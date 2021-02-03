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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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санкції (6842) Сенцов (895) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Сенцов про запроваджені проти "112", NewsOne та Zik санкції: Закрити телесмітники Медведчука - найкраще рішення влади за останній час

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сенцов про запроваджені проти

Запровадити санкції проти телеканалів "112", NewsOne, Zik - хороше рішення, але не факт, що воно буде виконуватися.

Таку думку у Facebook висловив режисер, активіст і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

"Закрити телесмітники Медведчука – це дійсно найкраще рішення влади за останній час, але побачимо як воно буде втілюватися у життя. Хочеться вірити у перемогу над путінськими посіпаками хоч тут", - написав він.

Сенцов про запроваджені проти 112, NewsOne та Zik санкції: Закрити телесмітники Медведчука - найкраще рішення влади за останній час 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Кидайте страйки, это уже за народом, убрать этих разжигателей с Ютуба.
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03.02.2021 01:30
+20
Канал НАШ еще надо закрить.
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03.02.2021 02:03
+18
мертвечук идиНАКУЙ ******** Сенцов о введенных против "112", "NewsOne" и "Zik" санкциях: Закрыть телепомойки Медведчука - лучшее решение власти за последнее время - Цензор.НЕТ 865
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03.02.2021 01:35
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От шо пендель Байдена животворящий делает! Так и из Осла сделает президента!
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03.02.2021 07:39 Відповісти
Шеф, все пропало, всё пропало! А кто у них ШЕФ! https://www.youtube.com/watch?v=c6tUq0IHVoI
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03.02.2021 07:53 Відповісти
Почему продолжает бздеть мураевский Наш?
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03.02.2021 08:05 Відповісти
Сенцов о введенных против "112", "NewsOne" и "Zik" санкциях: Закрыть телепомойки Медведчука - лучшее решение власти за последнее время - Цензор.НЕТ 4499
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03.02.2021 08:34 Відповісти
У Олега кожен меседж , реакція на подіі , адекватна , сподіваюсь так і буде далі
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03.02.2021 08:40 Відповісти
100%прав, поддерживаю
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03.02.2021 08:59 Відповісти
так ще є плюси, теж власність медведчука
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03.02.2021 09:51 Відповісти
Сенцов млодчина. Поддерживаю.
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03.02.2021 10:32 Відповісти
Хай визрівають далі, але ЧАС НЕ ЖДЕ!!!
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03.02.2021 13:42 Відповісти
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