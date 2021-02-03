Найманці РФ знову стріляли по безпілотниках місії ОБСЄ і не пускали спостерігачів на пункти пропуску, - звіт

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі 1 лютого зафіксувала 38 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 72 - у Луганській.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Місії від 2 лютого.

"СММ зафіксувала 38 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. За попередню добу в цій області зафіксовано 4 такі порушення. Місія зафіксувала 72 порушення режиму припинення вогню в Луганській області. За попередню добу в цій області таких порушень не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поблизу непідконтрольного урядові Голубівського Луганської області вогонь зі стрілецької зброї відкрили, за оцінкою, у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії.

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"Свободу пересування Місії і далі обмежували, зокрема на блокпості збройних формувань поблизу Олександрівського (кол. Рози Люксембург) Донецької області, а також у пункті пропуску на кордоні неподалік Ізвариного Луганської області", - заявили в СММ.