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літак (1986) санкції (6842) РНБО (1717) Козак (115) Гончаренко (461)

РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп

РНБО запровадила санкції не лише проти "112", NewsOne і ZiK, але і компанії, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, включно з особистим літаком Тараса Козака.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"За моїми даними, також заблокована компанія, на яку оформлено 7 приватних бортів, включно з особистим літаком Козака. Вони не можуть злітати і залишати повітряний простір України", - написав він.

РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп ЄС Гончаренко 01

Також читайте: Рабінович і Портнов у своїх дописах про санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака назвали Зеленського диктатором

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+58
Україна і Московія. Фото для порівняння.
СНБО, кроме телеканалов, заблокировал компанию, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 9407
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03.02.2021 02:34
+38
Ваши слова Байдену в уши.
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03.02.2021 02:08
+35
Оставляйте жалобу на ютубе на каналы "112", "NewsOne" и "ZiK" :

Данный канал своим эфиром нарушает законодательство и указ Президента Украины о введении санкций
https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №43/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
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03.02.2021 02:16
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Та почекай. Маю підозру що тут має місце чергова багатоходівочка Кремля. Насторожує як синхронно провайдери припинили трансляцію.
І не забуваємо що Медведчук співвласник ;1+1;.
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03.02.2021 08:33 Відповісти
Якщо на перший погляд усе вийшло так просто, значить не усе так просто. Зараз десь тріщить дамба з гівном.
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03.02.2021 09:15 Відповісти
Четыри рашиста и ленка Клоака экипаж машины ********.
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03.02.2021 09:42 Відповісти
Не понял, Гончаренко вылитеть не смог ?
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03.02.2021 08:34 Відповісти
sulima ivan Злюка вы Иван , ну разве так можно , может вам передать Киев вечерний ,коробочку ?🙄🤔🤫😊
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03.02.2021 08:34 Відповісти
З бабахою? Я солодке не люблю))
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03.02.2021 08:59 Відповісти
з "новичком " "старичком" "новичкюлей" РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 525
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04.02.2021 00:38 Відповісти
Байден став президентом США і зразу пішли санкції проти посібників російських окупантів.
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03.02.2021 08:40 Відповісти
Підготувати ракетну установочку і при взльоті тих літаків, хай працюють.
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03.02.2021 08:46 Відповісти
От дурниці. Конфіскувати "нажиті непосильним трудом" -- літаки і пароплави у ворожих провокаторів. Вони Україні дуже пригодяться.
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03.02.2021 09:22 Відповісти
не пойму...... или жаренный петух в жопу клюнул некоторых....
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03.02.2021 08:55 Відповісти
к чему такая спешка с блокированием врагов ???
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03.02.2021 08:55 Відповісти
падлянку какую то готовят для всех РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 9953
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04.02.2021 00:39 Відповісти
Так, что теперь получается - ГНИДА Мертвецчук будет на доклады к Х#ЙЛУ на ПАРОВОЗЕ ездить???
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03.02.2021 09:22 Відповісти
Не хвилюйся, кум йому подарує літак.
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03.02.2021 09:24 Відповісти
На дрезине .У него есть своя подземная особая ветка для экстренных случаев, построенная "патриотически" настроенными карманычами для быстрого отхода прямо в кремль к *****.
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03.02.2021 09:47 Відповісти
На дрезине ДОЛГО, пока доедешь - глядишь, а ХЙЛА ногами вперед к МАВЗОЛЕЮ несут.
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03.02.2021 09:53 Відповісти
РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 4697
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03.02.2021 10:05 Відповісти
Эти АНАЛЫ пропоГАНДОНивали касапсский ФАШИЗМ и ПУКинсскую ПЕДОФИЛИЮ ! . -
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РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 2751 РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 4553РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 1721РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 93РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 1403
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03.02.2021 11:53 Відповісти
Значит Гончаренко никуда не полетит в ближайшее время.
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03.02.2021 12:17 Відповісти
Ну и хитровычурность у вас.
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03.02.2021 13:38 Відповісти
Бубочку уже не трогают инвестиции из Омана?
Значит, с тех пор Патрушев этим осликом через Ермака без проблем рулит.
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03.02.2021 13:37 Відповісти
Прекрасно!
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03.02.2021 14:18 Відповісти
странно что холокост не вспомнил! РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 8058 цирк уродов
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03.02.2021 15:14 Відповісти
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