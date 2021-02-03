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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
12 190 98
Зеленський (17439) санкції (6842) Ярош (177) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати!

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати!

Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош підтримав рішення президента Володимира Зеленського щодо блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський позитивно здивував... Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Тепер, головне, не зупинятися, а продовжити ліквідацію московської агентури в Україні... Бо закриття частини ворожих пропагандистських ресурсів не позбавляє стратегічного впливу Кремля на внутрішні процеси в Україні", - написав він.

Ярош наголосив, що термінове ухвалення Закону про колабораціонізм, ліквідація антидержавних політичних та громадських формувань, знищення фінансово-економічної бази ворога всередині Держави, зачистка агентури Путіна у владі та силових структурах дасть Україні шанс позбавитися ворожого впливу і отримати перспективу.

"Пане Зеленський, так тримати! Якщо треба буде допомога у справі захисту Держави - кажіть", - резюмував він.

Також читайте: Глава НСЖУ Томіленко про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK: Це надзвичайна ситуація та інформаційний вибух

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати! 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
Всі нормальні люди це підтримують!
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03.02.2021 08:50
+21
А ти візиткою Яроша собі раптово горло не переріж.
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03.02.2021 08:51
+19
ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ,НО ЭТОГО МАЛО ,НАДО СРОЧНО ЗАПРЕТИТЬ ОПЗЖ А ЕЁ ЧЛЕНОВ АРЕСТОВАТЬ !!! Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать! - Цензор.НЕТ 7255
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03.02.2021 08:51
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Ярош. Жди порцию новичка.
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03.02.2021 08:49 Відповісти
А ти візиткою Яроша собі раптово горло не переріж.
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03.02.2021 08:51 Відповісти
Как бы ***** новичком не траванули.
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03.02.2021 09:38 Відповісти
Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати! - Цензор.НЕТ 5204
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03.02.2021 22:56 Відповісти
Всі нормальні люди це підтримують!
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03.02.2021 08:50 Відповісти
Тобто Ар'єв та партія ЕС Пороха ненормальні.
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03.02.2021 08:52 Відповісти
Естественно. А шо, есть другое мнение?
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03.02.2021 08:54 Відповісти
А це я хочу від коментатора почути.
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03.02.2021 08:55 Відповісти
Тролль ты жирный, а они публично где-то возмутились по этому поводу?
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03.02.2021 08:56 Відповісти
Читай Ар'єва, хамло.
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03.02.2021 09:05 Відповісти
Давай цитату его возмущения по поводу закрытия аналов *****.
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03.02.2021 09:08 Відповісти
Тебе вже в Гуглі забанили? Не моя проблема.
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03.02.2021 09:09 Відповісти
ты такой загадочный...
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03.02.2021 09:22 Відповісти
Прочитала Ар'єва.
Так, ви троль жирний.
Бо він теж за санкції проти каналів, а не проти якогось Козака.
І знаєте, там є слушна думка - активи перепишуть на іншого і канали будуть знову працювати.
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03.02.2021 09:09 Відповісти
Не звізди! ЄС і Ар'єв зокрема теж підтримують. Але не вірять, що це надовго. Тому і вимагають заарештувати агентів Деркача, Медведчука, Дубінскаго і інших, щоб ті не купили/створили нові канали. І обов' язковим першим кроком має бути закон про колаборантство. Коли слуги прийму б такий закон, тоді я і повірю, що Зєлєнскій розриває з мацквою. Але такий закон Єрмак, як колаборант, прийняти не дасть.
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03.02.2021 08:59 Відповісти
Дурік, з такою підтримкою і ворогів не треба.
Ти ж звик саме так звертатися до оточуючих?
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03.02.2021 09:06 Відповісти
На щастя ті, що мее оточують, нормальні люди. 😁 "Дурік" - це звернення до дуріків. То як щодо причинно-наслідкових дій:спочатку нагла брехня, а потім означення "дурік"? Не чую відповіді. Слабо?
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03.02.2021 09:10 Відповісти
Ну то спробуй до них в реалі звернутися так, як до мене, і порахуй потім свої витрати на стоматолога, бидло хамовити.
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03.02.2021 09:13 Відповісти
Ти не зрозумів. Я і до тебе в реалі звернувся так, як ти заслуговуєш. Як і до будь-кого. 😁 Але на щастя, люди, щ мене точують, у більшості нормальні. Я нормальних "дуріками" не називаю. Мав би вже зрозуміти на власному прикладі. 😁
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03.02.2021 09:17 Відповісти
Де їх офіційна заява?
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03.02.2021 08:59 Відповісти
На мені десь написано "Довідкова"?
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03.02.2021 09:04 Відповісти
Тобто, ти офіційно затвердив себе пі...болом.
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03.02.2021 09:07 Відповісти
Тобто ти офіційно визнав себе неспроможним хоч щось знайти в інеті- ти лузер.
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03.02.2021 09:11 Відповісти
То не тупи більше.
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03.02.2021 09:28 Відповісти
Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати! - Цензор.НЕТ 2002
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03.02.2021 09:35 Відповісти
А це взагалі порушення моїх авторських прав.)))
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03.02.2021 09:40 Відповісти
А я не вірю в патріотизм главзебіла. По-моєму, це розводняк, ціль якого ми побачимо пізніше...
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03.02.2021 08:56 Відповісти
Всі нормальні люди в це не вірять. Сподіваюся, що це лише добрий підсрачник від США а далі будуть ще...
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03.02.2021 09:02 Відповісти
в 99% стран мира существование партий, которые работают на развал государства, просто невозможно и таких партий там просто НЕТ. По нашему законодательству тоже самое, но...
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03.02.2021 09:35 Відповісти
А коли в такій ситуації чуєш про свободи слова чи що в суді це все одно поміняють- треба стріляти на звук!
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03.02.2021 08:50 Відповісти
ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ,НО ЭТОГО МАЛО ,НАДО СРОЧНО ЗАПРЕТИТЬ ОПЗЖ А ЕЁ ЧЛЕНОВ АРЕСТОВАТЬ !!! Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать! - Цензор.НЕТ 7255
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03.02.2021 08:51 Відповісти
Зачем их арестовывать?....просто отправить на ПМЖ на паРашку или Домбабве с Лугандоном... Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать! - Цензор.НЕТ 5220
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03.02.2021 08:56 Відповісти
Ну конеШно ,отправить преступников в малину ,НЕТ их место на НАРАХ и надолго ,желательно ПОЖИЗНЕННО ,они ярые враги Украины и всего украинского а врагов во время войны отпускать НЕЛЬЗЯ !!!
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03.02.2021 09:04 Відповісти
Если и на пожизненное, то только в платную камеру. нехрен за наши налоги сидеть. А ещё лучше закрыть навсегда...в гробу.
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03.02.2021 10:07 Відповісти
Тільки треба забороняти не лише опзж, а і діяльність її членів, бо завтра вони зроблять нову партію
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03.02.2021 09:15 Відповісти
Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати! - Цензор.НЕТ 7994
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03.02.2021 09:16 Відповісти
Ярош подчеркнул, что срочное принятие Закона о коллаборационизме, ликвидация антигосударственных политических и общественных формирований, уничтожение финансово-экономической базы врага внутри государства, зачистка агентуры Путина во власти и силовых структурах даст Украине шанс избавиться вражеского влияния и получить перспективу.

Есть одна закавыка - Ермак. Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать! - Цензор.НЕТ 9260
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03.02.2021 08:51 Відповісти
Даже две - Баканов.
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03.02.2021 08:52 Відповісти
Ще й Венедіктова
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03.02.2021 09:39 Відповісти
Не одна. Там таких, як єрмак, 90% опи. Всі друзі зелоха.
Розігрується хитра (неукраїнська) комбінація, в результаті якої опзж та бют набере електоральних балів.
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03.02.2021 08:53 Відповісти
Саме так. За два роки "царювання" зенелох тільки добробатів та патріотів добре щимить, а проросійські сили процвітають. То все це "закриття"- спосіб підняття рейтингу ворожим рупорам. Правда, може він про це не здогадується?
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03.02.2021 08:59 Відповісти
І цікава річ , коли на фоні цієї інсценіровки реально позбавляють фінансування кримсько-татарський телеканал АTR. Ну і як це назвать, як не подарунок *****? Типу КримНЕнаш?
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03.02.2021 09:03 Відповісти
Поддержка США, ослабление Рассеи - вот вам и результат.
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03.02.2021 08:51 Відповісти
сейчас еще санкций прибавят за посадку Лехи
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03.02.2021 08:56 Відповісти
Согласен. Это нужно было сделать 6 лет назад. А не сопли жевать!!!
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03.02.2021 08:51 Відповісти
У когось є надії, що суд це не скасує? Нагадаю, що суддів ОАСК кришує зелох.
Тоді чому стільки радості?
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03.02.2021 08:52 Відповісти
Посмотрим. Простым людям нравятся простые решения. Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать! - Цензор.НЕТ 1818
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03.02.2021 08:53 Відповісти
Якщо під той суд прийде половина тих, хто так одностайно підтримує тут закриття цих каналів, то той суд закриє їх ще двічі чи тричі.)))
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03.02.2021 08:54 Відповісти
Чуть со стула не упал, какое звание у этого гетьмана?
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03.02.2021 08:53 Відповісти
А ты где? Вот поедь и сам спроси. Только толстый подгузник зах.вати Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати! - Цензор.НЕТ 5952
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03.02.2021 09:11 Відповісти
Зеленский самый лучший.
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03.02.2021 08:54 Відповісти
Сергій Костинський

7 ч. ·

Медвежа послуга Зеленського Україні

Сьогодні РНБО ухвалило політичне (так, саме політичне) рішення відносно пулу телеканалів 112 Україна, NewsOne, ZIK (медіахолдинг "Новини"), декількох регіональних мовників та їхнього формального власника - Тараса Козака.

Ділюся неприємними думками щодо цього, здавалося б, приємного рішення, усвідомлюючи, до речі, що можу помилятися.

1. Загальна оцінка події. На мій погляд, рішення РНБО було радше реактивним та популістичним, ніж продуманим та зваженим.

Оскільки ще минулого тижня Офіс Президента та медіахолдинг «Новини» Віктора Медведчука співпрацювали. Крім того, РНБО проігнорувало медіагрупу «1+1», часткою якої володіє родина Медведчуків.

Гадаю, влада, що за останні два роки наламала дров на всіх політичних напрямках, зробила ставку на отримання швидкої позитивної оцінки з боку адміністрації нового Президента США та значної частини українського суспільства.

Що буде далі - Володимира Зеленського та його команду не особливо турбує. А далі дещо буде.

2. Трохи експозиції. Боротися з телеканалами в Україні - справа майже безнадійна, якщо маєш справу з олігархічними медіа.

Телебачення, радіо - це лише інструменти, функції економічної та політичної активності груп інтересів. Тому для того, щоби вбити медійний вплив тієї чи іншої сили, боротися потрібно з самою силою (причиною), а не з її медійними активами (наслідками).

Тобто, для обмеження російського впливу в Україні владі потрібно було відкривати кримінальні справи або, наприклад, ухвалювати рішення РНБО саме проти Віктора Медведчука та бізнесу, який забезпечує йому економічну базу в Україні. Але не проти тих суб'єктів та об'єктів, які легко замінити на інші.

Відрубуючи голови лернейській гідрі, ризикуєш отримати замість відрубаних голів - нові.

3. Тепер про можливі наслідки. Рішення РНБО просаджує рейтинг партії «Слуга народу» серед проросійського та прорадянського електорату та посилює позиції ОПЗЖ. Електорат мобілізується та збільшується за рахунок перетікання виборців з табору «Слуг» у табір партії Медведчука.

4. Далі. На фоні «переслідувань» та «утисків свободи слова» посилюються медійні бренди 112 Україна, NewsOne, ZIK, та персональні бренди найбільш одіозних телеведучих цих телеканалів.

5. Далі. Телеканали з медіахолдингу «Новини» та сам Тарас Козак оскаржують рішення РНБО спочатку в Україні - долають усі інстанції. Потім оскаржують рішення в ЄСПЛ.

З високою вірогідністю рано чи пізно виграють європейський суд, отримують позитивне рішення на свою користь, яке, крім іншого, передбачає компенсацію з боку української держави.

Потім, за потреби, ці телеканали відновлюють своє мовлення.

І, що найголовніше, з цього моменту вже ніхто нічого ніколи їм зробити більше не зможе! Рішення ЄСПЛ та позиція правозахисних організацій в Україні надають телеканалам Віктора Медведчука фактичну індульгенцію.

6. Далі. Щоби не витрачати час, Медведчук скоріш за все швидко купує або отримує в оренду нові один-два телеканали, що мають ліцензії на ефірне цифрове та супутникове мовлення.

Ці телеканали оперативно змінюють свої програмні концепції, перетворюючись, таким чином, на інформаційні. Знову ж таки, за повного сприяння Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яка нічого з цим зробити не зможе. Бо таке чинне медіазаконодавство.

У свою чергу, журналісти 112 Україна, NewsOne та ZIK переходять працювати на нові робочі місця, за звичною технологією та ідеологією.

Що маємо в результаті?

1. Мобілізований та більш інтенсивно зростаючий електорат ОПЗЖ

2. Посилення брендів 112 Україна, NewsOne, ZIK та зростання популярності проросійського порядку денного в соціальних мережах

3. Створення Віктором Медведчуком з партнерами нових інформаційних телеканалів

Що потрібно, насправді, було робити?

1. Правоохоронним органам - визначити долю Віктора Медведчука та його бізнесу в Україні

2. Парламенту - а) посилити функціонал СБУ в частині контролю за походженням коштів медіа, б) дозволити Національній раді відмовляти телерадіомовникам у переоформленні ліцензій та отриманні нових ліцензій на мовлення на підставі застережень СБУ

3. Національній раді - продовжити роботу з анулювання ліцензій на мовлення телеканалам 112 Україна, NewsOne, ZIK, Kyiv Live, Odesa Live, НАШ, КРТ, Сварожичі (останні не входять в пул Медведчука, але також, на мою особисту думку, здійснюють цілком руйнівну роботу проти української державності).

Так, цей шлях довгий та нудний. Але це та сама формула, яка забезпечує стратегічну перемогу над російським впливом в Україні.

Все, що я побачив зараз - це тимчасова тактична перемога державних інституцій, яка надає ворогу стратегічної переваги.

Цей тактичний крок, як на мене, був здійснений, щоби сподобатися, а не перемогти. Типовий Володимир Зеленський в дії.

Вибачте, якщо мої висновки Вам не сподобалися). Сподіваюся, що все ж таки помиляюсь
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03.02.2021 08:54 Відповісти
Вибачаємо, не сподобались.
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03.02.2021 08:56 Відповісти
Мені теж не сподобались, але висновки логічні та правельні.
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03.02.2021 09:06 Відповісти
За ваш логікою, війну на Донбасі треба було оскаржувати у єспч і відкривати справи проти окупантів, а не йти воювати.
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03.02.2021 09:04 Відповісти
Дорогенький, перечитай Вайнерів "Еру милосердя", той момент коли Шарапов сперечається з Жигловим стосовно законності та "законів воєнного часу".
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03.02.2021 09:09 Відповісти
причому тут війна до каналів ? Канали хоч і формально, але українські. З точки зору суда вони не чім не відрізняються від інших. То що нема відповідного закону про колаборантів, це вина не суда а ВР.
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03.02.2021 09:10 Відповісти
нит. больше похоже на бомбардировку Грозного. как думаешь, понравилось бы нашим союзникам, если бы стёрли Донецк под ноль?
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03.02.2021 09:18 Відповісти
А можливо, що російські фінансові струмки почали сохнути, як ріки у Криму...
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03.02.2021 09:30 Відповісти
думаю там на це грошей хватить надовго, вони свої анали фінансують на мільярди доларів, бачать що це дуже ефективно
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03.02.2021 09:35 Відповісти
Надо понимать, что каналы кума ***** Вава заблокировал потому, что они его критикуют. Он бы с удовольствием и проукраинские каналы заблокировал, но в этом случае Майдана не избежать. А Вава панически боится "майданутых".
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03.02.2021 08:54 Відповісти
Та прям там - Майдан. За шо? За рошеновский 5-ый анал?
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03.02.2021 09:00 Відповісти
А втихаря пригрозить разве не мог что-ли?
не поверю что вот все так просто - они критиковали и раньше, как я слышал и ноль реакции.
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03.02.2021 09:13 Відповісти
Так, все правильно - чи сам Зеля з політичних причин у це поліз, чи Байден йому причандалля защемив, але позитивні зрушення не можна не вітати.
Тепер треба протискати і якомога швидше закон про колабораціонізм приймати!
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03.02.2021 08:57 Відповісти
ой вэй ..... может лучше не спешить с похвалой а с акцентировать внимание на том почему начали покупать электричество в РФ....?.....
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03.02.2021 08:57 Відповісти
Ярош снова вынырнул из летаргического сна, теперь снова пару лет ждать , пока шнифты раскроет и позвенит рогами.
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03.02.2021 08:57 Відповісти
Вчера акцентировали мертвечувские каналы мол Зе беспредельщик и убирает опозицию,лишает миллионы людей правды,мол рейтинг низкий а в опзж лидеры и стоит на первом месте если б выборы сейчас(ксати кацапские также акцентируют и называет прямо опзж проросийская и народ бы выбрал их,они лидеры,мол народ хочет к россии и устал)вобщем истерили всю ночь режим марафона на ютуб и подключали в роли "экспертов" всю агентуру был Шарий,Портнов который пообещал порешать,Шуфрич,Дубинский,Лукаш,вот такие кумиры у зрителей как они говорят "опозиции"
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03.02.2021 08:58 Відповісти
канал Наш еще надо закрыть!
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03.02.2021 08:59 Відповісти
А мураєва в тупий собачий рот...
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03.02.2021 09:05 Відповісти
Согласитесь, после таких "решительных шагов", как блокировка каналов, сложно объяснить гражданам, почему не сидит Сивочолий...
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03.02.2021 09:00 Відповісти
Дебилам в любом случае сложно объяснять.
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03.02.2021 09:05 Відповісти
Вам видніше..
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03.02.2021 09:07 Відповісти
естесно... на вас насмотришься )))
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03.02.2021 09:21 Відповісти
Дмитро щось стає все смішнішим. Щось коїться з дідом. Я думаю - вичерпавсяі вже давно, та деградує як національний лідер хоч і "екс..". Як що зараз би спитати українців - чи підуть вони за ним - був би провал. Чому? Тому що почав і здувся. Йому і справді потрібно на пенсію вже. До онуків. Для такої боротьби як у нас сталася, Яроша не вистачило. А тому .. ну робив добре діло - робив..Честь і хвала. Про те що "втік з арени" на початку реванша СДПУ(о) - про це не будемо згадувати..Добре. Але вже як пішов - то не виходь. Так буде достойніше. Тепер про оцей гег : "удар по мертвечуку..." - сміх ,але сміх поганий. Хто це буде бити? Оце сцикливе,тупе, продажне та малоросське?? Та там погляд один зі сторони кацапоїдних тварин - то це ганебне всереться та поїсть..! Невже Ярош це каже не у сенсі сарказму?? Як що так - тоді діло зовсім погано..
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03.02.2021 09:04 Відповісти
маЗєкака і Ко відчувають постійне зростання ненависті до себе, тому заграють.
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03.02.2021 09:04 Відповісти
Согласен с Ярошем 😊
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03.02.2021 09:14 Відповісти
Ярош ошибается. Закрытие каналов - это представление для щенят с цензора. Вот у них сегодня щенячья радость, они визжат, крутят хвостиками и совершенно не желают задумываться над тем, что происходит за ширмой. Ярош, все же, должен быть более трезвым в своих мыслях. Правильно заметил, что это только часть проблемы(меньшая причем) и которая будет решена разными судьями в ближайшее время. Глобальная проблема: Зеленский тотально подчинен олигархату, а потому рассчитывать на "продолжение банкета" - глупо и наивно. Да и этот "банкет" скоро подойдет к своему логическому завершению в силу сказанного немного выше: Зеленский - марионетка олигархов.
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03.02.2021 09:20 Відповісти
І хто в нас найголовніший олігарх?
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03.02.2021 09:32 Відповісти
Надеюсь, следующее решение СНБО будет запрет партии Мертведчука в ВР!
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03.02.2021 09:29 Відповісти
Дубінський, канали...Байден...
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03.02.2021 09:33 Відповісти
А, зеля тут при чём...!? Спасибо Байдену. Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати! - Цензор.НЕТ 2236
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03.02.2021 09:37 Відповісти
Зеленський бачиш, людям подобається, а це на твоїй посаді головне.
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03.02.2021 09:42 Відповісти
Медведчука і всіх російських окупантів за грати!!!
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03.02.2021 09:54 Відповісти
Ярош как с луны свалился. Забыл про наши "самые честные в мире" суды? А не приходит в голову, что именно на это и был расчет? Поднять свой сморщенный рейтинг, а потом сказать: Это же не я. Это - суды.
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03.02.2021 10:01 Відповісти
А удар по куму медведчука-мародеру тоже поддержишь?
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03.02.2021 10:16 Відповісти
Судячи по реакції на "санкції" проти каналів Медведчука план Кремля вдався. Головна його ціль - створити враження, що влада щось робить в справі захису нашого інфрмаційного простору. Оскільки так ,як розпоясалися медвечуківці, нашівці, бондаренківсц з лукашівціями, то вже навіть владі соромно, хоть вона повністю на їх стороні. Вся ца братія, ЯК СРАЛА НАМ ТАК І ПРОДОВЖИТЬ ЦЕ РОБИТИ з цих самих каналів. Зараз почнуться суди і перший самий чесний це адміністративний,потім шевченківський, потім Венеційська комісія і далі по списку. Буде щось подібне до справи з КС: спочатку Зеленський зіграв в дурочку, потім видав указ, який ніхто не виконує, тепер венеціанка. А хтось реально покараний за антиураїнське рішення КС. Ніхто. Так буде і тут. Вітаю вас, громадяне: нічого ходити в магазини. Лапші на ваших вухах побільшало.
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03.02.2021 10:57 Відповісти
Цілком підтримую Яроша , який цілком підтримує Зеленського .
Ось тепер нарешті потрібно запасатися поп-корном.
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03.02.2021 11:28 Відповісти
Снова достали с подвала Вия.
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03.02.2021 11:31 Відповісти
Вся Україна підтримує , не тільки Ярош . Люді усталі ат помийок і гімновбросів прорашистських халуїв .
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03.02.2021 13:34 Відповісти
Мозок ГАРАНТА, портошку, починає пульсувати, але часу ЗАМАЛО!!!
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03.02.2021 13:39 Відповісти
Оооо, выполз...
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03.02.2021 15:49 Відповісти
 
 