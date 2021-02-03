Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. ФОТО

Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема, під будівлею Верховної Ради України і Кабінетом Міністрів України. У зв'язку з цим поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Задля публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих акцій працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування", - сказано в повідомленні.

У поліції попередили, що в зв'язку з масовими акціями можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці і попросили автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації та погіршенням погодних умов.

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Також поліція закликає організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок.



Фото: сайт поліції