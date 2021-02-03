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Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема, під будівлею Верховної Ради України і Кабінетом Міністрів України. У зв'язку з цим поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Задля публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих акцій працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування", - сказано в повідомленні.

У поліції попередили, що в зв'язку з масовими акціями можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці і попросили автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації та погіршенням погодних умов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час акції протесту в Києві один з учасників напав на поліцейського, в управління доставлено дев'ятьох осіб

Також поліція закликає організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок.

Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі 01
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
ты не попутало Майдан с антимайданом? это как раз те же клоуны, что Мариинку в 14-м загадили.
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03.02.2021 12:39
+33
Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 2340
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03.02.2021 12:51
+29
против закрытия аналов митинговать будут?
тогда я не против выдать полиции эбонитовые палочки...
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03.02.2021 12:36
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ты не попутало Майдан с антимайданом? это как раз те же клоуны, что Мариинку в 14-м загадили.
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03.02.2021 12:39 Відповісти
твой кумир Жвания с тобой не согласен. согласуйте методичку. откровения Жвании
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03.02.2021 12:49 Відповісти
А де ти був? Мабуть на Расеі гроші заробляв?
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03.02.2021 12:50 Відповісти
А нагадай, в 73% скільки медведчуковських? А з ким обєдналися СН в обл.радах?
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03.02.2021 12:40 Відповісти
Объединились? Когда? пруфы есть ? 😁😁😁
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03.02.2021 12:48 Відповісти
Че за пургу несешь, зелебобик?
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03.02.2021 12:54 Відповісти
Кротам по природе положено быть слепыми. Так что не удивляйтесь. Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 4855
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03.02.2021 19:12 Відповісти
Защекойладку аж бігом!!
))
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03.02.2021 12:41 Відповісти
Дебілоід ватний, я один із тих 25% і яким боком до нас цей ватний мертвечук?!
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03.02.2021 12:58 Відповісти
тим самим , яким був в адміністрації президента порошенка . Але у вас пам'ять аж так довго не працює .
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03.02.2021 13:04 Відповісти
Это когда Медведчук был сотрудником администрации Порошенко Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 6000? Я думал, зелебобики лураками только прикидываются, но вы оказывается реальные дебилы
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03.02.2021 13:47 Відповісти
Откуда в лахтинской параше могут знать кто был в администрации Порошенко? Не требуй от них слишком многого.
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03.02.2021 13:54 Відповісти
Придурку! Він був при Кучмі! Ви взагалі якісь хворі на голову виборці Зеленського.
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03.02.2021 14:02 Відповісти
против закрытия аналов митинговать будут?
тогда я не против выдать полиции эбонитовые палочки...
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03.02.2021 12:36 Відповісти
Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 2340
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03.02.2021 12:51 Відповісти
+++
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03.02.2021 16:02 Відповісти
это мертвечуки выходят? Хотелось бы посмотреть как их менты лупить будут)
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03.02.2021 12:38 Відповісти
Там скорее всего фанатики Шария и жертвы ютуба...
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03.02.2021 12:40 Відповісти
Хоч би одного побачити, потримати за зебри.
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03.02.2021 12:56 Відповісти
Никогда вата не выйдет на улицу. Прикол в том что сруские ватники очень инертны, максимум что они могут это гавкать в интернете
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03.02.2021 12:46 Відповісти
ну хоть кокаето польза от того что россия им в мозг вбивала что майдан это плохо
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03.02.2021 12:54 Відповісти
Выйдет, за скрепный прайс хоть с регионов прибегут.
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03.02.2021 13:19 Відповісти
Весь вопрос в сумме. Одна моя сродственница в Марьинке стояла за Бандюковича. Сочетала приятное с полезным. Среди такой же ваты да еще и бабки платили Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 2168
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03.02.2021 13:50 Відповісти
не будьте так уверены.эти умеют мозги промывать.
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03.02.2021 18:50 Відповісти
Это против мусорского государства люди вышли))Вы даже не в курсе а вякаете(((((Вот так и делают скот рабами, он даже не знает какой закон собрались пропихнуть, опомнится когда дубинкой по хребту получит((((
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03.02.2021 13:03 Відповісти
Якось не щастить нашим "гетьманам" з невдячним нарідом...
Вже 30-років...
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03.02.2021 12:39 Відповісти
Кива с титушней приїде?
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03.02.2021 12:39 Відповісти
Хто там мутитиме воду проти Бубачки? Він сьогодні герой дня.
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03.02.2021 12:39 Відповісти
Бубочана сегодня на рукох носят даже те кто его поносил последних полтора года,а зря... как будто он чудо света сотворил
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03.02.2021 12:45 Відповісти
ну дав за анальные каналы прямь на смерть пойдут
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03.02.2021 12:40 Відповісти
солома@elnazaro777

Судячи з того, як дружно стрепенулися зрадофіли/зелібоби разних мастєй в накиданні тез "Пєтя не зміг, а Зеля - ого-го!", блокування каналів відбулося суто для підняття вмираючого рейтингу зелібоби/"Слуг", ну, і ОПЗЖ причепом, бо їх електорат наразі згуртується ще більше... *скоро вибори

...а ще один можливий профіт - забитий до неможливості інфопростір перед анонсованим оприлюдненням Белінгкетом подробиць у "справі вагнерівців", яке мало би стати інформаційною бомбою...
а отже, СН і ОПЗЖ кинули свою бомбу першими
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03.02.2021 12:42 Відповісти
за вашою логікою , безвіз із Євросоюзом Порошенку був потрібен , щоб бути ближче до росії , а томосом він намагався популяризувати окупаційну церкву , в якій він сам працював дяком .
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03.02.2021 12:55 Відповісти
Я згоден,нехай рейтинг піднімає хоч раз кожного тижня... Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 5325
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04.02.2021 10:30 Відповісти
100 калек , 200 гривневых это массовая акция?))) За идею за них ни кто не пойдёт, а платить им нечем, что бы хотя бы 100 000 собрать массовки.
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03.02.2021 12:43 Відповісти
Вы хоть поинтерисуйтесь почему народ собирается?(((
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03.02.2021 13:06 Відповісти
Так просветите.
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04.02.2021 10:27 Відповісти
вата антимайданить вздумала?
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03.02.2021 12:46 Відповісти
удивительный бумеранг - Зеленский ударил по Мерведчуку, а обосранным оказался Парашенка
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03.02.2021 12:55 Відповісти
на сторінках Цензора виглядає так , ніби найбільшої шкоди від закриття окупаційних тб-каналів отримали боти Порошенка і він сам .
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03.02.2021 12:58 Відповісти
какой же ты тупой.... или тупой недо-троль.
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04.02.2021 00:25 Відповісти
свічка@svecha62· 19 ч

Шведський економіст, співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд виграв справу проти бізнесмена Ігоря Коломойського.
Коломойський вимагав спростувати слова Аслунда, що він - «бандит і пограбував «ПриватБанк».
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03.02.2021 12:56 Відповісти
ОПЗЖ виведе свої "охраные компании" та "спортивные клубы". По нашому "тітушню".
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03.02.2021 12:56 Відповісти
С каменец подольского семьи поехали заработать на митинг, тему не знали.
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03.02.2021 12:57 Відповісти
На щастя, в Києві, навіть відбірні москалі мають європейське мислення і підсвідомо патріоти України.
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03.02.2021 13:03 Відповісти
маячню пишете .
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03.02.2021 13:06 Відповісти
так что, можно подходить с битой?
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03.02.2021 13:03 Відповісти
І хто вийде ?
Шарійов піднімуть ?
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03.02.2021 13:08 Відповісти
массовые акции возможны только в том случае, если, благодаря бездействию баклановской СБУ и Зеле Говнокомандующей, кацапам удалось собрать в Киеве достаточное количество ихтамнетов и местной копеечной титушни..
иначе - выйдет один придурок Кива со своим "клубом е-банальных танцев" и их половинки - сумасшедшие бабки за бабки..
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03.02.2021 13:26 Відповісти
С Медведчуком надо было еще в 14 году разобраться. Когда Бандюкович убежал, а сам Медведчук был тише травы. Но. То ли руки не дошли, то ли кума злить забоялись
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03.02.2021 13:54 Відповісти
У проголосованій постанові Верховна Рада (04.10.2018) рекомендує РНБО запровадити санкції загалом щодо сімох компаній, яким належать телеканали.

Зокрема, пропонують заблокувати активи, анулювати ліцензії та обмежити або припинити надання телекомунікаційних послуг компаніями

ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Телерадіокомпанія "112 ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Партнер ТВ",
які ведуть мовлення під ліцензією, виданою телеканалу "112 УКРАЇНА"
ТА ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", НА ЯКЕ ОФОРМЛЕНИЙ КАНАЛ NEWSONE.
https://www.dw.com/uk
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03.02.2021 15:09 Відповісти
Патріотам треба провчити цю Мертвечуків вату, ВОРОГІВ України.
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03.02.2021 14:00 Відповісти
Я в шоке с этого Цензора. Ну что это за новость,никаких подробностей,чего хотят,сколько собралось.
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03.02.2021 17:36 Відповісти
Хм-м-м... А за що/проти чого мітингуватимуть?
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03.02.2021 17:45 Відповісти
Об этом приказали молчать.
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03.02.2021 18:55 Відповісти
Йой, і так завше...
Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 8337
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03.02.2021 18:57 Відповісти
Фоткайте их шоб потом люди знали в кого при случае плевать.
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03.02.2021 18:19 Відповісти
Чтобы замолчать об этом выступлении народных масс на пару дней даже вражеские 3 телевизионные каналы прикрыли. Ай-да молодцы!
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03.02.2021 18:53 Відповісти
Нужно переписать их .лишить гражданство и выдать вид на жительство вместе с их семьями., в нормальных странах в годы войны всегда так делают с провокаторами. Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 2193
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03.02.2021 19:42 Відповісти
Интересно сколько стоит поучаствовать в митенге на поддержку кацапских инфопомоек?
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03.02.2021 20:37 Відповісти
ДУЖЕ ЖАЛЬ ПОРОХ НЕ ЗНАВ ОДНОГО СЕКРЕТУ - ВАТУ І СЄПАРОВ В УКРАЇНІ МОЖНА ПРЕСУВАТИ СКІЛЬКИ ХОЧЕШ, БЕЗКОШТОВНО І БЕЗ БУХЛА ВОНИ НА ВУЛИЦЮ НЕ ВИЙДУТЬ ПРОТЕСТУВАТИ Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 4724
ВСЕ Ж ПОРОХ ПРИТРИМУВАВСЯ ЗАКОНУ І ПРАВ ЛЮДИНИ АЖ ЗАНАДТО, АЛЕ ПРЕЗИДЕНТ ВІН КРАЩИЙ ВІД КЛОУНА У РАЗІВ 100.
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04.02.2021 00:17 Відповісти
Віталій Портников: Іноді вони повертаються

У серпні 1991 року група провідних російських журналістів з цілої низки видань, які були закриті ГКЧП після спроби державного перевороту у Радянському Союзі, вирішила виступити з протестом проти рішення російського президента Бориса Єльцина закрити партійні і радянські газети, які підтримували цей переворот
Я відмовився ставити свій підпис під цим листом - і, зрозуміло, колеги мене засуджували, називали противником свободи слова. Але я точно знав - у тому числі з власного професійного досвіду - що "Правда" та інші газети радянського часу це ніяка не журналістика, це робота на владу і безпардонна пропаганда. Крім того, я побачив, що коли один з журналістів "Правди" вирішив вибачитися перед читачами за всю брехню, яку вони могли побачити на сторінках цієї газети протягом цілого століття, переважна більшість співробітників редакції "головної газети країни" його засудила. Вони не хотіли вибачатися. Вони хотіли брехати далі. І я не розумів, чому повинен захищати цих людей. Яка, до біса, журналістика?

Те ж саме стосується телеканалів Віктора Медведчука. Яка, до біса, журналістика? Як взагалі можуть існувати телевізійні канали, весь сенс роботи яких - знищення власної країни?

При цьому, зрозуміло, я добре пам'ятаю, що після заборони КПРС ця партія була відновлена ​​і в Росії, і в Україні за допомогою Конституційних судів. І що професійні брехуни теж повернулися до журналістики. І їхні газети теж. А незабаром, за усього лише десятиліття після серпня 1991 року вся російська журналістика перетворилася на суцільну "Правду". І люди, які підписували лист на захист комуністичних газет, були з професії вичавлені. Переможці їх не пожаліли.

Тому для мене є важливим не тільки те, щоб у нашому ефірі не було проросійських телеканалів, а у парламенті - проросійських політиків. Для мене важливим є і те, щоб рішення про закриття телеканалів і про переслідування колабораціоністів мали чітке правове обгрунтування і не стали сходинкою на шляху до побудови авторитарного режиму.

Тому що у цьому випадку вони обов'язково повернуться.

https://espreso.tv/article/2021/02/03/vitaliy_portnykov_inodi_vony_povertayutsya
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04.02.2021 00:35 Відповісти
А что за акции? Чего хотят? Зрелищ? Хлеба уже нажрались? Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 3041
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04.02.2021 07:17 Відповісти
В Украине настолько насрать на протесты, что нигде нельзя найти в интернете что за акция. Ни одной фотки, ни одного сообщения. Ни один журналюга не смог подойти, хотя бы человек с телефоном.) Судя по белым флагам это ФОПы.
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04.02.2021 08:46 Відповісти
251144 просмотров Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 5303
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04.02.2021 10:47 Відповісти
Чого прагнуть зебіли?
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04.02.2021 13:46 Відповісти
 
 