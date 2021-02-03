Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати!
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош підтримав рішення президента Володимира Зеленського щодо блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Зеленський позитивно здивував... Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Тепер, головне, не зупинятися, а продовжити ліквідацію московської агентури в Україні... Бо закриття частини ворожих пропагандистських ресурсів не позбавляє стратегічного впливу Кремля на внутрішні процеси в Україні", - написав він.
Ярош наголосив, що термінове ухвалення Закону про колабораціонізм, ліквідація антидержавних політичних та громадських формувань, знищення фінансово-економічної бази ворога всередині Держави, зачистка агентури Путіна у владі та силових структурах дасть Україні шанс позбавитися ворожого впливу і отримати перспективу.
"Пане Зеленський, так тримати! Якщо треба буде допомога у справі захисту Держави - кажіть", - резюмував він.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
Так, ви троль жирний.
Бо він теж за санкції проти каналів, а не проти якогось Козака.
І знаєте, там є слушна думка - активи перепишуть на іншого і канали будуть знову працювати.
Ти ж звик саме так звертатися до оточуючих?
Есть одна закавыка - Ермак.
Розігрується хитра (неукраїнська) комбінація, в результаті якої опзж та бют набере електоральних балів.
Тоді чому стільки радості?
7 ч. ·
Медвежа послуга Зеленського Україні
Сьогодні РНБО ухвалило політичне (так, саме політичне) рішення відносно пулу телеканалів 112 Україна, NewsOne, ZIK (медіахолдинг "Новини"), декількох регіональних мовників та їхнього формального власника - Тараса Козака.
Ділюся неприємними думками щодо цього, здавалося б, приємного рішення, усвідомлюючи, до речі, що можу помилятися.
1. Загальна оцінка події. На мій погляд, рішення РНБО було радше реактивним та популістичним, ніж продуманим та зваженим.
Оскільки ще минулого тижня Офіс Президента та медіахолдинг «Новини» Віктора Медведчука співпрацювали. Крім того, РНБО проігнорувало медіагрупу «1+1», часткою якої володіє родина Медведчуків.
Гадаю, влада, що за останні два роки наламала дров на всіх політичних напрямках, зробила ставку на отримання швидкої позитивної оцінки з боку адміністрації нового Президента США та значної частини українського суспільства.
Що буде далі - Володимира Зеленського та його команду не особливо турбує. А далі дещо буде.
2. Трохи експозиції. Боротися з телеканалами в Україні - справа майже безнадійна, якщо маєш справу з олігархічними медіа.
Телебачення, радіо - це лише інструменти, функції економічної та політичної активності груп інтересів. Тому для того, щоби вбити медійний вплив тієї чи іншої сили, боротися потрібно з самою силою (причиною), а не з її медійними активами (наслідками).
Тобто, для обмеження російського впливу в Україні владі потрібно було відкривати кримінальні справи або, наприклад, ухвалювати рішення РНБО саме проти Віктора Медведчука та бізнесу, який забезпечує йому економічну базу в Україні. Але не проти тих суб'єктів та об'єктів, які легко замінити на інші.
Відрубуючи голови лернейській гідрі, ризикуєш отримати замість відрубаних голів - нові.
3. Тепер про можливі наслідки. Рішення РНБО просаджує рейтинг партії «Слуга народу» серед проросійського та прорадянського електорату та посилює позиції ОПЗЖ. Електорат мобілізується та збільшується за рахунок перетікання виборців з табору «Слуг» у табір партії Медведчука.
4. Далі. На фоні «переслідувань» та «утисків свободи слова» посилюються медійні бренди 112 Україна, NewsOne, ZIK, та персональні бренди найбільш одіозних телеведучих цих телеканалів.
5. Далі. Телеканали з медіахолдингу «Новини» та сам Тарас Козак оскаржують рішення РНБО спочатку в Україні - долають усі інстанції. Потім оскаржують рішення в ЄСПЛ.
З високою вірогідністю рано чи пізно виграють європейський суд, отримують позитивне рішення на свою користь, яке, крім іншого, передбачає компенсацію з боку української держави.
Потім, за потреби, ці телеканали відновлюють своє мовлення.
І, що найголовніше, з цього моменту вже ніхто нічого ніколи їм зробити більше не зможе! Рішення ЄСПЛ та позиція правозахисних організацій в Україні надають телеканалам Віктора Медведчука фактичну індульгенцію.
6. Далі. Щоби не витрачати час, Медведчук скоріш за все швидко купує або отримує в оренду нові один-два телеканали, що мають ліцензії на ефірне цифрове та супутникове мовлення.
Ці телеканали оперативно змінюють свої програмні концепції, перетворюючись, таким чином, на інформаційні. Знову ж таки, за повного сприяння Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яка нічого з цим зробити не зможе. Бо таке чинне медіазаконодавство.
У свою чергу, журналісти 112 Україна, NewsOne та ZIK переходять працювати на нові робочі місця, за звичною технологією та ідеологією.
Що маємо в результаті?
1. Мобілізований та більш інтенсивно зростаючий електорат ОПЗЖ
2. Посилення брендів 112 Україна, NewsOne, ZIK та зростання популярності проросійського порядку денного в соціальних мережах
3. Створення Віктором Медведчуком з партнерами нових інформаційних телеканалів
Що потрібно, насправді, було робити?
1. Правоохоронним органам - визначити долю Віктора Медведчука та його бізнесу в Україні
2. Парламенту - а) посилити функціонал СБУ в частині контролю за походженням коштів медіа, б) дозволити Національній раді відмовляти телерадіомовникам у переоформленні ліцензій та отриманні нових ліцензій на мовлення на підставі застережень СБУ
3. Національній раді - продовжити роботу з анулювання ліцензій на мовлення телеканалам 112 Україна, NewsOne, ZIK, Kyiv Live, Odesa Live, НАШ, КРТ, Сварожичі (останні не входять в пул Медведчука, але також, на мою особисту думку, здійснюють цілком руйнівну роботу проти української державності).
Так, цей шлях довгий та нудний. Але це та сама формула, яка забезпечує стратегічну перемогу над російським впливом в Україні.
Все, що я побачив зараз - це тимчасова тактична перемога державних інституцій, яка надає ворогу стратегічної переваги.
Цей тактичний крок, як на мене, був здійснений, щоби сподобатися, а не перемогти. Типовий Володимир Зеленський в дії.
Вибачте, якщо мої висновки Вам не сподобалися). Сподіваюся, що все ж таки помиляюсь
не поверю что вот все так просто - они критиковали и раньше, как я слышал и ноль реакции.
Тепер треба протискати і якомога швидше закон про колабораціонізм приймати!
Ось тепер нарешті потрібно запасатися поп-корном.