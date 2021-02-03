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Новини Політика України
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Мін'юст (921) партія (288)

В Україні налічується 365 політичних партій, 16 із них зареєстрували у 2020-му, - Мін'юст

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні налічується 365 політичних партій, 16 із них зареєстрували у 2020-му, - Мін'юст

Станом на 1 січня 2021 року в Україні 365 зареєстрованих політичних партій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

"Протягом 2020 року територіальними органами Міністерства юстиції України зареєстровано 4285 громадських об’єднань, проведено державну реєстрацію змін до відомостей щодо 3672 громадських об’єднань та зареєстровано 14 всеукраїнських громадських організацій. Також за звітний період Міністерством юстиції України проведено державну реєстрацію створення 16 політичних партій (станом на 1 січня 2021 року зареєстровано 365 політичних партій, що є одним із найвищих показників у Європі) та проведено державну реєстрацію змін до відомостей щодо 228 політичних партій", - йдеться в повідомленні.

У Мін'юсті зазначають, що розбудова мережі структурних утворень політичних партій у регіонах – це "довгострокова стратегія політичних партій для нарощення і збереження електоральної підтримки", а також – "своєрідна "заявка" на тривалу присутність у регіоні та спосіб бути ближчими до проблем і запитів громадян на місцях".

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Зокрема, повідомляється, що у 2020 році територіальними органами Мін’юсту зареєстровано 1185 структурних утворень політичних партій та проведено державну реєстрацію змін до відомостей щодо 3494 структурних утворень політичних партій.

"Доцільно вказати, що зростання показників зареєстрованих структурних утворень політичних партій на місцях, в першу чергу, пояснюється проведенням місцевих виборів, а саме виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що не втрачають своєї актуальності і друковані засоби масової інформації.

Так, за даними Мін'юсту, в 2020 році зареєстровано 247 друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, 390 друкованих засобів масової інформації загальнодержавної, регіональної та зарубіжної сфери розповсюдження та 108 інформаційних агентств.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
достаточно двух как в США, но проукраинских
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03.02.2021 00:34
+1
одна партия на каждый день . как в сказке 12 месяцев . и принцесса дура.
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03.02.2021 00:31
+1
Це клуби за інтересами, а не партії. У них нема ідеології.
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03.02.2021 00:34
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одна партия на каждый день . как в сказке 12 месяцев . и принцесса дура.
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03.02.2021 00:31 Відповісти
Це клуби за інтересами, а не партії. У них нема ідеології.
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03.02.2021 00:34 Відповісти
Взагалі то "ідеологія" у тих партій, що були та є в ВР одна - "розділяй та кради!"
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03.02.2021 00:48 Відповісти
достаточно двух как в США, но проукраинских
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03.02.2021 00:34 Відповісти
И никто не удивляется, что это все карманные, ничего не значащие "партии" никого и ничего не представляющие.
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03.02.2021 00:38 Відповісти
пздц... в нормальных странах 2-3 партии, ну в худшем случае до 10-ти. В Украине насчитывается 365 политических партий, 16 из них зарегистрировали в 2020-м, - Минюст - Цензор.НЕТ 239 .. и прикол в том что с этого меню в 365 партий презервативов - некого и выбрать!!! На ум только Юля пришла.. В Украине насчитывается 365 политических партий, 16 из них зарегистрировали в 2020-м, - Минюст - Цензор.НЕТ 2335
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03.02.2021 00:44 Відповісти
Странно, что вы не замечаете абсолютную беспринципность, брехливость и продажность Тимошенко.
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03.02.2021 06:19 Відповісти
а поподробней можно ! только не нужно говорить тот бред что в методичке - " она ВСЕ украла", и если вы в один ряд ставите Ее и тех тварей что у власти (были и сейчас) и не видите разницу - то у меня вопросов к вам больше нет..
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03.02.2021 12:55 Відповісти
юля коломойша?
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03.02.2021 06:20 Відповісти
умнее ничего не придумал !?
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03.02.2021 12:56 Відповісти
И к большому сожалению среди этих 365 политических партий в Украине пока нет ни одной, которая бы предложила адекватную, понятную и приемлемую для большинства программу выхода из этого глубокого социально-экономического кризиса. Нет лидера, который не запятнал бы себе ложью, беспринципностью и предательством интересов украинского народа, который бы смог организовать граждан на борьбу с абсолютно прогнившей, полностью деградировавшей античеловеческой системой власти в Украине. На сегодняшний день востребованность такой партии и такого лидера колоссальна...
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03.02.2021 06:15 Відповісти
Насправді в Україні є лише дві партії - ті що встигли щось хапнути, і ті що не встигли, але дуже хочуть.
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03.02.2021 07:55 Відповісти
Как по мне в Украине нету ни одной "Политической" партии....Все фикция( сбор своих) для захвата власти и организация "партий" для дальнейшей из продажи....
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03.02.2021 08:11 Відповісти
 
 