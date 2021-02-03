Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух
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Глава Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко відреагував на рішення про блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK.
Як інформує Цензор.НЕТ, свою думку Томіленко висловив на своїй сторінці у Facebook.
"Позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів - це надзвичайна ситуація. Українські журналісти, медіаменеджери та власники ЗМІ мають право на свободу слова та на професію. І несуть за свою діяльність відповідальність. Але відповідальність в рамках Закону!
Позбавлення БЕЗ СУДУ багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію - це наступ на свободу слова", - написав він.
Також Томіленко наголосив, що "політична належність українських власників зареєстрованих в Україні ЗМІ - не злочин". "Рішення української влади є інформаційним вибухом та шокує міжнародні інституції, які опікуються захистом прав журналістів та свободою слова".
"Національна спілка журналістів України інформуватиме про надзвичайну ситуацію Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, наших партнерів - Офіс ОБСЄ з питань свободи медіа.
НСЖУ послідовна у захисті прав українських журналістів: ми захищали і захищаємо колег, яких кидали у в’язниці в Росії (Роман Сущенко), в окупованому Донбасі (Станіслав Асєєв, Валерій Макеєв, Марія Варфоломєєва та інші) та анексованому Криму (Микола Семена, кримсько татарські громадянські журналісти)", - зазначив він.
"Ми засуджуємо фізичні атаки на журналістів в Україні, боремося із системною безкарністю та проти поділу журналістів на "правильних" і "неправильних". У дискусіях журналіст чи чиновник - ми завжди на стороні журналістів та свободи слова. Звичайно, закликаючи колег бути відповідальними.
Тому цей пост - не про політичну підтримку українських політиків. А про право українських ЗМІ та журналістів мати права та обов‘язки - за Законом, а не отримати раптове блокування - за указом...", - резюмував Томіленко.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
Ладно, проїхали
А вообще неприятно, когда указами, пытаются доказать свою правоту, не так должно быть. Тем более Зеленский принимал это решение. не совсем лично. ИМХО
За свои деньги - дураков всё меньше ...
І так, висловлюю глибоке занепокоєння з приводу утисків свободи сліва:
О, уже Єнот при справі.
Приєднуюсь до Вас, колего, і разом з глибоким занепокоєнням висловлюю свою космічних масштабів стурбованість з приводу інтенсивного цеглоутворення у вати.
(Стільки цегли! Стільки цегли! І що з тим робити?..).
Да не просто,- а з вибухом!
Однозначно-позитив!👏👏👏
треба було дійсно приймати закон про колаборантів і на підставі нього закривати канали.
Бо так на черзі опиниться і П'ятий і Прямий і Цензор.
І спробуйте потім щось довести.
Правильный будет шаг
Да ни хрена они не несут. За бабло готовы и мать родную помоями облить.
Что это за жертва аборта?