УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12498 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
2 959 10
112_Україна (173) Newsone (174) Корнієнко (649) ZIK (121)

Депутати "Слуги народу" вітають рішення блокувати "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутати

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко каже, що багато депутатів фракції вітають рішення РНБО про блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Про це він розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Щодо самого рішення – думаю, що багато громадян України його вітають. Його вітають і депутати партії "Слуги народу". У нас немає поки що офіційної позиції фракції, бо вона не збиралась з цього приводу. Але я особисто це рішення вітаю, думаю багато моїх колег по фракції теж вітають. Тому що в умовах війни, в якій ми вже перебуваємо не перший рік, на жаль, інформаційна війна є великою важливою частиною, вона здійснювалась, велась, а підмінювати поняття, називаючи це ЗМІ, або прикриваючись свободою слова – це підміна понять", - сказав Корнієнко.

Також читайте: Баканов про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на суверенітет України

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вашим дупутатам, як скажуть, то і пріветствуют. Але тут солідарний з вами, як не дивно для мене порохобота.
показати весь коментар
03.02.2021 11:36 Відповісти
Не вітати це може лише Рабановіч, Ківа та їм подібні кретини.
показати весь коментар
03.02.2021 11:37 Відповісти
Замечательно! Вопрос: Почему у агрессора электроэнергию покупаем?!!
показати весь коментар
03.02.2021 11:43 Відповісти
приветствовать - это одно...а вот трибуну заблокировать...слабо оказалось))))
там не языком ляпать...там пиджачки недешевые помять могут )))
показати весь коментар
03.02.2021 11:44 Відповісти
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал свой отказ поддержать ограничительные меры в отношении депутата Тараса Козака и телеканалов, заявив, что санкции против каналов - это плохо несмотря на то, чьи они.
показати весь коментар
03.02.2021 11:51 Відповісти
А якої субстанції Андрій Пєрдак набрав у свій рот? Де його "позиція"?
показати весь коментар
03.02.2021 11:52 Відповісти
что-то я не видел по роже мерветчука в раде что он расстроен, даже улыбался когда рабинович пел
показати весь коментар
03.02.2021 12:11 Відповісти
Схоже на те, що Корнієнка і Агрохімія не спілкуюся. Як Хомчак з Тараном. У слуг це зараз модно.
показати весь коментар
03.02.2021 12:43 Відповісти
Вся Україна вітає це рішення . Люді уже усталі ат брехні , теле-гімна і пропаганди вайни з екранів .
показати весь коментар
03.02.2021 13:48 Відповісти
 
 