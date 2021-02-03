УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12265 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
3 638 19
Казанський Денис (303) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Казанський про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne: "Канали - лише інструмент. Притягати до відповідальності потрібно тих, хто його використовує"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Казанський про блокування

Санкцій проти телеканалів "пулу Медведчука" мало, адже канали це лише інструмент. Притягати до відповідальності потрібно насамперед тих, хто цей інструмент використовує.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив член української делегації у ТКГ, журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, що вся російська агентура зараз волатиме про політичні переслідування, але розбиратися з Медведчуком і його обслугою потрібно було вже давно. І не санкції запроваджувати (тут правовий механізм справді сумнівний), а вручати підозри за цілком конкретні злочини", - наголосив журналіст.

"Той же Тарас Козак від самого початку 1990-х років і до 2010 працював на високих посадах спочатку в податковій, а потім на митниці. Потім став депутатом. А потім раптово перетворився на олігарха і почав скуповувати телеканали. Яким чином людина, яка 20 років офіційно працювала в держструктурах, стала мільярдером? Звідки у митника з окладом у 10 тис. грн гроші на покупку трьох (!) телеканалів? Зрозуміло, що в будь-якій цивілізованій країні Тараса Козака просто посадили б за корупцію, і ніхто б навіть не заїкнувся про жодні політичні репресії та свободи слова. Із самим Медведчуком схожа історія. На його дружину Оксану Марченко в Росії записана ціла низка активів, які були отримані незрозуміло як і незрозуміло за що. До того ж це не просто бізнес. Це бізнес, який отримує величезні субсидії від російського уряду", - додав Казанський.

Також читайте: Депутати "Слуги народу" вітають рішення блокувати "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Корнієнко

За словами Казанського, "у будь-якій нормальній країні такий безлад не прокотив би".

"Не можна просто стати мільярдером з повітря, відкрито отримувати гроші від держави, з якою триває війна, і не мати проблем із законом. Таке не терпітимуть ні у США, ні в Китаї, ні в Естонії, ні в Ізраїлі. Тобто тут мало просто запроваджувати санкції проти телеканалів. Канали - лише інструмент. Притягати до відповідальності потрібно насамперед тих, хто цей інструмент використовує", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про відмову підтримати санкції проти трьох каналів соратника Медведчука Козака: "Це погано"

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Потрібні не санкції , а вироки в кримінальних спаравах з реальними сроками покарання. Все інше це окозамилювання і розшатування лодки.
показати весь коментар
03.02.2021 12:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вирубіть - нє значіт пріглушить, чащє наоборот...

солома@elnazaro777

Судячи з того, як дружно стрепенулися зрадофіли/зелібоби разних мастєй в накиданні тез "Пєтя не зміг, а Зеля - ого-го!", блокування каналів відбулося суто для підняття вмираючого рейтингу зелібоби/"Слуг", ну, і ОПЗЖ причепом, бо їх електорат наразі згуртується ще більше... *скоро вибори

...а ще один можливий профіт - забитий до неможливості інфопростір перед анонсованим оприлюдненням Белінгкетом подробиць у "справі вагнерівців", яке мало би стати інформаційною бомбою...
а отже, СН і ОПЗЖ кинули свою бомбу першими
показати весь коментар
03.02.2021 12:41 Відповісти
а што петя собирался чтото отключать своему подельнику - мертвячуку?
показати весь коментар
03.02.2021 12:54 Відповісти
а зєля падєльнік пєті?
показати весь коментар
03.02.2021 13:37 Відповісти
о, а шо тут уже делят ?
показати весь коментар
03.02.2021 14:41 Відповісти
никаких случаев, должна быть жесткая политика и воля государственника !
показати весь коментар
03.02.2021 12:41 Відповісти
до......сь ой доп......сь !!!!!!!!!! Казанский о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne: "Тот случай, когда хорошо, но мало" - Цензор.НЕТ 9321
показати весь коментар
03.02.2021 12:42 Відповісти
а черноротая Бандаренка обзывала Дениса "Чекатило" - он хочет смерти детям Дамбаса!"
показати весь коментар
03.02.2021 18:59 Відповісти
Казанский о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne: "Каналы - только инструмент. Привлекать к ответственности надо тех, кто его использует" - Цензор.НЕТ 6547 Казанский о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne: "Каналы - только инструмент. Привлекать к ответственности надо тех, кто его использует" - Цензор.НЕТ 6313
показати весь коментар
03.02.2021 12:44 Відповісти
Казанский о блокировании "112 Украина", ZIK и NewsOne: "Каналы - только инструмент. Привлекать к ответственности надо тех, кто его использует" - Цензор.НЕТ 7248
показати весь коментар
03.02.2021 12:46 Відповісти
Потрібні не санкції , а вироки в кримінальних спаравах з реальними сроками покарання. Все інше це окозамилювання і розшатування лодки.
показати весь коментар
03.02.2021 12:46 Відповісти
Не не! Не желательно, а обязательно. И на время проверки посадить в какое-нибудь специальное место, чтоб не разбежались. А после проверки обработать дустом или для профилактики.
показати весь коментар
03.02.2021 14:46 Відповісти
Починаємо о 10.05 am@food__junta 12 мин

Якщо підкапаплений риг підтримує рішення проти інших підкацаплених ригів - це рішення звичайнісінький договорняк ригів з ОПою.

Ukrinform@UKRINFORM· 15 мин

Рішення Президента щодо санкцій проти «каналів Медведчука» відповідає закону - Подоляк
показати весь коментар
03.02.2021 12:50 Відповісти
Уничтожив олигархат - уничтожаются условия для создания таких телеканалов. Но как это сделать, если сам зеленский - слуга всех олигархов.
показати весь коментар
03.02.2021 12:53 Відповісти
Агга.
А петруччо жодного дня не був в бізнесі, тіль на держслужбі...
Міліардер...
Країта дивнх "чудєсов"...
І тишинааааа...))
показати весь коментар
03.02.2021 12:55 Відповісти
Сейчас сменят вывески и начнут транслировать кремлевскую пропаганду с удвоенной силой. Санкции нужны поименно, от Медведчука до последней журнашлюхи.
показати весь коментар
03.02.2021 12:59 Відповісти
Лед тронулся? Ждем исключения проросийских партий из ВР!
показати весь коментар
03.02.2021 14:04 Відповісти
Вірно. крім заборони пропаганди проти України на ворожих ЗМІ, ПОТРІБНІ затримання і посадки за зраду, шпіонаж, тероризм власників і фінансистів цих засобів а також і інших особистостей при владі вони чи ні..
показати весь коментар
03.02.2021 14:06 Відповісти
 
 