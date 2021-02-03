Податкові надходження до держбюджету продовжують збільшуватися. Перш за все за рахунок сплати ПДВ з вироблених товарів, - глава ДПС Любченко
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Податкові надходження до державного бюджету продовжують збільшуватися. Основною складовою спостережуваного зростання є сплата ПДВ з вироблених товарів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі виданню "ГОРДОН" глава Державної податкової служби Олексій Любченко.
"Позитивні тенденції наповнення держбюджету, що почалися минулого року, тривають і у 2021-му. У січні податкова служба суттєво перевиконала певні індикативні показники. Водночас надходження зросли й проти минулого року. Індикативний показник надходжень до загального фонду державного бюджету перевиконано на 11,4% (плюс 3,4 млрд грн). Проти минулого року надходження зросли в 1,5 раза (10,9 млрд грн). За індикатива 29,9 млрд грн фактичні надходження становили 33,3 млрд грн", – зазначив співрозмовник.
За його інформацією, відбувається зростання надходжень від сплати податку на додану вартість.
"Основним складником зафіксованого зростання є надходження від ПДВ із вироблених товарів. У січні 2021 року надходження цього податку зросли у 2,4 раза проти січня минулого року. Індикативні показники перевиконано на 21,7%. Збільшення надходжень є результатом розпочатої у травні 2020 року ефективної роботи з виявлення схем ухилення від оподаткування, зокрема схем зловживань із ПДВ, що дало змогу розширити ринок для роботи легального бізнесу. І завдяки зростанню надходжень із ПДВ податкова повертає накопичені на початок цього року неповернені суми податку. Усі суми податку, заявлені до повернення, відшкодовують вчасно й у повному обсязі", – підкреслив Любченко.
Він зазначив, що минулого року вдалося значно зменшити податковий борг у державному бюджеті.
"Варто зазначити, що принциповою позицією ДПС є забезпечення надходжень до бюджету без сплати податків наперед завдяки поліпшенню адміністрування податків і розвитку електронних сервісів, що, зі свого боку, є кроком до зростання добровільної сплати податків. Завдяки ефективній співпраці податківців та платників за 2020 рік вдалося зменшити податковий борг до державного бюджету на 21,9 млрд грн. Станом на 1 січня 2021 року його скоротили до 82,2 млрд грн", – сказав голова податкової служби.
На його думку, рекордні темпи зростання податкових надходжень відбулися через детінізацію.
"Тенденції подальшого збільшення надходжень у 2021 році переважно залежатимуть від того, чи виправдаються сценарні умови розвитку економіки (приріст реального ВВП на 4,6% за номіналом дасть плюс 13,4%), оскільки рекордних темпів через детінізацію вже було досягнуто 2020 року. У 2020 році під час зростанні ВВП за номіналом на 0,3% (розраховано відповідно до постанови Кабміну) темп приросту надходжень від ПДВ становив 32,4%. Минулого року темпи були співмірними", – резюмував Любченко.
Раніше Любченко заявляв, що найменше податків платять Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська та Миколаївська області.
За даними Міністерства фінансів України, у 2020 році до загального фонду державного бюджету надійшло 507,5 млрд грн податкових платежів (це на 49,2 млрд грн більше запланованого).
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