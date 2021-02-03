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Арахамія (1000) 112_Україна (173) Newsone (174) Слуга народу (2544) ZIK (121)

"Слуга народу" обговорить на фракції питання блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У фракції "Слуга народу" поки немає позиції щодо введення в дію рішення РНБО про блокування телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne.

Про це заявив керівник парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Учора ввечері відбулася подія, яка, справді, дуже резонансна. І не було ще обговорення. Необхідно скликати фракцію і спільно (обговорити. - ред.)", - сказав він журналістам у середу біля будівлі Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Для того что бы обсудить этот вопрос, вам нужно опять собраться в Трускавце и детально изучить все события, которые происходили в Украине начиная с 2013 года. Т.к. если вы собираетесь это обсуждать, Вы не в курсе...
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03.02.2021 10:03
+3
Шо там обсуждать? Радуйтесь, шампанское пейте.. офигенная новость ))
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03.02.2021 10:00
+3
Хламыдія точно не піде а от різні шевченки,барагари,бужанські .....
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03.02.2021 10:05
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Шо там обсуждать? Радуйтесь, шампанское пейте.. офигенная новость ))
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03.02.2021 10:00 Відповісти
З цим до Жиріка- а цій хай працюють за наші гроші.
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03.02.2021 10:01 Відповісти
жырик идет к черту
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03.02.2021 10:02 Відповісти
Він давно там.
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03.02.2021 10:04 Відповісти
Не скажіть! У депутат цієї фракції - різні спонсори. І ще не відомо, який з цих спонсорів має золоту карту! 😁
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03.02.2021 10:02 Відповісти
Хламыдія точно не піде а от різні шевченки,барагари,бужанські .....
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03.02.2021 10:05 Відповісти
"...пока нет позиции..." ,а надо её оперативно иметь ,а не волынить ,как всегда.
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03.02.2021 10:01 Відповісти
неужели заднюю включать будут ? "Слуга народа" обсудит на фракции вопрос блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9853
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03.02.2021 10:01 Відповісти
"У фракции "Слуга наурода" пока нет позиции" - ні є "коліно-ліктьова перед каломийшою. "Слуга народа" обсудит на фракции вопрос блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4073
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03.02.2021 10:01 Відповісти
А что обсуждать? Может ещё обсудят почему цыпленок жёлтый,а небо голубое?
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03.02.2021 10:02 Відповісти
А че обсуждать? Решение принято всем исполнять и двигаться дальше....
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03.02.2021 10:02 Відповісти
Хитрожопые ЗЕбилы что то затевают. Для этих скунсов,закрытие прокацапских выгребных ям,что то «резонансное»
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03.02.2021 10:03 Відповісти
Для того что бы обсудить этот вопрос, вам нужно опять собраться в Трускавце и детально изучить все события, которые происходили в Украине начиная с 2013 года. Т.к. если вы собираетесь это обсуждать, Вы не в курсе...
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03.02.2021 10:03 Відповісти
Оце секретність, якщо вже і для СН це було несподіванкою.
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03.02.2021 10:03 Відповісти
Що, вже всралися ?
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03.02.2021 10:13 Відповісти
Зашел в ТВбокс Зик и 112 не работают , а НьюсВан работает , да еще на говно изводятся .
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03.02.2021 10:22 Відповісти
Колись цій Хамії вирвуть не тільки контест,а й його хламідії відірвуть.
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03.02.2021 10:37 Відповісти
Схоже що Агрохімія нічого не зрозумів. Як сказав колись герой одного старого фільму - «Ну такие повороты не для моей лошади».
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03.02.2021 10:42 Відповісти
Вам Арахамия тоже похож на персонажа с деревни дураков?
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03.02.2021 10:55 Відповісти
факти з життя українських(типу) депутатів.

депутати "слуги народу" відчувають баттхерт лише від пляшки Оболонської 2л
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03.02.2021 10:58 Відповісти
 
 