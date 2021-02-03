УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12265 відвідувачів онлайн
Новини Київські новини Коронавірус і карантин
604 3
карантин (16095) Київ (13835) Кличко (2813) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу від COVID-19 у Києві померли 15 осіб, видужали - 2370, виявлено 330 нових випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу від COVID-19 у Києві померли 15 осіб, видужали - 2370, виявлено 330 нових випадків, - Кличко

У столиці триває позитивна динаміка кількості тих, хто поборов коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Києві за минулу добу виявили 330 хворих на COVID-19. Померли 15 осіб. Загалом за період пандемії у столиці 2392 летальні випадки від вірусів. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 129 164", - сказав мер столиці.

Серед захворілих 178 жінок віком від 18 до 89 років і шість дівчаток від двох до 16 років. А також 139 чоловіків віком - від 18 до 89 років і сім хлопчиків від двох до 16 років. Захворіли, зокрема, дев'ять медиків. До лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Крім того, в столиці триває позитивна динаміка кількості тих, хто поборов коронавірус. За минулу добу в місті одужали ще 2370 осіб. Загалом вилікувалися від вірусу 73 515 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 73, у Дніпровському - 70 та в Деснянському районі - 67 випадків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Британський" штам коронавірусу зафіксовано вже у 80 країнах, - ВООЗ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"выздоровели" не значит что побоку вирус, Невзоров говорит что он "в "геном"" встраивается, и это очень .... нетрадиционно. для вирусов то.
Это какой-то самый крутой вирусолог сказал. то есть вероятность шо вирус сам по себе просто так настолько агрессивен....
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выздоровели - 2 370, выявлены 330 новых случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 267
показати весь коментар
03.02.2021 12:14 Відповісти
Походу таки большинство переболело...
показати весь коментар
03.02.2021 12:40 Відповісти
Невзоров говорит что он "в "геном"" встраивается, и это очень .... нетрадиционно. для вирусов то.
===

Ага, особенно для вируса герпеса простого За добу від COVID-19 у Києві померли 15 осіб, видужали - 2370, виявлено 330 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 1599 .
показати весь коментар
03.02.2021 14:49 Відповісти
 
 