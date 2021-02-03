Зеленський застосував санкції проти Козака законно - за фінансування тероризму. Але тепер СБУ має висунути йому підозру, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Встановлення санкцій указом президента за законом не вимагає рішення суду про визначення причетності громадянина до тероризму.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначає, що за інформацією джерел Цензор.НЕТ в РНБО, санкції проти Тараса Козака - власника телеканалів ZIK, 112, Newsone запроваджено через причетність його до фінансування тероризму.
"Зараз лунає багато критики, ніби у президента взагалі нема повноважень вводити санкції проти громадянина України.
Згідно з даними слідства СБУ, структури Козака пов'язані з торгівлею вугіллям з окупованих територій, а готівкові кошти від цих операцій передавались в Україну для фінансування структур Козака.
І тому закон України про санкції стаття 1 надає державі такі повноваження:
"Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність".
Таким чином, згідно з законом санкції на Козака можуть бути застосовані як до суб'єкта терористичної діяльності. Процедура та порядок введення санкцій визначається виключно указом президента, а не законом, тому голова держави має право вводити санкції як тільки вбачає для цього достатньо підстав та доказів", - пише Бутусов.
Він підкреслює, що встановлення санкцій указом президента за законом не вимагає рішення суду про визначення причетності громадянина до тероризму.
"Але право на захист у Козака залишається. Козак захищений наразі депутатським імунітетом - він є народним депутатом "Опозиційної платформи - За життя", і вести розслідування проти нього можуть тільки після згоди на притягнення до відповідальності. Тепер Козак подасть до суду і Служба безпеки має викласти докази причетності його до терористичної діяльності у суді. Справа щодо Козаку перебуває у Головному слідчому управлінні СБУ, вони будуть готувати матеріали для судового процесу", - зазначив журналіст.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
Бачили, який він ролік записав ?
І він один член зі складу РНБО, який не проголосував за санкції проти російського громадянина Козака.
Але кримінальна справа також повинна бути. Обвинувачення. Суд. Вирок. В'язниця.
Юрий, может быть сначала должно было быть подозрение СБУ, ну, или на крайняк одновременно?
Надеюсь, подозрение будет не на основании камер наблюдения и экспертизы походки...
дозволив дожити?? Нагадайте, будь ласка..🤗
Из-за того, что порошенко только на словах, а не на деле, был патриотом, его и не выбрали.
НАРОД ПІДТРИМУЄ НАШОГО ПРЕЗИДЕНТА ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО !!!
Разве не так тут, на Цензоре, обзывали почти всех украинцев?
Так чего ради у Зеленского рейтинг после закрытия путинских каналов станет подниматься?
Где логика?
Самі придумали чи хтось напоумив?
Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам. ОБСЄ УЖЕ КРИТИКУЄ ЦЕ РІШЕННЯ.
Приводом того, що у Верховній Раді поставили питання санкцій щодо українських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, стала зареєстрована 20 вересня 2018р петиція на сайті парламенту про припинення антиукраїнської діяльності цих телемовників. За дев'ять днів її підписали понад 25 тисяч людей, чого було достатньо для її розгляду.
Уже у четвер, 4 жовтня 2018р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду національної безпеки і оборони України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців.
Не підтримали її вся фракція "Опозиційний блок", Віктор Бондар з партії "Відродження", В'ячеслав Богуслаєв від "Волі народу", а також позафракційні Яків Безбах та Євген Мураєв.
Разом з тим, медіаюрист Центру демократії і верховенства права Ігор Розкладай вважає, що рішення депутатів було виключно політичним, і сумнівається, що Верховна Рада вибрала правильний шлях закриття цих телеканалів через звернення до РНБО і застосування санкцій до власників.
"Як громадянина мене дуже дратує існування ЗМІ, через які Росія намагається вести інформаційний безлад в Україні, і тому держава має захищатися. Однак при всьому цьому Верховна рада не є регулятором у сфері медіа і не є судом. Ні парламент, ні РНБО не можуть скасовувати ліцензії телеканалам", - наголосив Розкладай.
https://www.dw.com/uk
ЗАКРИТТЯ КАНАЛІВ ПІД ЧАС ВИБОРІВ СТВОРИЛО БИ ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПРОБЛЕМУ З ЇХ ВИЗНАННЯМ ЯК ЧЕСНИХ ТА ПРОЗОРИХ.
Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський. І, до речі, всі три канали підтримували саме його
Порошенко
https://hotnews.guru/
А якобы "малорос" Зеленский не побоялся падения рейтинга и закрыл каналы.
ПОДДЕРЖАВШИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ЭКС-ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕЩЕНКО И НАЙЕМ ЕЩЕ В 2018 ГОДУ ОТКАЗАЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.
https://ukranews.com/upload/media/2021/02/03/601a63999c973-screenshot_8.jpg.webp
Это реализация постановления Верховной Рады о санкциях 2589-VIII, принятого в октябре 2018 года.
Но пятому президенту Петру Порошенко не дали его ввести в действие, ведь впереди были выборы и это воспринимали наступлением на свободу слова.
Проигнорировать позицию Запада тогда было невозможно - Украине была нужна поддержка, а вот теперь, после избрания президентом США Джо Байдена, компенсируя свои многочисленные факапы, Владимир Зеленский готов на все.
Правду говорили шутники: Байден придет - порядок наведет»
Сказати?
Тому що ще в 2015-му домовився з власниками 112-го про лояльність останніх.
А доки вони були нелояльні - пресував їх.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".
"Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАЖДЫЙ КАНАЛ, И КАНАЛ NEWS ONE.
Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала.
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.
Я НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ КАНАЛЫ, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News On
https://interfax.com.ua/news https://www.facebook.com/ExpressionandMedia/posts/497214301072648//telecom/612344.html
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-zhurnalistu-newsone-ja-ne-budu-zakryvat-nikakie-kanaly-ne-imeju-polnomochij/
Був би Козак власником корівника - закрився б корівник.
Ведь, согласно порошенковским методичкам, за Зеленского проголосовали любители
х--ла. 73% дебилов - зебилов. Стало быть, рейтинг упадёт.
Перший заступник голови Верховної Ради, Кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко під час Погоджувальної Ради звернулась до політиків із закликом оголосити бойкот телеканалам "NewsOne" і 112, які входять в умовний інформаційний холдинг Медведчука
Звертаючись до політиків, народний депутат зауважила: "Доведіть не словом, а ділом те, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали".
Також політик акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають.
"Сьогодні має бути рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Вони не мають права знову займати імпотентну позицію… Хочу нагадати, що після минулого тижня, коли тут ми підняли питання про невидачу Нацрадою ліцензії радіостанції "Армія ФМ" - така ліцензія було отримана. Це означає, що Нацрада іноді слухає позицію Верховної Ради", - резюмувала Ірина Геращенко.
https://interfax.com.ua/news/election/598545.html
А если суд не докажет и Козак непричастен, то Указ отменят? -- спрашивает читатель.
Тому Портнов і повернувся.
А ще когось цілком влаштовували судді Портнова, доки вони слухалися його самого.