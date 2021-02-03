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За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа

Станом на середу, 3 лютого, виявлено ще 3285 нових випадків коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"3285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 156 дітей та 186 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 02госпіталізовано – 2 159 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 02летальних випадків – 165;

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 02одужало – 10 101 особа;

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 02здійснено тестувань за добу – 43 643 (зокрема методом ПЛР – 25 235, методом ІФА – 18 408).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень через COVID-19 померла рекордна кількість людей - понад 96 тисяч, - ВООЗ

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 07захворіло – 1 227 164 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 07одужало – 1 045 473 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 07летальних випадків – 23 089;

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 07проведено ПЛР-тестувань – 6 299 699.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа 13

Автор: Наталя Джума
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ВНЕЗАПНО!
Достал я из мягких штанин
Толстую маску с мою хлеборезку
С помощью коей бегу в магазин
И вна метро совершу две поездки
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03.02.2021 08:19 Відповісти
Дива та й годі... Кількість тестів роблять не велику, статистику показують, що хворих меншає, а людей щодня вмирає майже по 200 чоловік... І це тільки офіційно... Де логіка?
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03.02.2021 08:25 Відповісти
Это не лично к Вам, но логику нужно искать когда выбирали последнего президента с его зелёный партией, большинство хотели новых не профессиональных лиц - получите
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03.02.2021 08:29 Відповісти
а толку от того теста для легкой формы болезни врачи все равно ничего что и так известно для лечения не скажут, вот люди и перестали его делать обращаются только при тяжёлой форме.
Логика в том что всем с короновирус ставлять причина смерти от короновируса тем же сердечникам которые и без вируса шага без задышки сделать не могут
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03.02.2021 09:40 Відповісти
А ви спробуйте тест зробіть))
Якщо ви не мєнт чи лікар) Або вам дууууже треба, для гостпіталізації, наприклад)
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03.02.2021 08:44 Відповісти
За кількістю тестів ми на 112 місці (пропорційно населенню).
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03.02.2021 08:45 Відповісти
На сегодняшний день COVID-19 болеют 158 602 человека. Это 0,4% от всего населения Украины посчитанного Дубилетом.

"Что такое эпидемия
Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса."
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03.02.2021 09:34 Відповісти
А де логика госпіталізации 70% від виявленних?
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03.02.2021 13:04 Відповісти
 
 