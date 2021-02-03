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Новини Економіка Бюджет-2021
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Податкові надходження до держбюджету продовжують збільшуватися. Перш за все за рахунок сплати ПДВ з вироблених товарів, - глава ДПС Любченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Податкові надходження до держбюджету продовжують збільшуватися. Перш за все за рахунок сплати ПДВ з вироблених товарів, - глава ДПС Любченко

Податкові надходження до державного бюджету продовжують збільшуватися. Основною складовою спостережуваного зростання є сплата ПДВ з вироблених товарів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі виданню "ГОРДОН" глава Державної податкової служби Олексій Любченко.

"Позитивні тенденції наповнення держбюджету, що почалися минулого року, тривають і у 2021-му. У січні податкова служба суттєво перевиконала певні індикативні показники. Водночас надходження зросли й проти минулого року. Індикативний показник надходжень до загального фонду державного бюджету перевиконано на 11,4% (плюс 3,4 млрд грн). Проти минулого року надходження зросли в 1,5 раза (10,9 млрд грн). За індикатива 29,9 млрд грн фактичні надходження становили 33,3 млрд грн", – зазначив співрозмовник.

За його інформацією, відбувається зростання надходжень від сплати податку на додану вартість.

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"Основним складником зафіксованого зростання є надходження від ПДВ із вироблених товарів. У січні 2021 року надходження цього податку зросли у 2,4 раза проти січня минулого року. Індикативні показники перевиконано на 21,7%. Збільшення надходжень є результатом розпочатої у травні 2020 року ефективної роботи з виявлення схем ухилення від оподаткування, зокрема схем зловживань із ПДВ, що дало змогу розширити ринок для роботи легального бізнесу. І завдяки зростанню надходжень із ПДВ податкова повертає накопичені на початок цього року неповернені суми податку. Усі суми податку, заявлені до повернення, відшкодовують вчасно й у повному обсязі", – підкреслив Любченко.

Він зазначив, що минулого року вдалося значно зменшити податковий борг у державному бюджеті.

"Варто зазначити, що принциповою позицією ДПС є забезпечення надходжень до бюджету без сплати податків наперед завдяки поліпшенню адміністрування податків і розвитку електронних сервісів, що, зі свого боку, є кроком до зростання добровільної сплати податків. Завдяки ефективній співпраці податківців та платників за 2020 рік вдалося зменшити податковий борг до державного бюджету на 21,9 млрд грн. Станом на 1 січня 2021 року його скоротили до 82,2 млрд грн", – сказав голова податкової служби.

На його думку, рекордні темпи зростання податкових надходжень відбулися через детінізацію.

"Тенденції подальшого збільшення надходжень у 2021 році переважно залежатимуть від того, чи виправдаються сценарні умови розвитку економіки (приріст реального ВВП на 4,6% за номіналом дасть плюс 13,4%), оскільки рекордних темпів через детінізацію вже було досягнуто 2020 року. У 2020 році під час зростанні ВВП за номіналом на 0,3% (розраховано відповідно до постанови Кабміну) темп приросту надходжень від ПДВ становив 32,4%. Минулого року темпи були співмірними", – резюмував Любченко.

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Раніше Любченко заявляв, що найменше податків платять Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська та Миколаївська області.

За даними Міністерства фінансів України, у 2020 році до загального фонду державного бюджету надійшло 507,5 млрд грн податкових платежів (це на 49,2 млрд грн більше запланованого).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
ВВП падает налоговые поступления растут.
Вопрос - выдержит ли корова?
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03.02.2021 11:43
+3
Ога!😂😂. За рахунок підняття ціни на енергоносії. ПДВ більше стало.
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03.02.2021 11:53
+2
некулонно возрастаєт процент жиров в масле (с) Податкові надходження до держбюджету продовжують збільшуватися. Перш за все за рахунок сплати ПДВ з вироблених товарів, - глава ДПС Любченко - Цензор.НЕТ 5132
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03.02.2021 11:55
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ВВП падает налоговые поступления растут.
Вопрос - выдержит ли корова?
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03.02.2021 11:43 Відповісти
Стало реально меньше тех, кто обналичивает и уходит от налогообложения.
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03.02.2021 11:44 Відповісти
а шо с ними? - совесть замучила
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03.02.2021 11:46 Відповісти
Нет, совести там никогда не было. Что-то понемногу меняется в Украине, СБУшники и прокуроры, крышующие конвертационные центры стали осторожничать.
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03.02.2021 11:48 Відповісти
С каких это пор пдв стало доходом государства?
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03.02.2021 12:04 Відповісти
Ога!😂😂. За рахунок підняття ціни на енергоносії. ПДВ більше стало.
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03.02.2021 11:53 Відповісти
Примитивно отрабатываешь зеленые гроши, откровенно гоня беса , говоря на черное - белое.
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03.02.2021 12:13 Відповісти
Граждане воруют - страна богатеет, в драке не выручат - в войне победят (с) Налоговые поступления в госбюджет продолжают увеличиваться. Прежде всего за счет уплаты НДС с произведенных товаров, - глава ГНС Любченко - Цензор.НЕТ 9611
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03.02.2021 11:43 Відповісти
Эти поступления УДВОЯТСЯ, если наведут порядок на таможне.
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03.02.2021 11:43 Відповісти
и с фопами
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03.02.2021 12:22 Відповісти
А якщо повисти ціну на газ до 10 грн. За куб то вмісто теперішніх 1.50 грн, надходити буде 2 грн. ПДВ з кожного кубометра. Оце наповнить бюджет на їхні зряплатню по 300 тис
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03.02.2021 15:02 Відповісти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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03.02.2021 11:46 Відповісти
Весь курс управления страной и выживания в стране в одном комментарии.
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03.02.2021 11:49 Відповісти
А много ль корова дает молока?? НЕ выдоишь за день...устанет рука..(с) Налоговые поступления в госбюджет продолжают увеличиваться. Прежде всего за счет уплаты НДС с произведенных товаров, - глава ГНС Любченко - Цензор.НЕТ 1068
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03.02.2021 11:49 Відповісти
Это к Киве, он спец. по рукам...
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03.02.2021 11:50 Відповісти
Ана...сты парни плечистые!
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03.02.2021 11:51 Відповісти
///
Суд в Великобритании обязал бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить финансовому учреждению один миллион фунтов стерлингов.
Как сообщают в "ПриватБанке", средства «по дополнительному платежу в счет возмещения расходов банка» должны быть выплачены до 15 марта 2021 года. Отмечается, что общая сумма выплаченных средств банку ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов.
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03.02.2021 11:51 Відповісти
Так а что там за товар растет? Пшеница под новый год уродила, или деньги - это товар, печатаем товар, с отпечатанных денег платим налоги - тем и живем?
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03.02.2021 11:51 Відповісти
ну да. А деньги зачем занимать через овгз? Все же прекрасно, на кой переплачивать? Министерство финансов послало НБУ в этом вопросе далеко. И дискотека продолжается.
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03.02.2021 11:51 Відповісти
ПДВ сплачуємо ми - пересічні громадяни. Цікаво, коли платити податки зі своїх роялті будуть олігархи?
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03.02.2021 11:55 Відповісти
некулонно возрастаєт процент жиров в масле (с) Податкові надходження до держбюджету продовжують збільшуватися. Перш за все за рахунок сплати ПДВ з вироблених товарів, - глава ДПС Любченко - Цензор.НЕТ 5132
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03.02.2021 11:55 Відповісти
Бла-бла-бла, день ото дня растет процент жиров у масле... Податкові надходження до держбюджету продовжують збільшуватися. Перш за все за рахунок сплати ПДВ з вироблених товарів, - глава ДПС Любченко - Цензор.НЕТ 2732 Клоуны звездоболы в своем репертуаре.
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03.02.2021 11:59 Відповісти
Скорее это связано с ростом цен и тарифов.
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03.02.2021 12:03 Відповісти
Рост поступлений от налогов на фоне падения ввп и отрицательном внешнем торговом балансе это пи..дец если по народному
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03.02.2021 12:08 Відповісти
Этот насобирает в бюджет! Податкові надходження до держбюджету продовжують збільшуватися. Перш за все за рахунок сплати ПДВ з вироблених товарів, - глава ДПС Любченко - Цензор.НЕТ 1247 Смог ведь с 1993г. за всю свою трудовую деятельность на госслужбе насобирать около 100000 в валюте на счетах в банке, две квартиры в Киеве, две в Черкасах! Податкові надходження до держбюджету продовжують збільшуватися. Перш за все за рахунок сплати ПДВ з вироблених товарів, - глава ДПС Любченко - Цензор.НЕТ 3067
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03.02.2021 12:54 Відповісти
а в Украине что что-то выпускают ??
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03.02.2021 17:41 Відповісти
 
 