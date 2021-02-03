Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Шумів. За добу - 8 ворожих обстрілів, - штаб ОС

За минулу добу, 2 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Південного, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь.

"Унаслідок пострілу снайпера зазнав важкого поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Захиснику було надано медичну допомогу, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що біля Кримського окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

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"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Павлополя, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, а неподалік Водяного, що на Приазов’ї – захисники помітили роботу ворожого снайпера.

Також неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який скинув два постріли ВОГ-17 неподалік позицій Об'єднаних сил. Вмілими діями наших воїнів, безпілотник ворога було подавлено засобами радіоелектронної боротьби", - повідомили в штабі.

Зазначається, що про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Водночас від початку поточної доби, 3 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.



