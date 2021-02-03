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Пул Медведчука - це не журналістика. Це чиста, злісна і добре упакована в блискучі pr-обгортки пропаганда, - радник Єрмака Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Пул Медведчука - це не журналістика. Це чиста, злісна і добре упакована в блискучі pr-обгортки пропаганда, - радник Єрмака Подоляк

Телеканали пулу Віктора Медведчука, що потрапили під санкції РНБО, - "не журналістика, а чиста, незамутнена, злісна і добре упакована в блискучі PR-обгортки пропаганда", яка "агресивно і відкрито просувала цінності держави РФ".

Про це на своїй сторінці у Facebook пише радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

"Учорашнє колективне рішення РНБО щодо негайного запровадження жорстких санкцій проти відомого пулу телеканалів пана Медведчука - це зовсім не про свободу слова, цензуру, обмеження тих чи інших прав. У наш час реально обмежити доступ до інформації банально неможливо. Хоча, зрозуміло, передбачуваної істерики з передбачуваними ж штампами "про загрозу неймовірно чесним телеканалам" достатньо ...

... Але ні. Пул Медведчука - це зовсім не журналістика, не інформація, не конкуренція точок зору, не об'єктивна дискусія. Але це чиста, незамутнена, злісна і добре упакована в блискучі pr-обгортки пропаганда. Яка ще й перейшла в ту стадію, де робота - на окупантів. Тому ці санкції - це тільки про ту саму справедливість і про відповідне "покарання безкарності". І про спробу повернення до цивілізованих правил поведінки на медійному ринку. І про інституційну протидію масштабній пропагандистській програмі, яку ретельно продумала і реалізувала одна відома "кумівська група". День у день роками ця умовна група активно атакувала цінності суверенної держави, намагаючись довести її неспроможність і посіяти в нас тотальне розчарування в собі. Завзято, а останнім часом агресивно і відкрито просувала цінності держави РФ. Навіть не маскуючись. А навіщо маскуватися, якщо, навпаки, потрібно отримати примноження взаємної ненависті? Чорне, яке єлейними голосами називають білим, - відома, зрозуміла, людська історія...", - написав він.

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Подоляк наголосив, що пропаганда, особливо в її найбільш цинічних брехливих формах, завжди породжує лише зло: "Її суть - внутрішня ненависть, розколи, провокації, взаємне знищення і самообраза. Бо тоді ти - слабкий. Бери і принижуй, знищуй, викорінюй, придушуй. Дуже проста і дієва тактика гібридних сусідів). До чого б це призвело у фіналі? Риторичне питання..."

"Нарешті, це приголомшлива фінальна крапка в тривалому "патріотичному романі", який розпочався за відомого "патріотичного" президента П 4-5 років тому. Саме під час його пафосного перебування цей гігантський медійний міхур набряк, набрався сил, упакувався під самісіньке "нехочу" ресурсами і став суперпропагандистським майданчиком для цілої низки політичних груп. Питання в тому, що вчорашні багато і пафосно люблять кричати про свої досягнення, але волі на реальні дії у них ніколи не було. Тому деокупація Криму тихо припинила обговорюватися на глобальних майданчиках. Тому Мінські угоди поставили нас у важкі переговорні позиції. Тому ж і Медведчук хвацько повстав з попелу забуття, швидко наростив фінансові м'язи і раптом опинився одним з електоральних лідерів, а "гібридна країна" отримала величезний медійний актив для руйнівної партизанської війни всередині нас. І він цим цілком професійно користувався, дедалі швидше занурюючи країну в депресію і полегшуючи завдання загарбникам...", - резюмував радник Єрмака.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Пул Медведчука - це не журналістика. Це чиста, злісна і добре упакована в блискучі pr-обгортки пропаганда, - радник Єрмака Подоляк 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Воем на ватных болотах УДОВЛЕТВОРЁН!!!
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03.02.2021 10:25
+8
Це дуже добре,пане Подоляк, що Ви правильно зрозуміли натяки животворящого держдепу США. Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 9433
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03.02.2021 10:26
+7
Впервые поддерживаю зеленых слуг и Бубочку!
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03.02.2021 10:26
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Воем на ватных болотах УДОВЛЕТВОРЁН!!!
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03.02.2021 10:25 Відповісти
БУМЕРАНГ ЗАПУЩЕННЫЙ МЕДВЕДЧУКОМ УДАРИЛ ЕГО ЖЕ В ЗАТЫЛОК..ай да маладца Витек а что ты думал подонок что требовать запрещения книги про твои предательства как АДВОКАТА КЛИЕНТА и выступать в роли Прокурора на процессе Стуса... это тебе как с ху..лом лобзаться под столом в Огарево..неее сученный выродок получи и свою долю... бумеранг всегда возвращается....
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03.02.2021 10:38 Відповісти
Впервые поддерживаю зеленых слуг и Бубочку!
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03.02.2021 10:26 Відповісти
и про себя такое скажу - впервые. способны они оценить наш аванс? не облажаются?
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03.02.2021 10:29 Відповісти
Я бы так сильно не радовался. Портнов через суды сейчас мигом все вернет назад
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03.02.2021 10:56 Відповісти
Знали! Але потреби не було. А тут розпалажттся сракція слуг, що автоматично веде до перевиборів у Раду. Тому це просто усунення конкурентів і їх аітаційних платформ.
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03.02.2021 10:28 Відповісти
Ми з Вами це розуміємо. Ще б Зєлєнскій зрозумів.
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03.02.2021 10:44 Відповісти
А ще - конкуренти Г+Г на електральному полі люмпенів. 😁
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03.02.2021 10:26 Відповісти
Це дуже добре,пане Подоляк, що Ви правильно зрозуміли натяки животворящого держдепу США. Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 9433
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03.02.2021 10:26 Відповісти
Неужели они так критиковали Зеленского? Он разве не ватник?
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03.02.2021 10:27 Відповісти
собиратель лапши с каналов медведчука? вкусно было, сожалеешь?
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03.02.2021 10:31 Відповісти
Честно, ни разу не смотрел.
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03.02.2021 10:34 Відповісти
я тоже ту муть практически не смотрел, но просмотр некоторых отрывков антиукраинских шабашей котрые вещались с тех дерьмо-каналов давно достаточно, чтоб закрыть их навсегда, а против продажных журналюг и власникив каналов открыть уголовные дела.
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03.02.2021 15:31 Відповісти
Перший крок зроблено. Тепер другий - відправити журнашлюх в країну їх мрій - підаРосію. Або більш гуманно поступити - пристрілити. Можна з судом і слідством. Але "всенепременнийше".
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03.02.2021 10:27 Відповісти
Пристрелити - це більш ніж гуманно. А ось макітри танком їм переїхать - в самий раз буде Пул Медведчука - це не журналістика. Це чиста, злісна і добре упакована в блискучі pr-обгортки пропаганда, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 4280
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03.02.2021 10:59 Відповісти
Второе это посадить с конфискацией мертветчука и ко ! Кстати сразу появится предлог для обмена пленными !
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03.02.2021 11:06 Відповісти
Зеленский НАШ Президент! Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 2530
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03.02.2021 10:30 Відповісти
Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 7759
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03.02.2021 10:31 Відповісти
Волшебный пендель от Администрации Байдена на многое способен!
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03.02.2021 10:32 Відповісти
Сальто-мортале в повітрі. Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 6126 Я заскринив твій коментар для історії.
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03.02.2021 10:35 Відповісти
Да-да, заскринь ещё мой сарказм. Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 9103
Но твои мозги слишком прямолинейны.
Заскринь. Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 2122
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03.02.2021 10:39 Відповісти
Редкий случай, когда я согласен с Подляком. Да только делать надо было по закону! Мкдведчук завтра уже через суд отменит решение о санкциях, т.к. закон предполагает санкции только иностранным лицам и юр.особам!
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03.02.2021 10:30 Відповісти
Это всё прекрасно. Но я надеюсь что юристы подковали клована перед таким решением. Ведь мертвечукня уже бежит в портняжный суд. Или -СГОВОР. Хотя..если здесь присутствует интерес США-тогда отлично. Тут не мертвечук ни его кум не перебьёт.
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03.02.2021 10:31 Відповісти
еще и вовка сегодня должны поймать... капканы расставлены, ямы выриты, флажки по-периметру... к кому в суд идти? в печерский? после истории с Байденом и Порохом он парализован.
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03.02.2021 10:34 Відповісти
Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 2800 ..Тепер і Падляк перевзувся . ОГО !!! Оце так прилетіло зебілам , від Байдена . Я в шоці . Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 8710 .
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03.02.2021 10:31 Відповісти
Мабуть прийшла коротка телеграма від Джо: Vova you are next! І пішов процес.
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03.02.2021 10:34 Відповісти
Ви не підкажете що сталось - вмикаю ЗІК, а та така картинка: Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 8132
Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 1797
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03.02.2021 10:31 Відповісти
Ка́минг-а́ут (от англ. coming out - «раскрытие», «выход») - процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному меньшинству, либо результат такого процесса.

Хоча ми й так здогадувалися за даний канал.
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03.02.2021 10:34 Відповісти
А натяки були. Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 9554
Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 4859
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03.02.2021 10:37 Відповісти
А для чого Ви його вмикали? Фанат чи що!?
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03.02.2021 11:16 Відповісти
ОПа зненацька стала білою та пухнастою. З якого дива? А тому що в повітрі запахло смаженим.
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03.02.2021 10:31 Відповісти
ЗЕбилы и тут Пороха приплели. Убогие
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03.02.2021 10:31 Відповісти
Ага,правильно.Тільки не 4-5,а якраз під виборчу компанію.Тому оці всі "набух,набрався сил,запакувався" відбулись ,переважно,після неї.Але добре що зупинили.
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03.02.2021 10:32 Відповісти
Закройте региональные кремлевские помойки. В Одессе валом сепарских СМИ.
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03.02.2021 10:33 Відповісти
Зеленский в этом плане МОЛОДЕЦ ,теперь разобраться с тарифами и будет вообще ПЕСНЯ . Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 8125
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03.02.2021 10:34 Відповісти
После всех политических зашкваров, с трудом верится, что Зеля начинает выбираться со своей теплой ванны. У Бойко и ОПЗЖ растет рейтинг и в ОП будут из кожи вылазить, чтобы поднять рейтинг Зеленскому и слугам. Похоже на очередное постановочное шоу. Да, и кстати важно показать картинку за океан, как Зеленский начал бороться с олигархическим злом.)...а может очередной отвлекающий маневр, от чего то очень важного.
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03.02.2021 10:34 Відповісти
Ну вот, на "прямом" уже все разжевали, шо "так ся не робе, шо незаконно, що таким чином піднімають рейтинг опзж". Уже очухались, методичка пришла)
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03.02.2021 10:36 Відповісти
Simon Bolivar f2151b2b Косо криво, лишь бы живо ?) Во первых внимательней прочитайте о рейтинге, а во вторых очухались вы. Давненько не было такого радостного кваканья на зеленых болотах)) Удачного дня !
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03.02.2021 11:39 Відповісти
из госдепа всех обзванивают походу
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03.02.2021 10:37 Відповісти
Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 3722
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03.02.2021 10:41 Відповісти
Зможе, зможе. Коли дупа підгорає, ше й не таке зможе Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 6773
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03.02.2021 10:43 Відповісти
Так, рейтинг же ж бубочки в крутом пике

- последний козырь слил.

(против Байдена с Порохом - и никак, и себе дороже)
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03.02.2021 12:06 Відповісти
А шпикер Димочка Разумков за санкции против Медведчуковских на заседании СНБО воздержался. Это надо помнить, когда этот украинофоб будет выдвигать свою кандидатуру в президенты или создаст свою партию
Пул Медведчука - это не журналистика. Это чистая, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 5411
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03.02.2021 10:41 Відповісти
Хорошо, но мало. Надо запрещать ЗаЖОПию Пул Медведчука - це не журналістика. Це чиста, злісна і добре упакована в блискучі pr-обгортки пропаганда, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 5364
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03.02.2021 11:01 Відповісти
Вітаю, хоть щось для України зробив корисне. Ці кремлівські помойки давно треба було закрити а власників відправити за грати за зраду держави. А журналістів з цих ЗМІ в чорний список і нікуди не брати на роботу, один раз зрадив Державу Україну зрадить і іншим разом. Бачите А Порошенко не захотів в свій час знешкодити це кубло. Договорняки.
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03.02.2021 11:18 Відповісти
Якби це були санкції проти телеканалів саме Медведчука, то в списку був би й 1+1, де у Медведчука є доля. Це санкції там де треба санкції.

Кожний олігарх в світі чесно, відкрито і від щирого серця виступає проти всіх олігархів у світі, крім одного.

Але беззаперечний позитивний ефект від санкцій полягає в тому, що вони раптово обвішалися державними флагами по самі помідори.

Alex Noinets
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03.02.2021 12:00 Відповісти
Їм виступати тільки перед касами, де сплачують комуналку:- там би, чітко, була підтримка!!!:- і бошки би повідпадали!!!
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03.02.2021 13:29 Відповісти
Не хрен сильно переживать за КОЗАКА и рвать дупу !!Следствие и суды могут идти годами и десятилетиями!! А к тому времени , я думаю успеют подохнут и всякие там российкие ворюги рабиновичи и Чавкающий Медведчук и российский петух Погребинский и истеричка Бондаренко и многие другие!! .....Никто, ничего , не должен торопится отменять! Вот пуйло -***** уже пять -шесть лет не выполняет решение судов Европы,.о возмещении затрат Акционерам ЮКОСА или убийство путиным трёх лидеров опозиции России, (Политковской и других) и ничего!! С ним все лидеры государств мира встречаются, жмут ему руку и даже плодотворно торгуют, не смотря на многочисленные санкции!! Так , что не всё так безнадёжно!!! Может к тому времени и, даст бог, путин здохнет!!!
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03.02.2021 17:06 Відповісти
 
 