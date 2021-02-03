Фракція ОПЗЖ планує в середу вранці блокувати трибуну ВР і захопити телеканал "Рада", - Лещенко

ОПЗЖ розраховує на те, що їх негласно підтримає спікер Разумков.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі екснардеп Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фракція ОПЗЖ планує в середу вранці блокувати трибуну і захопити телеканал "Рада". Це їхній єдиний доступ до ефірного мовлення після відключення телеканалів санкціями РНБО.

Також качати будуть через комітет зі свободи слова, який очолює член ОПЗЖ Нестор Шуфрич. "Це буде предметом найгострішої дискусії у Верховній Раді", - пообіцяв Шуфрич в ефірі Ньюсвана, який після відключення продовжив мовлення в ютубі.

ОПЗЖ розраховує на те, що їх негласно підтримає спікер Разумков, який не голосував за санкції проти каналів Медведчука", - розповів Лещенко.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".