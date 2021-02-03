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Кремль про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Міжнародні організації мають звернути на це увагу

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Кремль про блокування

Кремль засуджує санкції проти трьох телеканалів в Україні: "112 Україна", ZIK і NewsOne і вважає, що на це варто звернути увагу міжнародних організацій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське держагентство "ТАСС", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Ми можемо тільки засудити в цьому випадку ці дії української влади", - сказав Пєсков.

На його думку, "безумовно, обмеження і навіть заборона діяльності телеканалів - це те, що не відповідає ні міжнародним нормам і стандартам, ні спільному розумінню свободи ЗМІ".

"Подібне рішення влади щодо обмеження роботи ЗМІ - це, звичайно, ті події, на які напевно варто звернути увагу таким організаціям, як ОБСЄ та інших міжнародних організацій", - упевнений представник Кремля.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Також читайте: Казанський про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne: "Канали - лише інструмент. Притягати до відповідальності потрібно тих, хто його використовує"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+43
Если кремляди осуждают, значит все правильно....
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03.02.2021 12:53
+26
Кремль о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Международные организации должны обратить на это внимание - Цензор.НЕТ 1666
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03.02.2021 12:55
+22
Кацапня о свободе слова вопит, пусть ещё о правах человека вспомнят. Пипец, чья бы корова мычала..
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03.02.2021 12:55
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Где заявление украинского МИДа : О вмешательстве во внутренние дела ?
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03.02.2021 17:03 Відповісти
"Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти", - сказал Песков. Источник: https://censor.net/ru/n3245729
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Как-то не совсем разрыв пердака. Надо еще чего-то замутить.
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03.02.2021 17:55 Відповісти
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