінович і Портнов у своїх дописах про санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака назвали Зеленського диктатором 02

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Якщо діяльність Козака і телеканалів Медведчука буде зупинено, російський вплив в Україні позбудеться інформаційного поля

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
А рабинович и портнов должны висеть на сосне!!
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03.02.2021 00:14
+35
Ты гляди как начпли подгорать прокацапские пуканы!! )
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03.02.2021 00:12
+33
у Портнова истерика?.. это гуд
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03.02.2021 00:13
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Рабинович! Поехали дальше... !))
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03.02.2021 01:20 Відповісти
Вообще то во время войны предателей расстреливают.
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03.02.2021 01:51 Відповісти
Зєля зрадив Рабіка і Портянку? Нема пробачення перекінчику Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором - Цензор.НЕТ 2923
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03.02.2021 06:35 Відповісти
зебилушки! перебегайте в лагерь пороха, это - бесплатно, будем объединяться с США против сепаратистов и колаборантов, и называться будем бандеро-байденцы ! пора мочить русню и возвращать отжатое !
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03.02.2021 01:57 Відповісти
Ни для кого не является секретом, что кум князя Темнейшего, росiйськомовний пан Виктор Медведчук много лет бдит интересы Кремля в Украине.
Виктор Владимирович осчастливил человечество своим появлением на свет и подал первый голос в 1954 году в поселке Почет в Красноярском крае Российской Федерации. В этом населенном пункте отбывал тюремный срок за сотрудничество с гитлеровцами во времена Второй Мировой войны его отец, пан Владимир Медведчук.
После «оранжевой революции» бывший Лидер оппозиционной партии «НЕ ТАК!» «залег на дно» и его считали полическим трупом, но восемь лет назад близкий друг Путина и Медведева снова «всплыл» на политической арене с нескрываемыми пророссийскими взглядами. Во время очередного визита на Лубянку ему напомнили высказывание олигарха БАБа, как с помощью телевизионного пульта «сделать» из табуретки президента Украины.
Не имея никакой коммерческой деятельности из-за санкций, наложенных на него Правительством США, украинфоб с тяжелой печатью на лице, задолго до президентских выборов купил три телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik». Эти каналы, а также антиукраинские вбросы «95 квартала» про «немецкую актрису» пользуются особой популярностью у 73% избирателей, проголосовавших за кандидатуру комедианта из Кривого Рога. Тележурналисты тиражировали фейки о президенте Порошенко, что «Петр Алексеевич зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома своего родного брата» и «категорически отказывается продать арестованную Путиным кондитерскую фабрику в Липецке». Куратор Путина в Украине, по свидетельству политологов, за время своей политической деятельности ничего доброго для страны не сделал, а работал только на разрушение Украины. Ему помогает в этом пан Нестор Шуфрич (любимец одесситов) и дважды судимый еврей, рецидивист Вадим Рабинович. Как сказал господин Аминадав Верн, рав-сэрен Армии обороны Израиля: «Рабинович и Червоненко - позор украинского и еврейского народов, мы им в Израиле и руки бы не подали». Читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/159992_1536778235
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03.02.2021 09:59 Відповісти
КАК ПРИЯТНО КОГДА КРЕМЛЕВСКИЕ СВИНЬИ ВЕРЕЩАТ ))) ЕСЛИ Б ИМ НОЖ ЕЩЁ ПОГЛУБЖЕ ЗАСУНУТЬ !)
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03.02.2021 02:48 Відповісти
Неужели на зе снизошла благодать?
Это руцкое гамно давно надо было прикрыть. Любите ********? чимодан вакзал магадан (мацква не резиновая)
А по "защитниках" давно тюрьма плачет. Начиная от ублюдка мертветчука (чтоб сдох) и заканчивая типичной ватой (за сралина и жукава). уже один сдох. земля ему стекловатой. недоумок кернес тоже хотел переименовать улицу имени кровавого тупня жукава.
И вообще за "ватников" и прочих сепаров давно пора было взяться.
Теперь в США пришел президент, который прикрутит ******** кислород, в отличи от трампа-па-пама. говорящая жопа каломойши уже под санкциями. это гумно намалотило немало бабла.
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03.02.2021 04:41 Відповісти
У этих господ чартер ждётс..с 2014, но посмотрите как они цепляются всеми лапками за Украинскую землю, чуют, что в Московии жизнь будет нелегка ...
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03.02.2021 05:08 Відповісти
Рабік! Портянка! Це не Зєля - диктатор! Це все Байда! Ви перевірте свої мільони на офшорах, дебіли! І спробуйте зняти хочаб лімон. Ротенбергу фінрозвідка Штатів заблокувала цідий ярд і він потужно заскиглив зі шмарклями, що від нього старі друзі шарахатись стали Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором - Цензор.НЕТ 5495
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03.02.2021 06:32 Відповісти
Молодец, Зеленский. Ваши последние решения возвращают надежду, а то все уже пали духом от чувства безнадежности. Это Байден повлиял? Впрочем, не важны догадки, а важны конкретные действия. Давно пора было. Это замечательная новость среди целой массы негатива. У меня теперь отличное настроение! Ждем, когда вы начнете разбираться с олигархами. Удачи!
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03.02.2021 06:47 Відповісти
Рецепт благополучия страны не в борьбе в богатством, а в борьбе с бедностью, но увы, идеи коммунистов в лице Шарикова живут и процветают.
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03.02.2021 07:00 Відповісти
Ты это у себя на лента.ру вещай.
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03.02.2021 08:42 Відповісти
Ага, разберется. Особенно с г+г примени Штаты санкции против этого каломойского-медведчуковского испражнения
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03.02.2021 08:18 Відповісти
СЛАВА БОГУ!!! На конецто.
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03.02.2021 07:04 Відповісти
Приветствую ту волю и решительность, с которой приняты последние решения Президента. Это послужит на благо всего народа Украины. Давно пора было разбираться с предателями родины и коллаборационистами, совсем одуревшими и потерявшими чувство реальности от коррупции судьями, а также олигархами, у которых все предприятия в Украине, по бумагам убыточные, и которые почти не платят налогов. А еще нужно дать возможность народу зарабатывать, чтобы выволочь себя из нищеты, нужно серьезно заниматься экономикой.
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03.02.2021 07:07 Відповісти
Возможно вы и правы - возможно. Один только вопрос - а что СНБО это новый судебный орган? И если нет, то все его решения не имеют правовой основы. Это больше похоже на революционный трибунал, когда без суда и следствия, а это прямиком в 30-е годы совка - вы этого хотите?
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03.02.2021 07:12 Відповісти
"...все его решения не имеют правовой основы...", - це пан росіянин про міський суд Мацькви? Про вчорашнє рішення? Хм. Пан росіянин має рацію.
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03.02.2021 07:46 Відповісти
Во время Национально-Освободительной войны СНБО вполне может заменить собой суд. Пятая колонна должна быть ликвидирована - все равно, по суду, или во внесудебном порядке.
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03.02.2021 08:11 Відповісти
Да. В отношении кацапни мы этого хотим.
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03.02.2021 08:31 Відповісти
Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором - Цензор.НЕТ 4449
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03.02.2021 07:13 Відповісти
За поребрик!Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором - Цензор.НЕТ 5502Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором - Цензор.НЕТ 6326
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03.02.2021 07:15 Відповісти
Опущенный на зоне Рабинович... Портнов... Выдворить, нахер, из Украины! С Саакашвили так быстро справились, а тут такое терпение.
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03.02.2021 08:18 Відповісти
Таких как рабинович и портнов можно к стенке ставить вообще без указов..без суда..без следствия.
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03.02.2021 08:30 Відповісти
Какими "революционерами" стали вдруг те, которые прячутся за никами...
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03.02.2021 08:35 Відповісти
А что тебе не нравится,амёба? И тебя туда же?
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03.02.2021 08:40 Відповісти
Які ви наші громадяни - ви запроданці,ви непотріб,ви внутрішній ворог України.Слідуючий крок - заборонити діяльністьОПЗЖ і За майбутне і виставити всіх їх із країни.
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03.02.2021 08:35 Відповісти
Українською - "наступний крок.. Не вивчили рідну мову, чи свідомо відмовляєтесь та користуєтесь гуглом, чи ви московит, якому, ну просто, не дано природою?..
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03.02.2021 08:40 Відповісти
Кстате когда этого Портнова поставят на место? Его место везде токо не в Украине...Ну или в тюрьме на территории Украины.....
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03.02.2021 08:52 Відповісти
Идут лесом, желательно к москалям,
Пусть Навальному мозги засерают
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03.02.2021 08:55 Відповісти
Когда выбирали Зелю, даже не думал, что будет означать фраза "ну хоть поржем". Это было реально неожиданно и реально смешно. Иду за попкорном...)
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03.02.2021 09:43 Відповісти
Якби Зе був диктатором то рабіновича і портнова розстріляли б із зенітки.
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03.02.2021 09:57 Відповісти
на нари кремлівських чортів
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03.02.2021 12:44 Відповісти
Ото ще два "патріота"!!!:- тільки якої держави???
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03.02.2021 13:48 Відповісти
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