Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Рішення РНБО про санкції щодо трьох телеканалів, які називають себе українськими, - давно назрівало в суспільстві і в більшості журналістської спільноти. Йдеться про NewsOne, ZIK, "112 Україна" та їхнього бенефіціара - Тараса Козака (хоча всі при цьому називали їх "медведчуківськими").
Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"Цей кейс є винятковим(!), але вчасним. І не тільки через інформаційний тероризм і загрозу безпеці України цих інструментів пропаганди Кремля. Але й через масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції.
Впевнений, у Москві вже готують методички про "наступ на свободу слова в Україні" та "знищення вільної преси". Хочу попередити: ці телеканали – не звичайні телевізійні мовники. Це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно не йдеться, а окремі журналісти стали солдатами Кремля.
Тому рішення РНБО – симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на нашу свободу та незалежність. Це логічне завершення розслідування Тимчасової слідчої комісії, у якій я брав участь ще під час роботи народним депутатом. Тоді ми з’ясовували, як відбувалися оборудки під час зміни власників телеканалів 112, ZIK та NewsOne, які сьогодні належать одній людині – правій руці Медведчука, депутату Тарасу Козаку. Радий, що і що наші напрацювання стали кроком до встановлення цілковитої прозорості структури власності українських телеканалів та завадили інформаційної монополізації в інтересах окремих політичних сил.
А свобода слова та права людини для цієї країни – ключове. Їх і варто відстоювати аби не допустити загрозу національній безпеці, безпеці громадян нашої країни та порушення європейських стандартів", - заявив Ткаченко.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
Ну і слава богу.
Первый раз что ,рано радоваться
А під шумок скасують медреформу, бо в бюджеті немає грошей на виплати сімейним лікарям.
Мухи отдельно....
Закроют и Прямой и скажут: видите, не только Прямой закрыт!
Но мертвечуковские помойки очень скоро откроют, а вот с открытием Прямого будет ооочень долгая история.
Но гулять так гулять!!! Г+Г тоже закройте хотя бы на ненадолго - оно ничем не лучше мертвечуковских.
А может и хуже - потому что дебильный квартал гоняют постоянно.
Боже, храни Америку!
Что значит ввести санкции животворящие против Дубы.
Звісно, не без підсрачника байденівською ногою, але все ж...
Продолжайте давить кацапских гнид дальше по списку ! Список - большой! Зла - не меряно!
Не зупиняйтеся !
ПТН - ПНХ !
С общей аудиторией 16 тыс.? Это не больше 3 000 на канал!
У лузера-блогера больше аудитория.
животворящиедивотворящие" наші печерськоокружні суди діють не на користь держави.
Будем посмотреть...