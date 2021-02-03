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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Зеленський (17439) Порошенко (13233) пропаганда (2567) санкції (6842) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чому рішення РНБО не стосується каналу

У жовтні 2018 року саме наша команда ініціювала і прийняла постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, чому постанову не було реалізовано тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило б фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних і прозорих.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Канали групи Медведчука стали відвертим знаряддям російської інформаційної війни проти України. І у цій війні Україна має право і повинна захищатися, використовуючи для цього всі наявні інструменти.

Свого часу я прийняв рішення заборонити в Україні російські телеканали і соціальні мережі, і був за це нещадно критикований. Але життя за ці роки довело правильність та ефективність того кроку. ВКонтакте та Одноклассники, рівно як і російські телеканали перестали бути значущим каналом поширення дезінформації в Україні.

У жовтні 2018 року саме наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський. І, до речі, всі три канали підтримували саме його.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" обговорить на фракції питання блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne, - Арахамія

Це — відповідь тим, хто всю ніч по команді Банкової волав "а чому ж це рішення не прийняв Порошенко". Тому що Порошенко навіть при розв'язанні складних політичних проблем дотримувався норм права, а воно прямо забороняє санкції проти українських фізичних та юридичних осіб, крім як за причетність до фінансування тероризму. Правова чистота рішень теж має значення, хай не для українських судів, але для Європейського суду так точно.

Виникають інші питання. Чому Зеленський чекав аж два роки, коли проросійська істерія на каналах набрала небачених раніше обертів? І навіть заявляв, що не має прав та повноважень закривати будь-який канал. І чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію і вимагають притягнення до відповідальності наших воїнів?

Тим не менше політично ми підтримуємо рішення РНБО як таке, що направлене на захист України. Ми розуміємо, що воно стало прямим наслідком американських санкцій проти представників російської п'ятої колони, які проводили свої кампанії на зазначених телеканалах. Адже ще кілька тижнів тому один з радників офісу Президента України захищав ці телеканали, я цитую: "Вони не вороги й ми вітаємо їхню професійну діяльність".

Сподіваємося, що свою політичну позицію влада підкріпить солідним правовим обгрунтуванням, яке, очевидно, знадобиться в судах, щоб захистити рішення і забезпечити його втілення в життя. Але для цього треба відсторонити всю проросійську команду Портнова, всіх цих татарових, смірнових, бабікових та іже з ними, які окопалися в офісі Зеленського і незаконно тиснуть на суди та правоохоронні органи.

Також читайте: Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ

Ми також застерігаємо владу від тиску на українські патріотичні телеканали, бо розуміємо, що прецедент з медіа Медведчука цікавить її не лише в контексті боротьби з російською пропагандою, але й з точки зору боротьби з будь-якою критикою на адресу Зеленського.

Протягом п’яти років президентства наша команда, навіть в умовах активної фази війни, неухильно дотримувалася стандартів демократії, гарантувала забезпечення прав громадян, в тому числі і фундаментального права на свободу слова", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Чому рішення РНБО не стосується каналу Наш, де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко 01
Чому рішення РНБО не стосується каналу Наш, де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко 02
Чому рішення РНБО не стосується каналу Наш, де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
В даному випадку брешете ви.
Бо ті канали боялись в часи Порошенка пропагувати путінщину.
Навіть українською мовою ефіри вели.
А зараз це жах просто.
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03.02.2021 10:45
+25
так не все сразу, так и помереть от радости можно
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03.02.2021 10:30
+25
Да, да, да.... а ещё он на Мальдивах отдыхал! Доколе?!!!
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03.02.2021 10:35
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03.02.2021 11:01 Відповісти
Маленький дигинират не умеет читать?
Попроси прочитать мамУ:
"Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко". Потому что Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно."
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03.02.2021 11:05 Відповісти
Нах ти підеш , бидлота , якщо не закриєш своє хавло . ! Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7507 .
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03.02.2021 11:11 Відповісти
Пока дерьмом кидаешься ты, бот тупорылый
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03.02.2021 11:03 Відповісти
У тебя ступор? Такое несут при ступоре, или проносе. В нормальном состоянии такое не говорят.
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03.02.2021 11:03 Відповісти
Ступор. Ясно.
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03.02.2021 11:13 Відповісти
Ступор и понос одновременно. Вот же напасть какая...
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03.02.2021 11:19 Відповісти
Наслаждайся. Только не забудь помыться, а то ведь пахнуть лайном - не комильфо.
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03.02.2021 11:42 Відповісти
Так само раділи, коли Ющенко отримав пєндєля, щоправда, як потім виявилось, пєндєля отримав не Ющенко, а український народ.
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03.02.2021 11:05 Відповісти
Маленький дигинират не умеет читать?
Попроси прочитать мамУ:
"Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко". Потому что Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно."
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03.02.2021 11:06 Відповісти
А, действительно, зебилоиды, где? Где санкции на 1+1(помните как беня решил продать Украину и вывести российские танки на границу с Польшей?, да и Медведчука акции там тоже есть), Наш, интер? Где санкции против тех, кто импортирует электроэнергию из Белоруссии и разрушает свою энергетику? Хотите быть честными - будьте. На одну треть честными у вас быть не выйдет.
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03.02.2021 11:02 Відповісти
да и Медведчука акции там тоже есть)
БОТОФЕРМІ пЕТРА.

Недавно команда Петра Порошенка успішно вдавала, що непричетна до зростання впливу Віктора Медведчука в Україні. Та події останніх кількох місяців цілком підтвердили те, про що знаючі люди давно здогадувались: Порошенко та Медведчук таки грають разом. Це не голослівні заяви, а є конкретні факти. Про них розповідає Blind Trust.
https://www.volynnews.com/news/all/telekanaly-medvedchuka-staly-ruporamy-vyborchoyi-kampaniyi-poroshenka/
. Цікава деталь: на «Ньюз Вані» 4 лютого перервали виступ голови фракції БПП Артура Герасимова на Погоджувальній Раді у зв'язку з висвітленням зустрічі Юрія Бойка з виборцями в Узині (Київщина). Але згодом ключові тези виступу Герасимова прозвучали в ефірі в запису тричі (по 1 разу на годину).

Додатковим підтвердженням редакційної політики в інтересах Порошенка може бути плей-лист відео на каналі «112».

Там десятки прямих включень президента і членів його команди за тиждень; навіть Медведчук зі своїми соратниками відстають.

На цьому тлі абсолютно логічною виглядає сумнівна соціологія від соратника Медведчука оприлюднена 14 лютого на телеканалах «112» та «Ньюз Ван» за якою начебто в першому турі перемагає... Петро Порошенко. Досі таких даних і близько не фіксувала жодна авторитетна компанія. Дослідження Центру соціального інжинірингу «РАНД» разом колегами презентував Сергій Годний. Він значиться на сайті «Українського вибору» як член команди, є відео з його виступами як керівника Вінницького відділення організації Медведчука. Годний був модератором заходів «УВ» щодо федералізації, виступав з антиукраїнською риторикою на російських та сепаратистських телеканалах.
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03.02.2021 11:09 Відповісти
Читаю політичні новини на Цензорі і душа співає, згадуючи 2014. Я особисто був розгублений, шукав для себе якоїсь опори. А лахта була повсюди! І здавалось, що розмовами можна в чомусь переконати "невігласів".

А зараз... Хрестики та вся гидота у спамі! Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4152
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03.02.2021 11:12 Відповісти
У жовтні 2018 року саме наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський. І, до речі, всі три канали підтримували саме його.


БРЕХУНУ І ДЕМАГОГУ ПЕТРУ.
УТОЧНЕННЯ.
ПІСЛЯ ПЕРШОГО ТУРУ.
https://www.volynnews.com/news/all/telekanaly-medvedchuka-staly-ruporamy-vyborchoyi-kampaniyi-poroshenka/
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03.02.2021 11:13 Відповісти
расскажи лучше как твоя президентская реклама сутками крутилась на каналах медведчука !!! Лицемерная мразь
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03.02.2021 11:14 Відповісти
БОТОФЕРМА ПЕТРА НЕ ЛИЦЕМІРИ.....рОБОТА У НИХ ТАКА..
А В ПОБУТІ ЦЕ ХОРОШІ ТА МИЛІ ЛЮДИ! Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 731
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03.02.2021 11:17 Відповісти
Порох сделал всё для того чтоб медведчук с 2014-2019 скупил бизнес, каналы, создал партию... Лицемерная мразь
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03.02.2021 11:15 Відповісти
Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8528.
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03.02.2021 11:22 Відповісти
о вылезла нечисть поливать грязью президента, что заблокировал бизнес партнера Медведчука и москальских прихвостней что Рошенко никак не мог сделать, бо путен нападет
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03.02.2021 11:16 Відповісти
ОЙ ПАЛАЄ ПУКАН У КАЦАПСЬКИХ ТРОЛЕЙ, ПАЛАЄ.....
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03.02.2021 11:18 Відповісти
Нах....я? Чем тебе конфеты шоколадные неугодили?
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03.02.2021 11:25 Відповісти
Зебіли зараз я вас заспокою ,, ----якби не я подзвонив , ваш вєлічайший пріЗЕдєнт , до сих пір , ходив би - соплі жував .

Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1007 .
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03.02.2021 11:19 Відповісти
Коли Порох прийде до влади, то Україна перестане купувати російське вугілля і цим фінансувати росіян. Порох просто дозволить виробляти достатню кількість електрики атомним електростанціям.
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03.02.2021 11:24 Відповісти
Ты с дуба рухнул? Да при Порошенко торговля с ОРДЛО шла полным ходом, пока активисты ее не прекратили. И Медведчук каналы скупал пачками, и Ахметов творил что хотел, и тарифы повышались ежегодно. Банки позакрывал, гривну опустил, лишил население сбережений. Именно при Порошенко Украина стала самой бедной страной Европы.
Избави нас Бог от еще одного пришествия Порошенко во власть. Украина этого не переживет.
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03.02.2021 13:38 Відповісти
Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1241. Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1436 ..
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03.02.2021 11:24 Відповісти
Як же цю ватно-зелену гидоту рве від справжнього УКРАЇНСЬКОГО президента!
Приємно спостерігати. ))
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03.02.2021 11:28 Відповісти
Якщо прийняли рішення то чому не закрили? Договорняки?! При вас Медведчуки і ригівські шобла воскресли, хотя була можливість ЗНЕШКОДИТИ ворогів їх прихвоснів. А тепер ця п'ята колона підняла голови плюндрує Україну, гнобить патріотів, проникає в правоохоронні органи ...
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03.02.2021 11:29 Відповісти
Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9416 .Не бреши , ригобидло воскресло при Зе ,, при Порошенку ж воно сиділо тихо , а то і взагалі десь - за парєбріком .
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03.02.2021 11:40 Відповісти
Брехлива шоколадна морда ...

Це ж він витягнув Медведчука з "нафталіну", це ж він віддав "дизельку" Медведчуку, це ж він віддав зрідженний газ Медведчуку і т. д.
Це ж цей " великий ******* " в 2009 році був висвячений ДЯКОМ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ !!!
Томосоносець хренов ...
https://censor.net/ru/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
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03.02.2021 11:36 Відповісти
Порошенко говорить правильно, але не всю правду. Поки ми не дізнаємось, як медведчук став представником України в Мінську, вірити, що Україна могла ввести санкції проти свого ж представника, закрити його телеканали, просто дурня.
Що пов'язує точно порошенко і медведчука достеменно невідомо, але те, що такий зв'язок існує - безперечно.
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03.02.2021 11:38 Відповісти
Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 595 .Вже ж пояснювали , і він , і Безсмертний , і Клімкін . !! Скільки можна .? Мудачук в переговорній групі - це була обв'язкова умова ***** , дя переговорів . Яку він передав Петру через Меркель . У Пороха не було вибору ,, які там в біса -зв'язки !?
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03.02.2021 11:46 Відповісти
Тоді вже озвучте всі умови х..ла, на які пристав порошенко. Або просто скажіть, порошенко виконав всі вимоги х...а.
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03.02.2021 13:20 Відповісти
Чому - чому , - по качану !! Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2465 . Їх купив Козак лише перед виборами , і тоді вони ще не вели таку відверто- ворожу пропаганду , як зараз .

Що до фірм , то- маячня з Г+Г , не хочу й обговорювати .
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03.02.2021 11:51 Відповісти
А Петя утверждает, что именно благодаря каналам медведчука он и не смог выиграть выборы.
Как так?
Вы хотя б уже пели одинаковые песни.
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03.02.2021 13:19 Відповісти
Для переговорів . Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6690 . Ферштейн . ? ПЕРЕГОВОРІВ. ! Знаєш для чого вони , чи й це розжовувати ?
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03.02.2021 12:12 Відповісти
Зразу видно.що ви чи з табуна лохів,чи бот з фсбешною закваскою. Але що точно, то брехун і неуч.
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03.02.2021 12:01 Відповісти
Треба тепер показати мертвечуку то вікно біля якого стояв Чечетов.
Якщо має розум.
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03.02.2021 11:56 Відповісти
А ты почему продал свои каналы медведчеку ?
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03.02.2021 11:57 Відповісти
Це слова виваженого політика і як шкода,що вата не дала Порошенко другого терміну президенства Адже тендем--Порошенко_Байден привів би до значного процвітання і зміцнення УКРАЇНИ. Ае 73% -не потрібен РОЗУМНИЙ політик,їм потрібен лох--шут і головне ,що поїсти,попить і посміятись. То і "сміємось " крізь сльози всі разом. А дії по забороні --думаю .що глибока і довготривала операція фсб Хотілося б помилитись.
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03.02.2021 11:58 Відповісти
Поїсти - попити менш,ніж за Пороха,а от посміятися намазуючи на уявний хліб відосики- гундосики - досхочу!
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03.02.2021 12:06 Відповісти
Б-ггг.)) Я ждал реакции Петра. Молоток! Не разочаровал. Грузный, не молодой, но как изгибается! Гуттаперчевый мальчик.)))
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03.02.2021 12:00 Відповісти
0шибаетесь.Уже не грузный , а стройный и подтянутый. Гардероб свой изменил кардинально.
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03.02.2021 12:24 Відповісти
Розгерметизація сталась в твоїй тупій баранячій голові , ще при народженні .. Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9295 .
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03.02.2021 12:19 Відповісти
Навзаєм . Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 989 .
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03.02.2021 12:31 Відповісти
Остаються еще помойки типа "интера" и ему подобных.
НА Т2 все равно только ZIK убрали,основные остались.
В интернете если хотят - смотрят роств. Их не только не блокируют (как в ЕС),но даже не ставят предупреждающие надписи,как в США.
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03.02.2021 12:11 Відповісти
Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8796
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03.02.2021 12:30 Відповісти
Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9852

вярните демократичный голос *********
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03.02.2021 12:37 Відповісти
Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9228
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03.02.2021 12:42 Відповісти
Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7335
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03.02.2021 12:43 Відповісти
І хто ж був Президентом України, коли власником "112" став Т.Козак?! https://uk.wikipedia.org/wiki/112_Україна
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03.02.2021 12:46 Відповісти
Ось так буває. Саме ці канали виконали левову частку роботи по оббріхуванню і знищенню Порошенка, саме ці конали протягували 95-квартальний сброд до влади. І навіть тоді Порох не закрив їх бо це могло б поставити під сумнів чесність і демократичність виборів на яких..!!!! ....його втоптували в багно. Порошенко це велика людина, людина широких проєвропейських поглядів і цінностей. державний муж зі стратегічним мисленням. Проміняти Пороха на зелене ла.но це ганьба для України на віка..
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03.02.2021 12:47 Відповісти
В конце 2018г эти каналы нужны были Порошенко не меньше, чем Медведчуку. Петру, нужен был Бойко во втором туре выборов. Только его он имел шансы победить. Пытаясь утопить в дерьме Тимошенко и Гриценко, Пётр прозевал Зеленского. Выдвижение которого и поставило крест на всех его планах.
Образ Петра, нарисованный в твоём воображении, выглядит карикатурно для абсолютного большинства украинцев. Ты даже представить себе не можешь на сколько он далёк от реальности.))
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03.02.2021 16:45 Відповісти
Та ваше дерьмо зебіл, всім дерьмам дерьмо.. він щось там про "утопіть в дерьме " вякає. Роскажи мені про свій образ "спасителя" який ти намалював в своїй уяві, і я тебе і твій образ з ланом змішаю, як ви то робили всі 5 років з Порошенком. Чекаю.
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03.02.2021 18:48 Відповісти
Пусть Петя сначала вспомнит как ZIK попал к Мертвечуку! Это был патриотический очень популярный канал, сильно критиковавший и Порошенко. Но потом его владелец Дыминский сбил человека машиной после чего на него начался очень сильный наезд от власти, ему пришлось продать ЗИК и еще через какое то время он оказался в руках
Медведчука.
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03.02.2021 14:32 Відповісти
Порошенко и не собирался закрывать эти каналы, решение снбо было принято исключительно для того, чтобы попугать медведчука, и чтобы он был к порошенко более лояльным.
Разве порошенко не знал своего рейтинга? Но несмотря на это, он все равно решил баллотироваться.
А нам он и его Ко рассказывали, что 73% украинцев - малоросы, зебилы и любят путина.
А теперь нам рассказывают, что Зеленский сделал это для поднятия своего рейтинга. Как же так? Малоросы ведь наоборот обозлятся на него за это.
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03.02.2021 14:51 Відповісти
Не было никакого решения СНБО при Петре. Было постановление ВР. Или даже проект, который подал Народный Фронт. И Яценюк прямо называет Порошенко причиной того, почему делу тогда не был дан ход. Порошенко и Медведчук возможно и не друзья, но точно не враги. До выборов 2019 года им было гораздо выгоднее сотрудничать, чем враждовать. Медведчуку нужно было подмять под себя весь дезориентированный электорат Партии Регионов, а Порошенку нужен был Бойко во втором туре.
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03.02.2021 16:57 Відповісти
Вопрос в другом почему это не произошло в 2014-2018 годах.
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03.02.2021 15:05 Відповісти
комусь , ці запитання , явно не подобаються ..))
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03.02.2021 21:41 Відповісти
Чому рішення РНБО не стосується каналу "Прямий", де російські пропагандисти атакують нашу віру?
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03.02.2021 17:52 Відповісти
тут стоит читать только заспамленные комменты.
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03.02.2021 19:17 Відповісти
Да,да, ватан , и с крестиком тоже))
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03.02.2021 19:59 Відповісти
не я, а ты "Да,да, ватан," и с георгиевским крестиком на груди.
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03.02.2021 20:07 Відповісти
Просто нюхай кеды ))
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03.02.2021 23:40 Відповісти
не я, а ты "Просто нюхай кеды ))"
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04.02.2021 00:12 Відповісти
Сожалею. Но с детьми, педошариевской ватой , опзжопниками и школоло,не дискутирую))
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04.02.2021 10:19 Відповісти


Iaroslav Drobotun
@yadrobotun
П'ятий канал завжди допоможе з ефіромhttps://twitter.com/yadrobotun/status/1357029454720208898
Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8750
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04.02.2021 06:52 Відповісти


.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

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. .ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю.................
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04.02.2021 10:02 Відповісти
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