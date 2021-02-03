Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема, під будівлею Верховної Ради України і Кабінетом Міністрів України. У зв'язку з цим поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
"Задля публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих акцій працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування", - сказано в повідомленні.
У поліції попередили, що в зв'язку з масовими акціями можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці і попросили автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації та погіршенням погодних умов.
Також поліція закликає організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок.
Будь ласка, зачекайте...
))
тогда я не против выдать полиции эбонитовые палочки...
Вже 30-років...
Судячи з того, як дружно стрепенулися зрадофіли/зелібоби разних мастєй в накиданні тез "Пєтя не зміг, а Зеля - ого-го!", блокування каналів відбулося суто для підняття вмираючого рейтингу зелібоби/"Слуг", ну, і ОПЗЖ причепом, бо їх електорат наразі згуртується ще більше... *скоро вибори
...а ще один можливий профіт - забитий до неможливості інфопростір перед анонсованим оприлюдненням Белінгкетом подробиць у "справі вагнерівців", яке мало би стати інформаційною бомбою...
а отже, СН і ОПЗЖ кинули свою бомбу першими
Шведський економіст, співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд виграв справу проти бізнесмена Ігоря Коломойського.
Коломойський вимагав спростувати слова Аслунда, що він - «бандит і пограбував «ПриватБанк».
Шарійов піднімуть ?
иначе - выйдет один придурок Кива со своим "клубом е-банальных танцев" и их половинки - сумасшедшие бабки за бабки..
Зокрема, пропонують заблокувати активи, анулювати ліцензії та обмежити або припинити надання телекомунікаційних послуг компаніями
ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Телерадіокомпанія "112 ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Партнер ТВ",
які ведуть мовлення під ліцензією, виданою телеканалу "112 УКРАЇНА"
ТА ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", НА ЯКЕ ОФОРМЛЕНИЙ КАНАЛ NEWSONE.
https://www.dw.com/uk
ВСЕ Ж ПОРОХ ПРИТРИМУВАВСЯ ЗАКОНУ І ПРАВ ЛЮДИНИ АЖ ЗАНАДТО, АЛЕ ПРЕЗИДЕНТ ВІН КРАЩИЙ ВІД КЛОУНА У РАЗІВ 100.
У серпні 1991 року група провідних російських журналістів з цілої низки видань, які були закриті ГКЧП після спроби державного перевороту у Радянському Союзі, вирішила виступити з протестом проти рішення російського президента Бориса Єльцина закрити партійні і радянські газети, які підтримували цей переворот
Я відмовився ставити свій підпис під цим листом - і, зрозуміло, колеги мене засуджували, називали противником свободи слова. Але я точно знав - у тому числі з власного професійного досвіду - що "Правда" та інші газети радянського часу це ніяка не журналістика, це робота на владу і безпардонна пропаганда. Крім того, я побачив, що коли один з журналістів "Правди" вирішив вибачитися перед читачами за всю брехню, яку вони могли побачити на сторінках цієї газети протягом цілого століття, переважна більшість співробітників редакції "головної газети країни" його засудила. Вони не хотіли вибачатися. Вони хотіли брехати далі. І я не розумів, чому повинен захищати цих людей. Яка, до біса, журналістика?
Те ж саме стосується телеканалів Віктора Медведчука. Яка, до біса, журналістика? Як взагалі можуть існувати телевізійні канали, весь сенс роботи яких - знищення власної країни?
При цьому, зрозуміло, я добре пам'ятаю, що після заборони КПРС ця партія була відновлена і в Росії, і в Україні за допомогою Конституційних судів. І що професійні брехуни теж повернулися до журналістики. І їхні газети теж. А незабаром, за усього лише десятиліття після серпня 1991 року вся російська журналістика перетворилася на суцільну "Правду". І люди, які підписували лист на захист комуністичних газет, були з професії вичавлені. Переможці їх не пожаліли.
Тому для мене є важливим не тільки те, щоб у нашому ефірі не було проросійських телеканалів, а у парламенті - проросійських політиків. Для мене важливим є і те, щоб рішення про закриття телеканалів і про переслідування колабораціоністів мали чітке правове обгрунтування і не стали сходинкою на шляху до побудови авторитарного режиму.
Тому що у цьому випадку вони обов'язково повернуться.
https://espreso.tv/article/2021/02/03/vitaliy_portnykov_inodi_vony_povertayutsya