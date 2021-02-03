Путінська телевізійна машина в Україні зупинена. "Народний фронт" вніс таку постанову ще у 2018-му, - Яценюк

Лідер "Народного фронту" наголосив, що державне рішення президента Зеленського про закриття пропагандистських рупорів Кремля заслуговує на цілковиту підтримку.

"Путінська телевізійна медійна машина в Україні зупинено. Це не засоби масової інформації, а засоби масового ураження", - наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Він нагадав, що фракція "Народного фронту" внесла постанову про такі санкції в парламент ще в 2018-му: "Ми добилися її ухвалення у парламенті. Але тодішній президент цього не зробив".

"Це не засоби масової інформації, а засоби масового ураження населення проросійською брехнею, маніпуляціями і дезінформацією", - підкреслив він.

"Треба боротись з російським впливом далі, виявляючи російську агентуру в державних установах, армії, органах безпеки, серед політиків і депутатів. Захищаймо державу!" - наголосив Арсеній Яценюк.