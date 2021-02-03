Блокування "112", Newsone і ZIK не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, - Мендель

Блокування діяльності телеканалів "112 Україна", "Newsone" і "ZIK" не має нічого спільного з наступом на свободу слова, рішення ухвалено з метою захисту національної безпеки, заявляє прес-секретар президент України Юлія Мендель.

"Блокування телеканалів з так званого пулу Віктора Медведчука (голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя". - Ред.), які фіктивно оформлені на його соратника Тараса Козака (нардеп, фракція "Опозиційна платформа - За життя". - Ред.), не має нічого спільного з наступом на свободу слова, яка в Україні є безперечною цінністю. Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів чи висвітлення принаймні двох точок зору", - написала Мендель на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що зазначені телеканали перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора, який порушив суверенітет і державні кордони України.

"Вже навіть підтверджено фінансування цих каналів з Росії. Ці медіа стали одним з інструментів війни проти України, тому заблоковані з метою захисту національної безпеки. Закликаємо мовників в Україні дотримуватися закону, етичних правил та журналістських стандартів. Не співпрацювати з державою-агресором та уникати фінансування та нав'язування редакційної політики з її боку", - заявили в Офісі президента.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".