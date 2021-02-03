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Данілов (1191) Медведчук (1323) санкції (6842) РНБО (1717) Козак (115) 112_Україна (173) Newsone (174) Разумков Дмитро (1449) ZIK (121)

Санкції проти соратника Медведчука Козака підтримали 17 членів РНБО із 19, Разумков не голосував - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Санкції проти соратника Медведчука Козака підтримали 17 членів РНБО із 19, Разумков не голосував - ЗМІ

Спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування на засіданні Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK, які фактично належать йому.

Про це повідомили УП члени РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Опитані виданням члени РНБО стверджують, що закон дозволяє запроваджувати санкції проти громадян України. Їх можливо буде оскаржити, але це буде доволі проблематична процедура.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що санкції не підтримали дві людини, при цьому одна з них була у відрядженні.

Читайте також: Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK

"2 лютого відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, де шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання запровадження персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України. Із 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні", - заявив він.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
Видно было что этот Разумков с ватною гнильцей, вот и подтвердилось.
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03.02.2021 01:08
+38
@Нет, я на такое пойти не могу, мне нужно позвонить шефу
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03.02.2021 01:06
+35
Байден включил Перестройку Украины... Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 6069 Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 8063Госсекретарь США Блинкэн беседовал с Кулебой...надеюсь плодотворно...
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03.02.2021 01:10
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@Нет, я на такое пойти не могу, мне нужно позвонить шефу
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03.02.2021 01:06 Відповісти
Вот что Байден животворящий делает....
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03.02.2021 05:32 Відповісти
Спалился
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03.02.2021 01:06 Відповісти
Оборотень с кистенём.Нож в спину всадит.Заколотник.
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03.02.2021 01:06 Відповісти
Видно было что этот Разумков с ватною гнильцей, вот и подтвердилось.
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03.02.2021 01:08 Відповісти
Политическую карьеру Разумков начинал в "Партии регионов" - в 2006 в 22-летнем возрасте входил в молодежное крыло "Молодые регионы"
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03.02.2021 02:44 Відповісти
Разумков соратник Порошенко
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03.02.2021 05:46 Відповісти
Прослушка Нескоромного дает неплохой результат...,заказывал киллеров из РАБссии...,ПОЧАЛОСЯ.....
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03.02.2021 01:08 Відповісти
Нельзя было спикеру Рады голосовать За. Нельзя было и всё. Всё правильно сделали.
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03.02.2021 01:08 Відповісти
Это схера ли? А ты часом не рашист?!
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03.02.2021 01:22 Відповісти
да не
он имел в виду,
что у спикера авторитет
чтоб после не кричали
что он им надавил
авторитетом
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03.02.2021 02:21 Відповісти
Нафіга тоді він в РНБО? Авторитет сраний!
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03.02.2021 07:20 Відповісти
а хз, они ж везде лезут если не уследишь
что авторитет у него сраный - согласен
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03.02.2021 10:29 Відповісти
Байден включил Перестройку Украины... Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 6069 Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 8063Госсекретарь США Блинкэн беседовал с Кулебой...надеюсь плодотворно...
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03.02.2021 01:10 Відповісти
Может кто-нибудь объяснить, что такое произошло 2 февраля, что собрался СНБО да еще с такой повесткой ?В новостной ленте в течении дня о том, что состоится заседание СНБО не было
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03.02.2021 01:11 Відповісти
Полностью поддерживаю данный вопрос
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03.02.2021 01:14 Відповісти
Московиты нагло убивают бойцов ВСУ
Этого достаточно ?
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03.02.2021 08:50 Відповісти
Поки на мокшанських болотах стоїть вий про Навального випала добра нагода для антипутінського маневру.
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03.02.2021 01:15 Відповісти
Кое-кто решил задать вопрос Байдену ... Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 406 - вот теперь приходиться самим отвечать на глупые вопросы Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 5803 .
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03.02.2021 01:19 Відповісти
_Ну в общем пораскинул тут... И вот что выходит:
1. Хремль продвигает в Украине медведчука на след. выборы, это их кандидатура.
2. И медведчукас попытались пропиарить через вручение именно ему лично каких-то людей как пленников оккупантов.
3. Зеленюк намылился на второй срок (такая кормушка... грабить и грабить!) и ему это поперёк шерсти!
4. Кравчук с гневом выступает против. Это ведь наивеличайшего со сцены за кулисы пинком прогоняют.
5. Зеленюк окончательно осознаёт что медведчук - его противник и конкурент.
6. Начинает действовать против своего врага, лишать его голоса и рупора.
Фффух... херасе букв. Писать это дольше, чем думать. В общем на данный момент я так думаю. (с)Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 2791
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03.02.2021 01:24 Відповісти
Нехило думаешь... Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 1415 Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 7167
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03.02.2021 01:27 Відповісти
А це значить що ? Що через деякий час будуть закривати рота і проукраїнський опозиції у лиці Порошенко.
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03.02.2021 01:43 Відповісти
_А это - уже. Наезды на Прямой, критиков наивеличайшего, Федына и Звиробий... список далеко не полон.
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03.02.2021 01:46 Відповісти
Так, але я б назвав це залякуванням та шантажем, ніж закриванням рота.
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03.02.2021 01:59 Відповісти
Запугиванием с целью? Правильно! Чтобы заткнуть рот.
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03.02.2021 02:05 Відповісти
А Порошенко это проукраинская оппозиция?ему Байбен будет рот закрывать?Как по мне Зеленский лучший из всего того говна,которое было президента ми
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03.02.2021 05:49 Відповісти
Я навіть за участь мертветчука у виборах. Він може лише цапнути частину відсотків у Бойка. Не даремно ж його у замовлений опзж рейтинг від кміс включили намалювавши 8%.. Щоб тримати Бойко на коротокому ланцюжку. Але як окремий кандидат - це дно навіть для кремля
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03.02.2021 01:55 Відповісти
_В общем да... Если вдуматься сам медведчук как кандидат - шляпа полная! Если только не бросить что-то очень весомое на их чашу весов... например, "я принёс вам мир" (чемберлен. На самом деле то будет не мир, разумеется) Ну или пропиаренный кремлем через "обмены" медведчук своей поддержкой добавил бы голосов бойке.
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03.02.2021 02:04 Відповісти
В Латвии закрыли росийские пропагондиские каналы. Ветерок дует от Байдена
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03.02.2021 02:48 Відповісти
_Это Латвия годамии ждала Байдена чтобы у себя информационное оружие кремля обезвредить?
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03.02.2021 02:52 Відповісти
у них свои клоуны , у нас свои.
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03.02.2021 02:54 Відповісти
Это враги, а не какие-то сраные клоуны.
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03.02.2021 03:02 Відповісти
Непогані висновки цілком тверезі, з огляду на останні події.
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03.02.2021 07:21 Відповісти
танки, грады кацапские стоят на линии разграничения, хлопцев убивают снайперы головы не высунешь- это шо мир???
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03.02.2021 01:40 Відповісти
В 2019 году Зеленский обещал закрыть телеканалы Ведмедчука...Зеля выполнил обещание....
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03.02.2021 01:12 Відповісти
Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 9609
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03.02.2021 01:12 Відповісти
Разумков снял маску.
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03.02.2021 01:12 Відповісти
Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 1114
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03.02.2021 01:14 Відповісти
Разумкова в топку !!! Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 7886 .... А второй что не голосовал оказался самым хитрым - в командировку ***** поехало .. мол и вашим и нашим...тоже - клиент в прорубь !!!
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03.02.2021 01:17 Відповісти
а кто второй, кто не голосовал?!.. не ужели Аваков?!
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03.02.2021 01:15 Відповісти
Здається мені що це зрада ) А де кобзарі що співають чергову пісню про 73 % ЗЕбілів ?) Щось не бачу
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03.02.2021 01:15 Відповісти
Нема вже 73%, забудь...., якщо з них 23% залишилось то і все ...а більшість на ходу перевзулась. Зараз можеш хоч голки їм під нігті заганять, вони ніколи не зізнаються що голосували за Зельцмана Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 3080
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03.02.2021 04:53 Відповісти
Вкотре змінили свої вподобання, - тепер вже з Зельцмана на Вальцмана ))
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03.02.2021 06:47 Відповісти
Та я це все розумію , відсоток зелених думаю меньше ніж 20 % , але я про інше , тут пхають ці 73 % де тре і не тре , якщо навіть новина за монгольскй театр опери та балета все рівно хтось з упоротих промукає за 73 % ЗЕбів )
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03.02.2021 08:22 Відповісти
Цей павлік морозов вкотре не здивував
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03.02.2021 01:16 Відповісти
Секретарь РНБО Данилов правильно сделал..нефиг Мавзолейному быдлу лить грязь на мою страну... Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 3091
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03.02.2021 01:18 Відповісти
Что, Разумков, ватника в себе не утаишь?
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03.02.2021 01:18 Відповісти
Мне пох на эти русофильские, а скорее, ************* каналы! Шоб ви всі, падлюки, повиздихали! НАСМЄРТЬ! НАСОВСЄМ!!!! УКРАЇНА - є ВІЛЬНА! НАЗАВЖДИ! Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 9328 Рашка здохла, хвост облез. мертвєччук із зєлєю здох та й в гімно влєз! Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 3039 Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 6136
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03.02.2021 01:26 Відповісти
Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 224
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03.02.2021 02:18 Відповісти
Сейчас судья Вовк этот указ отменит, а судья Тупицкий признает его неконституционным.
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03.02.2021 01:29 Відповісти
Не факт, такие действия всё же означают полную конфронтацию с властью, стопроцентную войну.
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03.02.2021 01:35 Відповісти
Решение РНБО не подлежит пересмотру...
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03.02.2021 01:31 Відповісти
Разве в РНБО нет одного представителя из "попзж", забыл как ее зовут, как интересно она проголосовала
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03.02.2021 01:35 Відповісти
Ольга ********* оспорит указ Зели... Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 5653
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03.02.2021 01:33 Відповісти
Кибернападение на правительственные учреждения США в конце прошлого года финансировал миллиардер Путлера Виктор Вексельберг...,попал под санкции США вместе с семьей....и его шестерками..,счета заблокированы по всему Миру...
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03.02.2021 01:37 Відповісти
Не шутите с Омерикой чуваки...плохо закончите.... Санкции против соратника Медведчука Козака поддержали 17 членов СНБО из 19, Разумков не голосовал, - СМИ - Цензор.НЕТ 5326
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03.02.2021 01:38 Відповісти
Разумков крыса оллигархическая и пропутинская!
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03.02.2021 01:46 Відповісти
вот ано как Михалычь, бац и крыса сама проявилась.
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03.02.2021 01:51 Відповісти
разумков запроданец мацковский ну фамилия там и все такое ...
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03.02.2021 01:52 Відповісти
разумков-проиграл войну пора тебе в опзж
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03.02.2021 01:57 Відповісти
Оно и было ГАВНО
просто бабло помогло
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03.02.2021 08:46 Відповісти
Димону подсказка - хитрожелтость порождает двуличность, а двуличность является предвестием предательства
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03.02.2021 05:14 Відповісти
Разумков - кАзёл!
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03.02.2021 05:31 Відповісти
Разумков похоронил себя как политика.
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03.02.2021 05:42 Відповісти
Спалилась Московская консерва, думала при всех раскладах быть нейтральной, но не учла, что вонь Медведчука проходит сквозь ватнтик аж до КОСТЕЙ, не отмоешься !
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03.02.2021 05:55 Відповісти
кто-то пророчил разумкова в президенты...
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03.02.2021 06:53 Відповісти
Как бы не повторился эффект с решением о роспуске Конституционного Суда - "шуму много шерсти мало, сказал чёрт, обдирая кошку".
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03.02.2021 06:55 Відповісти
Одно слово - вонючий гнилой рыг, который такой же как и зелепукин, сдаст Украину с потрохами пуйлу в один момент
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03.02.2021 07:27 Відповісти
димка не мог. его мертвячуковские рублики связали по рукам и ногам.
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03.02.2021 08:13 Відповісти
Разумков "********" відробляє.
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03.02.2021 08:24 Відповісти
Начинаеца международное чмурилово Рассейской *********. США дало отмашку. Пора бы и на фронте епануть, разок, по сепарам, а то борзеть начали.
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03.02.2021 08:36 Відповісти
Как ******** разумков попал в Раду ?
Гнойный ублюдок
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03.02.2021 08:45 Відповісти
Кріт виявляється не тільки прописаний в ОПУ, він і в ВР жирує. Мабуть Розумкову його куратор з ФСБ порадив - дружок не голосуй, не відрізай шлях домой до Ростова.
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03.02.2021 08:55 Відповісти
Розумова це проросійська гнида, нічого дивного.
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03.02.2021 08:56 Відповісти
разумков гнида еще та
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03.02.2021 09:03 Відповісти
Поки що санкцій проти говорящої ж...., хватило нашій еліті яка розраховувала на халявні гроші з двох корів.. Одна корова сказала що грошей не буде, більше того те що є заберемо а ні то везіть за поребрик.. Походу еліти рішили що тримати гроші краще в швейцарії чим в общаку ху...ла.. Як дальше буде побачимо, головне щоб Байден з Х... не договорився про якесь рішення... Тому що вже звучать ідеї зняття санкції з Північного потоку, при гарантії ху...ла не трогати нас.
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03.02.2021 10:13 Відповісти
Разумков напоминает хитрожопого Литвина.
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03.02.2021 10:30 Відповісти
А,как мог курсант ФСБ, сын полка"ПР"Разумков голосовать за санкции против резидента ФСБ в Украине Медведчука?
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03.02.2021 10:31 Відповісти
А НАЩАДОК на що рораховує???- на девіденди?
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03.02.2021 13:44 Відповісти
 
 