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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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пропаганда (2567) Росія (47208) санкції (6842) РНБО (1717) ТБ (278) Ткаченко Олександр (459) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ткаченко про блокування телеканалів

Рішення РНБО про санкції щодо трьох телеканалів, які називають себе українськими, - давно назрівало в суспільстві і в більшості журналістської спільноти. Йдеться про NewsOne, ZIK, "112 Україна" та їхнього бенефіціара - Тараса Козака (хоча всі при цьому називали їх "медведчуківськими").

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Цей кейс є винятковим(!), але вчасним. І не тільки через інформаційний тероризм і загрозу безпеці України цих інструментів пропаганди Кремля. Але й через масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розцінюємо рішення РНБО і Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ, - заява телеканалів 112, Newsone і ZIK

Впевнений, у Москві вже готують методички про "наступ на свободу слова в Україні" та "знищення вільної преси". Хочу попередити: ці телеканали – не звичайні телевізійні мовники. Це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно не йдеться, а окремі журналісти стали солдатами Кремля.

Тому рішення РНБО – симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на нашу свободу та незалежність. Це логічне завершення розслідування Тимчасової слідчої комісії, у якій я брав участь ще під час роботи народним депутатом. Тоді ми з’ясовували, як відбувалися оборудки під час зміни власників телеканалів 112, ZIK та NewsOne, які сьогодні належать одній людині – правій руці Медведчука, депутату Тарасу Козаку. Радий, що і що наші напрацювання стали кроком до встановлення цілковитої прозорості структури власності українських телеканалів та завадили інформаційної монополізації в інтересах окремих політичних сил.

А свобода слова та права людини для цієї країни – ключове. Їх і варто відстоювати аби не допустити загрозу національній безпеці, безпеці громадян нашої країни та порушення європейських стандартів", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Інтер, Г+Г та НАШ, коли закриєте?
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03.02.2021 08:43
+18
закрыли и забыли, хорошим людям радость, а ватные жители Украины нехай дро*чат через спутник на расеюодин!
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03.02.2021 08:43
+15
Включил в ютубе NEWS ONE - там так жопы рвутся, что теперь и Донбасс без них не интегрируется, и что теперь не кому колоть спутник будет, и что бедные бабушки не смогут правду смотреть! Аахахах!
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03.02.2021 08:47
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Інтер, Г+Г та НАШ, коли закриєте?
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03.02.2021 08:43 Відповісти
Очевидно Коломойський відчув реальну загрозу і дав команду прогнутись перед Байденом.
Ну і слава богу.
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03.02.2021 09:05 Відповісти
А Порошенку хто повинен був дати команду...
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03.02.2021 09:32 Відповісти
Токо это заметели?Глаза умойте и смотрите ДАЛЬШЕ....там еще много таких же каналов...
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03.02.2021 08:43 Відповісти
закрыли и забыли, хорошим людям радость, а ватные жители Украины нехай дро*чат через спутник на расеюодин!
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03.02.2021 08:43 Відповісти
Пещерный суд отменит решение РНБО
Первый раз что ,рано радоваться
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03.02.2021 09:14 Відповісти
Не посмеет идти против Зеленского. А если таки прогнется перед лаптекопытными, то Зеля и его закроет ( такая у меня мечта).
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03.02.2021 09:23 Відповісти
КС посмів ж піти
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03.02.2021 09:35 Відповісти
+
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03.02.2021 11:13 Відповісти
Вот тут я согласен
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03.02.2021 08:44 Відповісти
Рішення зелоха скасує суд, і опзж лише заробить очок, задля яких все це і робиться...

А під шумок скасують медреформу, бо в бюджеті немає грошей на виплати сімейним лікарям.
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03.02.2021 08:45 Відповісти
Если начнется судебная тягомотина и кацапское вытьё-выносите вопрос на референдум. Зря,что ли закон о нём приняли? Я схожу-галочку поставлю за закрытие кацапских помоек. И мертвечука ещё не нары,падлу.
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03.02.2021 08:45 Відповісти
И будет полное и безоговорочное поражение Украины по этому вопросу,а значит и в целом Нельзя проводить референдумы,не на часі
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03.02.2021 09:37 Відповісти
Что такое? Неужели большинство проголосует за мертвечука? Да ну нах. У нас конечно ватнорылых уйма,но чтобы до такой степени..вряд ли.
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03.02.2021 09:57 Відповісти
А если завтра каналы начнуть восхвалять гитлера и фашизм это тоде будет свобода слова?
Мухи отдельно....
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03.02.2021 08:47 Відповісти
уже случілось.
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03.02.2021 08:53 Відповісти
Жора, ты уже получил методичку с Лахта 2? Засунь ее себе в анал, а то тебя вычислят и засунут добрые люди. А так хоть вазелином смажешь, не так больно будет, дрыщ лаптекопытный.
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03.02.2021 09:25 Відповісти
цапа,ватна пропаганда не являється свободою слова. Ткаченко о блокировке телеканалов "112", NewsOne и ZIK: Это не обычные телевещатели, а иностранная пропагандистская машина - Цензор.НЕТ 6752
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03.02.2021 08:52 Відповісти
****** кацапский, как там у вас со "свободой слова"?? У вас даже если митингуешь с пустой бумажкой, то гребут в скотовозки Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 8642
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03.02.2021 08:57 Відповісти
Планьорка в Печерському суді почалась з вибору елітної нерухомості в Дубаї, Сейшелах та Барвіхє 😁😁😁
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03.02.2021 08:46 Відповісти
При Порошенко такого не бьіло. Интересно , почему ?
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03.02.2021 08:46 Відповісти
Агент Путина! Злочинна Влада!
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03.02.2021 08:48 Відповісти
потому, что законы не нарушались.
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03.02.2021 08:53 Відповісти
Потому что Байдена не было в белом доме. Ведь без Байдена французско-немецкие еврошлюхи кричали бы на весь мир, что Украина ущемляет свободу слова.
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03.02.2021 09:12 Відповісти
Липецька фабрика поміхою була.
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03.02.2021 09:23 Відповісти
Взагалі то ці канали скуповувались під вибори.
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03.02.2021 10:14 Відповісти
Это большое благо для государство! Зеленский просто большой молодец!
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03.02.2021 08:47 Відповісти
Включил в ютубе NEWS ONE - там так жопы рвутся, что теперь и Донбасс без них не интегрируется, и что теперь не кому колоть спутник будет, и что бедные бабушки не смогут правду смотреть! Аахахах!
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03.02.2021 08:47 Відповісти
Зеленскому нужно Блинкину еще дать запрос, чтобы и американский ресурс Ютуб забанил их! Это просто будет офигенно!
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03.02.2021 08:52 Відповісти
Якщо Зеля взявся за розум, то може й невинного Антоненка випустить із СІЗО ?
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03.02.2021 09:35 Відповісти
Який розум? Він що, з неба падає? Від Америки підсрачник отримав, от і весь "розум". Через пару тижнів змінять власника і назви і знову запрацюють всі ці помийки рашенські.
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03.02.2021 09:53 Відповісти
Теперь бы еще партию Медведчука из ВР!
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03.02.2021 08:49 Відповісти
Я-бы весь жопоблок на Крещатике повесил. В назидание репоедам. Только жаль, что мечты не всегда исполняются. Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 806 Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 806 Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 806
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03.02.2021 09:28 Відповісти
В Украине должны быть только Украинские каналы! Смерть путинским помойкам!!! Еще Блинкину дать запрос, чтобы ютуб забанил все русские пропагандистские помойки и всех их говно-блогеров!
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03.02.2021 08:50 Відповісти
Теперь надо Медведчука и всех коллаборантов на нары отправить, и я буду готов на руках Зеленского носить!
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03.02.2021 08:51 Відповісти
посмотрим, надолго-ли нам такое счастье.
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03.02.2021 08:51 Відповісти
Эти каналы просто преступные сообщества ,это кацапские диверсанты в тылу Украины !!!
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03.02.2021 08:52 Відповісти
реакция на катастрофическое падение зельц- рейтингов
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03.02.2021 08:52 Відповісти
рейтинги взлетят после сегодня. Но нельзя останавливаться и нужно принять закон о коллаборантах и пересажать гнид!
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03.02.2021 08:54 Відповісти
Это арт-подготовка для закрытия Прямого.
Закроют и Прямой и скажут: видите, не только Прямой закрыт!
Но мертвечуковские помойки очень скоро откроют, а вот с открытием Прямого будет ооочень долгая история.
Но гулять так гулять!!! Г+Г тоже закройте хотя бы на ненадолго - оно ничем не лучше мертвечуковских.
А может и хуже - потому что дебильный квартал гоняют постоянно.
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03.02.2021 08:54 Відповісти
бред!
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03.02.2021 08:56 Відповісти
Буквально недавно он доказывал, что это свобода слова и он не может и не имеет права это сделать! Ткаченко о блокировке телеканалов "112", NewsOne и ZIK: Это не обычные телевещатели, а иностранная пропагандистская машина - Цензор.НЕТ 513
Боже, храни Америку!
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03.02.2021 08:55 Відповісти
Байден рулит !!! Молодец, он настоящий бандеровец. Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 5532 Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 5532 Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 5532
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03.02.2021 09:30 Відповісти
Некоторые каналы раньше принадлежали порошенко.
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03.02.2021 08:56 Відповісти
Зеленский молодец.
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03.02.2021 08:56 Відповісти
Скорей Байден молодец. Но тем не менее да. И важно поумерить сейчас компанию " ату его ребята ату" против Зеленского, да бы поддержать пыл президента в правильном направлении
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03.02.2021 09:12 Відповісти
Согласен. Меня знают, как лютого порохобота, а вот такие действия Зеленского всячески поддерживаю.
Что значит ввести санкции животворящие против Дубы. Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 3795 Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 3795 Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 3795
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03.02.2021 09:34 Відповісти
Заслуги зеленского в этом ноль.
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03.02.2021 09:48 Відповісти
Возможно сейчас вообще уникальный момент для проукраинских сил в раде, что бы консолидироваться. Если они выскажут открыто поддержку этому решению Зеленского, и не пойдут по пути преследования партийных или личных интересов, то это большой +к карме и гарантия того, что никакие жопоблоки не прорвутся к власти. Как делают прибалты в своих парламентах:да у них много разногласий, но против проросийских сил голосуют все.
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03.02.2021 11:34 Відповісти
Никто Прямой не закроет!Зеленский все уже согласовывывает с посольством США!Чтобы ему за вагнеровцев не прилетело!)
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03.02.2021 08:58 Відповісти
Что Байден животворящий делает!
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03.02.2021 08:59 Відповісти
Перше державницьке рішення від ЗЕ.
Звісно, не без підсрачника байденівською ногою, але все ж...
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03.02.2021 09:01 Відповісти
та он там 3 памперса поменял пока подмахнул подпись...думаю еще до конца так и не понял надо ли оно было ему - так сказали...(приказали) оно и сделало (так что этот первый подвиг (с перепугу)))) пока не считается)))) ибо еще гидра не повержена (думаю тяжбы судебные будут) и комнатному Хераклу еще достанется и от раша и от своих какашей ))))
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03.02.2021 09:10 Відповісти
Ну, за "ногу" і "підсрачника" нема що говорити, бо це все наші домисли. Не треба наговорювати на Президента США.
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03.02.2021 09:44 Відповісти
Не зупиняйтеся !
Продолжайте давить кацапских гнид дальше по списку ! Список - большой! Зла - не меряно!
Не зупиняйтеся !
ПТН - ПНХ !
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03.02.2021 09:04 Відповісти
Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 6942 Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 8952
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03.02.2021 09:07 Відповісти
Пук зараховано. Вєталік, Гостинний Двір цьому холую можна тепер відати
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03.02.2021 09:11 Відповісти
и это говорит журналюга с 1+1, хозяин которого хотел продать Украину Путину и вывести российские танки на границу с Польшей?
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03.02.2021 09:12 Відповісти
из-за информационного терроризма и угрозе безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля
 Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина - Цензор.НЕТ 1565
С общей аудиторией 16 тыс.? Это не больше 3 000 на канал!
У лузера-блогера больше аудитория.
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03.02.2021 09:17 Відповісти
Ткаченко, следующая твоя помойка Г+Г. Именно она несет прямую и полную ответственность за манипуляцию с недоразвитыми жителями Украины, коих оказалось 73% . Это ТЫ впаривал в мягкие инфантильные мозги дурачков Голобородьку, которого потом на выборах ловко подменили на шмарклю. Так что ты еще присядешь. И ТСН свое поправь, а то вогнало в стресс всю страну уже. Знаешь, как называют твою ТСН? ВБИЛА-З'ЇЛА-ЗАКОПАЛА.
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03.02.2021 09:19 Відповісти
Ткаченко прозрів, чи дуже передбачливий.?
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03.02.2021 09:27 Відповісти
Нееее, этот дрыщ как был Бениной говорящей жопой, так и остался. Это санкции животворящие от штатов прилетели. Думаю, это только начало. Стоит после этого штатам запросить экстрадицию Бени, его тоже радостно выдадут. Под овации всей Украины.
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03.02.2021 09:39 Відповісти
Воно то так..., але "животворящие дивотворящие" наші печерськоокружні суди діють не на користь держави.
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03.02.2021 09:45 Відповісти
Та шош это тварицца, антиукраинский Президент на кого замахнулся. Сам Патриот с Украины с шоколадками на святое руку не подымал. Мама дарагаяяяяя
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03.02.2021 09:36 Відповісти
Та они сейчас их переименуют, выведут из собственников какзака и опять начнут вещать. Может ведущих сменят, чтоб не так узнаваемо было. Вешать лапшу на ухи своему лохторату это у них не отнять.
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03.02.2021 09:37 Відповісти
А вот появилась информация на TZi о том, что зе специально ввел санкции с правовыми нарушениями, чтоб можно было оспорить. Вот вам и большой санкционный пшик.
Будем посмотреть...
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03.02.2021 12:45 Відповісти
Эти ватные помойки- прямой результат деятельности зеленского. И перекинуть ответсятвенность на ,,папиредникаф,, это подтвердить глупость и недальновидность нынешней власти.
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03.02.2021 09:40 Відповісти
С точки зрения закона он прав. А это значит, что наши "самые честные суды" в мире очень быстро все вернут на круги своя. Думаю, что именно в этом и заключался расчет.
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03.02.2021 10:03 Відповісти
По даному питанню пітримую 100%.
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03.02.2021 10:15 Відповісти
Впервые согласен с этими недолугими. Байден животворящий...
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03.02.2021 13:10 Відповісти
верно.
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03.02.2021 19:06 Відповісти
 
 