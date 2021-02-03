Разумков про відмову підтримати санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака: "Це погано"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував свою відмову підтримати санкції щодо Тараса Козака та його телеканалів ("112 Україна", NewsOne і ZIK), заявивши, що обмежувальні заходи проти каналів - це погано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".
"Я утримався. Санкції слушні там, де ми не можемо покарати за українським законодавством. А тут все не на місці. І санкції щодо каналів - це погано. Попри те, чиї вони", - сказав Разумков.
Раніше повідомлялося, що спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування на засіданні Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака і фактично належних йому телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
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Разумкова начинают раскручивать как потенциального претендента на пост Президента Украины. Последний видео-ролик где он бродит оп коридорам ВР весьма показателен. В него вкладывают деньги кацапстан и опзж.
.. ПІДТРИМУЮ Разумкова в цьому-
Разумков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Якщо людина помічений у фінансуванні тероризму, то повинні бути не санкції, а в'язниця
.. не Юрист Разумков більш ПОМІРКОВАНИЙ чим вся комарільня Зе. ко ..
= ПІДТРИМУЮ Разумкова в цьому-...=
....НЕ принижуйте Себе ХАМСТВОМ .. Ганьба
Гниль парашна!
Якщо Разумков цього не зробить тоді треба ставити питання про його невідповідність та зміщення з посади Голови.