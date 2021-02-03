Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 112.
"Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення щодо закриття трьох телеканалів. Діючи за прямою вказівкою президента, РНБО за надуманим приводом заборонила діяльність телеканалів медіахолдингу "Новини". Ми розцінюємо це рішення РНБО та президента Зеленського як політичну розправу над невгодними ЗМІ", - йдеться в заяві.
Канали, що потрапили під санкції РНБО, закликали Зеленського "зайнятися справою, а не тим, чим ви займаєтеся".
"Якщо ви закриєте невгодні телеканали, ситуація в країні від цього не покращиться, цифри в платіжках за газ не знизяться, вакцинування проти коронавірусу не почнеться, безчинства радикалів не припиняться", - підкреслюється в заяві.
Зазначається, що телеканали "112 Україна", NewsOne і ZiK та.ть намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
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Все на ЮТюб, там эти каналы работают!
Це мабуть на Прямому розказували кремлівську байку ,як Порошенко вбив начебто свого брата ,та іншу маячню ?
Який, навпаки, дав "зелену вулицю" мертветчуківському бізнесу і телеканалам.
Питання чому ЗЕ два роки соплі жував і ввів тоді ,коли президентом в США став Байден?
Да і ще .Само при ЗЕ кремлівська пропаганда почала литися з ціх помийок на повну ,а при Порошенко вони сіділи смирно на дупі .
Хоча, це суто українська традиція - люди які насправді з одного боку фронта, гризуться між собою на тему хто більший патріот, замість того щоб спільним фронтом виступити проти ворога. Саме так власне і було всю історію України, тому і маємо те що маємо.
А от рішення РНБО скасувати через суд НЕМОЖЛИВО.
Питання оцінки Безпеки не належить до прерогатив судового влади!
Ще як би закрили порохомедведчуківські канали 5ий та прямий 👍