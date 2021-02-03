За добу у світі виявили 451,7 тис. нових випадків COVID-19, померли 14,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 104,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 лютого у світі зареєстрували 451 759 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 14 679 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 104 400 796 випадків інфікування, з них 451 759 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 262 854 особи, з них 14 679 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 76,2 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 29-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 12-ту.

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