Як Портнов може звинувачувати Зеленського в диктатурі, коли він і його команда співпрацюють із чинною владою? - Бутусов
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Невже диктатура проявляється в тому, що Портнов і його команда продовжують співпрацю з чинною владою?
Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи заяву ексзаступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова.
"Ми зв'язалися вже з юристами телеканалів, будемо надавати підтримку консультаційну ... Буде цивільний розкол між тими, хто підтримав це рішення і тими, хто чинить опір ... Це закінчиться поразкою влади" - прокоментував Андрій Портнов в ефірі каналу "112" указ президента Володимира Зеленського про санкції проти медіахолдингу Медведчука.
Гаразд, так як же це влада може програти, якщо друг і особистий адвокат Портнова Олег Татаров є заступником голови Офісу президента? Тільки перемога!
Який може бути розкол, якщо саме за рекомендацією Портнова його партнера і друга Павла Вовка і ОАСК захищає Офіс президента, якщо ОП призначила протеже Портнова Олексія Сухачова в.о. голови Державного бюро розслідувань? Який же це розкол - єдність міцніє!
Невже диктатура проявляється в тому, що Портнов і його команда продовжують співпрацю з чинною владою?
До речі, після зупинки телеефіру всіх трьох каналів аудиторія їхньої трансляції в інтернеті станом на 1.00 становила сумарно близько 12 тисяч глядачів.
За словами ведучих ефіру, охорона державної кіностудії імені Довженка, в павільйоні якої йде ефір в інтернеті каналу 112, після указу президента закрила в'їзд на студію для персоналу та гостей "112", - розповів Бутусов.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
Під шумок денісова скасує медреформу.
А лайно жереш ти сам. Саме після-майданна "патріотична" влада до захмарного рівня по піднімала "заробітні" плати "елітного" бидла, завдяки чому сьогодні різноманітні "коболеви отримують по мільйону в день! невідомо за що. Керівник пошти отримує більше ніж Президент США! І навіть наєми з лешенками катаються як сир в маслі.... І це все результат "успішного" керування Україною, твоїми "шановними" яценюками турчиновими порошенками і гройсманами!
Це ти великою ложкою жереш їхнє лайно і облизуєшся!
Керівнику пошти, Лещенкам і Наємам теж Порох зарплати призначив? Ти не брехати можеш?
Собака бреше - вітер носить.
вот именно.
Так что "закрытие каналов" -- это, на мой взгляд, разводка (а возможно элемент давления на ОПЗЖ и Медведчука по вопросам коалиции в Раде), и скоро мы в этом убедимся
Среди этих зрителей, очень большая часть была, вроде меня- зашли чисто ПОРЖАТЬ С ИХ ВОПЛЕЙ...! )))
Так что реальных поклонников - у них намного меньше...! )))