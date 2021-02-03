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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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санкції (6842) телебачення (731) Козак (115) Бутусов Юрій (3128)

Зеленський застосував санкції проти Козака законно - за фінансування тероризму. Але тепер СБУ має висунути йому підозру, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський застосував санкції проти Козака законно - за фінансування тероризму. Але тепер СБУ має висунути йому підозру, - Бутусов

Встановлення санкцій указом президента за законом не вимагає рішення суду про визначення причетності громадянина до тероризму.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначає, що за інформацією джерел Цензор.НЕТ в РНБО, санкції проти Тараса Козака - власника телеканалів ZIK, 112, Newsone запроваджено через причетність його до фінансування тероризму.

"Зараз лунає багато критики, ніби у президента взагалі нема повноважень вводити санкції проти громадянина України.

Згідно з даними слідства СБУ, структури Козака пов'язані з торгівлею вугіллям з окупованих територій, а готівкові кошти від цих операцій передавались в Україну для фінансування структур Козака.

Також читайте: Чому рішення РНБО не стосується каналу "Наш", де російські пропагандисти атакують нашу армію, - Порошенко

І тому закон України про санкції стаття 1 надає державі такі повноваження:

"Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність".

Таким чином, згідно з законом санкції на Козака можуть бути застосовані як до суб'єкта терористичної діяльності. Процедура та порядок введення санкцій визначається виключно указом президента, а не законом, тому голова держави має право вводити санкції як тільки вбачає для цього достатньо підстав та доказів", - пише Бутусов.

Він підкреслює, що встановлення санкцій указом президента за законом не вимагає рішення суду про визначення причетності громадянина до тероризму.

Також читайте: Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ

"Але право на захист у Козака залишається. Козак захищений наразі депутатським імунітетом - він є народним депутатом "Опозиційної платформи - За життя", і вести розслідування проти нього можуть тільки після згоди на притягнення до відповідальності. Тепер Козак подасть до суду і Служба безпеки має викласти докази причетності його до терористичної діяльності у суді. Справа щодо Козаку перебуває у Головному слідчому управлінні СБУ, вони будуть готувати матеріали для судового процесу", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
разумков вже готується на лідера совкодрочерів.

Бачили, який він ролік записав ?
І він один член зі складу РНБО, який не проголосував за санкції проти російського громадянина Козака.
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03.02.2021 10:42
+12
Дякуємо Д.Байдена за високоточні дії по відношенню до української влади. Так тримати!
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03.02.2021 11:14
+11
МАЛО ,НА НАРЫ ВСЮ ПРОКАЦАПСКУЮ ШУШАРУ ,НА НАРЫ УПЫРЕЙ !!! Зеленский применил санкции против Козака законно - за финансирование терроризма. Но теперь СБУ должна предъявить ему подозрение, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5977
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03.02.2021 10:39
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А сейчас и начнется настоящее шоу.... Зеленский применил санкции против Козака законно - за финансирование терроризма. Но теперь СБУ должна предъявить ему подозрение, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8539
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03.02.2021 10:38 Відповісти
чем жеж ответит кум из бункера?
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03.02.2021 10:44 Відповісти
у кума другие проблеммы сейчас, его за Леху дрючить будут, Зеленский удачный момент выбрал для санкций
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03.02.2021 10:51 Відповісти
Не Зе вибрав момент, а хтось із адміністрації дядька Джо мабуть...
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03.02.2021 11:12 Відповісти
Щось мені підказує, що скоро дострокові перевибори у ВР. Восени.
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03.02.2021 10:39 Відповісти
Все к тому идет...
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03.02.2021 10:40 Відповісти
разумков вже готується на лідера совкодрочерів.

Бачили, який він ролік записав ?
І він один член зі складу РНБО, який не проголосував за санкції проти російського громадянина Козака.
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03.02.2021 10:42 Відповісти
Хорошо сказал Фурса - решение РНБО. Которое, говорят, не поддержал спикер Разумков. Что ж, можно вывести человека из молодых регионов. Но нельзя вывести регионала из человека.
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03.02.2021 12:59 Відповісти
Разумков не проголосовал потому что он спикер Рады, и не может становиться на сторону одной фракции против другой
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03.02.2021 13:25 Відповісти
Може Разумков і Раді н еголосує, бо він - "спікер"? Не пишіть більше дурні!
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03.02.2021 20:21 Відповісти
МАЛО ,НА НАРЫ ВСЮ ПРОКАЦАПСКУЮ ШУШАРУ ,НА НАРЫ УПЫРЕЙ !!! Зеленский применил санкции против Козака законно - за финансирование терроризма. Но теперь СБУ должна предъявить ему подозрение, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5977
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03.02.2021 10:39 Відповісти
Зеленский применил санкции против Козака законно - за финансирование терроризма. Но теперь СБУ должна предъявить ему подозрение, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7247
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03.02.2021 10:40 Відповісти
Має право вводити санкції.
Але кримінальна справа також повинна бути. Обвинувачення. Суд. Вирок. В'язниця.
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03.02.2021 10:40 Відповісти
Оказалось что медиаимперию, созданную в 2014-19 гг. бизнес-партнером и сопартийником Порошенка по СДПУ(0) довольно легко грохнуть, достаточно просто быть не рыгом, а украинцем в душе.
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03.02.2021 10:40 Відповісти
О, Бутусов аккуратно поворачивает в сторону зелени...

Юрий, может быть сначала должно было быть подозрение СБУ, ну, или на крайняк одновременно?

Надеюсь, подозрение будет не на основании камер наблюдения и экспертизы походки...
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03.02.2021 10:41 Відповісти
І в чому тут поворот?
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03.02.2021 10:43 Відповісти
В оправдании сомнительных, с точки зрения законодательства, решениях Зеленского
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03.02.2021 10:44 Відповісти
І де порушення законодавства в запровадженні персональних санкцій проти особи в Україні?
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03.02.2021 10:48 Відповісти
Вот теперь можно со 100% уверенностью утверждать, что минский процесс - всё! Отзывайте Кравчука и Люсю! Начинается новый виток эскалации на Донбассе!
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03.02.2021 10:44 Відповісти
А при чому тут Мінський процес ?
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03.02.2021 13:57 Відповісти
Опять зрада.
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03.02.2021 10:44 Відповісти
А что, нужно отстаивать "право" ублюдков публично ненавидеть все украинское?
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03.02.2021 15:40 Відповісти
А ты завжди за рыгив.
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03.02.2021 16:20 Відповісти
Чомусь ніхто не задумався - а чи не могли ці санкції бути створені для відвертання уваги від поновлення імпорту електроенергії з рф в Україну з 01.02.2021?!
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03.02.2021 10:46 Відповісти
да и от того, как Янелох Крым ротом насмерть защищал.
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03.02.2021 10:51 Відповісти
Про постанову НКРЕП України N766 від 08.04.2020, якою було скасовано результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів кордонів з Росією та Білоруссю, щось чув?
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03.02.2021 11:02 Відповісти
Тююю...А хто ж їм, террористам падлючим, до цього "momento mori"
дозволив дожити?? Нагадайте, будь ласка..🤗
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03.02.2021 10:47 Відповісти
В спам,бот придурошный
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03.02.2021 11:14 Відповісти
Парашенка даже в сне такое представить не мог.
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03.02.2021 10:47 Відповісти
Указ введений на основі подання СБУ і ВР від 04.10.2018 №2589-VIII.
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03.02.2021 10:58 Відповісти
Указ-то был, а где же было введение его в действие?
Из-за того, что порошенко только на словах, а не на деле, был патриотом, его и не выбрали.
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03.02.2021 15:20 Відповісти
А сейчас Вы увидели что-то в действии? Каналы не вещают прям с утрам
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03.02.2021 17:10 Відповісти
как бы не оказалось, что Козак безвозмездно передал все активы... Мертвечуку, например. и эти помойки через неделю снова будут кормить ватников дерьмом.
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03.02.2021 10:49 Відповісти
Активы заморожены, и нельзя никому передать. А вот с "судами" сейчас начнется вакханалия, тем более что судейки у нас вата ватная и на ключевых постах сидят ставленники мертветчука и портнова.
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03.02.2021 15:42 Відповісти
А где ж теперь Кива, Бондаренко и Лесик ,будут харчеваться?
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03.02.2021 10:52 Відповісти
Достатньо 5 хвилин подивитися ефір медвечуківських каналів, щоб зрозуміти, що ці канали займаються антиукраїнською пропагандою на користь кремля. Зокрема, всі трубодури, які виступали на вказаних "телеканалах" в якості "експертів" щохвилини звинувачували Україну та Українську владу у розв"язнанні" громадянскої війни" на Донбасі, повторюючи тим самим як мантру антиукраїнську пропаганду кремля.


НАРОД ПІДТРИМУЄ НАШОГО ПРЕЗИДЕНТА ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО !!!
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03.02.2021 10:57 Відповісти
Дякуємо Д.Байдена за високоточні дії по відношенню до української влади. Так тримати!
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03.02.2021 11:14 Відповісти
Ваш през просто засцал из-за своего рейтинга
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03.02.2021 12:57 Відповісти
Наоборот, ведь кто у нас 73% населения? "Зебилы, малоросы, любители х--ла" ?
Разве не так тут, на Цензоре, обзывали почти всех украинцев?
Так чего ради у Зеленского рейтинг после закрытия путинских каналов станет подниматься?
Где логика?
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03.02.2021 15:25 Відповісти
73% якими убогими були, такими і залишилися. А ось від решти найвеличніший лідор сситься, бо в разі активних дій за ними і частина з тих 73% може потягнутися... Тому і намагається тепер хоч якось їх задобрити.
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03.02.2021 16:59 Відповісти
У педроботов логическое и критическое мышление отсутствует напрочь. У них везде и во всем зрада!
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03.02.2021 17:05 Відповісти
Якщо блазень може керувати державою,чому б і журналісту не трактувати закони ?
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03.02.2021 11:18 Відповісти
Ба! Виявляється право трактувати закони має тільки Портнов і Богдан!
Самі придумали чи хтось напоумив?
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03.02.2021 20:24 Відповісти
Ні.Це мають робити в суді правники,й ваші кумири тут ні до чого.
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03.02.2021 22:16 Відповісти
Також треба розібратися чому Україна закриває свої атомні електростанції, а потім купує російське вугілля для електростанцій...
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03.02.2021 11:19 Відповісти
СБУ должна.... І суд должен...... Тільки ніхто цього не робить. Чомусь....
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03.02.2021 11:26 Відповісти
Санкции против Кизяка надеюсь только начало санкций протв лехаемовско- опзжоповского дерьма.
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03.02.2021 11:27 Відповісти
Slava Ukraini !!!
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03.02.2021 11:51 Відповісти
браво браво ще й впаяти опзжопівцям років по 10 за зраду батьківщини
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03.02.2021 12:13 Відповісти
Маловато будет! За госизмену? Несерьёзно!
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03.02.2021 17:17 Відповісти
Позвольте, но как же он работал в очистке?
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03.02.2021 12:16 Відповісти
2018
Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам. ОБСЄ УЖЕ КРИТИКУЄ ЦЕ РІШЕННЯ.
Приводом того, що у Верховній Раді поставили питання санкцій щодо українських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, стала зареєстрована 20 вересня 2018р петиція на сайті парламенту про припинення антиукраїнської діяльності цих телемовників. За дев'ять днів її підписали понад 25 тисяч людей, чого було достатньо для її розгляду.
Уже у четвер, 4 жовтня 2018р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду національної безпеки і оборони України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців.
Не підтримали її вся фракція "Опозиційний блок", Віктор Бондар з партії "Відродження", В'ячеслав Богуслаєв від "Волі народу", а також позафракційні Яків Безбах та Євген Мураєв.
Разом з тим, медіаюрист Центру демократії і верховенства права Ігор Розкладай вважає, що рішення депутатів було виключно політичним, і сумнівається, що Верховна Рада вибрала правильний шлях закриття цих телеканалів через звернення до РНБО і застосування санкцій до власників.
"Як громадянина мене дуже дратує існування ЗМІ, через які Росія намагається вести інформаційний безлад в Україні, і тому держава має захищатися. Однак при всьому цьому Верховна рада не є регулятором у сфері медіа і не є судом. Ні парламент, ні РНБО не можуть скасовувати ліцензії телеканалам", - наголосив Розкладай.
https://www.dw.com/uk
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03.02.2021 12:22 Відповісти
При Порошенко такого не было..
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03.02.2021 12:23 Відповісти
Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії.
ЗАКРИТТЯ КАНАЛІВ ПІД ЧАС ВИБОРІВ СТВОРИЛО БИ ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПРОБЛЕМУ З ЇХ ВИЗНАННЯМ ЯК ЧЕСНИХ ТА ПРОЗОРИХ.
Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський. І, до речі, всі три канали підтримували саме його
Порошенко
https://hotnews.guru/
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03.02.2021 12:49 Відповісти
А порошенко и не собирался закрывать те каналы. Решение было принято лишь чтобы попугать медведчука, и чтобы он перед выборами не пер на порошенко.
А якобы "малорос" Зеленский не побоялся падения рейтинга и закрыл каналы.
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03.02.2021 15:29 Відповісти
За терроризм надо судить, а в военное время и расстреливать.
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03.02.2021 12:25 Відповісти
Шановні, я вважаю що це просто продуманий хід для замазування очей. Типу ось бачите я за Україну. А тепер всі наші гуманно сепарскії суди, включаючи Конституційний, куди звичайно ці падли звернуться, все скасують, а Гарант розведе руками. Що я можу зробити, у нас демократія. Напевно, коли вони з Єрмаком так вирішили ще й випили на удачу, мовляв дивись, як ми цих лохів розвели. І ніхто не підкопається. Ми тут ні при чому.
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03.02.2021 12:26 Відповісти
Ви ще один пророк?
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03.02.2021 13:58 Відповісти
Не, он просто зрадобот 😁
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03.02.2021 17:08 Відповісти
Не можна скасувати рішення РНБО. Можна оскаржити його неконституційність. Конституція дає такі повноваження РНБО.
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03.02.2021 20:27 Відповісти
Не санкции надо вводить, а вручать подозрения Медведчуку за вполне конкретные преступления
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03.02.2021 13:05 Відповісти
Кстати
ПОДДЕРЖАВШИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ЭКС-ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕЩЕНКО И НАЙЕМ ЕЩЕ В 2018 ГОДУ ОТКАЗАЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.
https://ukranews.com/upload/media/2021/02/03/601a63999c973-screenshot_8.jpg.webp
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03.02.2021 13:06 Відповісти
После избрания президентом США Байдена, компенсируя своимногочисленные факапы, Зеленский готов на все
Это реализация постановления Верховной Рады о санкциях 2589-VIII, принятого в октябре 2018 года.
Но пятому президенту Петру Порошенко не дали его ввести в действие, ведь впереди были выборы и это воспринимали наступлением на свободу слова.
Проигнорировать позицию Запада тогда было невозможно - Украине была нужна поддержка, а вот теперь, после избрания президентом США Джо Байдена, компенсируя свои многочисленные факапы, Владимир Зеленский готов на все.
Правду говорили шутники: Байден придет - порядок наведет»
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03.02.2021 13:12 Відповісти
А чому Педро тягнув до жовтня 2018-го?
Сказати?
Тому що ще в 2015-му домовився з власниками 112-го про лояльність останніх.
А доки вони були нелояльні - пресував їх.
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03.02.2021 20:29 Відповісти
У Ахметова тоже есть предприятия в ОРДЛО и он торгует углем добытым в ОРДЛО, т е спонсирует террористов. Может должны быть санкции против Ахметова. Или Ахметову можно, Казаку нельзя
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03.02.2021 13:21 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ: Я НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ, У МЕНЯ НЕТ НА ЭТО ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".
"Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАЖДЫЙ КАНАЛ, И КАНАЛ NEWS ONE.
Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала.
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.
Я НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ КАНАЛЫ, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News On
https://interfax.com.ua/news https://www.facebook.com/ExpressionandMedia/posts/497214301072648//telecom/612344.html
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-zhurnalistu-newsone-ja-ne-budu-zakryvat-nikakie-kanaly-ne-imeju-polnomochij/
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03.02.2021 13:33 Відповісти
Намахал ватку , молодец короче, так и президентом быть научится
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03.02.2021 16:23 Відповісти
Телеканали закрилися самі. Через накладені на їхнього власника санкції.
Був би Козак власником корівника - закрився б корівник.
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03.02.2021 20:30 Відповісти
А как вам такая многоходовочка: сегодня закрываем «Ньс Ван», «112 Украина», «Zik» и провалившиеся рейтинги подымаем вверх. Потом, под похожим соусом, закрываем «Прямий» и «Експресо».Таким образом, из информационных каналов, станутся «1+1», «Украина», «Интер» и «Наш». Потом ОПОЗЖ обращается в суд, и их каналы, естественно, восстанавливают, а «Прямий» и «Експресо», при наших судах, окажутся в пролете. Рейтинг поднят, цель достигнута, а суды - это независимая ветвь власти и остается только развести руками и сказать: «Мы хотели как лучше, но не вышло». Дай Бог, чтобы я ошибался, но в нашей стране возможно все. Тем более, что уж больно специфичным было голосование членов СНБО - это настораживает, учитывая то, что, сколько раз они наш народ «кидали». Если будет без очередного подвоха, то решение очень правильное.
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03.02.2021 14:17 Відповісти
Рейтинг у него, наоборот, должен упасть.
Ведь, согласно порошенковским методичкам, за Зеленского проголосовали любители
х--ла. 73% дебилов - зебилов. Стало быть, рейтинг упадёт.
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03.02.2021 15:33 Відповісти
NataliyaSt Guten Не знаю, порошенковских методичек не читал, стараюсь жить своим умом. А ваш взгляд, мне кажется, слишком упрощенным, но, каждый имеет право на свое, особое, мнение.
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03.02.2021 15:53 Відповісти
звідки у Зебілів власна думка? Йому зараз 1+1 розкаже, що думати!
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03.02.2021 16:16 Відповісти
Саме так. Але скоріше за усе просто загальмується. Це трохи знизить розпач патріотів, що по тупості за нього проголосували. Трансформація думки у проголосувавших за Пецю, тільки від цього не зміниться точно. Прихильники Ригів і вороги України, вже давно переметнулись. Тому, скоріше за усе Зеля віддать на поталу "розумному народу ВРУ". Сам то він на перевибори не піде. Зараз приймуть пару популістичних Законів, з метою притягнення на свій бік різних груп, наприклад про Зброю, легалізацію Канабісу чи щось у такому роді. Включать зелений агітпром, і залежно від результатів через певний час ми побачимо розпуск Ради.
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03.02.2021 16:11 Відповісти
Медведчуковські канали були рупором п'ятої колони кремля ..,тому постає питання,- чому так довго українська влада гралася в піддавки з путлерівською пропагандою на українській землі ..?
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03.02.2021 14:20 Відповісти
08.07.2019 ИРИНА ГЕРАЩЕНКО: ПРИЗЫВАЮ КОЛЛЕГ НЕ ХОДИТЬ НА КАНАЛЫ "NEWSONE" И 112
Перший заступник голови Верховної Ради, Кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко під час Погоджувальної Ради звернулась до політиків із закликом оголосити бойкот телеканалам "NewsOne" і 112, які входять в умовний інформаційний холдинг Медведчука
Звертаючись до політиків, народний депутат зауважила: "Доведіть не словом, а ділом те, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали".
Також політик акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають.
"Сьогодні має бути рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Вони не мають права знову займати імпотентну позицію… Хочу нагадати, що після минулого тижня, коли тут ми підняли питання про невидачу Нацрадою ліцензії радіостанції "Армія ФМ" - така ліцензія було отримана. Це означає, що Нацрада іноді слухає позицію Верховної Ради", - резюмувала Ірина Геращенко.
https://interfax.com.ua/news/election/598545.html
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03.02.2021 15:04 Відповісти
Не прошло и 2 года как услышали
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03.02.2021 15:04 Відповісти
Уймись, наконец. Ты здесь не уместен.
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03.02.2021 15:34 Відповісти
А если на суде будет доказано, что Козак причастен к терроризму, то СБУ должна выдвинуть подозрение против него и начать уголовный процесс", - отметил журналист.
А если суд не докажет и Козак непричастен, то Указ отменят? -- спрашивает читатель.
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03.02.2021 15:35 Відповісти
Законно чи ні, це визначить Портнов. А заслуга Зеленського у тому, що саме Портнов у нас є судовою гілкою влади.
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03.02.2021 16:07 Відповісти
Хтось не захотів судити Портнова, Лукаш і Лавриновича за організацію конституційного перевороту.
Тому Портнов і повернувся.
А ще когось цілком влаштовували судді Портнова, доки вони слухалися його самого.
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03.02.2021 20:33 Відповісти
Не хрен сильно переживать за КОЗАКА и рвать дупу !!Следствие и суды могут идти годами и десятилетиями!! А к тому времени , я думаю успеют подохнут и всякие там российкие ворюги рабиновичи и Чавкающий Медведчук и российский петух Погребинский и истеричка Бондаренко и многие другие!! .....Никто, ничего , не должен торопится отменять! Вот пуйло -***** уже пять -шесть лет не выполняет решение судов Европы,.о возмещении затрат Акционерам ЮКОСА или убийство путиным трёх лидеров опозиции России, (Политковской и других) и ничего!! С ним все лидеры государств мира встречаются, жмут ему руку и даже плодотворно торгуют, не смотря на многочисленные санкции!! Так , что не всё так безнадёжно!!! Может к тому времени и, даст бог, путин здохнет!!!
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03.02.2021 16:39 Відповісти
 
 