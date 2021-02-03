Кремль про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Міжнародні організації мають звернути на це увагу

Кремль засуджує санкції проти трьох телеканалів в Україні: "112 Україна", ZIK і NewsOne і вважає, що на це варто звернути увагу міжнародних організацій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське держагентство "ТАСС", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Ми можемо тільки засудити в цьому випадку ці дії української влади", - сказав Пєсков.

На його думку, "безумовно, обмеження і навіть заборона діяльності телеканалів - це те, що не відповідає ні міжнародним нормам і стандартам, ні спільному розумінню свободи ЗМІ".

"Подібне рішення влади щодо обмеження роботи ЗМІ - це, звичайно, ті події, на які напевно варто звернути увагу таким організаціям, як ОБСЄ та інших міжнародних організацій", - упевнений представник Кремля.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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