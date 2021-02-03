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Новини Політика України
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Зеленський (17439) санкції (6842) Козак (115) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Зеленський пояснив міжнародним партнерам санкції проти "112", NewsOne та ZIK: "Це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський пояснив міжнародним партнерам санкції проти

Президент України Володимир Зеленський опублікував коротке пояснення для міжнародної спільноти з приводу санкцій РНБО проти нардепа Тараса Козака і телеканалів "112 Україна" , NewsOne, ZIK.

Англомовна заява президента з'явилася в його акаунті у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Санкції - це складне рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова, (але) не пропаганду, профінансовану агресором проти нашої країни, підриває Україну на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність - це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокування "112", Newsone і ZIK не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, - Мендель

Зеленський пояснив міжнародним партнерам санкції проти 112, NewsOne та ZIK: Це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності 01

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Сьогодні бубочка прям не такий вже й поганий Зеленский объяснил международным партнерам санкции против "112", NewsOne и ZIK: "Это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности" - Цензор.НЕТ 9780 Пали напалмом кремлевську наволочь!
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03.02.2021 11:32
+25
Я взагалі, ніколи, а тут, прям, здивував!
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03.02.2021 11:34
+22
так, глядишь, скоро расею агрессором назовёт. или уже?
вон шо пендель животворящий от Байдена делает.
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03.02.2021 11:34
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Кстати
ПОДДЕРЖАВШИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ЭКС-ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕЩЕНКО И НАЙЕМ ЕЩЕ В 2018 ГОДУ ОТКАЗАЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.

Об этом свидетельствуют результаты голосования за Постановление ВР от 04.10.2018 года №9157 в системе Рада.
Так, Мустафа Найем тогда воздержался от поддержки данного постановления.
А Сергей Лещенко отказался брать участие в голосовании.

https://ukranews.com/upload/media/2021/02/03/601a63999c973-screenshot_8.jpg.webp
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03.02.2021 12:56 Відповісти
Вони боялися що, їх звинуватять в придушенні демократії. А той, кого звали шмарклею виявився більш хоробрим.
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03.02.2021 13:36 Відповісти
Чи не зарано ти почав вважати шмарклю "хоробрим"?
За інформацією Лещенка, "рішення про накладення санкцій на телеканали українська влада ухвалила після розмови держсекретаря США Тоні Блінкена з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою".
А от у 2018-му Лещенкові, мабуть, заважала проголосувати за такі ж санкції відсутність аналогічного дзвінка від команди ********* Трампа. Тому і ******** Бубочка ще 9 місяців тому (у травні 2020) погрожував Пороху і Байдену кримінальними справами.
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03.02.2021 14:05 Відповісти
То ви про зовнішнє управління?
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03.02.2021 14:45 Відповісти
Я б назвав це "робота з союзниками". А союзники можуть бути геть різними.
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03.02.2021 14:58 Відповісти
Так потрібно правильно добирати слова чи інтерпретувати події аби не ставати союзником ***** та мертвечука. Можна сказати простіше що, Україна за дружньої підтримки міжнародних партнерів зробила правильну річ. І це вже буде виглядати зовсім інакше ніж: "українська влада ухвалила після розмови держсекретаря", а то наче з кремлівських новин цитату видрали.
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03.02.2021 17:21 Відповісти
"Можна сказати простіше що, Україна за дружньої підтримки міжнародних партнерів зробила правильну річ."
- Можна. Але це мова дипломатів. А я можу дозволити собі коментувати будь-якою іншою мовою, якою забажаю. Коментуючи дії Зе, я зазвичай обираю ту мову, якою він сам послуговується і на посаді преЗЕдента ("Пане Байдене, чому ми досі не в НАТО?"), і на своїх пресконференціях, і під час виступів у Кварталі ("Украіна напамінаєт актрісу із нємєцкіх порнафільмав").
"а то наче з кремлівських новин цитату видрали"
- Цитата з сайту Гордон. Але, як на мене, її стиль чудово підкреслює роль і місце блазня у прийнятті рішення про санкції. Хоча він сам може вважати себе "найвеличнішим".
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03.02.2021 20:14 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ: Я НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ, У МЕНЯ НЕТ НА ЭТО ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".
"Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАЖДЫЙ КАНАЛ, И КАНАЛ NEWS ONE.
Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала.
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.
Я НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ КАНАЛЫ, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News On
https://interfax.com.ua/news https://www.facebook.com/ExpressionandMedia/posts/497214301072648//telecom/612344.html
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03.02.2021 14:13 Відповісти
ПЛЮС ЕМУ, а ОГРОМНЫЙ ПЛЮС ЕМУ будет тогда, когда он ЗАЩИТИТ это деяние... Зеленський пояснив міжнародним партнерам санкції проти "112", NewsOne та ZIK: "Це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності" - Цензор.НЕТ 6384
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03.02.2021 12:57 Відповісти
Неужели мне это не сниться?
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03.02.2021 13:10 Відповісти
НАРЕШТІ . Закрили памойки прорашистських халуїв . Люді уже усталі ат іх брехні і потоків гімна з екранів .
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03.02.2021 13:54 Відповісти
А как же НАШ? На расплод оставили?
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03.02.2021 14:14 Відповісти
Ну, треба подивитися чим це закінчиться.
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03.02.2021 14:47 Відповісти
Байден, вас московських прихвоснів, усіх навчить як Україну любити!
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03.02.2021 15:18 Відповісти
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