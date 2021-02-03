УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12265 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
2 993 36
СБУ (10030) Слуга народу (2544) Кравчук Євгенія (362)

У СБУ з'явилося достатньо юридичних аргументів, щоб блокувати "112 Україна", ZIK і NewsOne, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У СБУ з'явилося достатньо юридичних аргументів, щоб блокувати

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що рішення про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne з'явилося зараз, тому що СБУ зібрала достатньо аргументів.

Про це сказала Кравчук у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Чому зараз? Очевидно, воно ґрунтується на трьох документах, позиціях: закону про санкції, постанові Верховної Ради і подання від Служби безпеки України. Очевидно, якраз зараз з’явилось у Служби безпеки достатньо доказаних юридичних аргументів, щоб подати ці документи до РНБО. У мене немає підстав сумніватись у поданні Служби безпеки, бо для цього вона є, знати більше, ніж ми з вами. І РНБО – як загалом колегіальний орган має на це конституційні повноваження", - сказала Кравчук.

Також читайте: Путінська телевізійна машина в Україні зупинена. "Народний фронт" вніс таку постанову ще у 2018-му, - Яценюк

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
112 канал ещё при Порошенко был передан Медведчуку
показати весь коментар
03.02.2021 12:17
+4
Прошу обратить внимание на странное название "Русское радио Украины". Где-то в окопах наши защитники слушает его и, наверное, не понимают это название. Нельзя ли его переименовать на более приятное слуху, например, на "Украинское радио" и.д.
показати весь коментар
03.02.2021 12:20
+4
всмысле - не запретил? а на каком основании, и где в Конституции прописаны такие полномочия президента? при Порошенко эта крыса сидела на попе ровно и не дышала.
показати весь коментар
03.02.2021 12:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
112 канал ещё при Порошенко был передан Медведчуку
показати весь коментар
03.02.2021 12:17 Відповісти
всмысле - не запретил? а на каком основании, и где в Конституции прописаны такие полномочия президента? при Порошенко эта крыса сидела на попе ровно и не дышала.
показати весь коментар
03.02.2021 12:24 Відповісти
в смысле передал. До этого 112 не принадлежал Медведчуку.
показати весь коментар
03.02.2021 12:25 Відповісти
" полномочия президента"

А почему вы ограничиваете Порошенку полномочиями президента? Или главой СБУ Порошенко не назначил своего охранника? Или Генеральным прокурором, перегнув через колено украинское законодательство, Порошенко не назначил своего кума? Возможности у Порошенко были. Вопрос в том, что Порошенко не имел желания как-либо противодействовать своему куму Медведчуку, который когда-то привел Порошенко в украинскую политику.
показати весь коментар
03.02.2021 12:43 Відповісти
Лечись ЗЕбилоид
показати весь коментар
03.02.2021 12:25 Відповісти
Як приватний канал може бути переданий при якомусь президенту? Це все одно, що сказати: "при зеленському наркоторгівці продали 5 тон кокаїну за раз".
Тобі ж чітко написали твої обранці- закрили зараз, бо тільки зараз з'явилось достатньо підстав.
показати весь коментар
03.02.2021 12:22 Відповісти
Как только OFAC (Управление по контролю за иностранными активами|) - подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки передали информацию, что Дубинскому осуществлен перевод 250 000 долларов от структур российской разведки, вся Слуга Народа напряглась и стала святее Папы Римского. У СБУ з'явилося достатньо юридичних аргументів, щоб блокувати "112 Україна", ZIK і NewsOne, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9154 А здесь - нашли переводы за уголь из ОРДЛО в обход международных санкций
показати весь коментар
03.02.2021 12:31 Відповісти
Головне- результат))) а результатом я задоволений. Головне, щоб ці виродки через суди не скасували ці рішення.
показати весь коментар
03.02.2021 12:42 Відповісти
Та ні, 3 телеканали просто так на чорному ринку купити неможливо - бо це має перевіряти і надавати згоду як антимонопольний комітет, так і СБУ. А надання згоди - це можливість її НЕ надавати.
показати весь коментар
03.02.2021 13:24 Відповісти
При Пете такой пуйни не было!
показати весь коментар
03.02.2021 15:23 Відповісти
Переполох в зеленому царстві. У СБУ появилось достаточно юридических аргументов, чтобы блокировать "112 Украина", ZIK и NewsOne, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1493
показати весь коментар
03.02.2021 12:19 Відповісти
как только из США пришло официальное уведомление о передаче собранной документации об отмывании денег Приватом правоохранительным структурам Украины, Бубочка резко "вспомнил" что 42 млн были отмыты Беней через структуры 95 квартала У СБУ появилось достаточно юридических аргументов, чтобы блокировать "112 Украина", ZIK и NewsOne, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3989
показати весь коментар
03.02.2021 12:25 Відповісти
Прошу обратить внимание на странное название "Русское радио Украины". Где-то в окопах наши защитники слушает его и, наверное, не понимают это название. Нельзя ли его переименовать на более приятное слуху, например, на "Украинское радио" и.д.
показати весь коментар
03.02.2021 12:20 Відповісти
Могут переключить и не мучить себя.
показати весь коментар
03.02.2021 12:23 Відповісти
Рейтинг Зеленского понижается, поэтому что-то делать необходимо.
показати весь коментар
03.02.2021 12:20 Відповісти
У СБУ появилось достаточно юридических аргументов, чтобы блокировать "112 Украина", ZIK и NewsOne, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 938
показати весь коментар
03.02.2021 12:20 Відповісти
Надеюсь канал НАШ и антиукраинский деятель Мураев следующие в списке запрещенных.
показати весь коментар
03.02.2021 12:24 Відповісти
"НАШ" скорее всего не закроют ,хоть Мураев и ватан ,но он в отличии от мертвечука (который получает финансирование своей антиукраинской деятельности напрямую от страны -агрессора и перекрыть эти каналы сложно) ватан местный и держась особняком от зажопов финансирует свой канал из поступлений от бизнеса ,зарегистрированного в Украине и в случае чего их можно легко перекрыть ,и я думаю Мураев сам это понимает и особо не выступает,а иногда даже и подыгрывает зе ,давая депутатам от его фракции эфирное время( ведь наибольшее количество появление слуг на ватных каналах именно на мураевском "НАШ") в отличии от того же мертвечука
показати весь коментар
03.02.2021 12:50 Відповісти
У СБУ з'явилося достатньо юридичних аргументів, щоб блокувати "112 Україна", ZIK і NewsOne, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9964
показати весь коментар
03.02.2021 12:29 Відповісти
Насправді все дуже просто, минула влада не забороняла їх тому що мінськ хоч трохи та працював, зараз же росіяни обнагліли настільки що мінськ вмер, тому час мертвечуку платити, було б чудово всю ту шоблу посадити, докази для цього є я впевнений (особливо у американців).
показати весь коментар
03.02.2021 12:31 Відповісти
В декабре 2018 года владельцем всех пяти телерадиокомпаний стал нардеп от «Оппозиционного блока» и давний политический и бизнес-партнёр Виктора Медведчука Тарас Козак, который в этом году уже приобрёл информационный телеканал NewsOne[15]. Покупка всех пяти телерадиокомпаний обошлась в 73 млн гривен[16]. В июне 2019 года Козак объединил телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK в медиахолдинг Новости.
показати весь коментар
03.02.2021 12:40 Відповісти
Как раз начало предвыборной компании.
показати весь коментар
03.02.2021 15:24 Відповісти
Медведчук не власник цих каналів...Довести їх проросійську агітацію неможливо,диктори там завжди займали нейтральну позицію...Фінансування Росією тим паче...В суді ці звинувачення з легкістю відіб"ються...Тоді для чого?..Який ідіот то все радить Зєлі?..Тим паче базуватись на СБУ,голова якої зелений невіглас з шоу бізнесу,а заступники замовляють один одного...Все це лишня реклама для отих самих "проросійських" сил,які обов"язково при таких розкладах прийдуть до влади в наступну каденцію...
показати весь коментар
03.02.2021 12:47 Відповісти
Козак власник, є докази фінансування терористів(реалізація вугілля), блокуються не тільки канали, а ВСІ кативи, канали це так вишня на торті.
показати весь коментар
03.02.2021 12:48 Відповісти
Потрібні не санкції , а вироки в кримінальних спаравах з реальними сроками покарання. Все інше це окозамилювання і розшатування лодки.
показати весь коментар
03.02.2021 12:49 Відповісти
Одно другому не мешает. И санкции и, затем, приговор?
показати весь коментар
03.02.2021 12:52 Відповісти
мешает. Еще как. Санкции отвлекают от реальной проблемы.
показати весь коментар
03.02.2021 13:08 Відповісти
и фраза "розшатування лодки" и "срок покарання" это как парашют у Штирлица. У СБУ з'явилося достатньо юридичних аргументів, щоб блокувати "112 Україна", ZIK і NewsOne, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 915 Розхитування човна и термін покарання
показати весь коментар
03.02.2021 12:56 Відповісти
Такие как Медведчук Рабинович Кива Бойко и другие за поддержку терров притом в условиях войны в других бы странах просто были ликвидированы физически.У нас слабый президент и службы в этом плане.
показати весь коментар
03.02.2021 13:38 Відповісти
Не отвлекайте СБУ. СБУ некогда - полковникам СБУ надо жмурить генералов СБУ.
показати весь коментар
03.02.2021 12:58 Відповісти
Серьёзно?А посадить Медведчука его тварь жёнушку ,Бойко Шуфрича Рабиновича и прочую падлу за 7 лет нет доказательств?Людям в мозг не срите!
показати весь коментар
03.02.2021 13:36 Відповісти
 
 