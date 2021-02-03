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Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів

Глава Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко відреагував на рішення про блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Як інформує Цензор.НЕТ, свою думку Томіленко висловив на своїй сторінці у Facebook.

"Позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів - це надзвичайна ситуація. Українські журналісти, медіаменеджери та власники ЗМІ мають право на свободу слова та на професію. І несуть за свою діяльність відповідальність. Але відповідальність в рамках Закону!

Позбавлення БЕЗ СУДУ багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію - це наступ на свободу слова", - написав він.

Також Томіленко наголосив, що "політична належність українських власників зареєстрованих в Україні ЗМІ - не злочин". "Рішення української влади є інформаційним вибухом та шокує міжнародні інституції, які опікуються захистом прав журналістів та свободою слова".

"Національна спілка журналістів України інформуватиме про надзвичайну ситуацію Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, наших партнерів - Офіс ОБСЄ з питань свободи медіа.

НСЖУ послідовна у захисті прав українських журналістів: ми захищали і захищаємо колег, яких кидали у в’язниці в Росії (Роман Сущенко), в окупованому Донбасі (Станіслав Асєєв, Валерій Макеєв, Марія Варфоломєєва та інші) та анексованому Криму (Микола Семена, кримсько татарські громадянські журналісти)", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери

"Ми засуджуємо фізичні атаки на журналістів в Україні, боремося із системною безкарністю та проти поділу журналістів на "правильних" і "неправильних". У дискусіях журналіст чи чиновник - ми завжди на стороні журналістів та свободи слова. Звичайно, закликаючи колег бути відповідальними.

Тому цей пост - не про політичну підтримку українських політиків. А про право українських ЗМІ та журналістів мати права та обов‘язки - за Законом, а не отримати раптове блокування - за указом...", - резюмував Томіленко.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів 112, NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+56
Та *****. Вони вороги.
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03.02.2021 08:12
+44
Чрезвычайная ситуация, таварисч, - это война России против Украины.
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03.02.2021 08:12
+34
Який ще суд, ідійот? Рішення про закриття приймає РНБО якщо вбачає в цьому загрозу нацбезпеці держави.
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03.02.2021 08:14
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Зеленский доказал, что он тоже патриот. Почти как Порошенко.
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03.02.2021 09:03 Відповісти
Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух - Цензор.НЕТ 8924 Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух - Цензор.НЕТ 8217
Ладно, проїхали
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03.02.2021 09:39 Відповісти
Главный посыл - кремлевские пердаки))) Реально кто-то верит, что в Раше, это кого-то сильно интересует... Хотя после рекламы, пойдут позырить, что это))) Промониторил инет каналы санкционированных. Количество зрителей растет, и достаточно активно. Тут принцип (ссылка).
А вообще неприятно, когда указами, пытаются доказать свою правоту, не так должно быть. Тем более Зеленский принимал это решение. не совсем лично. ИМХО
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03.02.2021 09:04 Відповісти
Других то каналов нет, кому тв вообще на сегодня интересно, кроме древних пенсов, смотреть рекламу
За свои деньги - дураков всё меньше ...
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03.02.2021 09:08 Відповісти
Всякая демократия должна быть зубастой (в определенных случаях). Так, что, браво, пане Презиенте!
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03.02.2021 09:05 Відповісти
это не украинским СМИ-это параша тв
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03.02.2021 09:07 Відповісти
Нарешті зроблено щось на користь українських інтересів.
І так, висловлюю глибоке занепокоєння з приводу утисків свободи сліва:

Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух - Цензор.НЕТ 6952
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03.02.2021 09:08 Відповісти
Как мало надо украинскому народу, а дальше что? УКРАИНЦЫ НЕ ЛЕНИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ГОСУДАРСВОМ! Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух - Цензор.НЕТ 9629
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03.02.2021 09:11 Відповісти
Я не кажу, що цього достатньо. Але погодьтеся, новина цілком єнотогенеруюча )))
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03.02.2021 09:21 Відповісти
Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух - Цензор.НЕТ 8264

О, уже Єнот при справі.
Приєднуюсь до Вас, колего, і разом з глибоким занепокоєнням висловлюю свою космічних масштабів стурбованість з приводу інтенсивного цеглоутворення у вати.
(Стільки цегли! Стільки цегли! І що з тим робити?..).
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03.02.2021 11:55 Відповісти
..Как то неправильно что в Украине еврейские общины руководят украинскими громадами, В годы Крепостного права крепостные в Украине были в подчинении барина с Петербурга и в подчинении исполнительного еврея приказчика ну и московский поп крепостным вправлял мозги, сейчас ничего не поменялось, возьмём СМИ ,кому они относятся правильно еврейской общине и московской Орде, крепостные 73% посмотрели кино про Голобородько и потом выбрали себе Атамана, ну кто скажет что нарид Украины 73% не вышли с Крепостного права. И о блокировке каналов московской Орды Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух - Цензор.НЕТ 2702 У Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою"
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03.02.2021 09:08 Відповісти
"Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова". О каких конкретно институтах идет речь? Кого именно это решение шокирует? Кроме пуйла и его пропагандонов пока ни кого не увидел. Меня например шокирует , что такие мрази как Бондаренко на этих каналах поливаю грязью украинскую армию, и обвиняют в преступлениях наших солдат, в то время как они гибнут на фронте от пуль снайперов и осколков мин и снарядов. Вот это меня действительно шокирует. Меня действительно шокирует, когда на этих каналах встают на защиту тик-токерши, которая по примеру Бондаренко открывает свою грязную, вонючую пасть на наших боевых офицеров. Все это мы уже видели и проходили в 2014 году. И меня шокирует, что эти помойки не прикрыли гораздо раньше, еще в зародыше.
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03.02.2021 09:10 Відповісти
Ще одна "ватна консерва" - Сер-гей Томіленко вскрилась.
Да не просто,- а з вибухом!
Однозначно-позитив!👏👏👏
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03.02.2021 09:14 Відповісти
Чувак наверное кредитов набрал, а тут "БАХ" Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух - Цензор.НЕТ 9507
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03.02.2021 09:32 Відповісти
А на параше есть каналы засланых агентов сбу?
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03.02.2021 09:20 Відповісти
Та отож.
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03.02.2021 09:22 Відповісти
на парашу рівнятись то не вихід.
треба було дійсно приймати закон про колаборантів і на підставі нього закривати канали.
Бо так на черзі опиниться і П'ятий і Прямий і Цензор.
І спробуйте потім щось довести.
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03.02.2021 10:07 Відповісти
А навіщо, є закон України "Про санкції", який діє з 2014 року. Згідно якого й наклали санції на нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака, відповідно і на активи. Все по закону.
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03.02.2021 12:47 Відповісти
Томиленко переизбрать на Томенко !
Правильный будет шаг
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03.02.2021 09:24 Відповісти
Томенку ніколи. Він гроші рахує. Микола власник київського каналу ТБ.
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03.02.2021 09:45 Відповісти
ПНХ
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03.02.2021 10:02 Відповісти
Томиленко- сволочь и защитник пятой колоны кремля. Ты хоть слово в защиту наших военных сказал? В то время, когда они по колени в воде и в холоде сидят в окопах, такие как герман ,лукаш,или бондаренко бегают с канала на канал и поливают их грязью,называя преступниками.
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03.02.2021 10:21 Відповісти
Несут ответственность?!
Да ни хрена они не несут. За бабло готовы и мать родную помоями облить.
Что это за жертва аборта? Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух - Цензор.НЕТ 2825
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03.02.2021 10:43 Відповісти
голова спілки журналістів сидить на пляшці.
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03.02.2021 10:47 Відповісти
Как-то через жопу всё сделано. Обычно сначала садят преступника и на основании этого конфисковывают его имущество. А у нас имущество конфисковали, а преступники пусть гуляют, судятся, создают новые каналы... Ведь не имущество создаёт угрозу нацбезопасности страны, а те твари, которые им управляют! Как-то так...
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03.02.2021 11:13 Відповісти
Про який суд він меле? Про Вовчий?
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03.02.2021 11:56 Відповісти
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