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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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санкції (6842) РНБО (1717) тероризм (2785) вугілля (623) Козак (115) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ

Засідання РНБО щодо санкцій не проводилося в традиційній формі.

За інформацією з джерел ZN.UA у СБУ та Офісі Президента, підставою для запровадження санкцій проти Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування, проведене спецслужбами України, у процесі якого встановлено, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій, сприяють фінансуванню тероризму, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином фігурант цих санкцій потрапив під дію закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

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По-друге, засідання РНБО щодо санкцій не проводилося в традиційній формі: був розписаний час, коли кожен з членів РНБО мав з'явитися на 4 поверх Банкової, де мав поставити/чи не поставити свій підпис під рішенням про запровадження санкцій проти Козака. Бланки з підписами приймав і збирав секретар РНБО Олексій Данілов.

Тобто це було індивідуальне голосування без традиційного групового обговорення.

По-третє, за даними видання, рішення про накладення санкцій не було блискавичним, як пише Сергій Лещенко, і не було на пряму пов'язане з телефонною розмовою голови МЗС Дмитра Кулеби з держсекретарем США Тоні Блінкеном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ярош - Зеленському: Удар по кремлівському холую Медведчуку і його банді цілком підтримую! Так тримати!

Упродовж січня президент Володимир Зеленський двічі збирав силовиків і аналітиків для обговорення питання про те, як припинити мовлення каналів Віктора Медведчука, який веде у країні антиукраїнську діяльність.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Довго шукали привід..
Проти кремлівських помийок можна було вводити санкції вже давно за той антиукраїнський балаган, який вони влаштували.
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03.02.2021 09:19
+16
Как все было на самом деле:
- Мистер Байден - почему мы еще не в НАТО???
- Потому что у вас в Украине работают пропаганлистские каналы 112, Newsone и ZIK!!!
- Понял Вас, мистер Байден!!!
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03.02.2021 09:24
+14
То чому це не зробив Порох за своєї каденції, розумниця? Він же мав петицію про закриття цих каналів- чим не привід? Та він поклав її під скатертину. А тепер запитай себе- чому він так зробив? Відкрийте нарешті очі на те, що саме завдяки таким і подібним діям Порох і програв вибори! ЗЕ не найкращий був вибір для держави, та це як з демократією- кращого просто не було.
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03.02.2021 09:25
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Довго шукали привід..
Проти кремлівських помийок можна було вводити санкції вже давно за той антиукраїнський балаган, який вони влаштували.
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03.02.2021 09:19 Відповісти
Нит. Балаган к делу не пришьешь.

И тут не факт, что ЕСПЧ не встанет на сторону телеканалов.
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03.02.2021 09:22 Відповісти
Аби українці у своїй більшості підтримали таке рішення- і тоді всі европейські інстанції не розтулять свого рота на народну підтримку.
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03.02.2021 09:26 Відповісти
ахаха, ты реально, или сраказм?
да еврам похер твоя "наридная поддержка" - скажут = исполняй, раз-два, а не то кредит не дадут.
Рашка правда уже давно приняла - если суд междунар. не в пользу РФ = мона и не выполнять - и ниче, проглотили.
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03.02.2021 09:37 Відповісти
Тада придецца вазвращать ядренае аружие на раз два. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9135 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5137 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5137
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03.02.2021 09:55 Відповісти
И будем учить рецепты: "кора смереки с буряком, суп", "ягель импортный с репой - чай".
Ножки Сиярто - бульон(но тока вна Закарпатье).
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03.02.2021 10:01 Відповісти
Ага типа лягушки пад соусам з равлика. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7027 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6733 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6733 Калбасса баварская с брюквай. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6733 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6733 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6733
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03.02.2021 10:10 Відповісти
а чего ржешь то?

это мечта Путина - выставить нас под санкции. и думаешь нас бы за это не бомбили как те, так и Путин?
...... Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6200
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03.02.2021 10:13 Відповісти
И давно в ЕС суды руководствуются "народной поддержкой", а не правовыми основаниями?
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03.02.2021 15:22 Відповісти
То чому це не зробив Порох за своєї каденції, розумниця? Він же мав петицію про закриття цих каналів- чим не привід? Та він поклав її під скатертину. А тепер запитай себе- чому він так зробив? Відкрийте нарешті очі на те, що саме завдяки таким і подібним діям Порох і програв вибори! ЗЕ не найкращий був вибір для держави, та це як з демократією- кращого просто не було.
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03.02.2021 09:25 Відповісти
ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Голова Верховної Ради України
А.ПАРУБІЙ
м. Київ
4 жовтня 2018 року
№ 2589-VIII
Рука, що вказує пальцем вниз
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2589-19#Text
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03.02.2021 09:45 Відповісти
За це і сказав.
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03.02.2021 09:47 Відповісти
Патаму шо карышневай лалите нада была саляраправод забарыжит путирастам. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 792 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1280 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1280
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03.02.2021 09:58 Відповісти
КОЗАКА под суд статья ук 111 ИЗМЕНА !!! Все майно по АРЕСТ Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8710
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03.02.2021 09:29 Відповісти
Тобто це не було спонтанним рішенням і довго готувалося.
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03.02.2021 09:21 Відповісти
Так он еще до нового года записал видосик, в котором все это рассказал, про то что это за каналы и кто их финансирует, предупредил готовьтесь. Правда кто на это внимание обращает...
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03.02.2021 09:44 Відповісти
Если Зеленский будет последовательным и по всем остальным вопросам, это только на пользу Украине. Думаю, в этой его каденции будет еще немало сюрпризов. И, кажется, приятных.
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03.02.2021 11:42 Відповісти
Основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО, - СМИ - Цензор.НЕТ 5593 Основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО, - СМИ - Цензор.НЕТ 335
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03.02.2021 09:23 Відповісти
Тош не руцкий, а срулевохачикав мир. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9891 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9891 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9891
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03.02.2021 10:00 Відповісти
как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука, ведущего в стране антиукраинскую деятельность.

А самой этой антиукраинской деятельности разве недостаточно?
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03.02.2021 09:24 Відповісти
никак нет. типо "альтернат. т.з." - излишки, или как там, демократии, сэр.
писали что в Кнессете есть куча таких шо чуть ли не разорвать готовы власть и побрататься с черно.... ээээ головыми. и ниче, просто там они имеют меньшинство, а мы - только и боимся шоб такие же у нас не победили, опять
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03.02.2021 09:39 Відповісти
Надеюсь, следующее решение СНБО будет запрете партии Мертведчука в ВР!
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03.02.2021 09:24 Відповісти
Как все было на самом деле:
- Мистер Байден - почему мы еще не в НАТО???
- Потому что у вас в Украине работают пропаганлистские каналы 112, Newsone и ZIK!!!
- Понял Вас, мистер Байден!!!
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03.02.2021 09:24 Відповісти
Зелю тицяли носом ще в Лондоні, але все пролітало мимо вух, поки не отримав пенделя від Штатів і відразу прозрів.
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03.02.2021 09:28 Відповісти
Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 270
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03.02.2021 09:50 Відповісти
Роттердам+??
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03.02.2021 09:25 Відповісти
какой он козак нах - сепар маринованый
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03.02.2021 09:25 Відповісти
Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7457 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6868
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03.02.2021 09:27 Відповісти
Сдаётся мне это результат встречи Квин с РНБО недели две назад.... почаще бы они встречались...
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03.02.2021 09:27 Відповісти
а за поставки электроэнергии из Белоруссии кто попадет под санкции? Беня? Ахметов?Зеленский с Ермаком? Или Лукашенко?
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03.02.2021 09:28 Відповісти
А за поставки газа, нефти, нефтепродуктов, твелов, э/энергии и много еще чего из РФ кто ответит?
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03.02.2021 09:32 Відповісти
Собственно и я о том же. Кто?
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03.02.2021 09:34 Відповісти
То есть если бы не уголь, то они спокойно продолжали бы лить дерьмо в уши?
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03.02.2021 09:30 Відповісти
основание одно- антиукраинская деятельность- ну уж лучше поздно чем никогда-
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03.02.2021 09:30 Відповісти
Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7729

Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 977
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03.02.2021 09:32 Відповісти
Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1013

Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7437
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03.02.2021 09:37 Відповісти
Уже спамят фотожабы на зелю. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3762
Жду свежие фотожабы на цн. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5319
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03.02.2021 09:40 Відповісти
Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3874
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03.02.2021 09:46 Відповісти
А карышневае гуано каким боком. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3080 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5000 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5000
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03.02.2021 10:02 Відповісти
Полнейшая туфта.
Основание - поддержать спадающие штаны рейтинга, когда для самых недалёких демонстрируется очередной туз в рукаве.
Первый туз был карлссон, которому недалёкий пипл радовался, аж усыкался..
Обосрался карлссон - появился следующий туз в виде каналов, которые смотрела одна вата.
Через пару недель про это опять все забудут, ваты меньше не станет, а штаны продолжат падение.
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03.02.2021 09:32 Відповісти
и даже после смерти. все тянул и тянул, остановиться не мог...
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03.02.2021 09:35 Відповісти
Так щодо Козака треба порушувати кримінальне провадження та арештовувати за такими звинуваченнями! І було б непогано й справу по Медведчуку відкрити.
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03.02.2021 09:34 Відповісти
А если Козак продаст эти три канал другому лицу они будут вещать?
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03.02.2021 09:37 Відповісти
Взагалі то там арешт майна. Арешт - це коли продаж неможливий.
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03.02.2021 11:05 Відповісти
Это для опзж самый простой выход,но они пойдут другим путём:они включат все рычаги(а их много)и устроят зеле "порку"
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03.02.2021 09:54 Відповісти
закрыть мертвечуковский помойки - дело однозначно богопристойное и полезное, однако я бы не впадал мгновенную в эйфорию и не стал бы строить надежы на "ну наконец-то", "даешь еще" и "так держать", поскольку мы уже имеем опыт роспуска ВР под незаконным предлогом "утраты народного доверия" и других, не менее замечательных документов с формулировками, не имеющими ничего общего с действующим законодательством Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4497 посмотрим, как отреагирует на это судебная власть, на которую сейчас устроены мало имеющие общее с законом гонения, позитив вижу только в одном - все три головы гидры (исполнительная власть, судебная власть и 5-я колонна из телевизора) вцепились друг дргу в глотки и чем больше они нанесут друг другу ущерба - тем однозначно будет лучше нам всем
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03.02.2021 09:45 Відповісти
С "судебной властью" все просто, возьми ЛЮБОГО "судью" на нем клейма ставить негде, за все его деятельность можно сажать и надолго, пример Тупицкий.
Правда было бы желание...
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03.02.2021 09:48 Відповісти
так в том то и проблема, сколько стоит признать указ неконституционным решением орайонного, окружного или конституционного судов и отменить его действие и сколько на это может понадобиться времени? теперь закон мало что значит
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03.02.2021 09:56 Відповісти
не решение, а указ № 43/2021 от 02.02.2021 г. о введении его в действие
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03.02.2021 10:01 Відповісти
А шо это такое и хто иго утверждал. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8862 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8656 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8656
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03.02.2021 10:06 Відповісти
И де ссакон про учреждение вирховнава ссудатуда. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3096 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1711 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1711 Типа касрыссуционавый ссуть, и ссуть нипанятна де. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3096 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1711 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1711
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03.02.2021 10:13 Відповісти
ваЗЕлин!!!! где посадки???? убирай на Х,,,й своего билетера 95 квартала, ставленника суркисов и меРтвечука баканова и ставь Смешко и все это ОПГ за ЖоПу с их Гавноговорилками на нары с полной конфискацией!!!!
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03.02.2021 09:58 Відповісти
от що байден животворящий дєлає!!! вєруууююю!!! ще б плюси прикрити, тож напишіть пісьмо в держдеп Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9056 але от є одне але- указ нашого псевдоюриста такий же безграмотний як і він сам, і ручний портновський оаск його легко скасує. тож зашквари наше всьо. але зеля скіко ти не роби героїзму але рейтинг то не підніме
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03.02.2021 09:59 Відповісти
Думаю,что эти действия связаны не с тем,что Лыжник сильно волнуется за будущее Украины,а с тем,что рейтинг зажопинцев растёт,а "слуг народа"-падает
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03.02.2021 10:00 Відповісти
Так пепа с грыцем усе секретные разработки пида рассии сдал. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8360 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8360 Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8360
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03.02.2021 10:08 Відповісти
Сегодня Пепо с Лыжником не может тягаться Медиапространство всё больше захватывает ОПГ "Нежить" А против Пепо он ничего предпринимать не будет,да и незачем Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5712
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03.02.2021 11:14 Відповісти
То есть, если бы не поставки угля из дынырылыныры,- эти телепомойки могли бы и дальше нести кацадерьмо в массы?!
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03.02.2021 10:24 Відповісти
От що робить чарівний піндоський пєнділь... Зєля ще ніколи не був таким патріотом України, як після заданого Байдену запитання
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03.02.2021 10:31 Відповісти
Если Козак спонсировал терроризм, то может там не только санкции вводить надо, а еще и посадить его надо за это. Почему никто этим вопросом не задается?
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03.02.2021 10:52 Відповісти
Вспоминается батальон Торнадо, обнаруживший масштабную контрабанду из оккупированных территорий и пытавшийся блокировать поставки угля, взамен на древесину и прочего. Вспоминается воен-прокурор Матиос патетически выступавший на телеканале Савика Шустера о том какие негодяи торнадовцы. После этого сначала пересадили всё руководство батальона, а чуть позже закрыли и саму программу Савика. Вспоминается как противодействовала предыдущая власть добровольцам во главе с Семенченко пытавшимся блокировать поставки дизельного топлива из россии с помощью Медведчука. А сейчас сывочолый гэтьман не жалеет своей энергии для дискредитации его правоприемника. К нынешнему президенту много претензий Например по Ермаку. Но и решительности не отнимешь. Именно Пэтя Порошенко своим двурушничеством создал апатию и недоверие к патриотически настроенным гражданам Украины, пытавшимся ему противодействовать. По этой причине я считаю что закрытие каналов Медведчука это удар и по его бывшему соратнику СДПУ-о Порошенко, внезапно нарядившемся в одежды мегапатирота. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 319
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03.02.2021 11:49 Відповісти
сразу видно, что выбрали правильного Президента.
в сша. Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6654
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03.02.2021 12:07 Відповісти
 
 