Корнієнко про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: "Це санкції за системну дезінформацію в сторону України"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко каже, що санкції стосовно власника телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne введені через системну дезінформацію в сторону України.
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі журналістам, коментуючи юридичні підстави для застосування санкцій.
"Ця співпраця з країною-агресором, дезінформація, ведення такої діяльності ... Розуміємо, що це санкції за системну дезінформацію в сторону України, українців, українського політикуму", - сказав Корнієнко.
Також він зазначив, що в "СБУ є справи з цього приводу".
"Думаю, що рано чи пізно вони до свого логічного завершення дійдуть. Думаю, що рішення більше пов'язано з рішенням Верховної Ради від 2018 року", - додав нардеп.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
чукча не читатель.
1+1 где 25% акций медведчука тоже нет?
Вот есть ли желание.
Шуфряка-в пыку (в пятак)
Жидова разводит гоев в очередной раз, а те от радости все обоссались.
Якби це були санкції проти телеканалів саме Медведчука, то в списку був би й 1+1, де у Медведчука є доля. Це санкції там де треба санкції.
Кожний олігарх в світі чесно, відкрито і від щирого серця виступає проти всіх олігархів у світі, крім одного.
Але беззаперечний позитивний ефект від санкцій полягає в тому, що вони раптово обвішалися державними флагами по самі помідори.
Alex Noinets
От чего отвлекли внимание?