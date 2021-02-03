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Путінська телевізійна машина в Україні зупинена. "Народний фронт" вніс таку постанову ще у 2018-му, - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Путінська телевізійна машина в Україні зупинена.

Лідер "Народного фронту" наголосив, що державне рішення президента Зеленського про закриття пропагандистських рупорів Кремля заслуговує на цілковиту підтримку.

"Путінська телевізійна медійна машина в Україні зупинено. Це не засоби масової інформації, а засоби масового ураження", - наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Він нагадав, що фракція "Народного фронту" внесла постанову про такі санкції в парламент ще в 2018-му: "Ми добилися її ухвалення у парламенті. Але тодішній президент цього не зробив".

"Це не засоби масової інформації, а засоби масового ураження населення проросійською брехнею, маніпуляціями і дезінформацією", - підкреслив він.

"Треба боротись з російським впливом далі, виявляючи російську агентуру в державних установах, армії, органах безпеки, серед політиків і депутатів. Захищаймо державу!" - наголосив Арсеній Яценюк.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Он напомнил, что фракция "Народного фронта" внесла постановление о таких санкциях в парламент еще в 2018-м: "Мы добились ее принятия в парламенте. ..
Но тогдашний президент этого не сделал". Путинская телевизионная машина в Украине остановлена. "Народный фронт" внес такое постановление еще в 2018-м, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1711
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03.02.2021 11:37
+14
Путинская телевизионная машина в Украине остановлена. "Народный фронт" внес такое постановление еще в 2018-м, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4112
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03.02.2021 11:39
+12
Вот так удар по порохоботам! Что они теперь будут говорить для оправдания своего бога?)
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03.02.2021 11:40
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Не проблема.
Полетит чартером, самолетом других богатеньких Буратин из опзж или кого-то другого прорашенского.
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03.02.2021 13:08 Відповісти
И такое возможно, согласен. Но если честно очень интересно - будет ли у начавшегося вчера действия продолжение? И если да, то какие будут шаги?
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03.02.2021 13:13 Відповісти
Многим интересно. Будем наблюдать.
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03.02.2021 15:15 Відповісти
и ты сюда подмазался очкастый бесполезный никто навовровал и подпесдует из неоткуда... террорист такой же
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03.02.2021 12:44 Відповісти
Вас бентежить те що, Яценюк не підтримав мертвечука?
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03.02.2021 12:56 Відповісти
Незалежно від мого ставлення до особи Яценюка, тут я його повністю підтримую. Схоже по троху українські політики стають державниками. Якщо діюча влада робить правильні речі то, потрібно надавати їй всіляку підтримку, хочаб на зовнішньому фронті.
Між собою в середині ми можемо сратися але перед зовнішнім світом виступати, як єдина нація.
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03.02.2021 12:55 Відповісти
Коли їх відпихають від корита, ох вони-ж і "державниками" стають! І комуАналку понижують, і проти проклятої МВФи "протестують" і за все хороше проти всього поганого...
Саме з подачі цього яйценючого-пацанючого, зявилися ********* ради при державних підприємствах і один тільки Коболєв легально викачав два мільярди гривень з державного бюджету,невідомо за які заслуги!
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03.02.2021 14:49 Відповісти
Ніхто не заперечує необхідності внутрішньої боротьби і це є необхідні наші внутрішні справи. Розмова про консолідацію навколо правильних дій уряду на зовнішньому фронті. Оскільки ми бачимо масу чито недолугих політиканів, чи то продажних ботів, які починають мочити всіх за будь-які дії, які не від їх партійних лідерів. Це, має на меті створення картинки незадоволення народу для зовнішніх суб'єктів. До того ж, часто цим користуються московські тролі під українськими флажками. Що негативно впливає на імідж країни в міжнародних колах.
Як от зараз буде створюватися в мережі "масове незадоволення переслідуванням чесних каналів". До того ж, додайте підтримку тези ***** та мертвечука про зовнішнє управління Україною, яку ви можете спостерігати тут. Одні кажуть що це, Байден примусив, а інші кажуть що, українці проти і ось вам готова картинка про те, як українці незадоволені зовнішнім управлінням.
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03.02.2021 17:15 Відповісти
та то шо это очкастое никто и шестерка кулявлоба юля юля..
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03.02.2021 13:02 Відповісти
Та йдіть вже на акцію підтримки каналів мертвечука.
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03.02.2021 13:06 Відповісти
У победы всегда много родственников, поражение - всегда сирота.
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03.02.2021 14:01 Відповісти
Сенцов, коллега по бывшей коалиции уже мокнул Пецюню в дерьмо, кто следующий?
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03.02.2021 14:25 Відповісти
Бездарный Яценюк, надо было меньше воровать больше бороться с российской агрессией. На словах ты лев Толстой а на деле яценюк простой
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03.02.2021 14:26 Відповісти
А почему не в 2014 или хотя бы в 2015.. чего ждали... тоже "херои" как и эти.
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03.02.2021 14:51 Відповісти
Зеленський хоче здихатись Шмигаля з прем'єр міністра, то ходять чутки що хоче Яценюк, на Банкову бігає як на срачку. Правда охочих в черзі багато і першим стоїть Аваков, себе пропонують також Гройман, Юля, не виключено що і Єрмак...
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03.02.2021 15:14 Відповісти
Арсений Яйценюх
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04.02.2021 09:13 Відповісти
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