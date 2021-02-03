РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко

РНБО запровадила санкції не лише проти "112", NewsOne і ZiK, але і компанії, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, включно з особистим літаком Тараса Козака.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"За моїми даними, також заблокована компанія, на яку оформлено 7 приватних бортів, включно з особистим літаком Козака. Вони не можуть злітати і залишати повітряний простір України", - написав він.

Також читайте: Рабінович і Портнов у своїх дописах про санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака назвали Зеленського диктатором

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".