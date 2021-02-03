Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ

Засідання РНБО щодо санкцій не проводилося в традиційній формі.

За інформацією з джерел ZN.UA у СБУ та Офісі Президента, підставою для запровадження санкцій проти Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування, проведене спецслужбами України, у процесі якого встановлено, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій, сприяють фінансуванню тероризму, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином фігурант цих санкцій потрапив під дію закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

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По-друге, засідання РНБО щодо санкцій не проводилося в традиційній формі: був розписаний час, коли кожен з членів РНБО мав з'явитися на 4 поверх Банкової, де мав поставити/чи не поставити свій підпис під рішенням про запровадження санкцій проти Козака. Бланки з підписами приймав і збирав секретар РНБО Олексій Данілов.

Тобто це було індивідуальне голосування без традиційного групового обговорення.

По-третє, за даними видання, рішення про накладення санкцій не було блискавичним, як пише Сергій Лещенко, і не було на пряму пов'язане з телефонною розмовою голови МЗС Дмитра Кулеби з держсекретарем США Тоні Блінкеном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати!

Упродовж січня президент Володимир Зеленський двічі збирав силовиків і аналітиків для обговорення питання про те, як припинити мовлення каналів Віктора Медведчука, який веде у країні антиукраїнську діяльність.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".