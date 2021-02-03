УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12569 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
13 565 70
санкції (6842) РНБО (1717) Козак (115) Бутусов Юрій (3128) Венедіктова (756)

Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти народного депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова як член Ради нацбезпеки та оборони при президенті України проголосувала за введення санкцій проти народного депутата Тараса Козака.

Рішення було ухвалене після ознайомлення з матеріалами щодо причетності Козака до фінансування тероризму, наданими РНБО Службою безпеки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокування "112", Newsone і ZIK не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, - Мендель

Голосування Венедіктової має особливе значення. Санкції - це не вирок суду та не визначення провини. Це - обмежувальний захід.

Зараз Козак буде оскаржувати у суді введення санкцій проти нього. А СБУ треба буде доводити обґрунтованість матеріалів, наданих РНБО.

Також читайте: Підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ

Проте якщо докази СБУ є достатньо вагомими, то наступним кроком має бути досудове розслідування щодо Козака, яке має проводити Головне слідче управління СБУ під наглядом Генеральної прокуратури. Але Козак захищений депутатською недоторканністю. Згідно з законом, згоду на досудове розслідування щодо народного депутата має надати генеральна прокурка Ірина Венедіктова", - заявив Бутусов.

Сподіваємось, що скандал та позов Козака щодо зняття санкцій прискорить слідство СБУ, і слідчі якомога швидче звернуться до ОГПУ з проханням притягнути Козака до відповідальності.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
мати Василева!)) от що Байден животворящий робить)))
показати весь коментар
03.02.2021 11:19
+15
Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4867
показати весь коментар
03.02.2021 11:19
+14
Своя срака ближе)
Она ведь понимает что нужно быть лояльной Величайшему лидеру **********)
показати весь коментар
03.02.2021 11:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Своя срака ближе)
Она ведь понимает что нужно быть лояльной Величайшему лидеру **********)
показати весь коментар
03.02.2021 11:19 Відповісти
Життя стає веселіше ,запасаємось попкорном !!!!))))
показати весь коментар
03.02.2021 11:24 Відповісти
Я ще з вечора насмажив арахісу і тепер хрумаю спостерігаючи за переполохом в зеленому балагані.
показати весь коментар
03.02.2021 11:28 Відповісти
Ви там обережно з арахісом, бо з приходом до влади Джо ви можете легко стати завширшки юзіка. Палає так, що Маск позаздрив би. Напевно.
показати весь коментар
03.02.2021 13:17 Відповісти
Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2212
показати весь коментар
03.02.2021 11:27 Відповісти
Венедиктова под Богом ходит.А вот Разумков -оборотень.Шкурник политический.
показати весь коментар
03.02.2021 11:19 Відповісти
Я здичавіло вибачаюся, як ви назвали Зюзяндрія? Богом? Ну це вже занадто... хоча б уже Машіахом...
показати весь коментар
03.02.2021 11:29 Відповісти
Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3427
показати весь коментар
03.02.2021 11:52 Відповісти
Блажен, хто вірує (с).
Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1509
показати весь коментар
03.02.2021 11:59 Відповісти
А це що не було одразу г розуміло хто він такий)))) Дядько Фрейд був геній.
показати весь коментар
03.02.2021 11:30 Відповісти
...разумков-"бердичевское воспитание"-коммунистов- "дедов"...ВАТА-100%!!
показати весь коментар
03.02.2021 11:33 Відповісти
Все короли когда-то становятся голыми. В свете последних событий я доверяю только Президенту.СМИ для меня -лишь предмет анализа.Нет объективных СМИ в Украине априори.В СМИ умышленно раздувается тема хаоса.Разумков либо резидент ФСБ,либо пытается создать оппозицию Президенту внутри СН.Тормоз явный и слюнтяй.
показати весь коментар
03.02.2021 12:06 Відповісти
Фурса хорошо сказал - решение РНБО. Которое, говорят, не поддержал спикер Разумков. Что ж, можно вывести человека из молодых регионов. Но нельзя вывести регионала из человека.
показати весь коментар
03.02.2021 12:56 Відповісти
Но нельзя вывести регионала из человека
---
Я бы сказал по другому-
Нельзя вывести ЧЕЛОВЕКА из регионала. Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7635
показати весь коментар
03.02.2021 13:36 Відповісти
ЦЕ ТОЧНО.
показати весь коментар
03.02.2021 16:17 Відповісти
МИ ПОКРАЩИЛИ ДОНБАС І ТЕПЕР ІДЕМ ДО ВАС.Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7837Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930
показати весь коментар
03.02.2021 11:19 Відповісти
мати Василева!)) от що Байден животворящий робить)))
показати весь коментар
03.02.2021 11:19 Відповісти
Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4867
показати весь коментар
03.02.2021 11:19 Відповісти
то что такое произошло в этом заслуга не зеленского а порошенко
показати весь коментар
03.02.2021 11:25 Відповісти
Угу.

Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8229
показати весь коментар
03.02.2021 12:57 Відповісти
ну и к чему ты это выложил - вам порохоботам все божья роса - это надо же порошенко иметь такой талант что бы иметь такой ресурс в своем распоряжении , тем более что действующий президент всегда имеет приоритет на выборах - и так все просрать да еще и кому , когда я узнал что зеленский идет на выборы я расценил это как шутку да и до второго тура я не верил что он выиграет эти выборы , но... так что угукай дальше что есть то тесть
показати весь коментар
03.02.2021 13:41 Відповісти
1. "...действующий президент всегда имеет приоритет на выборах"
- На паРаше - да. У нас такого еще с 2004-го нет.
2. "...и так все просрать да еще и кому"
- Ну это же не Порох проголосовал. У нас в 2019-м поддержали Зе аж 73%. Как говорится, "Пасиба жителям Дамбаса, Кривбаса и прочим ватникам, а также уставшим от войны!"
3. "...до второго тура я не верил что он выиграет эти выборы"
- ...и проголосовал за Зе? В результате - "что есть, то есть". А ты "к чему"-кай и дальше.
показати весь коментар
03.02.2021 14:18 Відповісти
у цьому заслуга - дебілів
показати весь коментар
03.02.2021 16:06 Відповісти
Я НЕДУМАВ ЩО ВНАС БІЛЬШЕ 20 ПРОЦЕНТІВ ДЕБІЛІВ ІСНУЄ В УКРАЇНІ , І ТЯГНУТЬ ЗА СИВОГО .
показати весь коментар
03.02.2021 16:23 Відповісти
дебілів у нас аж 73%. От скажи мені, ти щось знаєш про корупцію в УНР, чи в армії Петлюри? А про корупцію за часи Б.Хмельницького? Думаєш її не було? Була, ще й яка, просто з часом, людям наср.ти на корупцію, а от те, що УНР не втрималась, чи наслідки угоди Б.Хмельницького із кацапами - пам'ятають. Тому твої онуки та правнуки, будуть нести квіти до пам'ятника видатному діячу України - П.Порошенко, який зупинив ворога і втримав державу, а на корупцію за його часів, тариф і різну іншу хер.ню їм буде плювати.
показати весь коментар
03.02.2021 16:36 Відповісти
Уникальный случай выполнения прямых обязанностей по защите государства. Надо вручить орден.
показати весь коментар
03.02.2021 11:22 Відповісти
у неё уже часы есть за 10000
показати весь коментар
03.02.2021 11:25 Відповісти
Все дуже просто. Надійшла вказівка від ЗЕбариги своїй стопроцентній прокурорші. Всі діла. Потрібно спасати Вавку.
показати весь коментар
03.02.2021 11:25 Відповісти
Так "орден"... або вже ордер с закруткою на спині!
показати весь коментар
03.02.2021 11:27 Відповісти
...чи медалю, то не так важливо. Важливо, щоб із закруткою на спині.
показати весь коментар
03.02.2021 12:01 Відповісти
не поспішайте. Треба знати мотиви такого раптового "патріотизму"... Вони можуть перекрити усю користь від зробленого
показати весь коментар
03.02.2021 16:52 Відповісти
РАБссия готовит Майдан против Зеленского... Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3334Выпустят на свободу даже Навального и Любовь Соболь...а 7 000 арестованных РАБссиянцев выгонят из РАБссии Венедиктова проголосовала на СНБО за введение санкций против Козака, следующим шагом должно быть досудебное расследование, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3334
показати весь коментар
03.02.2021 11:25 Відповісти
Совковая.................
Да реально это представление.
Идет то.
Пока холопы срутся = Путин подготавливает как всегда..... ХОБА!(картинка шо нож в спину доверливому украинцу)
показати весь коментар
03.02.2021 11:26 Відповісти
да да санкции! крылья пообрубывать колеса оторвать электронику повырывать и лети себе с богом в мордор епта!
показати весь коментар
03.02.2021 11:28 Відповісти
Фамилия мудака РАБссиянского Путлер... Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1178кто напишет Вова Трупин будет прав...
показати весь коментар
03.02.2021 11:28 Відповісти
Йо, шо сі робит!? Шо воно буде? Такий рейвах, такий рейвах? Шеф, все пропало, всё пропало! А кто у них ШЕФ!? https://www.youtube.com/watch?v=c6tUq0IHVoI
показати весь коментар
03.02.2021 11:28 Відповісти
...На эту "братию" давно пора завести уголовные дела-"предательство "...
показати весь коментар
03.02.2021 11:30 Відповісти
Венедиктова не обсереться ?
показати весь коментар
03.02.2021 11:35 Відповісти
Бєнядіктова трохи рєабілітнулась, чи з перепугу? Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4811
показати весь коментар
03.02.2021 11:35 Відповісти
Санкции против Козака....

Убито 100500 зайцев одним выстрелом. Вот уже и Венидиктова классная тетка. ЗЕсопля кто? Лучший Президент всех времен и народов? Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1056
показати весь коментар
03.02.2021 11:45 Відповісти
Ваше время уже закончилось, госпажа, с боем курантоа 2021!
показати весь коментар
03.02.2021 11:50 Відповісти
Надо показать Мертвечуку то окно в которое смотрел Чечетов.
показати весь коментар
03.02.2021 11:52 Відповісти
Було б добре, коли б це було по-справжньому.
Але, знаючи наші реалії, я в то слабо вірю. Скорше за все, справа закінчиться імітацією бурхливої діяльності, а потім тихенько зійде на пси.
показати весь коментар
03.02.2021 12:10 Відповісти
Я вже писав ,що незабаром кремлівські сценаристи зліплять з Віслючка затятого бєндеровця !!!! Дійство кремлівського балагана триває ,далі буде цікавіше та веселіше !!!)))
показати весь коментар
03.02.2021 12:24 Відповісти
Спасают бубочкин рейтинг
показати весь коментар
03.02.2021 12:48 Відповісти
Все може бути. Пригадуєте, як Облізле Пу (воно ж ***** звичайне або ***** Vulgaris) обізвало ведмедчука "українським націоналістом"? Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1279 Змальована Вами "мнагахадовачька" чітко лягає в рамки цієї ідеї.
Погоджуся і з другою тезою. Головно, треба зберігати почуття гумору і здоровий глузд (спинним мозком відчуваю, що Бубочка під дурью ще нагенерує такого...).
показати весь коментар
03.02.2021 12:54 Відповісти
Згоден. Знаючи життєвий та політичний багаж Зе - те, що він до цього часу наговорив про Україну та ***** і те, з якого непотрібу він сформував свою ОПу - я впевнений, що він зараз діє в рамках чергової "багатоходовки", сценарій якої йому передали з Кремля.
Сподіваюсь, що скоро ми дізнаємося подробиці. Треба просто почекати.

Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7147
показати весь коментар
03.02.2021 13:14 Відповісти
Бозя все бачить...
показати весь коментар
03.02.2021 13:19 Відповісти
Уточнення про "подробиці".
Зараз з'явилась інформація від журналіста Сергія Лещенка (про нього нижче), що рішення про санкції приймалося ОПою після дзвінка нового очільника Держдепу США Блінкена. Якщо це дійсно так, було б добре. Це означає, що "дідо Байден" (як його називають деякі наші патріоти) принаймні поки ще переграє ***** у грі за вплив на ОПУ.
А от Лещенкові, який зараз у захваті від санкцій, у 2018-му, мабуть, не вистачило подібного дзвінка з адміністрації ********* Трампа, бо він тоді проголосував проти санкцій.
Ну і наостанок нагадаю, що й сам Зе ще менш року тому (навесні 2020 року - за часів президентства Трампа) боровся не з Мертвечуком, а з Порохом та Байденом - за поданням агента паРаші Деркача та руками "100% маєво пракурора" Венедиктової.
В якості висновку:
У щирість Зе в питанні санкцій проти агентів паРаші не вірю. За відсутності поки що достатньої інформації можливі два пояснення: або Зе діє за сценарієм "багатоходовки" ***** (і це є погано для України), або під тиском нашого союзника США. Другий варіант є добрим для України, бо при Байдені, на відміну від Трампа (який казав Зе: "Ідіть домовляйтесь із Путіним!"), Україні нічого поганого не порадять.

Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2442
показати весь коментар
03.02.2021 14:50 Відповісти
Тут, як кажуть фахові шахісти, ще вагон гри. Поки що зроблено тільки перші ходи (наприклад, 1. e4 e5 2. f4 ef). Тому ще трохи зарано щось прогнозувати. Та й невідомо, чьотамнарасєє насправді. Хтозна, може ***** вже тиждень як лапті зліпило, а його оточення розповідає своєму плебсу і решті світу, що воно живєє всєх живих.
Щодо Сірожі Лещенка - в тому він весь. Пригадайте, як він у 2019-му зі штанів вискакував, тільки б його взяли до шапіто-95. А коли так і не взяли, то надовго здувся і заліг на дно. Тому я дуже обережно читаю і слухаю інформацію від нього. Та й Гордон - ще той діяч: від нього чекати можна чого завгодно - хоч дійсно цікавих даних, хоч дурні про пірамідки.
Щодо Бубочки. В усьому він винен сам: дурню казковий, куди ж ти поліз і навіщо потяг за собою те кодло? Ну а тепер хай не нарікає: за все тре' платити. І за дурість також.
Щодо Порошенка. Я не був і не є його прихильником. Але заради справедливості скажу так. Щоб правильно оцінити його дії у повному обсязі - що він зробив добре, а що зле, потрібен час. Коли емоції, кидання лайна на вентилятори та інші істерики припиняться, залишаться лише факти. От по них і можна буде оцінювати. Справедливо і неупереджено.
Гадаю, Ви погодитесь зі мною, принаймні в цілому.
показати весь коментар
03.02.2021 16:10 Відповісти
Так, згоден. Дякую.
показати весь коментар
03.02.2021 19:55 Відповісти
Если террористов спонсирует депутат Украины, то это значит внутри украинский конфликт.
показати весь коментар
03.02.2021 12:17 Відповісти
Это значит шо ты снова заползаешь в будку с осознанием того факта, шо твоя родина -кацапстан/параша скоро распадется а твой хозяин -карлик-педофил путин будет повешен.
показати весь коментар
03.02.2021 12:48 Відповісти
2018
Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам. ОБСЄ УЖЕ КРИТИКУЄ ЦЕ РІШЕННЯ.
Приводом того, що у Верховній Раді поставили питання санкцій щодо українських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, стала зареєстрована 20 вересня 2018р петиція на сайті парламенту про припинення антиукраїнської діяльності цих телемовників. За дев'ять днів її підписали понад 25 тисяч людей, чого було достатньо для її розгляду.
Уже у четвер, 4 жовтня 2018р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду національної безпеки і оборони України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців.
Не підтримали її вся фракція "Опозиційний блок", Віктор Бондар з партії "Відродження", В'ячеслав Богуслаєв від "Волі народу", а також позафракційні Яків Безбах та Євген Мураєв.
Разом з тим, медіаюрист Центру демократії і верховенства права Ігор Розкладай вважає, що рішення депутатів було виключно політичним, і сумнівається, що Верховна Рада вибрала правильний шлях закриття цих телеканалів через звернення до РНБО і застосування санкцій до власників.
"Як громадянина мене дуже дратує існування ЗМІ, через які Росія намагається вести інформаційний безлад в Україні, і тому держава має захищатися. Однак при всьому цьому Верховна рада не є регулятором у сфері медіа і не є судом. Ні парламент, ні РНБО не можуть скасовувати ліцензії телеканалам", - наголосив Розкладай.
https://www.dw.com/uk
показати весь коментар
03.02.2021 12:20 Відповісти
Дедуля, уже найдена УГОЛОВНАЯ ПРИЧИНА, позволяющая накладывать санкции на граждан Украины и Юр. лиц украинских. Убери заезженную пластинку. Умник, хренов.
показати весь коментар
03.02.2021 13:46 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ: Я НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ, У МЕНЯ НЕТ НА ЭТО ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".
"Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАЖДЫЙ КАНАЛ, И КАНАЛ NEWS ONE.
Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала.
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.
Я НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ КАНАЛЫ, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News On
https://interfax.com.ua/news https://www.facebook.com/ExpressionandMedia/posts/497214301072648//telecom/612344.html
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-zhurnalistu-newsone-ja-ne-budu-zakryvat-nikakie-kanaly-ne-imeju-polnomochij/
показати весь коментар
03.02.2021 13:51 Відповісти
Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7720
показати весь коментар
03.02.2021 14:55 Відповісти
Может статью назовете?
показати весь коментар
03.02.2021 14:27 Відповісти
Эта чукча всегда делает как ей хозяин велит. Свое место в строю знает.
показати весь коментар
03.02.2021 12:33 Відповісти
Кстати
ПОДДЕРЖАВШИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ЭКС-ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕЩЕНКО И НАЙЕМ ЕЩЕ В 2018 ГОДУ ОТКАЗАЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.

Об этом свидетельствуют результаты голосования за Постановление ВР от 04.10.2018 года №9157 в системе Рада.
Так, Мустафа Найем тогда воздержался от поддержки данного постановления.
А Сергей Лещенко отказался брать участие в голосовании.

https://ukranews.com/upload/media/2021/02/03/601a63999c973-screenshot_8.jpg.webp
показати весь коментар
03.02.2021 12:55 Відповісти
Не санкции надо вводить, а вручать подозрения Медведчуку за вполне конкретные преступления.

А также Портгову, Ермаку, Татарову, Бенядиктову и пр. нечисти
показати весь коментар
03.02.2021 13:02 Відповісти
Ответ Венедиктовой Бутусову:
"Досудебное расследование - а что это?"
показати весь коментар
03.02.2021 13:02 Відповісти
Досудове розслідування (курс молодого бійця)
показати весь коментар
03.02.2021 13:18 Відповісти
Венедіктова ще та ватніца... Виходить таки інавгурація Байдена це головна причина проукраїнських рішень Зеленського і Венедіктової щодо санкцій проти російських окупантів в особі Козака і Медведчука.
показати весь коментар
03.02.2021 14:00 Відповісти
08.07.2019 Ирина Геращенко: Призываю коллег не ходить на каналы "NewsOne" и 112
Перший заступник голови Верховної Ради, Кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко під час Погоджувальної Ради звернулась до політиків із закликом оголосити бойкот телеканалам "NewsOne" і 112, які входять в умовний інформаційний холдинг Медведчука - у відповідь на заяву "NewsOne" провести телемост з російським телеканалом "Росія24".
Звертаючись до політиків, народний депутат зауважила: "Доведіть не словом, а ділом те, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали".
Також політик акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають.
"Сьогодні має бути рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Вони не мають права знову займати імпотентну позицію… Хочу нагадати, що після минулого тижня, коли тут ми підняли питання про невидачу Нацрадою ліцензії радіостанції "Армія ФМ" - така ліцензія було отримана. Це означає, що Нацрада іноді слухає позицію Верховної Ради", - резюмувала Ірина Геращенко.
https://interfax.com.ua/news/election/598545.html
показати весь коментар
03.02.2021 15:00 Відповісти
Венедиктова не могла не проголосувати. Над нею висить "дамоклів меч" американських санкцій за відкриття двох кримінальних справ проти Байдена через два дні після його інавгурації.
показати весь коментар
03.02.2021 15:27 Відповісти
Молодец, госпожа Венедиктова!
Я не думал что Вы правильная!
показати весь коментар
03.02.2021 16:22 Відповісти
Молодец, госпожа Венедиктова!
Я не думал что Вы правильная!
показати весь коментар
03.02.2021 16:24 Відповісти
А ще пару раз зможеш? Венедіктова проголосувала на РНБО за запровадження санкцій проти Козака, наступним кроком має бути досудове розслідування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5568
показати весь коментар
03.02.2021 20:24 Відповісти
 
 