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безпілотник (2094) ОБСЄ (3402) Донбас (21733) КПВВ (320)

Найманці РФ знову стріляли по безпілотниках місії ОБСЄ і не пускали спостерігачів на пункти пропуску, - звіт

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ знову стріляли по безпілотниках місії ОБСЄ і не пускали спостерігачів на пункти пропуску, - звіт

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі 1 лютого зафіксувала 38 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 72 - у Луганській.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Місії від 2 лютого.

"СММ зафіксувала 38 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. За попередню добу в цій області зафіксовано 4 такі порушення. Місія зафіксувала 72 порушення режиму припинення вогню в Луганській області. За попередню добу в цій області таких порушень не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поблизу непідконтрольного урядові Голубівського Луганської області вогонь зі стрілецької зброї відкрили, за оцінкою, у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії.

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"Свободу пересування Місії і далі обмежували, зокрема на блокпості збройних формувань поблизу Олександрівського (кол. Рози Люксембург) Донецької області, а також у пункті пропуску на кордоні неподалік Ізвариного Луганської області", - заявили в СММ.

Автор: Наталя Джума
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как обсе обстреливают так - наемники с раши, как Наших пацанов с ВСУ - та сторона...пздц Наемники РФ снова стреляли по беспилотникам миссии ОБСЕ и не пускали наблюдателей на пункты пропуска, - отчет - Цензор.НЕТ 7945
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03.02.2021 01:42 Відповісти
Щось розпоясалися геть ці колаборанти-покидьки
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03.02.2021 01:43 Відповісти
Враг - как и всегда - действует как враг.
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03.02.2021 01:51 Відповісти
Власти Германии в очередной раз подтвердили, что скандальный российский трубопровод "Северный поток-2" будет достроен.
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03.02.2021 02:29 Відповісти
Раз ни Украина ни ОБСЕ не может обеспечить безопасности наблюдения, то надо констатировать невозможность пролётов, а вы думаете кто платит за збитые бпла- МЫ Украинцы
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03.02.2021 06:18 Відповісти
 
 