Зеленський пояснив міжнародним партнерам санкції проти "112", NewsOne та ZIK: "Це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності"
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Президент України Володимир Зеленський опублікував коротке пояснення для міжнародної спільноти з приводу санкцій РНБО проти нардепа Тараса Козака і телеканалів "112 Україна" , NewsOne, ZIK.
Англомовна заява президента з'явилася в його акаунті у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Санкції - це складне рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова, (але) не пропаганду, профінансовану агресором проти нашої країни, підриває Україну на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність - це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності", - написав Зеленський.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
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ПОДДЕРЖАВШИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ЭКС-ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕЩЕНКО И НАЙЕМ ЕЩЕ В 2018 ГОДУ ОТКАЗАЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.
Об этом свидетельствуют результаты голосования за Постановление ВР от 04.10.2018 года №9157 в системе Рада.
Так, Мустафа Найем тогда воздержался от поддержки данного постановления.
А Сергей Лещенко отказался брать участие в голосовании.
https://ukranews.com/upload/media/2021/02/03/601a63999c973-screenshot_8.jpg.webp
За інформацією Лещенка, "рішення про накладення санкцій на телеканали українська влада ухвалила після розмови держсекретаря США Тоні Блінкена з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою".
А от у 2018-му Лещенкові, мабуть, заважала проголосувати за такі ж санкції відсутність аналогічного дзвінка від команди ********* Трампа. Тому і ******** Бубочка ще 9 місяців тому (у травні 2020) погрожував Пороху і Байдену кримінальними справами.
- Можна. Але це мова дипломатів. А я можу дозволити собі коментувати будь-якою іншою мовою, якою забажаю. Коментуючи дії Зе, я зазвичай обираю ту мову, якою він сам послуговується і на посаді преЗЕдента ("Пане Байдене, чому ми досі не в НАТО?"), і на своїх пресконференціях, і під час виступів у Кварталі ("Украіна напамінаєт актрісу із нємєцкіх порнафільмав").
"а то наче з кремлівських новин цитату видрали"
- Цитата з сайту Гордон. Але, як на мене, її стиль чудово підкреслює роль і місце блазня у прийнятті рішення про санкції. Хоча він сам може вважати себе "найвеличнішим".
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".
"Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАЖДЫЙ КАНАЛ, И КАНАЛ NEWS ONE.
Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала.
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.
Я НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ КАНАЛЫ, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News On
https://interfax.com.ua/news https://www.facebook.com/ExpressionandMedia/posts/497214301072648//telecom/612344.html