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112_Україна (173) Newsone (174) Корнієнко (649) ZIK (121)

Корнієнко про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: "Це санкції за системну дезінформацію в сторону України"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про блокування

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко каже, що санкції стосовно власника телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne введені через системну дезінформацію в сторону України.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі журналістам, коментуючи юридичні підстави для застосування санкцій.

"Ця співпраця з країною-агресором, дезінформація, ведення такої діяльності ... Розуміємо, що це санкції за системну дезінформацію в сторону України, українців, українського політикуму", - сказав Корнієнко.

Також він зазначив, що в "СБУ є справи з цього приводу".

"Думаю, що рано чи пізно вони до свого логічного завершення дійдуть. Думаю, що рішення більше пов'язано з рішенням Верховної Ради від 2018 року", - додав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на суверенітет України

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
А почему нету санкций к телеканалу НАШ?
1+1 где 25% акций медведчука тоже нет?
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03.02.2021 11:41
+9
Зайшов в ютуб на 112 глянути скільки там зараз глядачів, думав буде мінімум мільйон. А ні - Сейчас смотрят: 1 489 )))) І то мабуть більша половина таких як я - щоб подивитися як у вати пердаки горять Корниенко о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne: "Это санкции за системную дезинформацию в сторону Украины" - Цензор.НЕТ 4624
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03.02.2021 11:42
+7
Замечательно! Вопрос: Почему у агрессора электроэнергию покупаем?!!
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03.02.2021 11:40
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Что-то тут не чисто, не мог зебоб пойти против мертвердчука. Суд снимет санкции, а зебил скажет я сделал сьо шо мог Корнієнко про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: "Це санкції за системну дезінформацію в сторону України" - Цензор.НЕТ 6088
Корнієнко про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: "Це санкції за системну дезінформацію в сторону України" - Цензор.НЕТ 5063
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03.02.2021 11:45 Відповісти
За то при Порошенко чисто было. Никто никого не трогал. Полный шоколад. Корнієнко про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: "Це санкції за системну дезінформацію в сторону України" - Цензор.НЕТ 1666
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03.02.2021 11:47 Відповісти
Какой точный ник... Редкое совпадение...
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03.02.2021 11:55 Відповісти
Не нравится? Ну так объясни: почему такое решение не было принято при предыдущей власти? Корнієнко про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: "Це санкції за системну дезінформацію в сторону України" - Цензор.НЕТ 9931
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03.02.2021 12:06 Відповісти
объясни почему зеля ждал полтора года
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03.02.2021 12:30 Відповісти
Сначала ты. Потом я объясню. Корнієнко про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: "Це санкції за системну дезінформацію в сторону України" - Цензор.НЕТ 8072
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03.02.2021 12:46 Відповісти
я так и думал )
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03.02.2021 13:10 Відповісти
У тебя это плохо получается. Не напрягайся. Корнієнко про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: "Це санкції за системну дезінформацію в сторону України" - Цензор.НЕТ 7890
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03.02.2021 13:35 Відповісти
откуда ты знаешь что такое думать, не себя ли ты возомнил великим мыслителем всея форума )
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03.02.2021 13:40 Відповісти
Не злись. Обтекай. Корнієнко про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: "Це санкції за системну дезінформацію в сторону України" - Цензор.НЕТ 8418
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03.02.2021 13:42 Відповісти
почему в овне ты, а обтекать должен я )
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03.02.2021 13:47 Відповісти
Потому что при Порохе это быдло сидело тихо, как мышь под веником. И то в 2018-м, когда рабиновичи стали пасть разевать, принимались решения по поводу заткнуть им пасть. А потом,, млять, выборы начались. А выборы у нас к в "Маугли", водяное перемирие.
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03.02.2021 13:38 Відповісти
"Думаю, что рано или поздно они к своему логическому завершению дойдут. Думаю, что решение больше связано с решением Верховной Рады от 2018", - добавил нардеп.
чукча не читатель.
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03.02.2021 12:03 Відповісти
Дело ясное, что дело тёмное.
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03.02.2021 11:53 Відповісти
Замечательно! Вопрос: Почему у агрессора электроэнергию покупаем?!!
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03.02.2021 11:40 Відповісти
бо Ахмед с мертвейчуком скупили энергокомпании и хотят радывать *****
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03.02.2021 11:43 Відповісти
Это ещё не санкции) Дубинский может рассказать что такое санкции))
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03.02.2021 11:40 Відповісти
А почему нету санкций к телеканалу НАШ?
1+1 где 25% акций медведчука тоже нет?
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03.02.2021 11:41 Відповісти
не ну вы не наглейте Корнієнко про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: "Це санкції за системну дезінформацію в сторону України" - Цензор.НЕТ 477
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03.02.2021 11:48 Відповісти
Корнієнко про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: "Це санкції за системну дезінформацію в сторону України" - Цензор.НЕТ 3875
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03.02.2021 12:04 Відповісти
Каждого кто заступится за мертвейчуковские каналы, отправить жирным подсрачником в Россию. Пусть там наслаждается свободой слова
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03.02.2021 11:42 Відповісти
Это можно было сделать ещё 5 или 6 лет назад. Но про-российская власть не спешила это делать. И сейчас это произошло под впечатлением πιζдюль от ЕС и США.
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03.02.2021 11:42 Відповісти
Зайшов в ютуб на 112 глянути скільки там зараз глядачів, думав буде мінімум мільйон. А ні - Сейчас смотрят: 1 489 )))) І то мабуть більша половина таких як я - щоб подивитися як у вати пердаки горять Корниенко о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne: "Это санкции за системную дезинформацию в сторону Украины" - Цензор.НЕТ 4624
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03.02.2021 11:42 Відповісти
Подивишся ввечері. Люди зараз на роботі.
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03.02.2021 11:46 Відповісти
Бабусі і дідусі на ютубі не сидять Корнієнко про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: "Це санкції за системну дезінформацію в сторону України" - Цензор.НЕТ 3006
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03.02.2021 11:49 Відповісти
Хто там ще не сказав адабрямс? Давайте швидше бо не зарахують.
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03.02.2021 11:43 Відповісти
Ну й славненько! Давно було пора припинити ту злобу і антиукраїнську пропаганду медведчуківських прихвостнів. А то вже не було сили все те слухати.
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03.02.2021 11:45 Відповісти
Думаю, что за 2-3 месяца они все порешают.
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03.02.2021 11:45 Відповісти
Кидайте страйки, это уже за народом, убрать этих разжигателей с Ютуба.
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03.02.2021 11:46 Відповісти
Як це зробити?
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03.02.2021 11:48 Відповісти
в правому нижньому кутку під відео є кнопочка поскаржитись. Просто обираєте потрібні пункти.
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03.02.2021 11:52 Відповісти
Дякую!
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03.02.2021 12:10 Відповісти
ютюб пофиг. Если их не будет в ефире и кабеле они за месяц уйдут в маргинес.
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03.02.2021 11:50 Відповісти
у каждого второго тарелька стоит спутниковая. Так шо не стоит переживать за мертдверчука Корнієнко про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: "Це санкції за системну дезінформацію в сторону України" - Цензор.НЕТ 1290
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03.02.2021 11:51 Відповісти
Они сидят на студии Довженка. При желании закатать их закатают за час.
Вот есть ли желание.
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03.02.2021 11:54 Відповісти
По тарелке, слышен только писк мертведчука,отключены каналы.
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03.02.2021 11:54 Відповісти
На супутнику також заблоковані. А "у каждого второго тарелька стоит спутниковая" - це ви дуже перебільшуєте. Проїдьте Україною переконаєтесь, що не так.
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03.02.2021 15:02 Відповісти
Скажи мне, ты реально считаешь если кидать безосновательно страйки, то закроют эти каналы на ютубе? Ты хоть своей тупенькой головушкой подумал, что в поддержке ютуба не тупари сидят и прекрасно понимают за что жалуются на каналы.
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03.02.2021 12:09 Відповісти
Почему безосновательные, надо обосновывать свои страйки, ну это у кого как получится.
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03.02.2021 12:12 Відповісти
Верю. Этой роже шо на фото, охотно верю. В его глазах светится искренность. Вчера, правда, он дергал Конституцию на прочность и разглядывал ее, шо орангутанг зеркальце. Но он врать не может, ему совесть не позволяет.
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03.02.2021 11:54 Відповісти
Отлично!Рыгов-в дупу.
Шуфряка-в пыку (в пятак)
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03.02.2021 11:57 Відповісти
операция простая как 2 копейки - зеля выгоден мертветчукам как тот кто разваливает государство, армию и энергосистему, принимает нужные им законы типа про референдум, про землю. заранее прикупили пару каналов, начали демонстративно там вещать пропаганду, и как только рейтинг зе начал проседать, закрыли чтобы поддержать своего агента зе. все согласовано с баклановым
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03.02.2021 12:02 Відповісти
Совершенно верно, а заодно еще и себе рейтинг накрутить, как обиженным властью.
Жидова разводит гоев в очередной раз, а те от радости все обоссались.
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03.02.2021 12:06 Відповісти
Глупость. Потому что ему ненужно было бы так шифроваться(он наполовину в ватной стране). Он бы действовал прямолинейно в интересах Раши, будь он их агент. Зе- проевропейский и за евро.курс Украины. Фактов этому много(не меньше чем у Порошенко). А разваливает он, потому что не профессионал почти ни в каких вопросах, и делает много ошибок. Скорее наоборот- рейтинг начал проседать и закрыл каналы. "Вата" лаяла на него весьма эффективно, за то что он не прогнулся на "пророс.курс", как они бы хотели. Электорат у Зе, по сути, своего нет(только молодежь, тупо бывшие его фанаты как актёра). А у "вышиваты" сердце давно занято другим- ловить там ему тоже нечего. Вот и закрыл- думает, что так будет шанс остаться у власти.
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03.02.2021 12:36 Відповісти
им главное чтобы зе продолжал разваливать все
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03.02.2021 12:39 Відповісти
Им главное вернуть страну на пророс.курс. А уж каким образом они это сделают, за счет плохой эконом.ситуации, высоких тарифов ли, неумелых действий президента? Не важно. Для них это всё только инструменты для выполнения своей главной задачи. На зе они рассчитывали, но не вышло. Поэтому они его и начали обсирать с ног до головы. Не сразу в отличии от порохоботов, которые его начали обсирать просто за то что он не Порошенко.
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03.02.2021 12:45 Відповісти
держу в курсе: мертветчук совлалелец 1+1. Действуйте! Или цирк закончился одним выступлением?
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03.02.2021 12:04 Відповісти
Ниизззя!
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03.02.2021 12:07 Відповісти
И тут и там пока командует Путлер.
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03.02.2021 12:20 Відповісти
Корнієнко про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: "Це санкції за системну дезінформацію в сторону України" - Цензор.НЕТ 4416
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03.02.2021 12:06 Відповісти
Зеленский каждый день чем-нибудь удивляет.
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03.02.2021 12:07 Відповісти
Припиніть називати це "Санкції проти телеканалів Медведчука"
Якби це були санкції проти телеканалів саме Медведчука, то в списку був би й 1+1, де у Медведчука є доля. Це санкції там де треба санкції.

Кожний олігарх в світі чесно, відкрито і від щирого серця виступає проти всіх олігархів у світі, крім одного.

Але беззаперечний позитивний ефект від санкцій полягає в тому, що вони раптово обвішалися державними флагами по самі помідори.
Корнієнко про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: "Це санкції за системну дезінформацію в сторону України" - Цензор.НЕТ 3487

Alex Noinets
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03.02.2021 12:15 Відповісти
"системную дезинформацию в сторону Украины" звучит как в пользу Украины....
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03.02.2021 12:18 Відповісти
трохи неоковиристо але таки "дезинформація в сторону"
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03.02.2021 13:10 Відповісти
Какую большую кучу дерьма прячут за этой показной "поркой"?
От чего отвлекли внимание?
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03.02.2021 12:20 Відповісти
Как они резко "прозрели", насчет системной дезинформации в сторону Украины. Я уже писала, что в ОП будут из кожи вылазить, чтобы поднять рейтинг хозяину и слугам. К тому же появилась необходимость показать картинку за океан, как Зеленский начал бороться с олигархическим злом, правда выборочно...Или это отвлекающий маневр, от чего то очень важного.
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03.02.2021 12:34 Відповісти
Соросята закрыли путинят))))
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03.02.2021 12:39 Відповісти
Давай закон про колаборацію та позбав Рабіновіча недоторканності за погрози життю перших осіб держави та закликі до прихильників агресора з виконанням пропагандиської мацковської пісні.
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03.02.2021 13:09 Відповісти
Не хрен сильно переживать за КОЗАКА и рвать дупу !!Следствие и суды могут идти годами и десятилетиями!! А к тому времени , я думаю успеют подохнут и всякие там российкие ворюги рабиновичи и Чавкающий Медведчук и российский петух Погребинский и истеричка Бондаренко и многие другие!! .....Никто, ничего , не должен торопится отменять! Вот пуйло -***** уже пять -шесть лет не выполняет решение судов Европы,.о возмещении затрат Акционерам ЮКОСА или убийство путиным трёх лидеров опозиции России, (Политковской и других) и ничего!! С ним все лидеры государств мира встречаются, жмут ему руку и даже плодотворно торгуют, не смотря на многочисленные санкции!! Так , что не всё так безнадёжно!!! Может к тому времени и, даст бог, путин здохнет!!!
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03.02.2021 16:58 Відповісти
 
 