Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко
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У жовтні 2018 року саме наша команда ініціювала і прийняла постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, чому постанову не було реалізовано тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило б фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних і прозорих.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Канали групи Медведчука стали відвертим знаряддям російської інформаційної війни проти України. І у цій війні Україна має право і повинна захищатися, використовуючи для цього всі наявні інструменти.
Свого часу я прийняв рішення заборонити в Україні російські телеканали і соціальні мережі, і був за це нещадно критикований. Але життя за ці роки довело правильність та ефективність того кроку. ВКонтакте та Одноклассники, рівно як і російські телеканали перестали бути значущим каналом поширення дезінформації в Україні.
У жовтні 2018 року саме наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський. І, до речі, всі три канали підтримували саме його.
Це — відповідь тим, хто всю ніч по команді Банкової волав "а чому ж це рішення не прийняв Порошенко". Тому що Порошенко навіть при розв'язанні складних політичних проблем дотримувався норм права, а воно прямо забороняє санкції проти українських фізичних та юридичних осіб, крім як за причетність до фінансування тероризму. Правова чистота рішень теж має значення, хай не для українських судів, але для Європейського суду так точно.
Виникають інші питання. Чому Зеленський чекав аж два роки, коли проросійська істерія на каналах набрала небачених раніше обертів? І навіть заявляв, що не має прав та повноважень закривати будь-який канал. І чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію і вимагають притягнення до відповідальності наших воїнів?
Тим не менше політично ми підтримуємо рішення РНБО як таке, що направлене на захист України. Ми розуміємо, що воно стало прямим наслідком американських санкцій проти представників російської п'ятої колони, які проводили свої кампанії на зазначених телеканалах. Адже ще кілька тижнів тому один з радників офісу Президента України захищав ці телеканали, я цитую: "Вони не вороги й ми вітаємо їхню професійну діяльність".
Сподіваємося, що свою політичну позицію влада підкріпить солідним правовим обгрунтуванням, яке, очевидно, знадобиться в судах, щоб захистити рішення і забезпечити його втілення в життя. Але для цього треба відсторонити всю проросійську команду Портнова, всіх цих татарових, смірнових, бабікових та іже з ними, які окопалися в офісі Зеленського і незаконно тиснуть на суди та правоохоронні органи.
Ми також застерігаємо владу від тиску на українські патріотичні телеканали, бо розуміємо, що прецедент з медіа Медведчука цікавить її не лише в контексті боротьби з російською пропагандою, але й з точки зору боротьби з будь-якою критикою на адресу Зеленського.
Протягом п’яти років президентства наша команда, навіть в умовах активної фази війни, неухильно дотримувалася стандартів демократії, гарантувала забезпечення прав громадян, в тому числі і фундаментального права на свободу слова", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
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Попроси прочитать мамУ:
"Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко". Потому что Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно."
Попроси прочитать мамУ:
"Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко". Потому что Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно."
БОТОФЕРМІ пЕТРА.
Недавно команда Петра Порошенка успішно вдавала, що непричетна до зростання впливу Віктора Медведчука в Україні. Та події останніх кількох місяців цілком підтвердили те, про що знаючі люди давно здогадувались: Порошенко та Медведчук таки грають разом. Це не голослівні заяви, а є конкретні факти. Про них розповідає Blind Trust.
https://www.volynnews.com/news/all/telekanaly-medvedchuka-staly-ruporamy-vyborchoyi-kampaniyi-poroshenka/
. Цікава деталь: на «Ньюз Вані» 4 лютого перервали виступ голови фракції БПП Артура Герасимова на Погоджувальній Раді у зв'язку з висвітленням зустрічі Юрія Бойка з виборцями в Узині (Київщина). Але згодом ключові тези виступу Герасимова прозвучали в ефірі в запису тричі (по 1 разу на годину).
Додатковим підтвердженням редакційної політики в інтересах Порошенка може бути плей-лист відео на каналі «112».
Там десятки прямих включень президента і членів його команди за тиждень; навіть Медведчук зі своїми соратниками відстають.
На цьому тлі абсолютно логічною виглядає сумнівна соціологія від соратника Медведчука оприлюднена 14 лютого на телеканалах «112» та «Ньюз Ван» за якою начебто в першому турі перемагає... Петро Порошенко. Досі таких даних і близько не фіксувала жодна авторитетна компанія. Дослідження Центру соціального інжинірингу «РАНД» разом колегами презентував Сергій Годний. Він значиться на сайті «Українського вибору» як член команди, є відео з його виступами як керівника Вінницького відділення організації Медведчука. Годний був модератором заходів «УВ» щодо федералізації, виступав з антиукраїнською риторикою на російських та сепаратистських телеканалах.
А зараз... Хрестики та вся гидота у спамі!
БРЕХУНУ І ДЕМАГОГУ ПЕТРУ.
УТОЧНЕННЯ.
ПІСЛЯ ПЕРШОГО ТУРУ.
https://www.volynnews.com/news/all/telekanaly-medvedchuka-staly-ruporamy-vyborchoyi-kampaniyi-poroshenka/
А В ПОБУТІ ЦЕ ХОРОШІ ТА МИЛІ ЛЮДИ!
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Избави нас Бог от еще одного пришествия Порошенко во власть. Украина этого не переживет.
Приємно спостерігати. ))
Це ж він витягнув Медведчука з "нафталіну", це ж він віддав "дизельку" Медведчуку, це ж він віддав зрідженний газ Медведчуку і т. д.
Це ж цей " великий ******* " в 2009 році був висвячений ДЯКОМ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ !!!
Томосоносець хренов ...
https://censor.net/ru/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
Що пов'язує точно порошенко і медведчука достеменно невідомо, але те, що такий зв'язок існує - безперечно.
Що до фірм , то- маячня з Г+Г , не хочу й обговорювати .
Как так?
Вы хотя б уже пели одинаковые песни.
Якщо має розум.
НА Т2 все равно только ZIK убрали,основные остались.
В интернете если хотят - смотрят роств. Их не только не блокируют (как в ЕС),но даже не ставят предупреждающие надписи,как в США.
вярните демократичный голос *********
Образ Петра, нарисованный в твоём воображении, выглядит карикатурно для абсолютного большинства украинцев. Ты даже представить себе не можешь на сколько он далёк от реальности.))
Медведчука.
Разве порошенко не знал своего рейтинга? Но несмотря на это, он все равно решил баллотироваться.
А нам он и его Ко рассказывали, что 73% украинцев - малоросы, зебилы и любят путина.
А теперь нам рассказывают, что Зеленский сделал это для поднятия своего рейтинга. Как же так? Малоросы ведь наоборот обозлятся на него за это.
Iaroslav Drobotun
@yadrobotun
П'ятий канал завжди допоможе з ефіромhttps://twitter.com/yadrobotun/status/1357029454720208898
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
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