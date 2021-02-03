Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух

Глава Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко відреагував на рішення про блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Як інформує Цензор.НЕТ, свою думку Томіленко висловив на своїй сторінці у Facebook.

"Позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів - це надзвичайна ситуація. Українські журналісти, медіаменеджери та власники ЗМІ мають право на свободу слова та на професію. І несуть за свою діяльність відповідальність. Але відповідальність в рамках Закону!

Позбавлення БЕЗ СУДУ багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію - це наступ на свободу слова", - написав він.

Також Томіленко наголосив, що "політична належність українських власників зареєстрованих в Україні ЗМІ - не злочин". "Рішення української влади є інформаційним вибухом та шокує міжнародні інституції, які опікуються захистом прав журналістів та свободою слова".

"Національна спілка журналістів України інформуватиме про надзвичайну ситуацію Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, наших партнерів - Офіс ОБСЄ з питань свободи медіа.

НСЖУ послідовна у захисті прав українських журналістів: ми захищали і захищаємо колег, яких кидали у в’язниці в Росії (Роман Сущенко), в окупованому Донбасі (Станіслав Асєєв, Валерій Макеєв, Марія Варфоломєєва та інші) та анексованому Криму (Микола Семена, кримсько татарські громадянські журналісти)", - зазначив він.

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"Ми засуджуємо фізичні атаки на журналістів в Україні, боремося із системною безкарністю та проти поділу журналістів на "правильних" і "неправильних". У дискусіях журналіст чи чиновник - ми завжди на стороні журналістів та свободи слова. Звичайно, закликаючи колег бути відповідальними.

Тому цей пост - не про політичну підтримку українських політиків. А про право українських ЗМІ та журналістів мати права та обов‘язки - за Законом, а не отримати раптове блокування - за указом...", - резюмував Томіленко.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".