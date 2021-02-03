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СБУ виявила на Луганщині дві схованки з артснарядами і гранатометними пострілами. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України виявила в Луганській області дві схованки з військовими засобами ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зі схованки, облаштованої у лісосмузі поблизу селища Нижньотепле Станично-Луганського району, правоохоронці вилучили 47 артилерійських снарядів, 16 пострілів для ручного протитанкового гранатомета, 9 гранат Ф-1 і майже 200 одиниць набоїв різного калібру.

В іншому сховку, який співробітники СБУ виявили у Старобільському районі на околиці селища Половинкине, під невеликим шаром ґрунту зберігалося понад 100 одиниць гранатометних пострілів ВОГ-17.

СБУ виявила на Луганщині дві схованки з артснарядами і гранатометними пострілами 01

Наразі перевіряється інформація щодо причетності учасників незаконних збройних формувань до закладення схронів.

Заходи із вилучення засобів ураження проводились із залученням підрозділів Збройних Сил України та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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СБУ виявила на Луганщині дві схованки з артснарядами і гранатометними пострілами 02
СБУ виявила на Луганщині дві схованки з артснарядами і гранатометними пострілами 03
СБУ виявила на Луганщині дві схованки з артснарядами і гранатометними пострілами 04
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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В данный момент в ВР-ватный трэш на трибуне. Рабинович солирует. Мертвечук мелькает своей рожей. Вопли про чуть ли не геноцид. Ахахахахахаха. Байден-жги ещё.
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03.02.2021 10:05 Відповісти
 
 