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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Медведчук (1323) санкції (6842) ЗМІ (1242) РНБО (1717)

Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 112.

"Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення щодо закриття трьох телеканалів. Діючи за прямою вказівкою президента, РНБО за надуманим приводом заборонила діяльність телеканалів медіахолдингу "Новини". Ми розцінюємо це рішення РНБО та президента Зеленського як політичну розправу над невгодними ЗМІ", - йдеться в заяві.

Канали, що потрапили під санкції РНБО, закликали Зеленського "зайнятися справою, а не тим, чим ви займаєтеся".

"Якщо ви закриєте невгодні телеканали, ситуація в країні від цього не покращиться, цифри в платіжках за газ не знизяться, вакцинування проти коронавірусу не почнеться, безчинства радикалів не припиняться", - підкреслюється в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Якщо діяльність Козака і телеканалів Медведчука буде зупинено, російський вплив в Україні позбудеться інформаційного поля

Зазначається, що телеканали "112 Україна", NewsOne і ZiK та.ть намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+56
включил Ньюз Ван на ютубчике и наслаждаюсь паникой и истерикой ватанов Расцениваем решение СНБО и Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ, - заявление телеканалов 112, Newsone и ZIK - Цензор.НЕТ 3700
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03.02.2021 00:18
+48
В данном случае все правильно!! Вашим визгом удовлетворен!!
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03.02.2021 00:18
+47
Расцениваем решение СНБО и Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ, - заявление телеканалов 112, Newsone и ZIK - Цензор.НЕТ 6390
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03.02.2021 00:34
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У вас розцінки у рублях,а тут Україна. Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK - Цензор.НЕТ 4577
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03.02.2021 08:49 Відповісти
Как то пох...
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03.02.2021 08:53 Відповісти
Позор! Ганьба!!Позор! Ганьба!!Позор! Ганьба!!Позор! Ганьба!!Позор! Ганьба!!Позор!


Все на ЮТюб, там эти каналы работают!
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03.02.2021 09:02 Відповісти
Позор таким как ты. Не нравится Украина,вали на россию. Там тебе может омон,резиновой дубинкой, мозги вправит.
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03.02.2021 10:08 Відповісти
Украина сегодня апвторитарно-тоталитарнаое государство
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03.02.2021 09:04 Відповісти
Надо жаловаться в амерское посольства. США не допустят притеснения журналистов и масс-медиа!
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03.02.2021 09:06 Відповісти
ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!! ПОРА СМЫВАТЬ ДЕРЬМО!!! Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK - Цензор.НЕТ 4003
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03.02.2021 09:15 Відповісти
яка сумна новина Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK - Цензор.НЕТ 5502
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03.02.2021 09:17 Відповісти
Учитывая то что на этих каналах постоянно давали вещать сепаратистам и российским ватникам, то все верно.
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03.02.2021 09:31 Відповісти
За політичну-треба дякувати! Бо як дійде до фізичної...Не встигнете подякувати!
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03.02.2021 09:32 Відповісти
Каналам ху#ла не місце а Україні.
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03.02.2021 09:58 Відповісти
Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK - Цензор.НЕТ 5190
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03.02.2021 10:00 Відповісти
гвардия не первой молодости и не первой свежести
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03.02.2021 11:17 Відповісти
В ответ приходит на ум только одно - ниипет.
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03.02.2021 10:02 Відповісти
Вітаю, хоть щось для України зробив корисне. Ці кремлівські помойки давно треба було закрити а власників відправити за грати за зраду держави. А журналістів з цих ЗМІ в чорний список і нікуди не брати на роботу, один раз зрадив Державу Україну зрадить і іншим разом. Бачите А Порошенко не захотів в свій час знешкодити це кубло. Договорняки.
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03.02.2021 10:16 Відповісти
Це добре ,що нарешті ввели в дію рішення ,яке було ще прийнято за часів Пороха і заблокували ці кремлівські канали .Але є ще одне питання ,коли заблокують "Г+Г"? Він нічим не краще ,ніж ці канали .
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03.02.2021 10:18 Відповісти
А "Прямий" чим краще? Там теж брехня і маніпуляція. Дивитися наше ТБ гидко - скрізь одна пропаганда за "потрібних" людей.
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03.02.2021 10:31 Відповісти
Я так розумію у вас підгорає від Прямого,бо там показують,в яке лайно ЗЕ зробив з країни і як вони зараз крадуть ?
Це мабуть на Прямому розказували кремлівську байку ,як Порошенко вбив начебто свого брата ,та іншу маячню ?
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03.02.2021 11:12 Відповісти
Тут правда лише в тім, що підстави для заборони були ще при Баризі.
Який, навпаки, дав "зелену вулицю" мертветчуківському бізнесу і телеканалам.
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03.02.2021 11:21 Відповісти
Ту прикол у тому ,що це рішення було прийнято,ще при так званому "баризі" у 2018 році ,а не вводили тоді ,бо починалась виборча компанія і ці помийки тоді во всю підтримували ЗЕ ,то воно була би тоді щей яка і від самого ЗЕ.
Питання чому ЗЕ два роки соплі жував і ввів тоді ,коли президентом в США став Байден?
Да і ще .Само при ЗЕ кремлівська пропаганда почала литися з ціх помийок на повну ,а при Порошенко вони сіділи смирно на дупі .
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03.02.2021 11:44 Відповісти
Безчинство радікалов? Ми ще навіть його не починали Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK - Цензор.НЕТ 565
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03.02.2021 10:21 Відповісти
то тобі так здається. Почитай коментарі навіть тут, в США половина "патріотів" ха те що вони пишуть вже або сиділа за розпалювання ворожнечі або платила би компенсації.
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03.02.2021 10:46 Відповісти
а я що написав?
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03.02.2021 10:56 Відповісти
"Безчинство радикалів" має місце. Поки зо в інформаційному просторі, у вигляді образ та цькування людей чиї погляди або навіть мова не співпадають.
Хоча, це суто українська традиція - люди які насправді з одного боку фронта, гризуться між собою на тему хто більший патріот, замість того щоб спільним фронтом виступити проти ворога. Саме так власне і було всю історію України, тому і маємо те що маємо.
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03.02.2021 11:03 Відповісти
Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK - Цензор.НЕТ 9218
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03.02.2021 10:21 Відповісти
нужно добиваться санкций Штатов на меРтвечуцкую силиконовую подстилку марченко, этот полицаевский выродок через эту Марамойку имеет выход на Европейские рынки!!!!
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03.02.2021 10:31 Відповісти
Швидше за все в "судах", які 5-колона контролює через юстицьку Портянку, санкції будуть скасовані. Грошви у Йухла, щоб купити ВСІХ продажних "суддів"-проститутів, вистачить.

Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK - Цензор.НЕТ 2115
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03.02.2021 10:37 Відповісти
У тому то й справа, що протягнути таке рішення через суди через Портянку було неможливо.
А от рішення РНБО скасувати через суд НЕМОЖЛИВО.
Питання оцінки Безпеки не належить до прерогатив судового влади!
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03.02.2021 11:24 Відповісти
Вітаю, хоть щось для України зробив корисне. Ці кремлівські помойки давно треба було закрити а власників відправити за грати за зраду держави. А журналістів з цих ЗМІ в чорний список і нікуди не брати на роботу, один раз зрадив Державу Україну зрадить і іншим разом. Бачите А Порошенко не захотів в свій час знешкодити це кубло. Договорняки.
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03.02.2021 10:41 Відповісти
Нарешті. Ура!! Молодець. Головне не на словах , а на ділі це зробити.
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03.02.2021 11:05 Відповісти
Байден прийде - порядок наведе!
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03.02.2021 11:22 Відповісти
Таки Клоун з яйцями?
Ще як би закрили порохомедведчуківські канали 5ий та прямий 👍
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03.02.2021 11:27 Відповісти
Эти каналы ( с переходом их под Медведчука) нужно было прикрыть еще при попередниках. При нынешних зеленых к ним добавился только "зик". 7 лет войны а рашен агентура чувствует себя в Украине как в собственной квартире. И это касается не только телеканалов ( хватило бы им и Интера и 1+1( Бени) для " трансляции своих идей" и то с ограничениями, а то 80% телеэфира в руках московитов и их посипак. Позор для воюющей страны. Но к этому нужно было бы еще добавить арест, суд и посадка верхушки рашен агентуры Медведчук, Рабинович, Шуфрич и еще пару десятков фамилий ( как минимум)., и арест их активов. Но это не было сделано ни до Зели, не тем более при нем. Нет в Украине " методов против Кости Сапрыкина" НЕТУ... А для воюющей страны, с многократно более мощным врагом, без принципов , границ и "красных линий" это по сути приговор.
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03.02.2021 11:44 Відповісти
Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK - Цензор.НЕТ 8196
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03.02.2021 11:46 Відповісти
Мавры сделали свое дело - мавры могут уходить. Скорей всего у кремля деньги закончились на содержание этих своих помоек.
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03.02.2021 11:47 Відповісти
Боже , рашистські помийки закрили . Нарешті . Потік лайна стане меншим .
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03.02.2021 13:27 Відповісти
Бздіть далі - серуни!!!
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03.02.2021 13:46 Відповісти
Ne byt' UK в EU s censuroy. RT bel'mo na glazu no ego ne kto ne zakravaet potomu chto zakon. V UK ne rabotayut zakoni.
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18.02.2021 05:31 Відповісти
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