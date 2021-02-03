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Фракція ОПЗЖ планує в середу вранці блокувати трибуну ВР і захопити телеканал "Рада", - Лещенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція ОПЗЖ планує в середу вранці блокувати трибуну ВР і захопити телеканал

ОПЗЖ розраховує на те, що їх негласно підтримає спікер Разумков.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі екснардеп Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фракція ОПЗЖ планує в середу вранці блокувати трибуну і захопити телеканал "Рада". Це їхній єдиний доступ до ефірного мовлення після відключення телеканалів санкціями РНБО.

Також качати будуть через комітет зі свободи слова, який очолює член ОПЗЖ Нестор Шуфрич. "Це буде предметом найгострішої дискусії у Верховній Раді", - пообіцяв Шуфрич в ефірі Ньюсвана, який після відключення продовжив мовлення в ютубі.

ОПЗЖ розраховує на те, що їх негласно підтримає спікер Разумков, який не голосував за санкції проти каналів Медведчука", - розповів Лещенко.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
о, попытка переворота, это уже пахнет уголовкой)
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03.02.2021 09:50
+21
Как все было на самом деле:
- Мистер Байден - почему мы еще не в НАТО???
- Потому что у вас в Украине работают пропагандистские каналы 112, Newsone и ZIK!!!
- Понял Вас, мистер Байден!!!
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03.02.2021 09:49
+16
Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром захватить телеканал "Рада" - может сначала мосты . вокзалы и телеграф . как завещал ваш великий вождь ? Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну ВР и захватить телеканал "Рада", - Лещенко - Цензор.НЕТ 1085
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03.02.2021 09:51
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Фракція ОПЗЖ планує в середу вранці блокувати трибуну ВР і захопити телеканал "Рада", - Лещенко - Цензор.НЕТ 419
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03.02.2021 10:20 Відповісти
А Сырожа Лещенко молоток, правильно пристроился. Дайте мне почморить жопоблок за 300 косарей в месяц Фракція ОПЗЖ планує в середу вранці блокувати трибуну ВР і захопити телеканал "Рада", - Лещенко - Цензор.НЕТ 7952

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко в марте задекларировал 332 063 гривны вознаграждения за работу в качестве члена набсовета, такую же сумму он задекларировал в феврале.
Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передают Українські Новини.
Согласно им, 6 марта Лещенко получил гонорар в размере 332 063 гривны.
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03.02.2021 10:15 Відповісти
Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну ВР и захватить телеканал "Рада" - арестовать Медведчука, Шуфрича и Рабиновича !!!
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03.02.2021 10:20 Відповісти
так и очевидно, что это прилет на ролик розумкова, который на кресло президентское наметился... розумков решил что теперь рыги его поддержат и все будет ок.. но по-ходу он пойдет вслед за дубинеску
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03.02.2021 10:20 Відповісти
у "мами любіт скорость' ще є один офігенний мінус-він відверто маріонетка Бєні..
а Бєнєю зайнялась фінансова розвідка США..
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03.02.2021 10:23 Відповісти
Журналистов каналов Zik, 112 и NewsOne пустили в Раду, то есть, аккредитация действует.



НЕДОПРАЦЮВАЛИ.((
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03.02.2021 10:26 Відповісти
теперь ценность их аккредитации равна нулю, вести стримы некуда, побродят кулуарами Рады да разойдутся по домам
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03.02.2021 10:48 Відповісти
Нехай захоплюють, у них не має недоторканності і якщо буде на то воля, можно усіх цих покидьків пересаджати...
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03.02.2021 10:34 Відповісти
Здається мені, що на банковій зрозуміли неминучість перевиборів до ВРУ, особливо в наслідок виключення Дубінського. Оскільки саме 5 колона їх увесь час провокувала, з надією захопити на цих виборах законодавчу владу, інспіруючи тут усі ці соціалістичні мітинги ФОПів, тарифні і т.п., а шансів набрати більшість у Зелених в новому парламенті не має, вони вирішили зрізати прямого конкурента. Що, що, а у чорному піарі, його впливі і т.п. Зєля добре розуміється. Інтригою лишається їх бачення нової коаліції. Юля, соціалістична підстілка, то зрозуміло, а хто ще, якщо не сєпарня і риги?
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03.02.2021 10:38 Відповісти
Уроды уникальные! Типа протестуют против закрытия в 1943 году сталинских телеканалов в Берлине. Или гитлеровских в москве.
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03.02.2021 10:41 Відповісти
Если это сброд ********, будет аплодировать вся страна ! Вызывайте для подкрепления военных с передка !
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03.02.2021 11:04 Відповісти
отличный повод для Нацдружин проявить себя и размяться
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03.02.2021 12:07 Відповісти
вызвать дурку и всех в палату под ружье
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03.02.2021 12:29 Відповісти
А может дать захватить, только так что бы внутри здания уже были бойцы и там хорошо дать по ушам и люстрировать не отходя от кассы.
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03.02.2021 12:58 Відповісти
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