За добу через COVID-19 в Україні померли 165 осіб, виявлено 3285 нових випадків, видужали 10 101 особа
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Станом на середу, 3 лютого, виявлено ще 3285 нових випадків коронавірусу COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"3285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 156 дітей та 186 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 159 осіб;
летальних випадків – 165;
одужало – 10 101 особа;
здійснено тестувань за добу – 43 643 (зокрема методом ПЛР – 25 235, методом ІФА – 18 408).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 227 164 особи;
одужало – 1 045 473 особи;
летальних випадків – 23 089;
проведено ПЛР-тестувань – 6 299 699.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях", - розповів Степанов.
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Достал я из мягких штанин
Толстую маску с мою хлеборезку
С помощью коей бегу в магазин
И вна метро совершу две поездки
Логика в том что всем с короновирус ставлять причина смерти от короновируса тем же сердечникам которые и без вируса шага без задышки сделать не могут
Якщо ви не мєнт чи лікар) Або вам дууууже треба, для гостпіталізації, наприклад)
"Что такое эпидемия
Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса."