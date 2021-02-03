Депутати "Слуги народу" вітають рішення блокувати "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко каже, що багато депутатів фракції вітають рішення РНБО про блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Про це він розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Щодо самого рішення – думаю, що багато громадян України його вітають. Його вітають і депутати партії "Слуги народу". У нас немає поки що офіційної позиції фракції, бо вона не збиралась з цього приводу. Але я особисто це рішення вітаю, думаю багато моїх колег по фракції теж вітають. Тому що в умовах війни, в якій ми вже перебуваємо не перший рік, на жаль, інформаційна війна є великою важливою частиною, вона здійснювалась, велась, а підмінювати поняття, називаючи це ЗМІ, або прикриваючись свободою слова – це підміна понять", - сказав Корнієнко.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".