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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Медведчук (1323) Портнов (304) санкції (6842) Бутусов Юрій (3128) Вовк Павло (254) 112_Україна (173) ДБР (2563) Офіс Президента (1750) Окружний адмінсуд Києва (377) Татаров Олег (358) Сухачов (53)

Як Портнов може звинувачувати Зеленського в диктатурі, коли він і його команда співпрацюють із чинною владою? - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Як Портнов може звинувачувати Зеленського в диктатурі, коли він і його команда співпрацюють із чинною владою? - Бутусов

Невже диктатура проявляється в тому, що Портнов і його команда продовжують співпрацю з чинною владою?

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи заяву ексзаступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова.

"Ми зв'язалися вже з юристами телеканалів, будемо надавати підтримку консультаційну ... Буде цивільний розкол між тими, хто підтримав це рішення і тими, хто чинить опір ... Це закінчиться поразкою влади" - прокоментував Андрій Портнов в ефірі каналу "112" указ президента Володимира Зеленського про санкції проти медіахолдингу Медведчука.

Гаразд, так як же це влада може програти, якщо друг і особистий адвокат Портнова Олег Татаров є заступником голови Офісу президента? Тільки перемога!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати!

Який може бути розкол, якщо саме за рекомендацією Портнова його партнера і друга Павла Вовка і ОАСК захищає Офіс президента, якщо ОП призначила протеже Портнова Олексія Сухачова в.о. голови Державного бюро розслідувань? Який же це розкол - єдність міцніє!

Невже диктатура проявляється в тому, що Портнов і його команда продовжують співпрацю з чинною владою?

До речі, після зупинки телеефіру всіх трьох каналів аудиторія їхньої трансляції в інтернеті станом на 1.00 становила сумарно близько 12 тисяч глядачів.

За словами ведучих ефіру, охорона державної кіностудії імені Довженка, в павільйоні якої йде ефір в інтернеті каналу 112, після указу президента закрила в'їзд на студію для персоналу та гостей "112", - розповів Бутусов.

Як Портнов може звинувачувати Зеленського в диктатурі, коли він і його команда співпрацюють із чинною владою? - Бутусов 01
Як Портнов може звинувачувати Зеленського в диктатурі, коли він і його команда співпрацюють із чинною владою? - Бутусов 02

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов - Цензор.НЕТ 2378
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03.02.2021 09:09
+15
Портнову час збирати чумайдан на росію. Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов - Цензор.НЕТ 3437
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03.02.2021 09:02
+11
Портнов в пленках Глазьева есть, на которых доказана его вина в гос измене! Портнова на нары по статье 111. гос измена! на 15 лет тюрьмы!
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03.02.2021 09:13
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Портнову час збирати чумайдан на росію. Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов - Цензор.НЕТ 3437
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03.02.2021 09:02 Відповісти
там повно гнид і без нього цей пітор буде гадити тут до останнього.
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03.02.2021 09:05 Відповісти
От коли таке станеиються, тоді я і повірю, що Зєлєнскій ставпатріотом України, а не власного Кварталу. Можливо тоді я щаберу назад багато своїх слів на його адресу. Але підозрюю, що нічого того не станеться.
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03.02.2021 09:30 Відповісти
просто рятує власну шкуру.
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03.02.2021 09:35 Відповісти
испугали а ведь 112 говно ЗИК #овно и прочие в том числе проведали О пленках Байдена вдогонку США могут персонально ввести по телеканалам и медиагруппам санкции СВОИ во Портнов смотри не о#осрись ублюдок по самое горло будете с Мервейчуком вкушать лайно сутками напролёт е@@ейский ублюдок почему тебя еще не повесили на суку- как суку?!
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03.02.2021 09:38 Відповісти
Поэтому его и прокатили на выборах.
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03.02.2021 09:10 Відповісти
Загрустил решала - портнов 😀
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03.02.2021 09:08 Відповісти
З чого йому сумувати? Він разом з главзебілом розігрують наївних лохів. Це рішення зеленського обернеться пшиком.
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03.02.2021 09:10 Відповісти
Ваві діватись нікуди. Він терміново налагоджує контакти з Байденом.
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03.02.2021 09:08 Відповісти
Рішення РНБО теж портянка нашептала, схоже.
Під шумок денісова скасує медреформу.
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03.02.2021 09:09 Відповісти
Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов - Цензор.НЕТ 2378
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03.02.2021 09:09 Відповісти
А шо, Портнова не было при Порошенко?
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03.02.2021 09:12 Відповісти
Мабуть в школу ще ходила?
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03.02.2021 09:14 Відповісти
в украине не было )))
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03.02.2021 09:14 Відповісти
А где же он шастал?
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03.02.2021 09:16 Відповісти
гугл в помощь )))
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03.02.2021 09:23 Відповісти
А, точно, приехал в мае 2019.
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03.02.2021 09:24 Відповісти
по приглашению моники.... и убиенной ею эрики ))))
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03.02.2021 09:31 Відповісти
Сидел в России, шастал по Европе, и кажется первый раз в Украину заехал таки при Сывочелом...
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03.02.2021 09:25 Відповісти
Та не, вроде как уже при Зеленском.
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03.02.2021 09:32 Відповісти
Нет, первый раз, он приехал в 2019 г до инаугурации Зеленского.
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03.02.2021 09:47 Відповісти
Все равно, как бы, уже после смены власти. Мне так кажется. На что-то рассчитывал. Имеет право.
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03.02.2021 09:49 Відповісти
врунишка ))
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03.02.2021 09:33 Відповісти
Уявляєш?!!! А таки не було!
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03.02.2021 09:16 Відповісти
Вот те раз...
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03.02.2021 09:18 Відповісти
Так Портнов, первый раз после 2014 г. в Украину, если мне не изменяет память, приехал таки при Порошенко...
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03.02.2021 09:27 Відповісти
Память тебе таки підводить. Фезам пий, чи ще щось...
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03.02.2021 09:30 Відповісти
Точно, Портнов, первый раз в Украину, приехал ДО инаугурации Зеленского ! А Медведчук вообще имел койко-место на ул Банковой!..
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03.02.2021 09:51 Відповісти
До інавгурації це 19 травня? Ну сам то ти можеш жерти лайно, але навіщо його пропонувать нам?
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03.02.2021 10:05 Відповісти
Не 19 травня а набагато раніше, і якби олігарх П. дійсно переймався державними інтересами то Портов хоча-б пару тижнів, а таки відсидів би !
А лайно жереш ти сам. Саме після-майданна "патріотична" влада до захмарного рівня по піднімала "заробітні" плати "елітного" бидла, завдяки чому сьогодні різноманітні "коболеви отримують по мільйону в день! невідомо за що. Керівник пошти отримує більше ніж Президент США! І навіть наєми з лешенками катаються як сир в маслі.... І це все результат "успішного" керування Україною, твоїми "шановними" яценюками турчиновими порошенками і гройсманами!
Це ти великою ложкою жереш їхнє лайно і облизуєшся!
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03.02.2021 10:22 Відповісти
"Набагато раніше" це коли? Пруфи в студію! Чи ти просто маленьке, сцикливе брехло?
Керівнику пошти, Лещенкам і Наємам теж Порох зарплати призначив? Ти не брехати можеш?
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03.02.2021 10:30 Відповісти
*********** ради, при державних структурах з"явилися виключно завдяки "партії" БПП! Блок Петра Порошенка, чув про таку? Без підтримки цією шарашкою разом з "народною фрікцією" Яйценюка дебільних рішень, не було-б ніяких ************ рад, а значить і лещенкам з наємами прилаштовуватись було-б нікуди, і коболятіні ніхто не платив би по 365 мільйонів на рік, невідомо за що!
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03.02.2021 12:07 Відповісти
А коли підняли зарплати наглядовим радам та керівникам держ.підприємств? При Порошенку? Чи все ж при блазню? Ти можеш не брехати?
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03.02.2021 12:16 Відповісти
Ну да, точно, до Блазня, Коболев і Вітренко отримували мінімальну зарплату, за що їм на "бідність", по вісім лямів дол "премії" виписали (224 000 000 гривень) От така "матеріальна допомога" при Шоколадному!
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03.02.2021 15:15 Відповісти
Щоб ти, брехло, знало, премію Вітренку і Коболеву виписали за конкретну справу - виграний у Газпрому суд, а не просто так, "на свята". І це не "матеріальна допомога", а світова практика, відсоток від виграної справи.
Собака бреше - вітер носить.
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03.02.2021 15:19 Відповісти
Ну, скажем,Безосу ниТрамп ,ни Байден не ровня.
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03.02.2021 10:55 Відповісти
Вообще- то хорошему юристу Портнову нужно противопоставить другого хорошего юриста-Стерненко.Хороший замес получится.Стерненко всё же помоложе и покрепче будет.Может очень хорошее дело для Украины сделать.Маруся Зверобой -не потянет.
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03.02.2021 10:54 Відповісти
Стерненко , мутный тип и очень даже может в будущем оказаться в одной корзине с яйцами Портнова...
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03.02.2021 12:13 Відповісти
Когда стадо дало понять, что оно стадо.
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03.02.2021 09:30 Відповісти
Тогда, когда олигарха П. избрало "борцуном" с олигархами !
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03.02.2021 09:53 Відповісти
Портной впал в истерику
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03.02.2021 09:12 Відповісти
Портнов в пленках Глазьева есть, на которых доказана его вина в гос измене! Портнова на нары по статье 111. гос измена! на 15 лет тюрьмы!
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03.02.2021 09:13 Відповісти
Цікаво, це тільки я бачу, що дана комедія розігрується між блазнем і Медведчуком, для подальшого обдурювання лохів?
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03.02.2021 09:21 Відповісти
@ Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? @

вот именно.
Так что "закрытие каналов" -- это, на мой взгляд, разводка (а возможно элемент давления на ОПЗЖ и Медведчука по вопросам коалиции в Раде), и скоро мы в этом убедимся
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03.02.2021 09:33 Відповісти
Не похоже. Скорее всего - ослабление Путина и давление США. Вероятно Зеленский крутится по ситуации, занимая, на данный момент, самую выгодную для себя позицию.
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03.02.2021 09:37 Відповісти
Как же так получилось, что не какие-то чиновники, а оба ГЛАВЫ администрации Порошенко - Ложкин и Райнин личные друзья самого Медведчука, а не какого-то Портнова?
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03.02.2021 09:35 Відповісти
Порохоботы, слышали предъяву? Быстро все сюда!
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03.02.2021 09:38 Відповісти
Непоганий спосіб розширення аудиторії вказаних каналів, після скасування указів судом з Окружної. Це щось з репертуару наперсточників. Якщо "правду" забороняють --- вона правильна.
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03.02.2021 09:56 Відповісти
Так вот чего патриот Пэтрык их не закрывал оказывается?! Раскусили вы малороса клована
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03.02.2021 10:03 Відповісти
Тупо бичка криворізька...
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03.02.2021 10:23 Відповісти
"А я - Мария" - особа ітелектом та культурою не наділена.
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03.02.2021 10:38 Відповісти
Не тільки розширення аудеторії, а й гуртування власного електорату. Чи не збирається блазень з кумом переформатувати ВР? адже в усих обл.радах дуже добре склалася коаліція СН з ОПЗЖ.
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03.02.2021 10:26 Відповісти
"... будет гражданский раскол ..." Это все что нужно знать о целях и задачах Портнова.
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03.02.2021 09:57 Відповісти
Сам придумал, сам соврал.
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03.02.2021 10:14 Відповісти
Боротьба за лідерство серед проросійських угрупувань в Україні виходить на новий, більш агресивний рівень.
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03.02.2021 10:15 Відповісти
"Кстати, после остановки телеэфира всех трех каналов аудитория их трансляции в интернете по состоянию на 1.00 составляла суммарно около 12 тысяч зрителей. " - немного поправлю автора...
Среди этих зрителей, очень большая часть была, вроде меня- зашли чисто ПОРЖАТЬ С ИХ ВОПЛЕЙ...! )))
Так что реальных поклонников - у них намного меньше...! )))
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03.02.2021 10:29 Відповісти
Автор "законов от 16 января" 2014 года теперь возмущается и говорит о демократии?
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03.02.2021 10:41 Відповісти
Портнов вытянут из забвения интриганом Богданом,чтобы вести дела против Порошенко и других делишек.Богдан во всех госделах имел свою корысть.Тот же Нескоромный -его марионетка,хотя и с двойным дном.Не зря Баканов ему пику начистил.Богдан в Раде имеет своих марионеток,почему у Президента есть претензии к СН.Бескорыстие и верность Украине так и не появились в Раде за 30 лет.Все эти прихвостни олигархов пишут под них и себя законы.Самое страшное -практически на задворках остаётся мелкое фермерство,Люди уже не хотят работать на земле.За пределами городов -человеческая пустыня.Такие как Богдан,Бахматюк,сахарные короли ,превратились в агробаронов.
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03.02.2021 10:49 Відповісти
"Надеемся, что свою позицию власть подкрепит солидным правовым обоснованием, которое, очевидно, понадобится в судах, чтобы защитить решение и обеспечить его воплощение в жизнь. Но для этого надо отстранить всю пророссийскую команду Портнова, всех этих татаровых, смирновых, бабиковых и иже с ними, которые окопались в офисе Зеленского и незаконно давят на суды и правоохранительные органы.Источник: https://censor.net/ru/n3245692
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03.02.2021 11:22 Відповісти
 
 