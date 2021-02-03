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Разумков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Якщо людина помічена у фінансуванні тероризму, то мали бути не санкції, а в'язниця

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про блокування

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що санкції потрібно вводити проти тих, кого не можна покарати в країні.

Про це Разумков сказав під час брифінгу в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про санкції, то ми вводимо їх щодо тих, кого ми не можемо покарати тут. - Це іноземні держави, іноземні господарюючі суб’єкти, які перебувають поза межами українських правоохоронних органів, органів, які відповідають за національну безпеку, і можуть відповідати перед українським судом", - сказав Разумков.

Він зауважив, що всі, хто фінансує тероризм, допомагає так званим "ЛНР/ДНР", мусить нести відповідальність згідно з чинним законодавством.

"Закон має бути один для всіх. Якщо ми знаємо, що людина помічена у фінансуванні тероризму, то тут не санкції, а кримінальна відповідальність і в'язниця", - сказав він.

Він також розповів, що рішення РНБО ухвалювалося шляхом письмового опитування.

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"Додаткової інформації від представників спеціальних служб не було, в тому пакеті документів, який був наданий мені на ознайомлення особисто. І, на жаль, інформацію від СБУ я також не чув", - сказав Разумков.

Раніше повідомлялося, що спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування на засіданні Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака і фактично належних йому телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Разумков о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Если человек замечен в финансировании терроризма, то должны быть не санкции, а тюрьма - Цензор.НЕТ 6509
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03.02.2021 12:47
+13
ОЦЕ ПРАВДА! НЕ САНКЦІЇ, А ТЮРМА!
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03.02.2021 12:47
+7
выкрутился, мразь!
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03.02.2021 12:52
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Здравая мысль!
Террорист должен сидеть в тюрьме!
Или висеть на суку.
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03.02.2021 13:52 Відповісти
Схоже що, Разумков аби викрутитися почне висувати більш радикальні дії. Разумков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Якщо людина помічена у фінансуванні тероризму, то мали бути не санкції, а в'язниця - Цензор.НЕТ 2839
Але, тоді він має висунути питання про зняття депутатської недоторканості з Тараса Козака, а за одно і з Рабіновича, який висказав погрози життю вищих посадових осіб і заклики до прихильників агресора.
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03.02.2021 14:06 Відповісти
РОЗУМКОВ прихильник вати. Нічого не скажеш ригівські корені і школа. Вата є вата.
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03.02.2021 13:55 Відповісти
Тоді став питання про зняття депутатської недоторканості з нардепів Козака та Рабіновича аби держ органи могли провести слідство.
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03.02.2021 14:04 Відповісти
Вот что Байден животворящий с Разумковым делает !
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03.02.2021 14:15 Відповісти
о каком законе этот недобитый рыг говорит? о законе с судами в которых попрятались вовки и тупицкие, или о законах которые вертятся такими как мертвечуками как дышло?
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03.02.2021 14:48 Відповісти
ТЕ КТО НЕ ЗАХОТЕЛ ГОЛОСОВАТЬ ЗА САНКЦИИ ИЛИ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ТОЖЕ ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ !!!
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03.02.2021 20:05 Відповісти
Как сел в кресло спикера,маскируется и припудривается,но все равно за своих-за рыгыоны.
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03.02.2021 20:05 Відповісти
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