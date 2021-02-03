Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ
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Засідання РНБО щодо санкцій не проводилося в традиційній формі.
За інформацією з джерел ZN.UA у СБУ та Офісі Президента, підставою для запровадження санкцій проти Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування, проведене спецслужбами України, у процесі якого встановлено, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій, сприяють фінансуванню тероризму, передає Цензор.НЕТ.
Таким чином фігурант цих санкцій потрапив під дію закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".
По-друге, засідання РНБО щодо санкцій не проводилося в традиційній формі: був розписаний час, коли кожен з членів РНБО мав з'явитися на 4 поверх Банкової, де мав поставити/чи не поставити свій підпис під рішенням про запровадження санкцій проти Козака. Бланки з підписами приймав і збирав секретар РНБО Олексій Данілов.
Тобто це було індивідуальне голосування без традиційного групового обговорення.
По-третє, за даними видання, рішення про накладення санкцій не було блискавичним, як пише Сергій Лещенко, і не було на пряму пов'язане з телефонною розмовою голови МЗС Дмитра Кулеби з держсекретарем США Тоні Блінкеном.
Упродовж січня президент Володимир Зеленський двічі збирав силовиків і аналітиків для обговорення питання про те, як припинити мовлення каналів Віктора Медведчука, який веде у країні антиукраїнську діяльність.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
Проти кремлівських помийок можна було вводити санкції вже давно за той антиукраїнський балаган, який вони влаштували.
И тут не факт, что ЕСПЧ не встанет на сторону телеканалов.
да еврам похер твоя "наридная поддержка" - скажут = исполняй, раз-два, а не то кредит не дадут.
Рашка правда уже давно приняла - если суд междунар. не в пользу РФ = мона и не выполнять - и ниче, проглотили.
Ножки Сиярто - бульон(но тока вна Закарпатье).
это мечта Путина - выставить нас под санкции. и думаешь нас бы за это не бомбили как те, так и Путин?
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Верховної Ради України
Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Голова Верховної Ради України
А.ПАРУБІЙ
м. Київ
4 жовтня 2018 року
№ 2589-VIII
Рука, що вказує пальцем вниз
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2589-19#Text
А самой этой антиукраинской деятельности разве недостаточно?
писали что в Кнессете есть куча таких шо чуть ли не разорвать готовы власть и побрататься с черно.... ээээ головыми. и ниче, просто там они имеют меньшинство, а мы - только и боимся шоб такие же у нас не победили, опять
- Мистер Байден - почему мы еще не в НАТО???
- Потому что у вас в Украине работают пропаганлистские каналы 112, Newsone и ZIK!!!
- Понял Вас, мистер Байден!!!
Жду свежие фотожабы на цн.
Основание - поддержать спадающие штаны рейтинга, когда для самых недалёких демонстрируется очередной туз в рукаве.
Первый туз был карлссон, которому недалёкий пипл радовался, аж усыкался..
Обосрался карлссон - появился следующий туз в виде каналов, которые смотрела одна вата.
Через пару недель про это опять все забудут, ваты меньше не станет, а штаны продолжат падение.
Правда было бы желание...
в сша.