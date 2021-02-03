Сенцов про запроваджені проти "112", NewsOne та Zik санкції: Закрити телесмітники Медведчука - найкраще рішення влади за останній час

Запровадити санкції проти телеканалів "112", NewsOne, Zik - хороше рішення, але не факт, що воно буде виконуватися.

Таку думку у Facebook висловив режисер, активіст і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

"Закрити телесмітники Медведчука – це дійсно найкраще рішення влади за останній час, але побачимо як воно буде втілюватися у життя. Хочеться вірити у перемогу над путінськими посіпаками хоч тут", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".