З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим
Новини Цензор.НЕТ Політика України
З ініціативи Служби безпеки України до молдавської авіакомпанії JET4U SRL і португальської JET4U LDA застосовано санкції за здійснення польотів до Російської Федерації і на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.
Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"На підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній такі санкції як: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів.
Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набуття законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова", - йдеться в повідомленні.
За даними джерела Цензор.НЕТ, йдеться про авіакомпанії, літаками яких кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук відвідував Москву та окупований Крим.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
персональний джет мертвечука - хвостовий номер T7-GEM
там видно всі приватні літаки
новінських, петруччо,пінчуків ітп!
Слабо?! Весна вже скоро!
🤣🤣
4 год ·
А тепер спокійно.
1. Закриття проросійських каналів прив'язали до конкретної персони - Козака.
2. Козак - лише номінальний власник. Протягом декількох днів всі канали переписують на нову підставну особу, яка не під санкціями. Компанії-власники теж змінюють. На цьому все.
3. Але кілька днів іде розкрутка теми з судами та іншими ритуальними танцями: інформаційне поле займають канали Медведчука. Сам факт стає приводом для консолідації електората ОПЗЖ: своіх абідєлі.
4. Все починає працювати після зміни власника. До каналів підвищується увага, ОПЗЖ і проросійський наратив укріплюється.
Вибачте, що зіпсував свято.
І заборона на передачу активів.
Арієв щось тупонув...
Буває.
пердаки пылают,
чё делать - не знают,
перебирают все подлости
какие только можно применить...
и это -радует !
Ах ты сучий пес, да я тебя на ноль умножу ...
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