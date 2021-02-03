Корнієнко про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: "Це санкції за системну дезінформацію в сторону України"

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко каже, що санкції стосовно власника телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne введені через системну дезінформацію в сторону України.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі журналістам, коментуючи юридичні підстави для застосування санкцій.

"Ця співпраця з країною-агресором, дезінформація, ведення такої діяльності ... Розуміємо, що це санкції за системну дезінформацію в сторону України, українців, українського політикуму", - сказав Корнієнко.

Також він зазначив, що в "СБУ є справи з цього приводу".

"Думаю, що рано чи пізно вони до свого логічного завершення дійдуть. Думаю, що рішення більше пов'язано з рішенням Верховної Ради від 2018 року", - додав нардеп.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".