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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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112_Україна (173) Newsone (174) Разумков Дмитро (1449) ZIK (121)

Разумков про відмову підтримати санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака: "Це погано"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про відмову підтримати санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака:

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував свою відмову підтримати санкції щодо Тараса Козака та його телеканалів ("112 Україна", NewsOne і ZIK), заявивши, що обмежувальні заходи проти каналів - це погано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

"Я утримався. Санкції слушні там, де ми не можемо покарати за українським законодавством. А тут все не на місці. І санкції щодо каналів - це погано. Попри те, чиї вони", - сказав Разумков.

Раніше повідомлялося, що спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування на засіданні Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака і фактично належних йому телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK.

Також читайте: У СБУ з'явилося достатньо юридичних аргументів, щоб блокувати "112 Україна", ZIK і NewsOne, - "слуга народу" Кравчук

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+67
папик был крысой. Крыса и сынок!
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03.02.2021 12:21
+46
*****
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03.02.2021 12:21
+31
Плохо, что у нас такой никчемный спикер парламента. Надеюсь ненадолго
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03.02.2021 12:22
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Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
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03.02.2021 12:44 Відповісти
Мне кажется это поплыл политический труп Разумкова ))
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03.02.2021 12:44 Відповісти
товарищ Разумков - латентный ватный черт, засланный казочок, лайт версия мертвечука. Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
Разумкова начинают раскручивать как потенциального претендента на пост Президента Украины. Последний видео-ролик где он бродит оп коридорам ВР весьма показателен. В него вкладывают деньги кацапстан и опзж.
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03.02.2021 12:45 Відповісти
Таки рванула консерва!
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03.02.2021 12:46 Відповісти
Особливо "розумний". Відосікі почав знімати, з голубодупими в засосікі гратися. Отам поруч з шалавою ківою сяде а не в президенти.
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03.02.2021 12:50 Відповісти
Консерва
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03.02.2021 12:55 Відповісти
.ТРОЛІ тролі .. зупиніться на хвилинку...


.. ПІДТРИМУЮ Разумкова в цьому-
Разумков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Якщо людина помічений у фінансуванні тероризму, то повинні бути не санкції, а в'язниця


.. не Юрист Разумков більш ПОМІРКОВАНИЙ чим вся комарільня Зе. ко ..
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03.02.2021 12:55 Відповісти
Це хто "поміркований", ГОЛОВА "МАЛАДИХ РЄГІОНОВ"...?! Іди проспись, ботяра, тут дурнів немає.
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03.02.2021 13:04 Відповісти
.. читати ВМІЄМО ?

= ПІДТРИМУЮ Разумкова в цьому-...=


....НЕ принижуйте Себе ХАМСТВОМ .. Ганьба
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03.02.2021 13:09 Відповісти
Разумков ватою був, ватою і залишиться назавжди!
Гниль парашна!
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03.02.2021 13:01 Відповісти
Руськоязичная чєлюсть заговорила.

Разумков про відмову підтримати санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака: "Це погано" - Цензор.НЕТ 9099
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03.02.2021 13:05 Відповісти
Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому(с) . . . . . . ЩО??? Так ти готов вводити санкції лише щоб попіаритися і без наслідків? Ох і криса!
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03.02.2021 13:10 Відповісти
Может спикера заменить? может ему пора спикером в ********? Какой пример оно подает?
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03.02.2021 13:16 Відповісти
Не виключено і таке. Кажуть, що вчора після голосування на РНБО Зеленський був дуже на нього злий і взяв час до ранку щоб подумати, що далі...
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03.02.2021 14:39 Відповісти
Хтось очікував інше від "молодого регіонала"?
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03.02.2021 13:18 Відповісти
Грызунков из младых рыгоаналов оно априори не может что то сделать системе его взрастившей ! Эта кпутлеровская консерва , которая должна в ближайшем будущем вскрыта и выброшена в мусорку истории !
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03.02.2021 13:21 Відповісти
"жених начинает петлять...." ("с")
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03.02.2021 13:22 Відповісти
Разумкову слід порадитись з дубінським: спочатку щодо слогана про маму-папу, потім як виключатимуть його з фракції. Поміняти спікера це проста більшість в залі і воля президента.
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03.02.2021 13:29 Відповісти
Ця курва ще й заявляла що Україна не була під сов'єтською окупацією за часів Імперії Зла.
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03.02.2021 13:41 Відповісти
Разумков про відмову підтримати санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака: "Це погано" - Цензор.НЕТ 2518 Крыса на корабле!
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03.02.2021 13:51 Відповісти
Розумов, чемодан, вокзал, росія. Вали в Ростов до свого шефа Януковича!
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03.02.2021 13:51 Відповісти
Все поняли, Разумкову стало плохо от санкций для Мертветчука!
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03.02.2021 13:54 Відповісти
Там еще кто-то не голосовал, кто это?
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03.02.2021 13:55 Відповісти
Це, дуже погано бо, як раз Разумков мав би висунути питання про загрозу життю вищих посадових осіб держави, заклик до прихильників агресора та виконання пропагандиської пісні з боку Рабіновича та позбавлення його депутатської недоторканності.
Якщо Разумков цього не зробить тоді треба ставити питання про його невідповідність та зміщення з посади Голови.
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03.02.2021 13:58 Відповісти
Разумкова, как бывшего рыга, видимо не покидает надежда прихода руSSкого мира в Украину, поэтому он на всякий случай воздержался и свою избирательную компанию вел на языке агрессора.
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03.02.2021 14:16 Відповісти
Пророссийская мразь розунков, вали на нашу пока тебя силой туда не закинули
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03.02.2021 14:23 Відповісти
Плохо когда не работает СБУ - когда на телеканалах проплачиваемых страной-террористом годами проводится антиукраинская пропаганда, и даже после закрытия некоторых таких телеканалов эта "пропагандистская шобла" будет кочевать по оставшимся площадкам вещания. Почему не задерживают и не открывают производство за подрывную деятельность непосредственно этим "политическим экспертам" и прочей подобной швали ?
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03.02.2021 14:25 Відповісти
" ограничительные меры против каналов - это плохо" Плохо это когда ты садишься играть по честному с шулером, а тут похожая ситуация, Х.ло имея неограниченные финансовые ресурсы может лить в уши вокруг все что угодно, покупая большое количество СМИ.
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03.02.2021 14:39 Відповісти
у тя закон не работает, придур, ты вчера полтора часа гонялсмя за судьей вовком шоп пидозру вручить, о каких законах ты трещишь
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03.02.2021 14:50 Відповісти
Комсомольский мальчик митя, тебе надо потеряться, здесь тебе не место, забирай свою задницу.
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03.02.2021 15:04 Відповісти
Разумков - то есть падло и враг Украины, это понятно.
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03.02.2021 15:37 Відповісти
Вот же гнида...
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03.02.2021 15:48 Відповісти
Мальчик думал боком проскочить (аля-Литвин), но не вышло. Пришлось определяться с кем дружить.
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03.02.2021 16:17 Відповісти
Козел!!! Зеля гони его нафик
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03.02.2021 17:01 Відповісти
В ТЮРЬМУ ЕГО С КУЧМОЙ !!!
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03.02.2021 20:08 Відповісти
ця гнида просто знає, що з нашими судами їх ніколи не посадять
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04.02.2021 08:13 Відповісти
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