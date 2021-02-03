Санкції проти соратника Медведчука Козака підтримали 17 членів РНБО із 19, Разумков не голосував - ЗМІ
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Спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування на засіданні Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK, які фактично належать йому.
Про це повідомили УП члени РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
Опитані виданням члени РНБО стверджують, що закон дозволяє запроваджувати санкції проти громадян України. Їх можливо буде оскаржити, але це буде доволі проблематична процедура.
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що санкції не підтримали дві людини, при цьому одна з них була у відрядженні.
"2 лютого відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, де шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання запровадження персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України. Із 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні", - заявив він.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
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он имел в виду,
что у спикера авторитет
чтоб после не кричали
что он им надавил
авторитетом
что авторитет у него сраный - согласен
Этого достаточно ?
1. Хремль продвигает в Украине медведчука на след. выборы, это их кандидатура.
2. И медведчукас попытались пропиарить через вручение именно ему лично каких-то людей как пленников оккупантов.
3. Зеленюк намылился на второй срок (такая кормушка... грабить и грабить!) и ему это поперёк шерсти!
4. Кравчук с гневом выступает против. Это ведь наивеличайшего со сцены за кулисы пинком прогоняют.
5. Зеленюк окончательно осознаёт что медведчук - его противник и конкурент.
6. Начинает действовать против своего врага, лишать его голоса и рупора.
Фффух... херасе букв. Писать это дольше, чем думать. В общем на данный момент я так думаю. (с)
АСМЄРТЬ! НАСОВСЄМ!!!! УКРАЇНА - є ВІЛЬНА! НАЗАВЖДИ! Рашка здохла, хвост облез. мертвєччук із зєлєю здох та й в гімно влєз!
просто бабло помогло
Гнойный ублюдок