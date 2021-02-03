Разумков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Якщо людина помічена у фінансуванні тероризму, то мали бути не санкції, а в'язниця

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що санкції потрібно вводити проти тих, кого не можна покарати в країні.

Про це Разумков сказав під час брифінгу в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про санкції, то ми вводимо їх щодо тих, кого ми не можемо покарати тут. - Це іноземні держави, іноземні господарюючі суб’єкти, які перебувають поза межами українських правоохоронних органів, органів, які відповідають за національну безпеку, і можуть відповідати перед українським судом", - сказав Разумков.

Він зауважив, що всі, хто фінансує тероризм, допомагає так званим "ЛНР/ДНР", мусить нести відповідальність згідно з чинним законодавством.

"Закон має бути один для всіх. Якщо ми знаємо, що людина помічена у фінансуванні тероризму, то тут не санкції, а кримінальна відповідальність і в'язниця", - сказав він.

Він також розповів, що рішення РНБО ухвалювалося шляхом письмового опитування.

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"Додаткової інформації від представників спеціальних служб не було, в тому пакеті документів, який був наданий мені на ознайомлення особисто. І, на жаль, інформацію від СБУ я також не чув", - сказав Разумков.

Раніше повідомлялося, що спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування на засіданні Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака і фактично належних йому телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".