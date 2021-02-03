За тиждень через COVID-19 померла рекордна кількість людей - понад 96 тисяч, - ВООЗ

За минулий тиждень від коронавірусу у світі померли понад 96 тисяч осіб. Це рекордний показник за сім днів від початку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, це випливає із щотижневого епідеміологічного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Так, із 25 по 31 січня у світі було зареєстровано 96 364 летальні випадки через коронавірус. Майже половина смертей припадають на Північну і Південну Америку (47 277), у Європі за минулий тиждень померли 36 674 хворих.

Від початку пандемії кількість виявлених випадків захворювання зросла до 102 942 987, жертвами стали 2 232 233 пацієнти.

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Раніше стало відомо, що Європейська комісія виділила 14 млрд євро дев'яти країнам ЄС у межах четвертого траншу фінансової підтримки для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу. Це перша виплата цього року за програмою SURE.

Також нагадаємо, що команда ВООЗ, яка проводить розслідування походження коронавірусу, 2 лютого відвідала центр боротьби із захворюваннями тварин. Там могли б надати інформацію про те, як COVID-19 передався від кажанів до людини.